Bússola Cultural: ano novo chinês com gastronomia, arte e dança do dragão no Museu da Imigração

Museu da Imigração celebra Ano Novo Chinês

Onde? Museu da Imigração. Rua Visconde de Parnaíba, 1316 - Mooca - São Paulo.

Quando? Dia 1º de fevereiro. Sábado, a partir das 10h30.

O ano novo chinês é celebrado a partir do dia 29 de janeiro. Trazendo um pouco da cultura chinesa, o Museu da Imigração promove um sábado de atividades temáticas. As atividades incluem oficina gastronômica com a chef Jiang Pu, escrita de nomes em chinês, desenhos para colorir e Dança do Dragão e do Leão Chinês, entre outras.

Mário de Andrade é tema de oficina literária e gastronômica (Michelle Rizzo/Divulgação)

Aniversário da Semana de 22 com Viagem Gastronômica

Onde? Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Santana, São Paulo.

Quando? Dia 2 de fevereiro. Domingo, às 15h.

No mês em que a Semana de Arte Moderna de 1922 completa 103 anos, a Biblioteca de São Paulo promove mais uma edição da atividade Viagem Gastronômica, dessa vez inspirada no escritor modernista Mário de Andrade. A oficina une discussão histórica, literária e gastronômica, alinhada com a degustação de pratos relacionados. Com a historiadora Dolores Freixa e a professora e chef de cozinha Solange Aparecida Barbosa Botura.

Entrada gratuita

Classificação: Livre.

Experiência de dança de salão: é só chegar e dançar! ( Acervo Teatro Sérgio Cardoso/Divulgação)

Dança de salão no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo

Quando? A partir de 3 de fevereiro. Segundas-feiras, às 14h.

A partir da próxima segunda-feira, está de volta, no Teatro Sérgio Cardoso, a tradicional experiência de Dança de Salão. Voltada para todos os públicos, de todas as idades, a atividade promove a socialização e o bem-estar por meio da arte e da atividade física.

Entrada gratuita

Classificação: Livre.

Museu de Arte Sacra inaugura exposição (Iran Monteiro/Divulgação)

Museu de Arte Sacra inaugura nova exposição

Onde? Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676 - Luz, São Paulo.

Quando? Até 9 de março. Terça a domingo, das 9h às 17h.

A exposição “Memorabilia – Colecionando Memórias de São Paulo” apresenta peças que despertam memórias e conectam a comunidade paulistana às suas raízes, celebrando a cultura e a história da cidade de São Paulo. A mostra reúne iconografias que retratam paisagens, cenas do cotidiano e monumentos, apresentando pinturas, esculturas e objetos comemorativos e do cotidiano. São cinco espaços, divididos por temas: “Povos Originários”, “São Paulo Antigo: Uma Vida Bucólica e Pacata”, “Religiosidade na cidade”, “A importância dos pintores acadêmicos em São Paulo” e “São Paulo e o seu IV Centenário”.

R$ 3 (meia) e R$ 6 (inteira). Gratuito aos sábados.

Classificação: Livre.

Autoras participam de debate na Biblioteca Parque Villa-Lobos (SP Leituras/Divulgação)

Dia dos Quadrinhos com debate com autoras

Onde? Biblioteca Parque Villa Lobos. Av. Queiroz Filho, 1205 - Alto de Pinheiros, São Paulo.

Quando? Dia 1º de fevereiro. Sábado, às 15h.

Na semana do Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, comemorado em 30 de janeiro, a Biblioteca Parque Villa Lobos promove o bate-papo Mulheres nos Quadrinhos. Integrando o projeto 36º HQMIX, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, a atividade traz as quadrinistas Carol Ito, Germana Viana, Magô Pool e Thina Curtis, com mediação de Daniela Marino.

Entrada gratuita

Classificação: Livre.

Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas tem programação especial (Karai Mirim/Divulgação)

7 de fevereiro é celebrado com histórias de povos indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca, São Paulo.

Quando? Dia 7 de fevereiro. Sexta-feira, às 15h.

No dia 7 de fevereiro é celebrado o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Para a data, o Museu das Culturas Indígenas promove um encontro especial que rememora histórias dos povos indígenas. Com Clarice Pankararu, nascida na Aldeia Pankararu Brejo dos Padres (Tacaratu – PE), e Kawakani Mehinako, do povo Mehinako, do Parque Indígena do Alto Xingu, no Mato Grosso.

Entrada gratuita

Classificação: Livre.

Jogo na Fábrica de Cultura estimula a imaginação e a cooperação para criar histórias (Divulgação/Divulgação)

Jogo estimula criação de histórias em grupo em Jaçanã

Onde? Fábrica de Cultura Jaçanã. Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138. Jaçanã, São Paulo.

Quando? Dia 6 de fevereiro. Quinta-feira, às 14h.

Estimular a imaginação e a criatividade para criar histórias e, ao mesmo tempo, trabalhar a cooperação, a escuta ativa e o trabalho em grupo. Esses são alguns dos benefícios do jogo de cartas “Eu conto!”, com o qual os participantes poderão se divertir na oficina “Criando Histórias”.

Entrada gratuita

Classificação: Livre.

Ciência e brincadeiras com o Museu Catavento em Diadema (Divulgação/Divulgação)

Últimos dias: Museu Catavento em Diadema

Onde? Shopping Praça da Moça. R. Manoel da Nóbrega, 712 - Centro, Diadema.

Quando? Até 9 de fevereiro. Segunda a sábado, das 12h às 20h. Domingos, das 14h às 20h.

O Museu Catavento promove, até o dia 9, a exposição itinerante Catavento no Shopping, em Diadema. A ação traz algumas das atividades favoritas do público que frequenta o Museu na capital paulista, como o “Gerador de Van der Graaff”, para arrepiar os cabelos, o banco de pregos, o experimento "Poço gravitacional" e o Praxinoscópio, objeto de tecnologia anterior à do cinema.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Oficina de Motion Design tem foco para aplicação no mundo das artes cênicas (SARINYAPINNGAM/Getty Images)

Oficina de Motion Design para produções teatrais em Tatuí

Onde? Conservatório de Tatuí. Rua São Bento, 415 - Centro, Tatuí.

Quando? Dia 2 de fevereiro. Domingo, às 9h.

Com entrada gratuita, o Conservatório de Tatuí promove a oficina “A arte do Motion Design na produção teatral - mercado de trabalho, recursos, técnicas e processos de criação”. A técnica consiste na animação de imagens digitais, e pode ser utilizada nos mais diversos projetos, incluindo, para serem usadas dentro da cena teatral, como complemento narrativo, ou até mesmo para divulgações online.

Artista Candido Portinari recebe painel em Brodowski (Divulgação/Divulgação)

Brodowski apresenta painel interativo de Portinari

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski.

Quando? De 6 a 9 de fevereiro. Quinta a domingo, das 9h às 18h.

Na semana na qual se completam 63 anos da morte de Candido Portinari, o artista plástico natural de Brodowski é homenageado com um painel interativo. A atividade desafia o participante a identificar as obras do pintor paulista.

