Bússola & Cia: Seminário revela crise das empresas de transporte

Por Márcio de Freitas

O Marco legal do transporte público foi o tema do 36º Seminário Nacional NTU, realizado esta semana, em Brasília. O encontro debateu os impactos da pandemia no sistema de transporte coletivo brasileiro e como o cenário pós-crise sanitária ainda causa preocupações ao setor. De acordo com dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), houve uma redução de 24,4% na demanda de passageiros de ônibus coletivo em 2022, comparado ao período pré-pandêmico, em 2019. Isso representa uma perda de quase 8 milhões de viagens realizadas por passageiros pagantes por dia em diversas capitais do país. Na ocasião, outros dados foram apresentados e discutidos por especialistas e empresários do segmento, além de representantes do setor público.

Pulsando firme

A healthtech Fiibo, do cardiologista Ítalo Martins, acaba de receber o maior investimento da categoria Seed do Norte e Nordeste, ocupando a sexta colocação no Brasil, segundo dados da Crunchbase, analisados pela consultoria Alvarez & Marsal. Ao todo US$ 3,6 milhões foram conquistados nesta rodada, um crescimento de mais de 180% em relação à média geral das rodadas Seed Stage. A rodada foi liderada pela Headline Brasil e também contou com a participação da VOX Capital, responsável pela gestão do fundo de corporate venture capital (CVC) Arava, do Einstein, que ajudará a empresa a trazer mais conectividade e autonomia para um mercado ainda fragmentado, além de dar celeridade à expansão do negócio.

Expansão verde

A Verdureira, especializada na entrega de saladas gourmet prontas para consumo, recebeu aporte de R$ 10,3 milhões, por meio da Baraúna Investimentos e pode acelerar seus planos de expansão. Com o valor, a empresa fundada há 28 anos, em São Roque, no interior de São Paulo, prevê crescimento de 60% no faturamento deste ano, além de chegar em outros municípios e expandir seus pontos de venda no interior de São Paulo.

Democracia

A liberdade de expressão é um valor importante para a democracia brasileira — tanto para a população, quanto para os congressistas. Enquanto a sociedade atribui uma nota 7,2 (em uma escala de zero a 10), os membros do Congresso Nacional deram ainda mais relevância ao tema com uma média de 8,8. Já a avaliação dos congressistas sobre a liberdade de a imprensa se expressar com imparcialidade é bastante dividida. Enquanto a capacidade do cidadão se expressar nos últimos 12 meses melhorou para 66,7% da base do governo para 81,5% da oposição, esse quadro piorou. Esses e outros dados serão debatidos no lançamento da pesquisa "Percepções sobre a liberdade de expressão — população e Congresso", do Instituto Sivis, com participação especial do Professor Fernando Schuler (Insper) que acontece no próximo dia 9/8, às 17hs, com transmissão no YouTube da entidade.

Via rápida

O MorumbiShopping é o primeiro shopping da cidade de São Paulo a estrear um serviço inédito no Brasil lançado pela Multiplan: pelo aplicativo Multi, os usuários que cadastrarem as placas de seus veículos terão acesso ao estacionamento sem a necessidade de passar pelas cancelas. O cliente cadastrado poderá usar a entrada free flow, que fica localizada na Rua Roque Petroni Júnior. O pagamento será debitado diretamente no cartão de crédito cadastrado.

Mulher que brilha

O Grupo GD Joias divulgou um levantamento que revela o perfil dos empreendedores do mercado de joias no país, liderando amplamente por mulheres jovens. Segundo os dados, 95% do mercado é dominado por mulheres, das quais 40% têm entre 25 e 34 anos, e 35% 18 a 24, A faixa de 35 a 44 anos soma 15%. Cinco por cento têm entre 45 e 64, mesmo percentual da jovens empreendedoras com 13 a 17 anos — que entram no mercado em busca da primeira renda. A pesquisa indica ainda que o tíquete médio gasto entre revendedores e distribuidores de joias gira em torno de R$ 1 mil.

Oi, Ceará

A Oi está abrindo três lojas para reforçar sua operação de internet por fibra óptica no Ceará. A primeira das novas unidades, inaugurada no início de julho em Fortaleza. Ainda neste semestre, serão inauguradas outras duas unidades na capital cearense em parceria com empresários locais.

Regularização

O combate ao desmatamento e à grilagem de terras no estado do Pará ganhou mais aliado: o Cadastro Ambiental Rural 2.0. Pioneira, a nova versão agrega tecnologia e acelera o processo de cadastro rural, com processos mais ágeis e facilitadores para a regularização ambiental. A iniciativa é parceria da Secretária de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) com o Movimento Brasil Competitivo (MBC), Universidade federal de Minas Gerais (UFMG), e EloGroup. Implementada a partir deste mês, a previsão é de ferramenta reduza consideravelmente a fila de análises de cadastro ainda pendentes na base da dados da pasta.

Fidelizando

A Hub_4Pay contabiliza a distribuição de mais de R$ 1,2 bilhão em prêmios. A fintech tem atuado com empresas de diversos setores, como Grupo Energisa, Brmalls, Tramontina, Ibope e Unidas, Saint Gobain oferece soluções de premiação e bonificação com menores custos e mais segurança jurídica. A startup tem mais de 300 mil usuários de seus cartões pré-pagos e uma base de 470 empresas. A expectativa de crescimento é de 21% em 2023.

Pet sustentável

A Petlove passa a vender, com exclusividade, a areia biodegradável Meau. O item eco-friendly é produzido com ingredientes vegetais naturais de fontes renováveis e sem produtos artificiais e por isso não deixa resíduos após a decomposição. A Petlove também adicionou em seu portfólio o tapete higiênico sustentável da marca Ecoa, que se decompõe em apenas seis meses.

Na onda

A Mini Kalzone anunciou Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe, como novo atleta patrocinado pela marca. A parceria tem como objetivo conectar a marca ainda mais com a natureza e com a vida saudável. Os produtos da rede são oferecidos em suas mais de 130 lojas espalhadas pelo país.

Pais e negócios

Mais de 85% das empresas no Brasil são negócios familiares, que geram emprego para cerca de 65% da força de trabalho no país. Mas os modelos desse tipo de negócios hereditários enfrentam enormes desafios na transição de gerações, gerando conflitos familiares que podem afetar sua capacidade de crescer e prosperar no longo prazo. Na celebração ao Dia dos Pais, a consultoria Auddas oferecerá call de diagnóstico gratuita, de aproximadamente 1 hora, para os pais donos de negócios tirarem dúvidas sobre sucessão familiar até dia 13 de agosto. Para participar basta se inscrever no link.

Amazônia

Vinte e uma startups foram selecionadas para a edição 2023 do Sinergia, programa da Plataforma Jornada Amazônia que busca aumentar a competitividade e a performance dos negócios inovadores com operação na Amazônia. A seleção tem startups desenvolvedoras de cosméticos e alimentos naturais a partir de insumos da floresta amazônica, plataforma de gestão com token de governança e registro em blockchain, iniciativa no setor de educação, produtores de acessórios de moda feitos à base de biomaterial ou material sustentável, produtores de móveis e de artefatos de madeira, entre outros. A capacitação dos escolhidos irá até novembro.

Mapa da mina

A Involves lançou uma solução que usa inteligência artificial para automatizar a roteirização das equipes de trade marketing. Indústrias que já testaram o recurso reduziram em aproximadamente 20% a distância percorrida e 17% o tempo de deslocamento dos promotores de venda, resultando em uma economia anual de R$ 1 mil por promotor. O roteirizador inteligente também permite quantificar a operação por meio de dados e valores mensuráveis, tornando as equipes mais estratégicas.

Sem gás carbônico

A Iconic está investindo cerca de R$ 900 mil anualmente para eletrificar 100% de sua frota de empilhadeiras e instalações de pontos de carregamento de sua unidade de coolants e graxas em Osasco (SP).

A empresa já reduziu a emissão de aproximadamente 60 toneladas de CO2 equivalente da unidade. O próximo passo é ampliar o projeto para a fábrica de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Esta é apenas uma das iniciativas que visa atingir a meta para reduzir em 43% as emissões corporativas de gases de efeito estufa (GEE) até 2030.

União

A Di Santinni, grupo com mais de 40 anos e Top 3 maiores varejistas de calçados multimarcas do país, está se unindo à Baby Calçados, tradicional loja da região de Campinas e interior de São Paulo que atua no mesmo segmento. A loja foi inaugurada em julho. A joint venture proporcionará ao público campineiro uma nova experiência na compra de calçados.

RH

A Ahgora estará na 49ª edição do Conarh, na capital paulista, entre os dias 8 e 10 de agosto. A feira, que acontece dentro do São Paulo Expo, é uma experiência imersiva para gestores e profissionais do setor. Será uma oportunidade para discutir modelos de gestão e a adoção de práticas inclusivas que valorizam a diversidade e a individualidade dos colaboradores.

Novo nome

Gabriel Amon chega ao escritório Champs Law como advogado sênior, fortalecendo ainda mais as áreas de Corporate Law, M&A e Financial Services. O executivo é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e com LL.M em direito societário pelo Instituto de Ensino e Pesquisa - Insper.

