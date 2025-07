Bússola & Cia: setor automotivo cresce 50% nos últimos quatro anos

Com o aumento dos preços dos carros novos, o setor automotivo vive uma fase de expansão acelerada, movimentando R$ 60 bilhões, um crescimento superior a 50% nos últimos quatro anos. De acordo com dados da Oficina Brasil, os preços dos automóveis subiram 30% em um único ano. Entre 25 e 27 de julho, ocorrerá a segunda edição do Oficina Brasil Conecta, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. O evento contará com a participação de diversas escolas, como a Escola do Mecânico e a Escola do Funileiro, que oferecerão cursos de mecânica para carros híbridos e elétricos. O app Emprega Mecânico, gratuito, também estará disponível, conectando alunos ao mercado de trabalho.

Abertura de edital para patrocínio cultural, educacional e social com R$ 17 milhões

Grupo Equatorial anunciou um edital para patrocinar projetos culturais, esportivos, educacionais e sociais, com investimento de cerca de R$ 17 milhões. O recurso será distribuído entre sete estados: Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e 72 municípios do Rio Grande do Sul. Os interessados devem ser pessoas jurídicas com projetos aprovados em leis federais de incentivo, incluindo a Lei Rouanet, e ter PRONAC publicado até 7 de julho. As inscrições estão abertas até 25 de julho na plataforma Prosas.

Novidade no Rio Innovation Week 2025: a conferência “Mulheres do Brasil” com destaque para Luiza Trajano

O Rio Innovation Week 2025, evento que ocorrerá de 12 a 15 de agosto, terá como uma de suas novidades a conferência “Mulheres do Brasil”, promovida pelo grupo de mesmo nome, com foco na liderança feminina. A palestra de abertura será dada por Luiza Trajano, presidente da iniciativa, abordando ética e inovação. Outros nomes importantes também participarão, como as médicas Sue Ann Costa Clemens e Gloria Brunetti, que discutirão o futurismo na saúde, e as desembargadoras Andrea Pachá e Adriana Ramos de Mello, que tratarão dos avanços da Lei Maria da Penha. A ministra Anielle Franco também estará presente, discutindo inclusão e inovação.

CreatoRev chega ao Brasil para impulsionar comércio digital

A CreatoRev, primeira agência certificada do TikTok Shop nos EUA, desembarca agora no Brasil em parceria com o Grupo Havas. A iniciativa visa impulsionar o comércio digital brasileiro, unindo criatividade e estratégia para criadores da plataforma A empresa co-fundada por Fan Dong e Uri Singer traz um modelo completamente adaptado ao Brasil (um dos maiores mercados do TikTok, com 100 milhões de usuários ativos mensais) e oferecerá a criadores de conteúdo acesso a treinamentos e conexões com marcas. As primeiras campanhas com influenciadores brasileiros serão anunciadas em breve.

De prejuízo a lucro milionário

Após prejuízo de R$ 4,4 bi em 2023, a Amil lucrou R$ 620 mi em 2024 e já lidera as vendas em 2025, com 500 mil novas vidas no 1º semestre (planos médicos e odontológicos) e projeção de mais de 6 milhões de clientes até dezembro. O CEO Renato Manso credita o avanço à gestão do tripé vendas, atendimento e sinistralidade, que ficou abaixo de 80%. As reclamações caíram 27% na ANS, performance superior à média do setor, e a operadora não aparece entre as 20 mais reclamadas.

Qual o papel da escola na era da Inteligência Artificial?

Para debater a questão, aAvenues São Pauloreúne a especialista em educação, Claudia Costin, e o diretor do ensino secundário, Tim McNamara, em uma edição especial do podcast "Education, Elevated". Durante a conversa, eles mergulham na urgência de uma evolução curricular e pedagógica que vá além da memorização, focando no desenvolvimento de habilidades intrinsecamente humanas, como pensamento crítico, competências socioemocionais e capacidade de resolução de problemas. O episódio estreia hoje no Spotify e YouTube

Queda de até 11% no desempenho do comércio físico, revela HiPartners

A HiPartners divulgou os dados de junho do Índice de Performance do Varejo (IPV), que indicam uma queda no desempenho do comércio físico em comparação a 2024. O fluxo de consumidores diminuiu 11% nos shoppings e 10% no comércio de rua. O faturamento também apresentou retração: -0,29% nos shoppings e -1,93% no comércio de rua. Flávia Pini, sócia da HiPartners, destacou que o cenário exige atenção e resiliência diante do consumo mais cauteloso, da alta de juros e da ausência de datas promocionais no mês.

Crescimento de 6,7% no setor de foodservice, mas menos transações em 2025

O Instituto Foodservice Brasil (IFB) divulgou o Índice de Desempenho do Foodservice (IDF) de maio/25, apontando um crescimento nominal de 6,7% em relação a maio/24 e um avanço real de 1,4%. Apesar disso, as transações caíram 1,9%, refletindo maior seletividade dos consumidores. O ticket médio subiu 9,48%, alcançando R$ 43,40. Ingrid Devisate, VP executiva do IFB, afirmou: “O consumidor busca valor agregado e qualidade em cada compra”. Estabelecimentos que entregam essa experiência têm se destacado.

Afferolab investe R$ 10 milhões em novas tecnologias para o mercado de T&D

A Afferolab anunciou o lançamento de duas novas tecnologias voltadas para o mercado de T&D (Treinamento e Desenvolvimento), com um investimento de R$ 10 milhões. As soluções são compostas por agentes de inteligência artificial para mensuração de competências e um Data Hub, que organiza e disponibiliza dados de aprendizagem para análise. A primeira solução foca em mentoria e na medição do desenvolvimento de competências, unindo conteúdo autoral e análise de especialistas com o auxílio de IA. A segunda se concentra em como os dados gerados nos processos de aprendizagem são utilizados para a tomada de decisões estratégicas.

Foodtech Typcal usa biotecnologia para gerar até 7.000 vezes mais proteína que a soja

Com biotecnologia inovadora, a Typcal—primeira foodtech da América Latina a trabalhar com fermentação de micélios—permite gerar até 7.000 vezes mais proteína por metro quadrado do que a soja. Além disso, a tecnologia reduz em até 96% o uso de água e as emissões de gases de efeito estufa, oferecendo uma alternativa sustentável para a produção global de alimentos. O ingrediente Neutra Pro, desenvolvido pela Typcal, tem alto rendimento por metro quadrado, o que torna o modelo mais viável para atender à crescente demanda global por proteínas.

IA amplia performance no setor comercial e aumenta conversões em até 38%

Agentes de inteligência artificial (IA) têm se tornado essenciais nas jornadas de compra, automatizando tarefas, interpretando o comportamento do consumidor e focando em performance. Diferente dos chatbots, esses sistemas agem com autonomia e baseados no contexto de cada etapa do funil de vendas. Combinando IA generativa com dados proprietários, essas soluções oferecem atendimento mais personalizado, ampliando os resultados com abordagens mais precisas. Segundo mapeamento da Escale, grandes corporações no segmento de telecom e energia que adotaram essa tecnologia registraram aumento de até 38% nas taxas de conversão, além de ganhos significativos na qualificação de leads.

Plug and Play seleciona 11 startups para programa de aceleração no Brasil

A Plug and Play, terceira maior investidora de capital de risco do mundo, iniciou seu novo programa de aceleração no Brasil com 11 startups selecionadas. A iniciativa vai até novembro e incluirá mentorias, workshops e eventos, além de parcerias com Nvidia, AWS, Embrapii e FGV. As startups terão um diagnóstico operacional comparado com uma base de 10 mil empresas. No final, as startups participarão da Expo Brazil em 4 de novembro, em São Paulo, e três delas receberão apoio financeiro para participar do Silicon Valley Summit nos EUA.

Talent Drivers nomeia Kelly Cercovenico como gerente geral do setor de luxo

A Talent Drivers anunciou Kelly Cercovenico como gerente geral. Em um setor majoritariamente dominado por lideranças masculinas, a presença feminina tem trazido uma abordagem mais cuidadosa e sensível ao segmento de luxo. Cercovenico, que tem 20 anos de experiência na área automotiva, liderava a companhia como gerente de negócios e experiência. Agora, ela irá conduzir a operação de forma mais integrada, com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, visando aprimorar a experiência do usuário e ampliar a atuação junto a empresas de hotelaria de alto padrão, companhias aéreas e agências de eventos.

Mobiis lança solução de digitalização com controle em tempo real no setor logístico

A Mobiis, logtech especializada, lançou a solução Mobiis Crossdocking, voltada para a digitalização da operação de recebimento e expedição em transportadoras e indústrias. A nova solução oferece controle em tempo real, roteirização, indicadores de desempenho e gestão de cargas por destino, rota ou cliente. Seu principal objetivo é substituir processos manuais, como planilhas, e-mails e anotações físicas, minimizando falhas operacionais, como perdas, atrasos e falhas de SLA (Service Level Agreement). O anúncio oficial será feito na Logistique 2025, feira do setor logístico que ocorrerá em Balneário Camboriú.

Osten Invest projeta transações de USD 5 milhões no mercado chileno

A Osten Invest iniciou sua expansão internacional ao firmar parceria com a Elite Capital, entrando no mercado chileno de investimentos alternativos. A empresa projeta transacionar USD 5 milhões em dois anos no país, focando em ativos como franquias e negócios escaláveis. A Elite Capital operará a plataforma da Osten em white label, enquanto a empresa brasileira fornecerá suporte técnico e estratégico para impulsionar a diversificação patrimonial no Chile.

Rakuten Advertising abre inscrições para o Golden Link Awards até 20 de julho

A Rakuten Advertising, rede global líder em marketing de afiliados e performance, abriu inscrições até 20 de julho para o Golden Link Awards, premiação que reconhece os melhores casos do ano entre anunciantes e afiliados da rede. A quinta edição da premiação no Brasil conta com novidades, como a inclusão de seis novas categorias, além de ser realizada junto ao DealMaker, principal evento global de conexão entre anunciantes, afiliados e agências, que ocorrerá em 11 de setembro, em São Paulo.

Desmistificando o crédito: fintechs oferecem alternativas para crédito consciente

Apesar de o crédito ser uma ferramenta importante para organizar as finanças, muitos brasileiros ainda o associam ao endividamento. Rafa Cavalcanti, CEO da CloQ, fintech de impacto social que auxilia brasileiros a construírem um histórico de crédito positivo, destaca que existem alternativas acessíveis, mesmo para negativados. As fintechs oferecem opções flexíveis e benefícios, como cashbacks, para uso consciente do cartão. A desmistificação do crédito é essencial para ampliar o acesso e promover decisões financeiras mais conscientes.

LIVE! inaugura primeira loja no Acre e soma mais de 300 lojas no Brasil

A LIVE!, marca referência em moda fitness e lifestyle, inaugurou sua primeira loja no Acre, marcando sua presença física em todos os estados do Brasil. Localizada em Rio Branco, a loja ocupa 166 m² e reforça a estratégia da marca de se aproximar das comunidades onde atua. Além disso, a LIVE! já soma mais de 300 lojas no Brasil e expande sua presença internacional, com unidades em locais estratégicos, como Dubai.

MadeiraMadeira realiza campanha de aniversário com 3,5 milhões de alcance

A MadeiraMadeira celebra seu 16º aniversário com a campanha “Sua casa mais viva”, que convida o público a ver suas casas como portais de experiências. A campanha conta com cinco influenciadores de casa e decoração, representando diversos estilos de vida, e visa engajar até 3,5 milhões de pessoas. Durante o mês, os criadores de conteúdo estarão envolvidos com a divulgação nas redes sociais e visitas às lojas da MadeiraMadeira.

Y’ALL fortalece área de criação com Thiago Guedes e a fusão com a WT7

Thiago Guedes foi nomeado novo diretor de criação associado da Y’ALL. Ele retorna à agência do Grupo HÜK após a aquisição da WT7, sua antiga empresa, que foi incorporada à Y’ALL para fortalecer a área de soluções criativas. Guedes, com 25 anos de experiência no mercado, agora liderará projetos de trade marketing e ativações de marca ao lado de Yuji Nakamura, Anderson Xavier e Luiz Campos.

Unlimitail nomeia CMO global e acelera expansão com foco em retail media

A Unlimitail, joint venture entre o Carrefour e o Publicis, nomeou Guillaume Mounier como CMO Global. Com mais de 15 anos de experiência em marketing no varejo, Mounier será responsável por liderar as equipes de Marketing, Comunicação Interna e Externa. Sua chegada fortalece a liderança da empresa e acelera a expansão global da Unlimitail, com foco em retail media. Ele trabalhará junto a Thiago Stelle, Head de Marketing no Brasil, para implementar ações locais e fortalecer a presença da marca.

