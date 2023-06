Bússola & Cia: VIPe levanta R$ 110 milhões de investidores

Por Márcio de Freitas

A VIPe levantou R$ 110 milhões em rodada pela Airborne Ventures, que contou com outros investidores. A instituição financeira já desembolsou mais de R$ 100 milhões em crédito consignado, para cerca de 140 mil clientes no país. Está em operação desde 2021, como FFA, com a oferta de crédito consignado para o setor privado, mas já conta com soluções de adiantamento de salário e consórcio, e futuramente oferecerá seguros também. A VIPe é liderada por time com experiência no setor financeiro: Fernando Ferraz, um executivo com quase duas décadas no mercado de crédito, se junta a Caique Gallucci, executivo com mais de 10 anos no Bradesco e na Bradesco seguros e Eduardo Kupper, empreendedor de tecnologia e que nos últimos 4 anos esteve à frente do Venture Capital do Bradesco.

Cigarro eletrônico

A Anvisa fará uma consulta pública sobre a regulação de cigarros eletrônicos no Brasil, no início deste segundo semestre. A regulamentação desse mercado, cuja demanda potencial pode chegar a de R$ 7,5 bilhões ao ano, traria um impacto significativo para a economia do país. É o que mostra um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), encomendado pela BAT Brasil. Considerando apenas a importação do produto pelos consumidores, a arrecadação média anual de impostos federais seria de R$ 2,2 bilhões. Isso resultaria em um significativo aumento de faturamento no país, que ultrapassaria os R$ 16 bilhões, montante que, sem regulação, continuará sendo destinado ao contrabando, que hoje domina 100% do mercado. A estimativa é de que a medida propicie a criação de quase 115 mil empregos e a geração de mais de R$ 2 bilhões em massa salarial.

Menos carbono

O Grupo Energisa divulgou o Relatório de Sustentabilidade 2022. O relatório destaca os esforços realizados da companhia que contribuíram com o progresso da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). "Estamos orgulhosos de apresentar nosso relatório de sustentabilidade de 2022, no qual destacamos os avanços alcançados em nossos compromissos, em três áreas chaves: mitigação dos impactos, transição energética e mobilidade social. Por meio destas frentes, estamos construindo um futuro mais inclusivo e resiliente para as gerações presentes e futuras", afirma Tatiana Feliciano, Diretora de Gestão e Sustentabilidade do grupo Energisa.

Ferramenta

A Tecnofit lançou solução com foco em empreendedores com perfis de negócios dinâmicos, o Studiio – ferramenta mobile mais prática para administrar agenda de aulas no segmento fitness. O novo aplicativo é operado pelo celular e busca alcançar gestores que precisam de mobilidade na gestão da agenda de seus negócios e que demandam de muita flexibilidade e simplicidade na ferramenta.

Mentoria

Estão abertas inscrições, até 9 de julho, para a edição do Gerdau Transforma 2023, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo da Gerdau com a Agência Besouro de Fomento Social. As aulas, gratuitas e remotas, ocorrerão entre os dias 17 e 21 de julho, e são para pessoas LGBTI+ que já possuem um negócio ou têm o sonho de empreender.

Destinos

Levantamento do ViajaNet mostra que São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Lisboa, em Portugal, foram os destinos mais procurados na plataforma. Segundo dados da agência de viagens on-line, os destinos representam mais de 45% das escolhas dos usuários. São Paulo vem ganhando destaque por conta do carnaval de rua e os blocos que movimentam a economia da cidade. Já o Rio de Janeiro, além dos tradicionais desfiles de escolas de samba e blocos, também possui praias paradisíacas e atrações turísticas que chamam atenção, especialmente nos primeiros meses do ano, enquanto é verão no Brasil. A procura de passagens para a região Nordeste do Brasil foi de 13,51%, com as cidades de Recife, Salvador e Fortaleza.

Eco

A positiv.a acaba de investir R$ 8 milhões em fábrica própria de produtos ecológicos. A fábrica tem condições de produzir 1,2 milhão de unidades ao ano. Atualmente, cerca de 20% da receita da empresa já vem da assinatura recorrente. O aumento na penetração é derivado da aposta dos produtos, o objetivo da positiv.a é estar em 20% dos lares brasileiros até 2030.

Amazônia

Mais de 1,1 mil talentos dos nove estados da Amazônia Legal se inscreveram na segunda edição de 2023 do Gênese, programa gratuito que incentiva o empreendedorismo inovador na região. Pela primeira vez, o Gênese aceitou também inscrições de jovens com entre 16 e 18 anos de idade. Os estados que tiveram mais inscrições foram Pará, Amazonas e Acre, seguidos por Amapá, Mato Grosso e Rondônia. Ao longo de quatro semanas, os participantes terão contato com conteúdos sobre inovação e negócios, e serão estimulados a desenvolver ideias e soluções para a bioeconomia que contribuam para a valorização da floresta preservada.

Integração

A RediRedi anunciou sua integração com a Shopee. A plataforma, que foi criada para ajudar PMEs a alavancar suas vendas via canais digitais, oferece integração do estoque disponível em um único dashboard e auxilia, também, na venda por meio de outros canais. Hoje, a startup possui integração com Amazon e Mercado Livre. Em breve, deve agregar a Shopify.

Exterior

A Vitalin avançou no processo de expansão internacional de venda de alimentos saudáveis. Em parceria com a InFoodTrade, a empresa fechou sua primeira exportação de produtos para o Paraguai. É boa notícia após um 2022 com registro de aumento de 33% em seu faturamento, o que joga a previsão para este ano de 40% de crescimento.

Feira

A TecnoCarne acontece até 30 de junho, no São Paulo Expo, abrindo oportunidade para realização de negócios e com debates sobre temas importantes para o desenvolvimento do setor, como tecnologias para Frigorífico 5.0, Inovação em Condimentos & Ingredientes, bem-estar animal e controle de qualidade e ESG. O evento tem 30 anos de tradição, colabora para que frigoríficos, abatedouros, indústrias de alimentos em geral, entre outros negócios, estejam preparados e atualizados para colaborar de forma mais participativa na economia. De acordo com a realizadora da feira, Informa Markets, 40% dos visitantes são pequenos e microempreendedores e 68% buscam soluções para a automação de seus negócios.

Plano empresa

Há mais uma opção para a saúde empresarial no mercado. O Cartão dr.consulta Empresas busca atender demanda que cresce no setor, como alternativa importante. O produto está sendo lançado pela Yalo, empresa gestora de cartões de benefícios que desenvolveu o produto em parceria com o dr.consulta. Disponível para atendimento na região metropolitana de São Paulo, o novo cartão de benefício pode atender vários segmentos de empresas, desde microempreendedores (MEIs) a empresas de grande porte, com mais de 500 funcionários, além de entidades de classe como associações e sindicatos.

Travel

TMC Dynamic Travel realiza convenção com cerca de 80 colaboradores, diretores e parceiros de negócios no EcoResort de Mairiporã, interior de São Paulo, Refúgio Cheiro de Mato. O encontro reunirá gestores e colaboradores para promover a integração entre os parceiros e estimular melhores práticas de ESG e qualidade de vida, que são grandes aliadas da Dynamic Travel, que obteve um crescimento de 56% em maio deste ano, em comparação ao mesmo período de 2022.

Diversidade

O Banco PAN (BPAN4) e o Museu da Pessoa lançaram a exposição “Diversidade e Inclusão no Mercado Financeiro”, iniciativa que tem como objetivo ampliar os espaços de destaque para pessoas que contribuem para a construção de empresas mais plurais e acolhedoras para se trabalhar. A mostra está disponível de forma digital e gratuita no site do Museu da Pessoa, disponível no link.

Sócio

Marcos Inácio, da Marcos Inácio Advogados, é o novo sócio conselheiro da Dome Ventures, primeira venture builder govtech do país. A Dome Ventures detém um portfólio de soluções governamentais, investidas e parceiras, que conta com mais de 500 prefeituras como clientes, além de mais de 30 universidades públicas. No lançamento, captou R$ 2,5 milhões, com 21 investidores na primeira rodada de investimentos

Pesquisa

A Trope lançou o InstitutoZ – iniciativa com objetivo de desenvolver pesquisas e estudos para ajudar na interpretação de dados e tendências de comportamento e consumo da Geração Z e da creator economy brasileira. A expectativa é que, em 2 anos, a nova área de pesquisa represente 70% do faturamento da martech. Luiz Menezes, fundador da Trope, destaca que a nova frente de negócio já está disponível e com grandes clientes que já faziam parte do portfólio da Trope.

Bahia

Obras de arte de artistas baianos são destaque na CasaCor São Paulo. As arquitetas baianas Cristiane Pepe, Ecatherina Brasileiro e Maria Clara Marback assinam o loft Ares da Terra com esculturas da artista baiana Nádia Taquary e as peças de macramê do artesanato regional. Outros nomes, como Ricardo Armarinhos Teixeira, Celso Cunha Neto, Rebeca Silva, Florival Oliveira, Juraci Dórea, Fernanda Vasconcelos e Caribé também estão entre as obras expostas no ambiente de 124 m². “Criamos ambientes sofisticados, mas com muitos elementos regionais, trazendo um pouco do Nordeste para São Paulo”, afirma Marback. O resultado é um projeto que promove o contraste entre os estilos contemporâneo e artesanal.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Existe justificativa real para tributação de incentivos fiscais?

Como fintechs apoiam a indústria em cenários adversos

Bússola & Cia: O perfil do comprador em imóvel em leilão