Bússola & Cia: Redução de imposto de importação beneficiará aço da Turquia

Por Marcio de Freitas*

A maior beneficiária da campanha contra o aço nacional é uma entidade pouco conhecida. A Cooperativa da Construção Civil de Santa Catarina (Coopercon-SC) é a única do país habilitada para realizar importações de aço. Parceira de setores da construção civil na campanha pela eliminação do imposto de importação de aço, a Coopercon-SC ganharia duas vezes com eventual corte na alíquota, pois já é beneficiada pelo regime especial do governo catarinense, que oferece redução de 90% no ICMS nas operações de importação realizadas no estado. Administrada integralmente por uma empresa privada, a SC Supply, a Coopercon SC já realizou uma primeira operação de importação de aço proveniente da Turquia e promete trazer ainda mais produtos daquele país.

Brasil abre, União Europeia fecha

O movimento liderado pela Cbic e pela Coopercon SC fez o Ministério da Economia analisar a possibilidade de redução da alíquota de importação, debate que deve acontecer na próxima reunião da Câmara de Comércio Exterior (Camex). As entidades alegam falta de matéria no mercado. A indústrias de aço nacional garante o fornecimento e mostram que os custos são iguais em todo mundo. Atualmente a alíquota de importação é de 12%. Enquanto o Brasil discute abrir o mercado, em abril a União Europeia impôs novas barreiras contra o produto vindo da Turquia, aumentando as tarifas de importação. A UE acusa os produtores turcos de realizar dumping no mercado internacional.

Campanha de seguro

A empresa de serviços financeiros MetLife lança neste mês sua primeira grande campanha de marca no país. As ações incluem mídia tradicional, out-of-home, guerrilha e ativações digitais. A estratégia de posicionamento institucional valoriza o seguro de vida para toda a família, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são os embaixadores da marca no Instagram, ao lado de um squad de 15 outros influenciadores, que apoiarão na construção de mensagens e diálogos com os públicos de interesse. Com o mote #SeguroéVida, de agosto a dezembro, os influenciadores digitais produzirão conteúdo para o Instagram sobre família, qualidade de vida, trabalho, empreendedorismo, sustentabilidade e outros, sempre relacionados aos benefícios do uso do seguro de vida em vida. O time conta com nomes como Rosana Jatobá, Caito Maia, Maria Gadú, Professor Mira e Sheron Menezes.

Um boné na crise

A fabricante icônica de bonés New Era terminará 2021 com o melhor desempenho desde que começou a cobrir a cabeça dos brasileiros em 2008, ultrapassando mais de 1 milhão de unidades vendidas no ano. Os seis primeiros meses do ano foram acima do resultado de períodos anteriores. O otimismo do mercado para o segundo semestre projeta quebrar todos os seus recordes no país. Em 2020, data de seu centenário, a marca já havia registrado 10% de crescimento no Brasil, comparado a 2019, apesar dos impactos da pandemia. A previsão agora é fechar 2021 com 30% de incremento.

Energia total

A Energisa Paraíba ficou entre as empresas mais bem avaliadas pelos consumidores no Prêmio Aneel de Qualidade 2020, coroando o investimento do grupo Energisa em qualidade. Pela quarta vez consecutiva, a Energisa Sul-Sudeste conquistou a premiação entre as concessionárias da região Sudeste com mais de 400 mil unidades consumidoras. A empresa atende 82 municípios dos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Outras três distribuidoras do Grupo Energisa se destacaram pelo elevado nível de satisfação dos clientes com os serviços prestados: Energisa Borborema, Energisa Sergipe e Energisa Mato Grosso do Sul.

Terra à vista!

O Grupo FCamara (soluções em tecnologia e transformação digital) aposta na tecnologia atrelada à expansão de business, e obteve crescimento de 50% em 2020. Para este ano, os planos são maiores: a empresa prevê um crescimento de 70% e quer se tornar global, ampliando o investimento para fora do país.

Dia dos Pais

Dados da empresa omnichanel Dito mostram que as compras do Dia dos Pais cresceram 171% em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento foi feito entre os dias 18 de julho a 8 de agosto de 2020 e 17 de julho a 7 de agosto de 2021 com 114 marcas dos segmentos de vestuário, calçados, acessórios, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, alimentos e presentes. Foi registrado ainda aumento de 407% em receita na comparação com o ano anterior.

Pacote do Bem

O UniãoBR se juntou novamente ao Sistema Coca-Cola Brasil para auxiliar hospitais que precisam de insumos no Pacote do Bem, campanha com objetivo de doar equipamentos e materiais. Serão fornecidos 200 capacetes respiratórios não invasivos (elmos), usados para evitar a transferência para a UTI e também no trabalho de recuperação da covid-19. E em parceria com a Solar e Brasal, o Sistema Coca-Cola Brasil doará 48 mil litros de água. As doações serão feitas para as secretarias de saúde da Bahia, Recife, Alagoas e do Distrito Federal a partir do dia 10/08. O Instituto da Criança é o gestor da campanha e está auxiliando a parceria.

Gestão de frotas

A KORE investe na SUPERCHIP, solução de conectividade para PMEs com foco em empresas de rastreamento, segurança e gestão de frotas. O serviço permite o gerenciamento das linhas M2M por meio de uma plataforma por assinatura, chega com o objetivo de minimizar um dos principais problemas do setor, o custo do espectro de rede, que no Brasil é um dos mais caros do mundo.

Modelo streaming

O modelo é apresentado como uma espécie de “Netflix da conectividade”, onde o cliente conta com plataforma exclusiva para gerenciar as suas linhas M2M, ter acesso aos seus demonstrativos, ações, contratos e monitoramento direto do celular, em um único painel e com planos de custo fixo. A inspiração da KORE para o desenvolvimento desse produto foram os serviços de música e streaming.

Incentivo milionário

A escola de negócios Scaleup anunciou incentivo de R$ 1 milhão para um dos alunos de sua segunda turma, com inscrições abertas neste mês. A primeira turma reuniu mais de mil matriculados em apenas 42 minutos. O investimento no aluno escolhido será por meio de consultorias, mentorias, contato com parceiros e fornecedores, créditos em mídia, softwares e programas essenciais para a necessidade do negócio escolhido.

