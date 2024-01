Bússola & Cia: Zucchetti aposta em aquisições para crescer no Brasil

A multinacional italiana Zucchetti pretende aumentar as aquisições no Brasil ainda este ano, após um 2023 focado no crescimento orgânico da companhia. A empresa de softwares de gestão projeta incremento de 50% no país em 2024.

O Brasil é um dos países mais estratégicos da América Latina para o grupo, que concentra o maior número de clientes e parceiros depois da Itália.

Nos últimos anos, a Zuchetti Brasil adquiriu sete empresas, com foco em companhias de tecnologia consolidadas no mercado.

A multinacional atua em três verticais no país – RH, varejo e ERP. As aquisições impulsionaram o crescimento da Zucchetti no Brasil em 2023 – atualmente conta com clientes como Sicredi, Belgo e CSN.

Mais viagens

O setor de transporte rodoviário interestadual apresentou, de janeiro a novembro de 2023, alta de 7% no número de passageiros, na comparação com 2022, de acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

As cidades com mais viajantes: São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, com a preferência por categorias leito, semileito e cama.

O resultado positivo foi constatado após uma queda de 18% nos nove primeiros meses do ano passado. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati), o movimento de dezembro deve apresentar salto de 10% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Apoio

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para a 33ª edição do seu programa Líderes Estudar. O programa oferece bolsas de estudo para brasileiros que desejam fazer graduação e pós-graduação nas melhores universidades do mundo. Há, também, auxílio financeiro para estudantes de instituições brasileiras. Para participar, basta acessar.

Cooperação ambiental

Ao comemorar 112 anos de Brasil, a ExxonMobil anuncia a renovação com a YouGreen, cooperativa de gestão integrada de resíduos. O aporte de R$ 325 mil permitirá o investimento em tecnologia, recursos humanos e infraestrutura da EcoCooperativa, em Manaus.

A cooperativa espera coletar mais de 100 toneladas de resíduos por mês até 2025, podendo chegar a 1.200 toneladas no ano. Desde 2019, a ExxonMobil já destinou quase R$ 8 milhões a projetos sociais.

Amplifying their voices to the maximum

Greve à vista

A partir da próxima segunda-feira (22), os auditores fiscais federais agropecuários se mobilizarão para pressionar o governo federal a apresentar proposta de reestruturação da carreira.

A decisão foi aprovada por 93% dos servidores da carreira durante assembleia geral.

Com a medida, a liberação de certificados e mercadorias em portos, por exemplo, vai respeitar o último dia de prazo previsto em normas do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e os auditores não vão cumprir horas extras não remuneradas. As exportações podem pagar a conta.

Voz

Usando Inteligência Artificial, a startup Sofya, criada dentro do núcleo de inovação do Hospital Sírio-Libanês, possibilita a médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde usar a voz para reduzir em mais de 40% o tempo utilizado para o preenchimento de formulários assistenciais. E eleva o nível de precisão e personalização nos cuidados dos pacientes.

Treinamento real

A Academia Assaí, programa de apoio a micro e pequenos empreendedores de alimentação, realizará em parceria com o Sebrae, no dia 30 de janeiro, o curso online ao vivo “Como Definir Metas para o Ano”.

curso simulará situações comuns no dia a dia para entender quais os resultados gerados e ainda apresentará os principais conceitos de indicadores de metas e sua importância para o gerenciamento de uma empresa. Os interessados devem se inscrever até o dia 29 de janeiro pelo link.

Energia limpa

A Tupinambá acaba de firmar acordo com a Raízen Power, que possibilitará o controle de toda a rede de recarga de veículos elétricos da startup, pela unidade de negócio dedicada às soluções de energia elétrica renovável da Raízen e licenciada da marca Shell Recharge no Brasil, Argentina e Paraguai.

O acordo entre as empresas contempla 204 carregadores de corrente alternada (CA) e tem potencial de expandir para mais de 600 pontos adicionais de 7.4 a 22 kW de potência. Este é um novo mercado para a Raízen Power, que até então atuava com carregadores rápidos (DC), e complementa o portfólio de soluções de eletromobilidade para os proprietários de veículos elétricos.

Varejo

A HiPartners, primeiro venture capital brasileiro focado em retail techs, abre inscrições para o Batch Retail Techs & IA, voltado a startups com soluções B2B baseadas em inteligência artificial para apoiar grandes varejistas na agenda da transformação digital.

A seleção, que encerra no dia 19 de janeiro de 2024, envolve companhias do pré-seed ao série-A.

As startups selecionadas podem receber entre R$ 500 mil e R$ 5 milhões. Os finalistas serão definidos até o dia 6 de fevereiro de 2024 e, no dia 23 do mesmo mês, ocorrerá o demoday presencial no Cubo Itaú, em São Paulo.

União afinada

A Eventim Brasil e Sony Music anunciaram parceria com o Cubo Itaú, que, desde 2015, conecta soluções para construir grandes cases de inovação para o mercado. A iniciativa tem o objetivo de impulsionar a indústria de entretenimento e cultura.

Contratos novos

O banco BV encerrou 2023 com 40 contratos ativos com startups.

O número, quatro vezes mais o de 2022, é resultado de movimento constante de aproximação com agentes parceiros do ecossistema e da evolução da cultura de inovação do banco, que em 2023 passou a contar com uma nova narrativa sobre o BVx, o ecossistema de inovação e parcerias digitais do banco BV.

Diversificando

A Bossa Invest diversifica suas apostas para aproveitar oportunidades, sobretudo no mercado de inteligência artificial. A Bossa entrou na rodada da OpenAI, da Microsoft. O investimento foi feito de forma indireta (aquele que acontece via outros fundos e plataformas).

DPU

A Defensoria Pública da União (DPU) realizou mais de 1,59 milhão de atendimentos, entre janeiro e novembro de 2023. E ainda foram realizadas 12,2 mil tutelas coletivas, com uma média total de 596,1 mil pessoas assistidas. A média total de processos acompanhados foi de 451,2 mil e aproximadamente 250 mil processos foram abertos nos meses analisados.

“A Defensoria demonstrou sua força na defesa dos direitos do povo mesmo estando ainda em apenas 27 por cento dos locais onde há varas federais” comenta a presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais (Anadef), Luciana Bregolin.

Produtividade

A Ploomes fechou 2023 com faturamento 58% superior ao de 2022.

Neste ano, a companhia focada em aumentar a produtividade dos times de vendas e facilitar a vida dos gestores no engajamento da área, pretende manter o ritmo de crescimento, além de atingir a marca de 3 mil clientes e 250 colaboradores.

Secular

Em 16 de janeiro, a Gerdau celebrou 123 anos de uma história empreendedora de imenso impacto no país.

Fundada como uma fábrica de pregos em Porto Alegre (RS), a Gerdau se tornou a maior empresa brasileira produtora de aço, uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo.

"Alcançar os 123 anos é mais um marco importante na caminhada centenária da Gerdau. Vamos continuar com nossa visão estratégica de longo prazo, unindo crescimento sustentável com o propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro", afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.

Reestruturação

O IT Forum mudou sua estrutura corporativa, que agora tem 32,5% dos cargos estratégicos ocupados por mulheres. Patrícia Badanais assume o posto de Diretora de Operações do IT Forum. Bruna Bonfim passa a exercer o cargo de Gerente de Estudos e Projetos do grupo.

Bruna Araújo assume o posto de Gerente Executiva de Marketing e Comunicação. E Déborah Oliveira será responsável por duas novas áreas: Marketing e Digital.

Expansão

O Grupo Duo&Co incorporou a Conexorama ao seu portfólio de empresas. Agência de Florianópolis (SC), a marca conta como a sexta aquisição que o grupo Duo&Co faz dentro de um ano. Em 2023, a holding faturou R$ 30 milhões.

Para 2024, a empresa projeta uma receita de R$ 50 milhões.

Na onda do surfe

A Natural One acaba de anunciar uma parceria com o surfista profissional Rodrigo Saldanha. A ação está em linha com o posicionamento da marca de promover uma vida saudável

Reconhecimento

Wilson Leal, diretor de Mercado e Tecnologia da Seguros Unimed, foi reconhecido no ranking “100 Tech Informers”, do portal ITShow. Elaborado pelo próprio veículo, o ranking reúne líderes de grandes empresas atuantes no Brasil indicados como fontes confiáveis de informações em tecnologia para acompanhar em 2024.

Férias híbridas

No período de férias escolares, a Woba observou expressivo aumento na utilização de espaços de coworkings em cidades fora das grandes capitais brasileiras.

Os dados de reservas, entre fevereiro/23 e novembro/23, revelam que 54,07% das tinham destinos cidades menores, enquanto entre dezembro/23 e janeiro/24 cresceram para 69,63%. O aumento de 29% evidencia a tendência de trabalho de forma híbrida no período de fim de ano e férias.

Papel elástico

O Grupo Leonora está com a expectativa de alta de 25% na receita com venda de produtos de papelaria. O resultado deve ampliar os planos de investir em lançamentos de produtos, collabs e coleções licenciadas e fortalecer presença em grandes feiras do setor. A categoria escolar representa aproximadamente 50% dos negócios do grupo.

