Bússola & Cia: Universidade Brasil fará aula magna sobre atuais desafios do País

A Universidade Brasil (UB) realizará uma aula magna com o ex-ministro José Dirceu no dia 2 de outubro a partir das 19h no auditório do campus de Fernandópolis, interior de São Paulo. Dirceu falará sobre “A conjuntura histórica e geopolítica do momento” em evento aberto ao público.

Objetivo da UB é consolidar seu papel como um centro de referência para debates acadêmicos e sociais, ampliando a formação para além da sala de aula.

“Estamos certos de que esse encontro trará elementos sólidos para compreender melhor os desafios contemporâneos”, afirma Bárbara Costa, reitora da Universidade Brasil.

Barbie ganha nova profissão: influenciadora

Para o Dia das Crianças, o Grupo Ri Happy aposta na campanha “Aprovado por Crianças”, em parceria com a Mattel, que celebra 80 anos em 2025. Pela primeira vez, a Barbie assume o papel de influenciadora digital, convidando famílias a viver experiências dentro e fora das lojas.

Ativações e Estratégias Omnichannel

Além da campanha, a ação inclui uma coleção exclusiva de chaveiros retrô inspirados em brinquedos icônicos, ativações em shoppings e uma estratégia omnichannel que integra lojas físicas, e-commerce, WhatsApp e delivery, reforçando o propósito de que brincar é o melhor presente.

Colgate-Palmolive e o Programa Sorriso Saudável

A Colgate-Palmolive acaba de alcançar um marco histórico: o programa Sorriso Saudável, Futuro Brilhante® já beneficiou mais de 2 bilhões de crianças e famílias em 100 países. No Brasil, presente desde 1994, impactou 94 milhões de crianças.

Em outubro, Mês da Saúde Bucal, haverá a Ação de Atendimento Bucal Gratuito em Bagé, Santa Cruz, Vila Velha, Várzea Grande e Manoel Urbano, com exames, orientação e kits.

Já no Dia Nacional da Escovação, em 23/10, serão mobilizadas mais de 80 cidades, incluindo São Paulo, Salvador e Curitiba. Saiba mais aqui.

AXS Energia é indicada ao Prêmio Reclame AQUI

A AXS Energia, energy tech de energia solar compartilhada, foi indicada novamente ao Prêmio Reclame AQUI, maior reconhecimento de reputação e excelência em atendimento do país.

Em 2025, disputa na categoria Serviços | Energia Solar, reforçando sua posição de referência no setor. Nos últimos seis meses, a empresa respondeu 100% das reclamações e solucionou 93,9% das demandas.

“Estar entre os indicados é motivo de orgulho. Esse reconhecimento vem dos clientes que confiaram na AXS e perceberam nosso respeito, agilidade e eficiência. Receber a indicação já é uma grande vitória”, afirma Rafael Muller, gerente de Experiência do Cliente.

Multiplan e Pacto Contra a Fome contra o desperdício de alimentos

A Multiplan une-se novamente ao Instituto Pacto Contra a Fome para ampliar a conscientização sobre os impactos do desperdício de alimentos. A campanha, que volta a ser estrelada pela ginasta Rebeca Andrade, é exibida nas mídias digitais dos 20 shoppings da Companhia e marca o Dia Internacional de Conscientização sobre Perdas e Desperdício Alimentar.

Com o objetivo de mobilizar a sociedade para os graves efeitos sociais, econômicos e ambientais, a ação contará com mensagens em displays, painéis digitais e praças de alimentação dos empreendimentos, além da divulgação nas redes da Multiplan.

Tenda lança primeiro Relatório de Sustentabilidade

A Construtora Tenda anuncia a publicação de seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, consolidando sua estratégia em torno dos pilares Ambiental, Social e de Governança (ESG). O documento apresenta as iniciativas da companhia em inovação, industrialização, inclusão social e eficiência no setor. Com 56 anos de história e mais de 190 mil famílias atendidas, a Tenda reafirma sua crença de que “todas as pessoas merecem ter o seu lugar no mundo”. O Relatório é uma das concretizações desse posicionamento, evidenciando como a construtora atua como um agente de transformação positiva na sociedade. O relatório completo está disponível no Link.

Iniciativa inclusiva da Azzas 2154 Fashion & Lifestyle

A unidade de vestuário do Azzas 2154, Azzas 2154 Fashion & Lifestyle, estreia neste mês de setembro o projeto Fashion & Lifestyle Transforma, iniciativa exclusiva para a inclusão de pessoas com deficiência em suas marcas.

Nesta primeira edição, o programa será focado no Rio de Janeiro e disponibilizará 30 vagas para atuação nas lojas da Animale, Maria Filó, FARM, Fábula e NV. As inscrições devem ser feitas pelo link até o dia 06 de outubro, com preenchimento dos dados necessários.

O projeto busca candidatos com ensino médio completo, interesse em ingressar ou reingressar na área comercial e que residam no Rio de Janeiro e Grande Rio. As inscrições serão confirmadas pelo time do Azzas 2154 Fashion & Lifestyle, que entrará em contato diretamente com os candidatos para solicitação de laudo e outras validações pertinentes.

BAT Brasil registra nova tecnologia e conquista reconhecimento

A BAT Brasil registrou no INPI uma tecnologia inédita para antecipar riscos climáticos e produtivos no cultivo de tabaco. Desenvolvida no BAT Brazil Labs, em Cachoeirinha (RS) — segundo maior parque tecnológico privado da América Latina — a solução usa inteligência artificial e machine learning para prever indicadores-chave e recomendar ações de manejo em tempo real.

O sistema, estruturado em fases analítica, preditiva e prescritiva, já evitou perdas de 16 milhões de quilos de tabaco durante o El Niño de 2024 e elevou em 8,2% a produtividade da safra 2023/24.

Com resultados consolidados, a inovação foi expandida para México, Bangladesh, Paquistão e Croácia, reforçando o compromisso da BAT com inovação, sustentabilidade e desenvolvimento do agro brasileiro.

Em tempo: a BAT Brasil conquistou pelo terceiro ano seguido a nota máxima no HRC Equidade BR 2025, sendo reconhecida como uma das melhores empresas para pessoas LGBTQIAP+ trabalharem. O ranking avaliou políticas inclusivas, benefícios e práticas de diversidade.

Entre as ações da companhia estão cobertura médica para terapia hormonal, apoio ao nome social, programas de mentoria, treinamentos de liderança e canal anônimo contra discriminação. Segundo Júlia Vannucci, Head de Talento e Cultura, o reconhecimento mostra o impacto real das iniciativas e reforça o compromisso em oferecer um ambiente seguro, diverso e inclusivo.

Brasil na liderança do combate à dengue

A Oxitec vai inaugurar, nesta quinta-feira (2/10), a maior biofábrica de mosquitos com Wolbachia do mundo, em Campinas (SP), e com isso coloca o Brasil na liderança global do combate à dengue. A biofábrica produzirá até 190 milhões de mosquitos com Wolbachia por semana e poderá proteger cerca de 100 milhões de pessoas anualmente.

Sigma Lithium recebe reconhecimento por "lítio verde"

Assinado em conjunto pelo Instituto Itaúsa — braço de sustentabilidade da holding que controla o banco Itaú — e o Instituto Arapyaú, organização filantrópica do empresário Guilherme Leal, acionista da Natura, o relatório “Soluções em Clima e Natureza do Brasil”, destacou as práticas da Sigma Lithium como “exemplo de atuação empresarial” para agenda climática global.

O report faz menção ao modelo de produção de “lítio verde” da companhia no Vale do Jequitinhonha (MG), partindo de um complexo industrial que opera com energia 100% renovável e consegue recircular 90% da água captada, tudo isso sem uso de barragens de rejeitos e de nocivos químicos no processo de beneficiamento do minério, essencial na fabricação de baterias para veículos elétricos e estratégico para a transição energética global.

Taktile aposta no mercado brasileiro de crédito

Com US$ 79 milhões captados, incluindo Série B de US$ 54 milhões em 2025, a Taktile, fintech fundada na Alemanha e sediada nos EUA, aposta no Brasil com a proposta de tropicalizar o crédito.

O país, um dos mercados mais dinâmicos do mundo, ainda carece de infraestrutura robusta para escalar com segurança e eficiência. A Taktile oferece uma plataforma no-code que permite a bancos e fintechs criarem e otimizarem fluxos de decisão automatizados, como aprovação de crédito, KYC e prevenção a fraudes, usando IA e dados em tempo real.

Fundo Agbara lança edital para mulheres negras

O Fundo Agbara, primeiro fundo filantrópico para mulheres negras do Brasil, acaba de lançar o edital “Descansa, Nêga”.

A iniciativa é inédita e irá selecionar cinco mulheres negras para vivenciarem uma experiência de descanso e reconexão, com uma viagem dentro do País para um destino de sua escolha, com direito a um acompanhante.

LIVE! expande seu modelo de franquias

A LIVE!, referência em moda fitness e lifestyle, projeta chegar a 380 lojas até o fim de 2025, acelerando sua expansão por meio de franquias, modelo que impulsiona sua capilaridade. Fundada em 2002 em Jaraguá do Sul (SC), já soma mais de 350 unidades.

A empresa avança em novos mercados internacionais, como o Oriente Médio, com a recente inauguração de uma loja em Dubai. O plano de expansão conta com uma rede de franqueados engajada e alinhada aos valores da marca, que preza por um crescimento estruturado.

Tendências de mercado

Setor de Bares e Restaurantes no Brasil registra queda no número de empregos

Em julho de 2025, o setor de bares e restaurantes criou 2.879 empregos formais no Brasil, segundo dados do Caged compilados pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e Future Tank, número 42% menor que no mesmo mês de 2024 e abaixo de junho deste ano.

Apesar da desaceleração, 22 das 27 unidades da federação tiveram saldo positivo, com destaque para o Paraná (+836 vagas), enquanto Santa Catarina registrou queda de 189 postos.

No acumulado de janeiro a julho, o setor gerou 15.416 empregos, desempenho 32,5% inferior ao de 2024, com o Paraná novamente liderando as contratações (+2.049), seguido por Rio de Janeiro (+1.677) e São Paulo (+1.449), enquanto Santa Catarina permanece como o principal destaque negativo, com perda de 1.017 vagas.

Redução de custos em infraestrutura em nuvem no Brasil

De acordo com o EVEO Cost Reality Report 2025, produzido pela EVEO, principal referência em infraestrutura em nuvem e data centers no país, empresas brasileiras podem reduzir em até 60% os custos totais de propriedade (TCO) ao repatriar workloads estáveis da nuvem pública para ambientes privados ou híbridos.

Os dados indicam que workloads “sempre ligados”, como bancos de dados, sistemas críticos e storage intensivo, são os mais propensos a gerar economias significativas.

Em cenários híbridos, deslocar storage e tráfego de saída (egress) para a EVEO proporcionou economia média de até 35% adicionais, com payback médio de 24 meses.

Mercado Imobiliário e mudanças no perfil da demanda

Com juros elevados e acesso ao crédito mais restrito, o perfil do mercado imobiliário vem mudando: o aluguel cresce enquanto a casa própria recua.

Dados da Yuca, gestora especializada em imóveis residenciais para locação, indicam essa demanda: em Pinheiros, por exemplo, quase 90% das unidades com 2 quartos administradas pela empresa encontram-se alugadas, ressaltando que, com a presença de gestão profissional e localização atraente, a procura por esses apartamentos é consistente.

Do ponto de vista do investidor, esse tipo de imóvel reúne vantagens operacionais e de receita que os diferenciam dos estúdios - trazendo, assim, uma nova tendência de mercado.

Panorama Zürich da NIRIN traz aprendizados para branding

A NIRIN, consultoria de branding especializada na criação e desenvolvimento de marcas, apresenta o Panorama Zürich, levantamento que traz aprendizados estratégicos a partir de uma imersão na maior cidade da Suíça, referência em criatividade e design.

O estudo evidencia como elementos urbanos — inovação, arquitetura, tipografia e design gráfico — podem inspirar marcas a criar experiências mais consistentes e alinhadas à cultura local.

“Nossa intenção foi enxergar a cidade como um organismo ativo, onde tudo comunica. Das tipografias nas fachadas ao desenho das ruas; das galerias de arte à identidade visual de marcas locais. Observar essas conexões ajuda a entender como a cultura se expressa no espaço urbano e como isso pode inspirar projetos de branding mais relevantes e autênticos”, afirma Daniel Skowronsky, CEO e cofundador da NIRIN.

Eventos

TEDx Ilhabela foca em bioeconomia e sustentabilidade

O TEDx Ilhabela acontece em 6 de outubro de 2025 no Teatro Baía dos Vermelhos, reunindo empresários, cientistas, artistas e líderes comunitários em debates sobre bioeconomia, sustentabilidade e fortalecimento territorial.

Com transmissão ao vivo e arenas externas, o evento terá palestras de nomes como Carlos Nobre, Cris Takuá, David Schurmann e Estevan Sartoreli, além de performances culturais e gastronomia local. Construído coletivamente, consolida Ilhabela como polo de cultura, inovação e diálogo sobre desafios globais.

Evento Yachting, Flying & Living aborda bem-estar e arquitetura

Yachting, Flying & Living de 17 a 19 de outubro. Realizado pela AG7, referência em wellness real estate, o evento reúne mobilidade aérea, náutica e terrestre com discussões sobre bem-estar, arquitetura de alto padrão e estilo de vida.

A capital paranaense, que registrou a maior valorização imobiliária do Brasil em 2024, sedia o encontro que marca o início das obras do empreendimento Ícaro Casa-Térrea, no Novo Ecoville.

O residencial da AG7 terá 38 casas independentes, variando de 480 a 1.400 m², em um terreno de 20 mil m² com bosque privativo e áreas dedicadas ao bem-estar. O evento, exclusivo para convidados, terá exposição de aeronaves, embarcações e talks com especialistas.

Novas caras

Droom Investimentos anuncia novos executivos

A Droom Investimentos, ecossistema de aplicações financeiras em ativos judiciais, anuncia a contratação de dois novos executivos.

Maurício Kopke e Renato Pavan, respectivamente, Diretor Financeiro e Diretor de Marketing e Negócios, irão atuar lado a lado no lançamento de novos produtos e serviços voltados para compensação fiscal e soluções com ativos judiciais para pessoas físicas, empresas e órgãos públicos.

Mestre em Macroeconomia e Finanças, Kopke tem mais de 20 anos de experiência no setor financeiro. Ao longo da sua carreira, atuou em empresas como Cyrela, Queiroz Galvão e Nissan.

Já Pavan colaborou com grandes agências, como DPZ, Artplan, NBS e Ogilvy, contribuindo com estratégias para Vivo, Coca Cola, Souza Cruz, Petrobras, Governo do Estado do RJ, Estácio de Sá e BNDES.

XF&T contrata Scheilla Lisbôa para fortalecer marcas

A XF&T anuncia Scheilla Lisbôa como nova Gerente de Marketing. A executiva chega para acelerar a estratégia de crescimento das marcas X-Fleet e Talent Drivers, com gestão de conteúdo e integração com as áreas de Assessoria de Imprensa e vendas, a fim de fortalecer a presença da primeira holding brasileira especializada em mobilidade de luxo com conteúdo relevante e presença consistente no mercado premium B2B.