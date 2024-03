Bússola Cultural: escola de música Tom Jobim faz semana dedicada às mulheres

Semana EMESP Elas/Delas

Quando? 04/03, segunda-feira.

Onde? Auditório Zequinha de Abreu – Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim, Largo General Osório, 147, Luz, São Paulo.

A EMESP Elas/Delas ocorre de 04 a 09 de março e oferece uma maratona de atividades sociopedagógicas com ênfase no protagonismo feminino.

Os participantes poderão apreciar concertos de alunas e convidadas com um repertório 100% composto por mulheres, participar de oficinas e recitais ministrados por professoras e conferir mesas e rodas de conversa sobre musicistas e suas conquistas e desafios no mercado de trabalho e na vida.

Gratuito, mais informações EMESP .

Oficina gratuita de Boneco de Madeira Articulado (Divulgação/Divulgação)

Oficinas de Carimbo Postal, Blend Aromático e muito mais

Quando?

Carimbo Postal em 2/03;

Oficina de Boneco de Madeira Articulado em 9/3;

Oficina Cavalete Andante em 16/03, das 11h às 13h.

Em 08/3, sexta-feira, oficina de “Blends Aromáticos - Produção artesanal”, das 14h30 às 16h30.

Onde?

Oficina Cultural Alfredo Volpi, na Rua Américo Salvador Novelli, 416 - Itaquera, São Paulo.

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano, na Joaquim Pimentel, 200 - Brasilândia, São Paulo.

Durante o mês de março as oficinas culturais Alfredo Volpi, Maestro Juan Serrano e Oswald de Andrade realizam atividades para os fãs das diferentes linguagens artísticas.

Na Oficina Cultural Alfredo Volpi, o educador e artista urbano Bruno Perê coordena cada atividade aos sábados, das 11h às 13h. São elas:

Oficina de Carimbo Postal , inspirada no engajamento da arte postal e por onde o público produz os próprios carimbos no processo fotográfico e com estamparia;

Oficina de Boneco de Madeira Articulado , que busca esti mular a criatividade com cores e cada boneco poderá ser levado pelos criadores;

Oficina Cavalete Andante , que incentiva a criatividade por pintura e desenho, além do uso de suportes como espelho e plástico.

A Oficina cultural Maestro Juan Serrano terá a oficina "Blends Aromáticos - Produção artesanal - núcleo de capacitação artística” para mulheres que buscam um novo ofício na área artística interessadas em empreendedorismo.

Carimbo Postal aqui ; Oficina de Boneco de madeira articulado clique aqui e Cavalete andante aqui . Toda a programação é gratuita e para participar de algumas atividades é necessário se inscrever pelo site



Brinquedos analógicos de futebol na exposição Futebol de Brinquedo, no Museu do Futebol (Divulgação/Divulgação)

161° Encontro Memofut - Grupo Literatura e Memória do Futebol

Quando? 02/03, sábado, das 09h30 às 13h00

Onde? Área externa do Museu do Futebol, na Praça Charles Miller, s/n.

O Grupo Literatura e Memória do Futebol (Memofut) realizará neste sábado, 2 de março, mais um encontro.

Esta edição começa com um bate-papo com João Roberto Basílio, que teve passagens por Portuguesa, Corinthians, Juventus, Nacional-SP e Taubaté.

Ele era conhecido como “Pé de Anjo” e ganhou os títulos do Campeonato Paulista de 1973, 1977 e 1979 e ficou marcado pelo gol que tirou o Corinthians da fila de 22 anos, em 1977.

Em seguida, o tema da conversa será “Abrem-se as cortinas e pimba na gorduchinha: as locuções de futebol no rádio e na TV”, com Zeca Marques, que é livre-docente em Comunicação e Esporte pela Unesp.

Grátis às terças-feiras, mais informações: Museu do Futebol .

O Museu da Língua Portuguesa fica no edifício histórico da Estação da Luz, centro de São Paulo (Divulgação/Divulgação)

Museu da Língua Portuguesa no Mês do Dia Internacional da Mulher

Quando? 3/03, domingo, das 13h às 14h. No dia 10, das 10h às 11h.

Onde? Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico de São Paulo.

O Núcleo Educativo promove duas visitas temáticas especiais no Mês do Dia Internacional da Mulher.

No dia 3, das 13h às 14h, está programada a visita pela exposição principal “Mulheres que trabalham: quem são, o que fazem e onde estão?”, na qual o público terá a oportunidade de observar as diversas facetas do trabalho desenvolvido por mulheres indígenas, negras ou brancas.

No dia 10 é a vez da visita “Onde estão as mulheres no Museu”?, também, por meio das experiências da exposição principal, que acontecerá das 10h às 11h.

Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), com entrada gratuita para crianças até 7 anos.

Aos sábados, a entrada será gratuita para todos.

Mais detalhes em Museu da Língua Portuguesa .

Desfile do Núcleo de Moda realizado pela turma de aprendizes (Divulgação/Divulgação)

Mostra de Moda na Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Quando? 3/3, domingo, das 14h às 20h.

Onde? Fábrica de Cultura Jardim São Luís - Rua Antônio Ramos Rosa, 651 - Parque Santo Antônio - São Paulo-SP.

A Mostra de Moda na Fábrica de Cultura Jardim São Luís promoverá uma feira de empreendedorismo periférico com artistas e criadores locais.

O evento vai das 14h às 20h e contará com roda de conversa, venda de brechós locais, apresentações de narrativas visuais e Fashion Filmes, além de exposições e pocket shows de DJ Alef e DJ Livea.

Para o bate-papo sobre Moda Periférica, o evento receberá os empreendedores Matheus e Julia, da marca Massati. A empresa nasceu em 2017 como um brechó.

O evento é gratuito e tem como o objetivo fomentar e potencializar a rede de artistas do território.

Gratuito, maiores de 12 anos.

Mais informações.

O Museu Catavento apresenta à população um espaço lúdico, social e cultural, rico em objetos e ambientes de aprendizagem interativos (Divulgação/Divulgação)

Lugar de Mulher é na ciência - Oficina Light Painting

Quando? Às terças-feiras (dias 05,12,19 e 26) e aos sábados (dias 02 e 23) ao longo do dia.

Onde? Estúdio TV Museu Catavento, Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo.

“Contribuições Femininas na Fotografia” será uma imersão no universo do light painting, inspirada pela pioneira Anna Atkins na fotografia.

Os participantes aprenderão a técnica de criar imagens usando fontes de luz, capturadas pela câmera do celular em longa exposição.

Além das técnicas de light painting, será explorada a evolução da fotografia e o impacto das mulheres nesse campo.

O uso do próprio celular (com câmera) é necessário para a atividade, R$ 18,00(inteira) e R$ 9,00(meia entrada), grátis às terças, mais informações em Museu Catavento .

A entrada e as atividades do Museu das Favelas é gratuita (Divulgação/Divulgação)

Papo Reto - Conexões Femininas: diálogos sobre Gerações e Sociedade no Museu das Favelas

Quando? 2/3, sábado dàs 14h.

Onde? Jardim do Museu das Favelas, na Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos, São Paulo.

Nesta edição do ‘Papo Reto’, roda de conversa promovida pelo Museu das Favelas, três mulheres de diferentes gerações se reúnem para compartilhar experiências e reflexões sobre as condições sociais que impactam as mulheres ao longo das décadas.

As participantes são Sanara Santos, jornalista e diretora de fotografia, e Lucia Makena, empreendedora que atua na produção de bonecas Abayomi.

A mediação fica por conta de Rose Dorea, articuladora cultural e agente de transformação. A roda de conversa acontece no dia 02 de março, às 14h, no Jardim do Museu das Favelas.

Gratuito.

Mais informações: Museu das Favelas

Oficina Robô Sumô, com o Professor Clodoaldo (Divulgação/Divulgação)

Oficina Robô Sumô: formação em robótica

Quando? Inscrições até 5/03, oficina aos sábados, de 9 a 23/03, das 9h30 às 12h30.

Onde? Oficina Cultural Maestro Juan Serrano, na rua Joaquim Pimentel, 200 – Cohab Taipas - São Paulo.

Para crianças a partir dos 10 anos. Especializado em eletrônica, informática e pedagogia, o professor Clodoaldo ensina formas de desenvolver um robô inspirado em uma das lutas mais antigas do mundo, o Sumô. Ele utiliza a plataforma Arduíno UNO, placas, motores com redução, módulo Bluetooth e outros mecanismos.

Gratuito, inscrições aqui , mais detalhes em Oficinas Culturais .

Rolê Lovers - Passeios culturais saindo das Fábricas de Cultura - Setor A

Quando? Ao longo do ano de 2024.

Onde? Fábricas de Cultura da Zona Leste, Santos e São Bernardo

“Rolê Lovers” é uma série de passeios culturais saindo das Fábricas de Cultura da Zona Leste, Santos e São Bernardo do Campo, para explorar o melhor da arte e cultura em São Paulo.

Mais do que um simples passeio, é uma experiência cultural que visa quebrar barreiras e proporcionar momentos enriquecedores para a galera da periferia.

O projeto tem como objetivo principal levar crianças, jovens e adultos para instituições culturais e teatros no centro da cidade, proporcionando acesso a diferentes manifestações artísticas e culturais.

Gratuito. Também participa quem não é aprendiz das Fábricas. Basta fazer cadastro com a equipe de Difusão das unidades.

Mais informações aqui .

Juliette Binoche em cena do filme Alice e Martin (Divulgação/Divulgação)

Mostra Juliette Binoche no MIS

Quando? De 05 a 10 de março, diversos horários.

Onde? MIS - Museu da Imagem e do Som, na A v. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo.

Celebrando o Dia Internacional da Mulher, o MIS apresenta a já tradicional mostra em homenagem a uma figura do cinema mundial.

Neste ano, comemorando 60 anos, temos a atriz e dançarina francesa Juliette Binoche.

Juliette tem em sua carreira uma enorme quantidade de participações em filmes e telefilmes, desde sua estreia nas telas, aos 18 anos no filme independente “La fille du rallye” (A garota do rali).

De lá para cá são mais de 40 anos de carreira em papéis memoráveis no cinema francês e mundial. Entre os tantos prêmios, destaca-se o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em “O paciente inglês” (1997) e a Palma de Ouro de Melhor Atriz por “Cópia Fiel” (2010).

A classificação é de acordo com cada filme.

Mais informações.

