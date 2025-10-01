Bússola & Cia: Universidade Brasil fará aula magna sobre atuais desafios do País

(skynesher/Getty Images)
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 07h00.
A Universidade Brasil (UB) realizará uma aula magna com o ex-ministro José Dirceu no dia 2 de outubro a partir das 19h no auditório do campus de Fernandópolis, interior de São Paulo. Dirceu falará sobre “A conjuntura histórica e geopolítica do momento” em evento aberto ao público.
Objetivo da UB é consolidar seu papel como um centro de referência para debates acadêmicos e sociais, ampliando a formação para além da sala de aula.
“Estamos certos de que esse encontro trará elementos sólidos para compreender melhor os desafios contemporâneos”, afirma Bárbara Costa, reitora da Universidade Brasil.
Para o Dia das Crianças, o Grupo Ri Happy aposta na campanha “Aprovado por Crianças”, em parceria com a Mattel, que celebra 80 anos em 2025. Pela primeira vez, a Barbie assume o papel de influenciadora digital, convidando famílias a viver experiências dentro e fora das lojas.
Além da campanha, a ação inclui uma coleção exclusiva de chaveiros retrô inspirados em brinquedos icônicos, ativações em shoppings e uma estratégia omnichannel que integra lojas físicas, e-commerce, WhatsApp e delivery, reforçando o propósito de que brincar é o melhor presente.
A Colgate-Palmolive acaba de alcançar um marco histórico: o programa Sorriso Saudável, Futuro Brilhante® já beneficiou mais de 2 bilhões de crianças e famílias em 100 países. No Brasil, presente desde 1994, impactou 94 milhões de crianças.
Em outubro, Mês da Saúde Bucal, haverá a Ação de Atendimento Bucal Gratuito em Bagé, Santa Cruz, Vila Velha, Várzea Grande e Manoel Urbano, com exames, orientação e kits.
Já no Dia Nacional da Escovação, em 23/10, serão mobilizadas mais de 80 cidades, incluindo São Paulo, Salvador e Curitiba. Saiba mais aqui.
A AXS Energia, energy tech de energia solar compartilhada, foi indicada novamente ao Prêmio Reclame AQUI, maior reconhecimento de reputação e excelência em atendimento do país.
Em 2025, disputa na categoria Serviços | Energia Solar, reforçando sua posição de referência no setor. Nos últimos seis meses, a empresa respondeu 100% das reclamações e solucionou 93,9% das demandas.
“Estar entre os indicados é motivo de orgulho. Esse reconhecimento vem dos clientes que confiaram na AXS e perceberam nosso respeito, agilidade e eficiência. Receber a indicação já é uma grande vitória”, afirma Rafael Muller, gerente de Experiência do Cliente.
A Multiplan une-se novamente ao Instituto Pacto Contra a Fome para ampliar a conscientização sobre os impactos do desperdício de alimentos. A campanha, que volta a ser estrelada pela ginasta Rebeca Andrade, é exibida nas mídias digitais dos 20 shoppings da Companhia e marca o Dia Internacional de Conscientização sobre Perdas e Desperdício Alimentar.
Com o objetivo de mobilizar a sociedade para os graves efeitos sociais, econômicos e ambientais, a ação contará com mensagens em displays, painéis digitais e praças de alimentação dos empreendimentos, além da divulgação nas redes da Multiplan.
A Construtora Tenda anuncia a publicação de seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, consolidando sua estratégia em torno dos pilares Ambiental, Social e de Governança (ESG). O documento apresenta as iniciativas da companhia em inovação, industrialização, inclusão social e eficiência no setor. Com 56 anos de história e mais de 190 mil famílias atendidas, a Tenda reafirma sua crença de que “todas as pessoas merecem ter o seu lugar no mundo”. O Relatório é uma das concretizações desse posicionamento, evidenciando como a construtora atua como um agente de transformação positiva na sociedade. O relatório completo está disponível no Link.
A unidade de vestuário do Azzas 2154, Azzas 2154 Fashion & Lifestyle, estreia neste mês de setembro o projeto Fashion & Lifestyle Transforma, iniciativa exclusiva para a inclusão de pessoas com deficiência em suas marcas.
Nesta primeira edição, o programa será focado no Rio de Janeiro e disponibilizará 30 vagas para atuação nas lojas da Animale, Maria Filó, FARM, Fábula e NV. As inscrições devem ser feitas pelo link até o dia 06 de outubro, com preenchimento dos dados necessários.
O projeto busca candidatos com ensino médio completo, interesse em ingressar ou reingressar na área comercial e que residam no Rio de Janeiro e Grande Rio. As inscrições serão confirmadas pelo time do Azzas 2154 Fashion & Lifestyle, que entrará em contato diretamente com os candidatos para solicitação de laudo e outras validações pertinentes.
A BAT Brasil registrou no INPI uma tecnologia inédita para antecipar riscos climáticos e produtivos no cultivo de tabaco. Desenvolvida no BAT Brazil Labs, em Cachoeirinha (RS) — segundo maior parque tecnológico privado da América Latina — a solução usa inteligência artificial e machine learning para prever indicadores-chave e recomendar ações de manejo em tempo real.
O sistema, estruturado em fases analítica, preditiva e prescritiva, já evitou perdas de 16 milhões de quilos de tabaco durante o El Niño de 2024 e elevou em 8,2% a produtividade da safra 2023/24.
Com resultados consolidados, a inovação foi expandida para México, Bangladesh, Paquistão e Croácia, reforçando o compromisso da BAT com inovação, sustentabilidade e desenvolvimento do agro brasileiro.
Em tempo: a BAT Brasil conquistou pelo terceiro ano seguido a nota máxima no HRC Equidade BR 2025, sendo reconhecida como uma das melhores empresas para pessoas LGBTQIAP+ trabalharem. O ranking avaliou políticas inclusivas, benefícios e práticas de diversidade.
Entre as ações da companhia estão cobertura médica para terapia hormonal, apoio ao nome social, programas de mentoria, treinamentos de liderança e canal anônimo contra discriminação. Segundo Júlia Vannucci, Head de Talento e Cultura, o reconhecimento mostra o impacto real das iniciativas e reforça o compromisso em oferecer um ambiente seguro, diverso e inclusivo.
Assinado em conjunto pelo Instituto Itaúsa — braço de sustentabilidade da holding que controla o banco Itaú — e o Instituto Arapyaú, organização filantrópica do empresário Guilherme Leal, acionista da Natura, o relatório “Soluções em Clima e Natureza do Brasil”, destacou as práticas da Sigma Lithium como “exemplo de atuação empresarial” para agenda climática global.
O report faz menção ao modelo de produção de “lítio verde” da companhia no Vale do Jequitinhonha (MG), partindo de um complexo industrial que opera com energia 100% renovável e consegue recircular 90% da água captada, tudo isso sem uso de barragens de rejeitos e de nocivos químicos no processo de beneficiamento do minério, essencial na fabricação de baterias para veículos elétricos e estratégico para a transição energética global.
Com US$ 79 milhões captados, incluindo Série B de US$ 54 milhões em 2025, a Taktile, fintech fundada na Alemanha e sediada nos EUA, aposta no Brasil com a proposta de tropicalizar o crédito.
O país, um dos mercados mais dinâmicos do mundo, ainda carece de infraestrutura robusta para escalar com segurança e eficiência. A Taktile oferece uma plataforma no-code que permite a bancos e fintechs criarem e otimizarem fluxos de decisão automatizados, como aprovação de crédito, KYC e prevenção a fraudes, usando IA e dados em tempo real.
O Fundo Agbara, primeiro fundo filantrópico para mulheres negras do Brasil, acaba de lançar o edital “Descansa, Nêga”.
A iniciativa é inédita e irá selecionar cinco mulheres negras para vivenciarem uma experiência de descanso e reconexão, com uma viagem dentro do País para um destino de sua escolha, com direito a um acompanhante.
A LIVE!, referência em moda fitness e lifestyle, projeta chegar a 380 lojas até o fim de 2025, acelerando sua expansão por meio de franquias, modelo que impulsiona sua capilaridade. Fundada em 2002 em Jaraguá do Sul (SC), já soma mais de 350 unidades.
A empresa avança em novos mercados internacionais, como o Oriente Médio, com a recente inauguração de uma loja em Dubai. O plano de expansão conta com uma rede de franqueados engajada e alinhada aos valores da marca, que preza por um crescimento estruturado.
Em julho de 2025, o setor de bares e restaurantes criou 2.879 empregos formais no Brasil, segundo dados do Caged compilados pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e Future Tank, número 42% menor que no mesmo mês de 2024 e abaixo de junho deste ano.
Apesar da desaceleração, 22 das 27 unidades da federação tiveram saldo positivo, com destaque para o Paraná (+836 vagas), enquanto Santa Catarina registrou queda de 189 postos.
No acumulado de janeiro a julho, o setor gerou 15.416 empregos, desempenho 32,5% inferior ao de 2024, com o Paraná novamente liderando as contratações (+2.049), seguido por Rio de Janeiro (+1.677) e São Paulo (+1.449), enquanto Santa Catarina permanece como o principal destaque negativo, com perda de 1.017 vagas.
De acordo com o EVEO Cost Reality Report 2025, produzido pela EVEO, principal referência em infraestrutura em nuvem e data centers no país, empresas brasileiras podem reduzir em até 60% os custos totais de propriedade (TCO) ao repatriar workloads estáveis da nuvem pública para ambientes privados ou híbridos.
Os dados indicam que workloads “sempre ligados”, como bancos de dados, sistemas críticos e storage intensivo, são os mais propensos a gerar economias significativas.
Em cenários híbridos, deslocar storage e tráfego de saída (egress) para a EVEO proporcionou economia média de até 35% adicionais, com payback médio de 24 meses.
Com juros elevados e acesso ao crédito mais restrito, o perfil do mercado imobiliário vem mudando: o aluguel cresce enquanto a casa própria recua.
Dados da Yuca, gestora especializada em imóveis residenciais para locação, indicam essa demanda: em Pinheiros, por exemplo, quase 90% das unidades com 2 quartos administradas pela empresa encontram-se alugadas, ressaltando que, com a presença de gestão profissional e localização atraente, a procura por esses apartamentos é consistente.
Do ponto de vista do investidor, esse tipo de imóvel reúne vantagens operacionais e de receita que os diferenciam dos estúdios - trazendo, assim, uma nova tendência de mercado.
A NIRIN, consultoria de branding especializada na criação e desenvolvimento de marcas, apresenta o Panorama Zürich, levantamento que traz aprendizados estratégicos a partir de uma imersão na maior cidade da Suíça, referência em criatividade e design.
O estudo evidencia como elementos urbanos — inovação, arquitetura, tipografia e design gráfico — podem inspirar marcas a criar experiências mais consistentes e alinhadas à cultura local.
“Nossa intenção foi enxergar a cidade como um organismo ativo, onde tudo comunica. Das tipografias nas fachadas ao desenho das ruas; das galerias de arte à identidade visual de marcas locais. Observar essas conexões ajuda a entender como a cultura se expressa no espaço urbano e como isso pode inspirar projetos de branding mais relevantes e autênticos”, afirma Daniel Skowronsky, CEO e cofundador da NIRIN.
O TEDx Ilhabela acontece em 6 de outubro de 2025 no Teatro Baía dos Vermelhos, reunindo empresários, cientistas, artistas e líderes comunitários em debates sobre bioeconomia, sustentabilidade e fortalecimento territorial.
Com transmissão ao vivo e arenas externas, o evento terá palestras de nomes como Carlos Nobre, Cris Takuá, David Schurmann e Estevan Sartoreli, além de performances culturais e gastronomia local. Construído coletivamente, consolida Ilhabela como polo de cultura, inovação e diálogo sobre desafios globais.
Yachting, Flying & Living de 17 a 19 de outubro. Realizado pela AG7, referência em wellness real estate, o evento reúne mobilidade aérea, náutica e terrestre com discussões sobre bem-estar, arquitetura de alto padrão e estilo de vida.
A capital paranaense, que registrou a maior valorização imobiliária do Brasil em 2024, sedia o encontro que marca o início das obras do empreendimento Ícaro Casa-Térrea, no Novo Ecoville.
O residencial da AG7 terá 38 casas independentes, variando de 480 a 1.400 m², em um terreno de 20 mil m² com bosque privativo e áreas dedicadas ao bem-estar. O evento, exclusivo para convidados, terá exposição de aeronaves, embarcações e talks com especialistas.
A Droom Investimentos, ecossistema de aplicações financeiras em ativos judiciais, anuncia a contratação de dois novos executivos.
Maurício Kopke e Renato Pavan, respectivamente, Diretor Financeiro e Diretor de Marketing e Negócios, irão atuar lado a lado no lançamento de novos produtos e serviços voltados para compensação fiscal e soluções com ativos judiciais para pessoas físicas, empresas e órgãos públicos.
Mestre em Macroeconomia e Finanças, Kopke tem mais de 20 anos de experiência no setor financeiro. Ao longo da sua carreira, atuou em empresas como Cyrela, Queiroz Galvão e Nissan.
Já Pavan colaborou com grandes agências, como DPZ, Artplan, NBS e Ogilvy, contribuindo com estratégias para Vivo, Coca Cola, Souza Cruz, Petrobras, Governo do Estado do RJ, Estácio de Sá e BNDES.
A XF&T anuncia Scheilla Lisbôa como nova Gerente de Marketing. A executiva chega para acelerar a estratégia de crescimento das marcas X-Fleet e Talent Drivers, com gestão de conteúdo e integração com as áreas de Assessoria de Imprensa e vendas, a fim de fortalecer a presença da primeira holding brasileira especializada em mobilidade de luxo com conteúdo relevante e presença consistente no mercado premium B2B.