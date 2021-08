Bússola & Cia: Serviço de saúde virtual da SulAmérica cresce 60% em 2021

Por Marcio de Freitas*

A SulAmérica registrou no primeiro semestre deste ano aumento de mais de 60% nos atendimentos da plataforma Saúde na Tela, que oferece consultas a distância com médicos, terapeutas e profissionais de saúde de forma virtual. A comparação é com o segundo semestre de 2020. A procura de atendimentos de emergência e teleconsultas com especialistas cresceu mais de 70% nesse período, enquanto as consultas com profissionais de saúde (não-médicos), como psicólogos e nutricionistas, por exemplo, aumentaram em 43%. No total, foram mais de 630 mil teleatendimentos realizados por meio dessa plataforma no período.

Inovação que constrói

A Andrade Gutierrez inicia, na segunda semana de setembro, a quarta edição de seu programa de inovação aberta, o Vetor AG. Lançado em 2018, o programa é pioneiro no setor de construção e já acelerou projetos de mais de 20 startups ou empreendedores, em um ecossistema que promove ainda a contratação dos serviços para obras da companhia. O foco do novo ciclo é a busca por soluções que envolvam a chamada Engenharia 4.0, com uso de tecnologias como big data, internet das coisas e automação. O Vetor AG foi reconhecido em 2019 como o programa mais inovador do setor pelo Prêmio Valor Inovação Brasil.

Malhação global

O Gympass atingiu 100 milhões de check-ins presenciais, desde seu lançamento em 2012, em mais de 3.500 cidades ao redor do mundo. No Brasil, as cinco academias mais populares com check-ins presenciais foram Bluefit, Bodytech, Cia Athletica, My Box e Panobianco. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Campinas foram as cidades onde a maioria dos check-ins foi registrada.

Futebol e saúde

Com o avanço da vacinação, eventos de grande porte retomam no Brasil. E os protocolos sanitários devem ser reforçados para a segurança da população, como a testagem de frequentadores e profissionais para este tipo de encontro. Em parceria com o Atlético-MG, a Axial Medicina Diagnóstica (Grupo Alliar) oferece, com 50% de desconto, o teste antígeno de covid-19, capaz de identificar a infecção atual de coronavírus nas pessoas e com resultado em até 90 minutos. A ação tem início na partida entre Atlético-MG e River Plate, realizada nesta quarta, 18.

E-books gratuitos

Quais são as melhores condições para um ecossistema ativo e pronto para impulsionar a economia digital? Acadêmicos, gestores públicos e executivos de todo o país reuniram as suas opiniões no e-book “A adequação do ecossistema regulatório e de inovação para o digital”. O e-book faz parte de uma coletânea de sete livros que planeja apresentar as cem questões mais instigantes sobre a economia digital e sobre como ela afeta os países, o Brasil e as empresas. Ela é fruto de uma parceria entre a Fundação Dom Cabral (FDC) com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Cgee), Sebrae, Stefanini, TecBan e TOTVS.

Ponto na nota

A Livelo prepara mais uma novidade: em outubro os clientes poderão utilizar um novo formato de acúmulo de pontos: via nota fiscal de suas compras. Desenvolvendo uma ferramenta que possibilitará o acúmulo via nota fiscal através da leitura de QR Code, no próprio app Livelo os clientes poderão computar a pontuação e transformá-la em resgates.

-

Mulheres

Após cinco anos com aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, a Docket registra avanço ainda maior no quadro interno. Hoje, as mulheres na Docket são 96 de um total de 183 funcionários, representando 52% do quadro de colaboradores da startup. E, como aponta um relatório da consultoria McKinsey & Company de 2020, empresas que adotam a diversidade são mais saudáveis, felizes e rentáveis.

Dislexia

A Cisco e o Instituto IT Mídia acertaram parceria com o Instituto ABCD para disseminar projetos positivos para pessoas com dislexia, que atinge cerca de 15 milhões de brasileiros, afeta diretamente o desenvolvimento das habilidades básicas de leitura e linguagem e, geralmente, apresenta seus primeiros sinais na fase da alfabetização. O objetivo é avaliar as dificuldades de acesso ao diagnóstico e o custo emocional e financeiro que a dislexia gera na vida do disléxico e de seus familiares.

Seguro

A Globus Seguros busca o nicho de seguro de vida em grupo para agentes autônomos de investimentos. Em parceria com a Bradesco Seguros, a nova modalidade será oferecida a escritórios com taxas competitivas. A iniciativa visa atender às necessidades da Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimento (ABAAI).

Reforma interna

A startup ArqExpress, comandada pela CEO Renata Pocztaruk, decidiu investir no bem-estar dos colaboradores dentro de suas próprias casas. O projeto O Antes e Depois na Sua Vida oferece aos colaboradores o mesmo serviço de decoração express oferecido aos clientes. A cada mês uma pessoa do time é selecionada e tem a oportunidade de escolher um cômodo para uma transformação completa – seja uma repaginada no quarto, sala, banheiro, cozinha...

Portal Mantiqueira

O Portal da Mantiqueira é uma plataforma que reúne os principais dados ambientais para gestão territorial e fomento à restauração na Mata Atlântica. Foi desenvolvido pela The Nature Conservancy, para gerenciamento do registro de dados e geração de relatórios sobre áreas de conservação e restauração da região. O lançamento será amanhã, e permitirá o acesso aos indicadores e as principais informações territoriais dos mais de 400 municípios que integram o Plano Conservador da Mantiqueira.

Growing up

O crescimento das startups financeiras, que saltaram de 474 empresas para 1.174 desde 2015, aponta também avanço em investimentos, mais de US$ 3 bilhões. A evolução exige mais regulação para o bom funcionamento dessa frente que diminui a concentração bancária. Debater as mudanças e atualizações regulatórias que afetam este ecossistema é objetivo da Associação Brasileira de Fintechs (ABFitnechs) realiza o Wrap Up Regulatório, 1º semestre de 2021. O encontro virtual e gratuito acontece amanhã, às 17h.

Marcas aprovadas

Pesquisa da SoluCX mostrou as marcas Magazine Luiza, Fast Shop e as Lojas Americanas na liderança quando o assunto é experiência do cliente no segmento de lojas de departamento. As três redes apresentaram índices de Net Promoter Score (NPS) de 68,8, 65,5 e 64,1, respectivamente, e entraram no TOP 3 das 17 lojas avaliadas pela instituição.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também