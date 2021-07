Bússola Cultural: arte contemporânea, férias para a criançada e futebol

Projetos no Paço

Já tem data a nova exposição da temporada de projetos do Paço das Artes: 10 de julho. A mostra, que dá continuidade à celebração dos 25 anos de um dos mais importantes e longevos editais de arte, fica em cartaz até o dia 10 de outubro e apresenta trabalhos de nove artistas contemporâneos: Amanda Mei, Ana Caroline de Lima, Bruno Faria, Fábio Menino, Fernando Soares, Gabriel Torggler, Higo Joseph, Rodrigo Linhares e Simone Moraes.

De 10 de julho a 10 de outubro, de terça a domingo, das 12h às 18h, fechado às segundas-feiras; gratuito, informações pelo site

Tulipa faz show de encerramento de Festival Literário Tulipa faz show de encerramento de Festival Literário

Uma Tulipa no FLI

O Festival de Literatura do Vale do Ribeira (FLI) 2021 termina neste domingo, 3, com um show da compositora e cantora Tulipa Ruiz, que vai apresentar uma seleção de músicas que resgatam todos os discos de sua carreira, em companhia do irmão Gustavo Ruiz, ao violão. Neste ano, a edição ainda traz o FLI Indica, onde o público interessado pode acessar uma lista com nomes dos livros e obras sugeridas pelos convidados. Domingo, 3 de julho, às 17h20; para mais informações sobre o show e o FLI Indica acesse aqui

Saudades de uma Copa

A recepção mexicana à seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970 é tema de uma exposição virtual no Museu do Futebol. Na mostra é apresentada a história de como o México abraçou o Brasil e acabou contribuindo para a campanha inesquecível que levou ao tricampeonato e à conquista definitiva da Taça Jules Rimet. Anos depois do torneio, vários mexicanos nascidos na década de 1970 ostentam nomes que fazem homenagem aos nossos craques, como Jair, Edson e Paulo César. A exposição apresenta também depoimentos de jogadores da seleção sobre a receptividade dos mexicanos.

Capa do livro Páginas de Transgressão Capa do livro Páginas de Transgressão

Páginas de transgressão

O Museu da Diversidade Sexual lança nesta semana o livro Páginas de Transgressão, que relata a história da imprensa na cobertura de sexualidades dissidentes no Brasil e ressalta a importância da mídia LGBTQIA+. Organizado pelos professores Paulo Souto Maior e Fábio Ronaldo da Silva, a obra compila 13 importantes trabalhos de pesquisadores LGBTQIA+ de diversas regiões do Brasil e traz um panorama amplo sobre a representação da diversidade sexual na imprensa brasileira, em diferentes épocas. Parceria com a editora O Sexo da Palavra.

Baixe o livro gratuitamente

Cena do filme Tempo de despertar Cena do filme Tempo de despertar

Awakenings

O #CineCiência, programa do MIS que debate filmes à luz da ciência, apresenta neste final de semana o clássico Tempo de despertar (Awakenings), filme baseado na obra de Oliver Sacks protagonizado por Robert De Niro e Robin Williams. O longa conta a história de um neurologista nos anos 1960 e seu trabalho extraordinário com um grupo de pacientes catatônicos de um hospital psiquiátrico do Bronx (NY). Depois do filme, tem bate-papo com a neurologista Jacy Parmares e o psiquiatra José Eduardo Sant’Anna Porto para falar sobre estudos contemporâneos sobre a mente humana. Condução de José Luiz Goldfarb.

Domingo, 4 de julho, às 17h, gratuito pelo canal do YouTube do museu

Grupo Cia Alma de Tango Grupo Cia Alma de Tango

100 anos de Piazzolla

A plataforma #CulturaEmCasa traz neste fim de semana programação especial em homenagem ao centenário de um dos maiores instrumentistas do século 20, o argentino Astor Piazzolla, que em 2021 completaria 100 anos. A agenda faz parte do Festival #CulturaEmCasa e terá como atrações o grupo LiberTango, com o espetáculo musical Tangos Hermanos – 100 anos de Astor Piazzolla; a banda argentina Isla Mujeres e a Companía Alma de Tango, com a apresentação Esto es Tango.

Sexta-feira, 2 de julho, banda Isla Mujeres; sábado, 3 de julho, Tangos Hermanos – 100 anos de Astor Piazzolla – LiberTango; domingo, 4 de julho, Esto es Tango – Cia. Alma de Tango; sempre às 21h30; plataforma #CulturaEmCasa

Apresentação da Osesp Masp de 2019 Apresentação da Osesp Masp de 2019

Orquestra na floresta

A série virtual Osesp Masp está de volta para uma nova temporada na segunda semana de julho em apresentação com o Quinteto de Metais São Paulo (formado por membros da orquestra) executando peças de Bach, Villa-Lobos e Osvaldo Lacerda, entre outros. A música do recital estará relacionada à pintura Índio na Floresta (Caboclo), de Rosina Becker (1963). A série tem mediação do professor e compositor Sergio Molina.

Osesp Masp; Quinteto de Metais; quarta-feira, dia 7, gratuito, transmissão digital

Museu Catavento apresenta vídeo sobre Revolução Constitucionalista Museu Catavento apresenta vídeo sobre Revolução Constitucionalista

Hoje É Dia De

O Museu Catavento celebra o 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista, com a apresentação de um vídeo que traz explicações sobre o levante dos paulistas contra o governo Getúlio Vargas, e é tida como a data cívica mais importante do estado de São Paulo. A programação integra o Hoje É Dia De, com curiosidades do universo e calendário científico, como o aniversário de cientistas, grandes feitos no mundo da ciência e importantes datas históricas, além das próprias datas comemorativas do museu.

Quarta-feira, 9 de julho, às 12h, pelas redes sociais do museu

Museu da Imigração oferece programação para a criançada em férias Museu da Imigração oferece programação para a criançada em férias

O Museu da Imigração realiza em julho uma programação temática para a criançada aproveitar os jogos no jardim, com amarelinha, cama elástica, corrida de obstáculos, e muito mais. Como parte do cronograma de férias, o museu oferece ainda as oficinas de circo, no dia 10, e de escrita Memórias da Família, no dia 18. Ambas começam às 15h e contam com inscrição prévia no site. As vagas são limitadas.

Atividades no jardim, de terça a domingo, das 11h às 17h; bilheteria encerra atendimento às 16h

Registro do depoimento da bailarina Thamiris Prata Registro do depoimento da bailarina Thamiris Prata

Vida de bailarino

A São Paulo Companhia de Dança lança o projeto Conheça o Artista, websérie que apresenta ao público os bailarinos integrantes da instituição. A cada dia, será publicado nas redes da SPCD um minidocumentário sobre um bailarino diferente. Por meio de entrevistas e imagens de arquivo de obras, eles revelam suas personalidades, seus desafios, seus diferenciais e como o repertório da companhia os influencia e os transforma. Esta temporada inicial conta com 11 depoimentos, e a segunda tem lançamento previsto ainda para este semestre.

Estreia nesta quinta-feira (1º/7), às 18h, pelo canal do YouTube

