Bússola & Cia: somente 33% das empresas usam IA no dia a dia, diz pesquisa

Apesar da intensa discussão sobre transformação digital e Inteligência Artificial nas empresas brasileiras, o uso efetivo da tecnologia no backoffice financeiro e fiscal ainda é limitado.

De acordo com levantamento inédito da Qive, apenas 33% das companhias dizem utilizar IA nas estratégias e ações do dia a dia, e só 16% investiram com orçamento dedicado em soluções de Inteligência Artificial nos últimos 12 meses, enquanto 40% não investem financeiramente nesse tipo de tecnologia.

O dado faz parte de uma pesquisa encomendada exclusivamente pela Qive para a Opinion Box, que ouviu 406 profissionais de diferentes setores e portes de organizações, entre 25 de agosto e 18 de setembro de 2025.

5G da TIM lidera tráfego de dados durante o Festival de Verão de Salvador

A tecnologia de quinta geração da TIM respondeu por 51% de todo o tráfego de dados registrado no Festival de Verão, realizado nos dias 24 e 25 de janeiro, em Salvador. Ao longo do fim de semana, o público movimentou 4,75 TB de dados na infraestrutura de rede instalada na Arena FV, volume equivalente a 14.230 horas de vídeos no YouTube, ou 1 ano, 7 meses e 18 dias de exibição contínua.

Para assegurar a qualidade do serviço em um evento de grande concentração de público, a TIM reforçou a infraestrutura com a instalação de 30 antenas, sendo 11 delas com tecnologia 5G. Nas redes sociais, a marca também foi destaque ao liderar o volume de menções entre os patrocinadores do festival, registrando 15 vezes mais citações do que a segunda colocada.

Celcoin tem 22 vagas para áreas diversas

A Celcoin, infratech financeira que constrói infraestrutura para bancos e fintechs oferecerem produtos de crédito, anuncia a abertura de 22 vagas. As oportunidades são nos regimes híbrido e remoto com foco em Barueri e região.

Reconhecida como Empresa B e pelo selo Great Place to Work (GPTW), a infratech valoriza a autonomia, o desenvolvimento contínuo e a diversidade. Entre os cargos de destaque, a empresa busca talentos para as áreas de Security Operations Center; Estratégia & M&A; Compliance/PLD; Eventos; e executivos comerciais de diversos níveis.

Positivo Tecnologia anuncia mudanças organizacionais em cargos de liderança

A Positivo Tecnologia anuncia mudanças em cargos estratégicos. As atuais Vice-Presidências de Estratégia e Inovação e a de Novos Negócios passam a ser uma só: a Vice-Presidência de Estratégia, Inovação e Novos Negócios, sob a liderança de André Kriger.

A movimentação acompanha a evolução do negócio e fortalece o posicionamento da Companhia como empresa de soluções de infraestrutura de TI de ponta a ponta.

Leandro Rosa dos Santos, que liderava a Vice-Presidência de Estratégia e Inovação, passa a atuar como consultor em projetos estratégicos, bem como o suporte à agenda ESG da Companhia.

TOP atinge 5 milhões de usuários no app

Aplicativo operado pela Autopass, maior operadora de bilhetagem do Brasil e a quarta maior do mundo, amplia presença no transporte público paulista

O aplicativo TOP, operado pela Autopass, alcançou a marca de 5 milhões de usuários cadastrados.

A plataforma é utilizada para o pagamento do transporte público em São Paulo e na região metropolitana, integrando diferentes modais e serviços ligados à mobilidade urbana.

O crescimento do TOP acompanha a digitalização do sistema de transporte e a mudança no comportamento dos passageiros, que passaram a adotar soluções digitais para acesso, pagamento e gestão de seus deslocamentos diários. Hoje, o app figura entre as principais portas de entrada ao transporte público no estado.

Braskem alcança mais de 33 mil pessoas com ações de educação ambiental em 2025 no Brasil

A Braskem alcançou mais de 33 mil pessoas com iniciativas de educação ambiental e economia circular ao longo de 2025, além de garantir a destinação correta de mais de 16,8 mil toneladas de resíduos.

Os dados fazem parte do balanço anual de projetos voltados à educação ambiental, economia circular e ao engajamento comunitário.

Entre as ações da companhia, o Plastitroque — projeto nacional que convida estudantes da rede pública e das comunidades a trocarem resíduos recicláveis por itens essenciais

O Programa Ser+, que oferece suporte técnico e estrutural para cooperativas de reciclagem por meio da disponibilização de conhecimento e equipamentos.

A iniciativa WeCare, uma semana global de mutirões do programa de voluntariado, com 14 ações, distribuídas em cinco estados.

Health Techs ocupam lugar das fintechs no topo do ecossistema, mostra estudo da Abstartups

Startups de Saúde e Bem-estar assumiram a segunda posição no ranking de verticais mais representativas do Brasil, com 9,4% do total de empresas mapeadas. Com isso, o setor ultrapassou as fintechs, que ocupavam esse posto até o ano passado.

Os dados são do Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups de 2025, divulgado pela Abstartups. O avanço das healthtechs reflete o potencial do setor de saúde no Brasil. Em primeiro lugar no ranking estão as edtechs (10,1%).

O Top 3 é composto ainda pelas empresas na categoria Tech (desenvolvimento de software), com 8,8% de participação. As fintechs aparecem em quarto lugar, com 8,7%.

Codeminer42 cresce e vai aos EUA

A Codeminer42, boutique brasileira de desenvolvimento de software, encerrou 2025 com faturamento de US$ 6 milhões, alta de 10% ante 2024, e prepara a abertura de um escritório nos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2026.

Com sede em São Paulo, a empresa aposta na formação de talentos brasileiros para atuar em projetos no Brasil e no exterior, principalmente no mercado norte-americano.

Atualmente com mais de 80 desenvolvedores, a meta é superar 100 profissionais, mantendo foco em tecnologias como IA, DevOps e desenvolvimento mobile, além do impacto social por meio de programas de capacitação.

Reforma Tributária impõe desafios operacionais e tecnológicos ao varejo em 2026

A entrada em vigor da Reforma Tributária, a partir de 2026, deve exigir atenção redobrada dos lojistas, especialmente no varejo de materiais de construção.

A adoção do modelo de IVA, com a criação da CBS e do IBS e a coexistência temporária com o sistema atual, tende a impactar diretamente a precificação, o fluxo de caixa e os processos de compliance, além de demandar ajustes na emissão de notas fiscais e na integração de sistemas de gestão.

Segundo a INFOX Varejo Avançado, empresa especialista em tecnologia e gestão para o varejo, os principais pontos de atenção para os lojistas estão na adaptação tecnológica, no reforço do controle fiscal e, principalmente, na capacitação das equipes para operar em um ambiente tributário mais complexo durante a transição.

A empresa destaca que a falta de preparo pode gerar inconsistências fiscais, perda de créditos tributários e riscos à competitividade em um cenário de fiscalização mais rigorosa.

Organizações sociais serão protagonistas na economia do país.

O ano de 2026 tende a marcar um novo momento para o terceiro setor no Brasil. Com desafios sociais mais complexos e o avanço da vulnerabilidade em regiões periféricas, organizações sociais devem ampliar sua atuação em áreas como educação, cultura, assistência social e inclusão produtiva.

Levantamentos sobre investimento social privado indicam que mais de 70% das empresas pretendem expandir ações sociais em 2026.

O principal obstáculo, porém, segue sendo a mensuração de impacto, fator que torna o trabalho técnico e estruturado das organizações da sociedade civil cada vez mais estratégico.

Para Guilherme Ferreira, especialista em terceiro setor, pós-graduado em Sociologia e Política e presidente do Instituto SECI, o crescimento da demanda por serviços sociais é reflexo direto do aprofundamento das desigualdades.

“As organizações sociais passam a ocupar um papel decisivo não apenas na execução de projetos, mas também na geração de dados, avaliação de impacto e articulação com empresas e poder público”, afirma.

Evento discute impactos de mudanças tecnológicas e regulatórias no RI

As transformações tecnológicas e regulatórias que devem impactar o setor de relações com investidores (RI) em 2026 estarão no centro dos debates da sexta edição do IR Summit. Organizado pelo MZ Group, o evento acontece no dia 29 de janeiro, na MZ Arena, em São Paulo.

Entre os temas em pauta no setor estão o uso de inteligência artificial na análise de dados, produção e revisão de relatórios corporativos, além da consolidação de métricas de ESG (ambientais, sociais e de governança).

Para Thiago Brehmer, vice-presidente e sócio líder da CLA Brasil, a adoção dessas soluções deve acelerar a personalização da comunicação com investidores, atendendo a perfis cada vez mais diversos e exigentes.