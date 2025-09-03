Bússola & Cia: The Town terá estruturas montadas com até 330 toneladas de aço reciclável

Pela segunda edição consecutiva, o aço Gerdau estará no The Town 2025. A parceria com a Rock World, organizadora do evento e do Rock in Rio, prevê a reutilização de mais de 330 toneladas de aço 100% reciclável em estruturas no Autódromo de Interlagos, reforçando sustentabilidade e inovação.

O público poderá conferir duas ativações da Gerdau na Cidade da Música: uma escultura de 6 metros em formato de guitarra, criada com 2 toneladas de sucata metálica pelo artista Leandro Melo, e uma máquina de reciclagem no estande VIP. Aqueles que participaram das ações ganham miniaturas de guitarra em aço.

Banco promove evento para investidores

Inter anuncia evento de investimentos em estádio de BH com nomes de peso do mercado financeiro. No dia 20 de setembro, a Arena MRV, em Belo Horizonte, recebe Rubens Menin, Galvão Bueno, Thiago Nigro e grandes gestores do país em mais de 8 horas de conteúdo para todos os perfis de investidores, do iniciante ao avançado.

A expectativa é reunir 5 mil participantes em uma experiência única. Garanta já seu ingresso no site oficial!

“Com mais de 8 milhões de investidores no nosso Super App, queremos proporcionar uma experiência que eduque e incentive mais pessoas a investirem”, afirma Alexandre Riccio, CEO Brasil do Inter.

Setor de transportes puxa investimento em tecnologias verdes

Na Rio Climate Action Week, a diretora de Sustentabilidade da Motiva, Juliana Silva, apontou o papel central do setor de transportes para alavancar a oferta e impulsionar os investimentos em tecnologias sustentáveis para promover a descarbonização da economia. A diretora destacou que os compromissos de descarbonização das empresas já impulsionam investimentos em energia limpa, eletrificação e biocombustíveis.

“O que precisamos agora é garantir que essas iniciativas avancem em escala, com apoio regulatório, incentivos adequados e engajamento entre o setor privado e o poder público”. A Motiva colidera a Coalizão para Descarbonização dos Transportes.

11º Fórum Brasil Diverso coloca saúde mental e sustentabilidade no centro do debate

Na segunda-feira (1°), no auditório da Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil), em São Paulo, executivos de grandes companhias brasileiras se reuniram para lançar a 11ª edição do Fórum Brasil Diverso. Criado em 2014 pelo jornalista Maurício Pestana, o evento tem como missão discutir diversidade e inclusão dentro das empresas.

Em 2025, o Fórum Brasil Diverso acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro, com o lançamento dos resultados da pesquisa “Consumidores Negros no Brasil do Século XXI”. Assim como em 2024, o evento será realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo. Confira aqui as fotos do evento na AMCHAM, hoje

A PL para regulamentar programas de fidelidade

A Câmara dos Deputados deve votar o projeto de lei 2767/2023, que regulamenta os programas de fidelidade e cria mecanismos para inibir o mercado paralelo desse segmento. O texto relatado pelo deputado Jorge Braz (Republicanos-RJ) estabelece obrigações que disciplinam a atuação de intermediários e protegem os consumidores de eventuais fraudes envolvendo pontos ou milhas.

O Brasil ainda não tem uma regulação do mercado de pontos e milhas. O texto que deverá ser votado define o que são programas de milhagens e de fidelidade, os benefícios disponibilizados e empresas intermediadoras. O projeto também estabelece que não serão classificados como programa de fidelidade promoções em shoppings ou empreendimentos voltados à valorização da experiência de compra ou da frequência ao empreendimento que não contenham integração direta com sistemas de pagamento.

Novas vagas da BAT Brasil comemoram 137 anos de Uberlândia

No próximo dia 31 de agosto, a cidade mineira de Uberlândia comemora 137 anos de história e a BAT Brasil celebra junto essa trajetória. Há 47 anos presente no município, a unidade se consolidou na região pela liderança em sustentabilidade, inovação e gestão de pessoas. E para quem quer também fazer parte do grupo, a companhia anuncia que está com vagas abertas na área de sustentabilidade e produção.

Aos interessados em ingressar na unidade, basta se inscrever no site da empresa para participar do processo seletivo. Estão abertas as vagas para Coordenador de Sustentabilidade, Estágio em Sustentabilidade EHS e Coordenador de Produção (Banco de Talentos).

Feira gratuíta oferece 7 mil vagas para Pessoas Com Deficiência

Acontece em setembro a 6ª edição da maior feira online e gratuita de empregabilidade para o público: a Inclui PcD. Serão ofertadas 7 mil vagas e participarão do mutirão virtual empresas como Ambev, CSN, Grupo Boticário, L’Oréal, Mercedes Benz do Brasil, Stone, SulAmérica e Vivo. As inscrições podem ser feitas no site.

Mais de 140 mil pedidos jurídicos via IA

A Inspira, legaltech pioneira em tecnologia e inteligência artificial jurídica, investida da Wayra Brasil (CVC da Vivo), ultrapassou 140 mil pedidos processados via Inteligência Artificial em pesquisas e análises de documentos e vem se consolidando como parceira estratégica da rotina de advogados. Entre as grandes empresas atendidas pela startup estão nomes como Tozzini Freire, Pinheiro Neto, XP, BTG, Itaú, Banco Inter e Vivo, que já experimentam ganhos de eficiência jurídica significativos. Desde o aporte recebido pela Wayra, a empresa aumentou em 76% sua base de usuários, passando de 7,5 mil em outubro de 2024 para 13,2 mil em julho de 2025.

Instituto Ampara realiza campanha para salvar e reabilitar animais silvestres no Pantanal

O Brasil registrou expressiva redução de 65,8% nas queimadas no primeiro semestre de 2025, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Apesar da melhora, o Pantanal ainda sente os impactos. Para ajudar na recuperação da fauna, Instituto Ampara Animal, lançou a campanha Guardiões do Pantanal, que visa arrecadar fundos para o resgate de animais silvestres, como a onça-parda Tupã, uma onça-parda resgatada ainda filhote em 2023 e que depois reabilitada e treinada, espera a chance de voltar ao seu habitat natural.

120 mil estudantes se preparam para o ENEM em comunidade 100% gratuita no WhatsApp

O Preparadão ENEM 2025 - iniciativa gratuita da Quero Bolsa e Estuda.com - entra em uma nova fase com números expressivos de participação. A comunidade no WhatsApp, criada para oferecer materiais e orientações diretas aos candidatos, já envolve mais de 120 mil estudantes de todas as regiões do Brasil. Além de videoaulas estratégicas e materiais interativos, o Preparadão oferece simulados nos dias 7 e 14 de setembro, com questões inéditas, aplicação no formato oficial e correção baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Sete em cada dez casais recorrem ao Pinterest para planejar o casamento, aponta pesquisa

O Pinterest é a rede social mais utilizada como fonte de inspiração para os casais durante o planejamento do casamento, de acordo com uma pesquisa proprietária do Casar.com, em parceria com a Assessoria VIP. O levantamento revela que 70% dos casais usam a ferramenta para a busca de referências, como decoração (88,7%), penteados e maquiagem de noiva (65,2%), paleta de cores para padrinhos e madrinhas (58,3%) e vestidos de noiva (56,5%).

A pesquisa também aponta que mais de 37% dos casais consomem podcasts com preferência por cortes nas redes sociais e áudio tradicional. Entre os temas mais buscados, o universo de casamentos representa 7,3% do interesse geral.

Eu Entrego alcança 9 milhões de entregas

A logtech Eu Entrego realizou aproximadamente 9 milhões de entregas entre janeiro e agosto de 2025. Os principais setores atendidos, entre janeiro e agosto de 2025, foram Moda (30%), Farmácias & Saúde (25%), Pet (15%), Eletrônicos & Tecnologia (15%) e Supermercados & Conveniência (15%). Com a proximidade de datas sazonais, como a Black Friday e o Natal, a empresa projeta crescimento de mais de 30% no volume de entregas em novembro e dezembro. O objetivo é oferecer cada vez mais eficiência e previsibilidade nas operações logísticas de seus clientes, contribuindo para o sucesso do varejo digital no Brasil.

Brasil estreia biometria facial

O confronto entre Brasil x Chile que acontece no Maracanã, válido pelas Eliminatórias, nesta quinta-feira será um marco ao ser a primeira partida entre seleções que contará com acesso 100% dos torcedores via reconhecimento facial! A Bepass, especializada em biometria facial em estádios de futebol, será a responsável pela inovação! A empresa atua desde 2023 na arena realizando partidas do Flamengo e, desde 2024, em jogos do Fluminense.

Prêmio reconhece projetos e lideranças que impulsionam a inovação

A AEVO, em parceria com a Pares e a Liga de Intraempreendedores Brasil, abriu as inscrições gratuitas para o Prêmio de Intraempreendedorismo 2025. A iniciativa reconhece projetos, equipes e lideranças que promovem inovação em médias e grandes empresas. Podem participar iniciativas realizadas entre janeiro de 2024 e junho de 2025. As inscrições vão até 19 de setembro e os vencedores serão anunciados em dezembro.

Alimentação fora do lar recua

O Instituto Foodservice Brasil (IFB) divulgou o Índice de Desempenho do Foodservice (IDF) de julho de 2025. O setor registrou crescimento nominal de 0,8% frente a julho de 2024, mas queda real de 7,5% ao descontar a inflação de alimentação fora do lar. As transações totais caíram 6,1%, enquanto o ticket médio subiu 8,5%, de R$ 41,40 para R$ 44,90, sustentando o faturamento. “O desafio é transformar esse resultado em ganho real, sustentável e com margem para investimento”, afirma Ingrid Devisate, diretora-executiva do IFB.