Bússola Cultural: espetáculo infantil tem fantoches, mágica e ventriloquia. E é de graça!

Espetáculo infantil com mágica, fantoches e ventriloquia “Quem está falando”?

Quando? 25/1, às 17h.

Onde? No Mundo do Circo SP, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Saiba mais: Para admiradores da arte circense tem o espetáculo infantil com mágica, fantoches e ventriloquia “Quem está Falando?” proporciona aos pais e filhos uma experiência extraordinária, unindo em um único espetáculo, mágica, fantoches e ventriloquia.

A interação com o público promete diversão, um espetáculo leve e descontraído.

Duração: 50 min .

Classificação: Livre. Entrada gratuita.

Os ingressos serão distribuídos 1 hora, antes de cada espetáculo. Cada pessoa poderá retirar no máximo 5 ingressos por espetáculo. Mais informações em Mundo do Circo SP

Sarau BSP - encontro repleto de música, poesia e canto

Sarau BSP - Biblioteca de São Paulo

Quando? 25/1, das 14h às 16h.

Onde? Na Biblioteca de São Paulo, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Santana.

Saiba mais: Os apreciadores de saraus, podem aproveitar o sarau da Biblioteca de São Paulo.

Em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo, o Sarau BSP recebe o Grupo de Poetas Cantores e Declamadores Independentes de São Paulo.

Você está convidado para este encontro repleto de música, poesia e canto. De poetas a instrumentistas, o grupo está há 9 anos nos palcos, com coordenação de Terezinha Rocha. Para todos os públicos.

Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada. Gratuito, presencial, sem necessidade de inscrição, mais informações, BSP.

Atividades no Museu do Futebol

Clínica de altinha e apresentação de Letícia Silva

Quando? 25/1. Clínica de altinha às 11h. Das 9h às 17h terá pula-pula de bola inflável e diversas brincadeiras do universo do futebol.

Onde? Museu do Futebol.

Saiba mais: Para os amantes de esportes, o Museu do Futebol traz Letícia Silva, campeã brasileira de futebol freestyle, que fará uma apresentação e ainda vai ministrar uma clínica de altinha (prática esportiva que consiste em manter uma bola no ar sem deixá-la cair no chão).

Neste dia, as atividades serão gratuitas, pois serão realizadas no foyer do museu, inclusive, também, será gratuita a visitação a exposição temporária "Futebol de Brinquedo".

Gratuito neste dia, mais informações em Museu do Futebol.

Pintura Natural

Atividade Pintura Natural, com o arte-educador Rodrigo Vieira

Quando? 25/01, das 10h às 11h.

Onde? Museu Casa Guilherme de Almeida, R. Macapá, 187 - Perdizes.

Saiba mais: A criançada também tem espaço na agenda do aniversário da cidade de São Paulo, no Museu Casa Guilherme de Almeida.

Será realizada Pintura Natural, com o arte-educador Rodrigo Vieira.

A oficina oferece uma experiência de pintura com tintas naturais para as crianças de até 3 anos, acompanhadas dos responsáveis, a fim de estimular a criatividade, socialização e sensibilização para o espaço museológico.

As inscrições podem ser feitas no site da instituição . Gratuito .

Oficina Bonecos de papel

Oficina Bonecos de papel: Mário de Andrade em São Paulo

Quando? 25/1, das 14h às 15h30.

Onde? Museu Casa Mário de Andrade. A Casa Mário de Andrade está passando por restauro. A atividade será no Museu Casa das Rosas, na Av. Paulista, 37 - Bela Vista.

Saiba mais: O Núcleo de Ação Educativa do Museu Casa Mário de Andrade preparou a oficina Bonecos de papel: Mário de Andrade em São Paulo.

Conduzido pela arte-educadora Carô Luvisotto, este encontro convida os participantes a fazer bonecos de papel inspirados em Mário de Andrade e na época em que o escritor viveu.

A atividade será realizada no orquidário do Museu Casa das Rosas e as inscrições estão abertas no site .

A agenda completa da Casa Mário de Andrade que celebrará os 470 anos de São Paulo pode ser acessada no site do Museu .

Pinacoteca Contemporânea

Apresentações musicais do rap Oz Guarani e o Coral M´baraeté e visita com curadoria com o tema “São Paulo e o Acervo”

Quando? Em 25/1, às 14h (apresentações musicais), às 11h (visita com curadoria com o tema São Paulo e o Acervo).

Onde? Na praça da Pina Contemporânea (apresentações musicais) e Pinacoteca da Luz (visita com curadoria com o tema “São Paulo e o Acervo).

Saiba mais: A Pinacoteca de São Paulo estará com as apresentações musicais do rap Oz Guarani e o Coral M´baraeté, com canções de resistência e fortalecimento da luta indígena por seus direitos.

O show é apresentado em duas línguas, em português e em guarani, com rimas e poesia que divulgam as necessidades do seu povo, relatam os problemas diários sofridos na comunidade.

Além de visita com curadoria com o tema “São Paulo e o Acervo”.

Gratuito, mais informações no site.

Todos os cursos são gratuitos nas Fábricas

Curta com Bate-Papo: “ENTRE RIOS” – A urbanização de São Paulo

Quando? 25/01/24, às 15h.

Onde? Fábrica de Cultura Parque Belém, Av. Celso Garcia, 2231 - Belenzinho.

Saiba mais: No dia 25 de janeiro, comemora-se o aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo e, para celebrar este dia, a Bibliotech da Fábrica de Cultura Parque Belém exibirá trechos do documentário: “Entre Rios”, com direção de Caio Silva Ferraz e depois realizará um bate-papo.

O documentário conta a história da cidade de São Paulo sob a perspectiva de seus rios e córregos, e fala sobre o processo de transformação sofrido pelos cursos d’água paulistanos e as motivações sociais, políticas e econômicas que orientaram a cidade a se moldar como se eles não existissem.

O documentário está disponível através do Youtube no link.

Gratuito, Livre, mais informações Fábrica de Cultura.

Hulda Bittencourt Foto do livro do Governo do Estado com a biografia da bailarina

Nova exposição homenageia a bailarina Hulda Bittencourt - Uma história com a dança.

Quando? Abertura 25/1.

Onde? Oficina Cultural Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro.

Saiba mais: Como bailarina e diretora artística da Cisne Negro Cia. de Dança, Hulda deixou um legado significativo ao falecer em 2021.

Em tributo, a companhia realiza uma exposição repleta de memórias que passou por Joinville e chega agora a São Paulo.

A exposição ocupará a Oficina Cultural Oswald de Andrade com a curadoria de Dany Bittencourt e da Cisne Negro Cia. de Dança. A mostra combina a iconografia da vida pessoal com as numerosas coreografias da companhia, e ficará aberta até 2 março, de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e sábados das 12h às 18h.

Período de visitação : 26/01 a 2/03 – segunda a sexta-feira – das 10h às 20h; sábados – das 12h às 18h. Livre. Gratuito, mais informações no site Oficinas Culturais.

Exposição Memórias periféricas: há uma década passeando pelas ruas na unidade Alfredo Volpi

Exposição Memórias Periféricas - Há uma década passeando pelas ruas

Quando? A partir do dia 25 de janeiro até 16 de março, terças às quintas, das 10h às 21h30, sextas e sábados, das 10h às 18h.

Onde? Oficina Cultural Alfredo Volpi, Rua Américo Salvador Novelli, 416 - Itaquera.

Saiba mais: Em 2024, o coletivo Passeando pelas Ruas celebra uma década de atuação com a exposição Memórias Periféricas, reforçando a premissa de que a zona leste de São Paulo tem diferentes histórias para contar.

Os visitantes poderão percorrer a mostra e serão envolvidos por narrativas, imagens e sons que capturam uma década de dedicação do coletivo e dos jovens artistas, como um testemunho da vida e das histórias que moldam a região.

Gratuito, mais informações no site Oficinas Culturais.

Abertura de inscrições para os cursos livres da EMESP Tom Jobim

Música: inscrições gratuitas nos Cursos Livres 2024

Quando? Até 29/1.

Onde? EMESP Tom Jobim.

Saiba mais: A Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP Tom Jobim), instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, abre inscrições para os Cursos Livres de 2024.

Tanto as inscrições - que vão até 29 de janeiro -, quanto os 74 cursos disponíveis, são gratuitos e destinados a pessoas de todas as idades.

Nas modalidades presencial e on-line, as atividades oferecem 853 vagas em cursos teóricos e práticos, com duas horas de aula por semana e duração de um ano.

Os estilos são os mais variados, tendo possibilidades para quem é iniciante e para quem já está mais avançado no estudo musical.

Confira as opções a seguir e, para mais detalhes sobre critérios de seleção e ementa de cada curso, acesse o site da EMESP Tom Jobim.

Oficina SPCD

Oficina de Balé Clássico - São Paulo / SP

Quando? 27/01/2024, das 9h às 10h30.

Onde? Sede da SPCD – São Paulo Companhia Dança, na Rua Três Rios, 363 – 1º andar – Bom Retiro.

Saiba mais: Ministrada por Thamiris Prata, bailarina da SPCD.

Pré-requisitos: nível técnico a partir do intermediário e idade a partir de 14 anos.

Link para inscrição.

Presencial.

Observação: Apenas a inscrição não garante a sua participação. A vaga será confirmada pela equipe do Educativo, via e-mail.

