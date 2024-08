Bússola & Cia: Recovery, do Grupo Itaú, aumenta em 4% acordos de dívidas em SP 

A Recovery, do Grupo Itaú, reportou um aumento de 4% nos acordos de dívidas de empresas em São Paulo no primeiro semestre de 2024, totalizando 45.105 renegociações.

O valor das dívidas sob gestão da Recovery atingiu R$ 55,8 bilhões, um crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2023. A base de clientes pessoa jurídica na região cresceu para 602.876 CNPJs.

O mês de maior movimentação foi março, com R$ 15,9 milhões em renegociações, enquanto junho teve a menor arrecadação, com R$ 12,3 milhões.

Índice MSCI

O Inter passou a integrar o índice Morgan Stanley Capital International Brasil, que mede o desempenho do mercado de ações brasileiro e é um dos principais indicadores de referência para investidores internacionais.

O marco é resultado de um esforço estratégico contínuo da companhia para aprimorar sua liquidez e visibilidade no mercado financeiro global. A inclusão também busca ampliar e diversificar a base de investidores.

O índice representa um conjunto de índices financeiros criado pela MSCI Inc., uma das maiores empresas que fornece índices e análises de investimentos. Eles ajudam a avaliar como diferentes mercados e setores estão performando, contribuindo para que os investidores avaliem o desempenho geral do mercado.

A entrada da Inter&Co Inc no índice está em total conformidade com os padrões de governança corporativa estabelecidos pela SEC, Nasdaq e CVM. A companhia adota todos os rigorosos protocolos e práticas para assegurar a máxima transparência, responsabilidade e integridade em suas operações, reforçando seu compromisso com as melhores práticas de mercado.

Estágio

A Elo, uma das principais empresas de tecnologias de pagamentos do Brasil, lança novo programa de estágio.

Com bolsa auxílio de 2 mil reais, vale refeição/alimentação, assistência médica e auxílio para gastos no home office e vale-cultura, o programa é um dos mais completos do mercado.

Com um modelo de trabalho híbrido e a possibilidade de atuação remota principalmente em tecnologia, a Elo busca atrair talentos de todo o Brasil.

Estudantes de áreas como Tecnologia, Administração, Marketing, Engenharia entre outras – que se formarão entre 2026 e 2027 – estão aptos a concorrer a essa oportunidade.

As inscrições começam em 15 de agosto e vão até 6 de setembro. Clique aqui e veja os detalhes

Transações

A GoDeep, plataforma B2B, projeta ultrapassar R$ 2,6 bilhões em transações em 2024, com expectativa de atingir R$ 4 bilhões em GMV até 2025, um aumento de 135% em relação a 2023, quando movimentou R$ 1,7 bilhão.

MRV&CO

A MRV&CO registrou um crescimento de 25% na Receita Operacional Líquida, atingindo R$ 2,29 bilhões no 2T24. O EBITDA quase dobrou em relação ao ano anterior, chegando a R$ 286 milhões.

Summit

No Startup Summit 2024, a Nexpon, RBS Ventures e Acta Family Office compartilharão cases e oportunidades de Media for Equity, destacando o potencial da mídia tradicional para escalar startups.

Judicial

Com dívidas superiores a R$ 100 milhões, o Grupo AMV, do setor agro, entrou em recuperação judicial. Em atividade há mais de 40 anos, o grupo enfrenta dificuldades devido à volatilidade das commodities e desvalorização do gado de corte. A recuperação está sendo conduzida pela RM2F Advogados e Quist Investimentos, que negociam com credores e buscam novos investidores.

Compra

A Red&Red Company adquiriu a rede de restaurantes coreanos Mr Jin e espera alcançar um faturamento de R$ 70 milhões até 2025, com foco em delivery e expansão de portfólio para 25 marcas.

Evento

A SPAR Brasil será patrocinadora do Neogrid Summit 2024, que acontecerá em 15 de agosto em São Paulo. O evento reunirá CEOs e especialistas do setor, focando em tecnologias e soluções de inteligência de dados para indústria e varejo.

Cresce

A weme, estúdio de produtos digitais, cresceu 50% no primeiro semestre de 2024, igualando o faturamento de todo o ano anterior. A empresa realizou mais de 35 projetos e integrou novas lideranças, além de fortalecer sua atuação em IA.

Expo

Em 2023, o São Paulo Expo gerou R$ 1,5 bilhão em movimentação econômica e 40 mil empregos. Desde sua fundação, o complexo já contribuiu com R$ 11,2 bilhões para a economia e atraiu mais de 2 milhões de visitantes internacionais, consolidando-se como o principal destino de eventos na América Latina.

Seguro

Generali Brasil e Ituran lançaram o "Ituran One", um seguro de Responsabilidade Civil para veículos monitorados por telemetria. O produto oferece indenizações de até 90% da tabela FIPE, visando maior acessibilidade e segurança.

Bossa

A BossaBox, startup de gestão de squads, estará no Rio Innovation Week. André Abreu, CEO, participará de um painel sobre parcerias tecnológicas no dia 15 de agosto, junto com Daniel Braz, CTO da weme, e Andrei Graça, líder de IA na EY Brasil.

Operações

A Verdureira contratou Marco Wunderlich como novo Diretor de Operações. Com experiência na BeGreen, Wunderlich chega para impulsionar a expansão sustentável da empresa, que cresceu 50% em 2023.

Lazer

A Expolazer & Outdoor Living 2024 acontece até 16 de agosto em São Paulo, reunindo 120 expositores e 40 palestrantes para discutir inovações no mercado de lazer ao ar livre, um setor que movimenta R$ 12 bilhões por ano no Brasil.

Steel

O Grupo Innova Steel lançou o projeto RennovaSul para construir e doar 200 casas às vítimas das enchentes no RS. O custo estimado é de R$ 22 milhões, com previsão de conclusão em até 120 dias.

Mães

A B2Mamy, maior comunidade de mães do Brasil, será curadora de um dos palcos no Rio Innovation Week. A startup promoverá debates sobre parentalidade, economia do cuidado e inovação para o público feminino.

Estágio

A Petros destaca o avanço dos estagiários em sua carreira, com 37 efetivações nos últimos anos, sendo 22 entre 2023 e 2024. Cinco líderes atuais começaram como estagiários na fundação.

IA

A Funcional Health Tech lançou uma nova interface para o Fidelize Transfer Order, com sugestões de pedidos por IA. A plataforma atende mais de 50 mil pontos de venda no Brasil, unificando condições comerciais de 20 indústrias farmacêuticas.

Head

Roberto Attuch Junior, com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro latino-americano, assume como Head de Expansão na Europa e Situações Especiais da C&M Software.

Livro

André Macedo de Oliveira, sócio do BMA Advogados, lança seu novo livro "Cultura de Precedentes e o Papel do STJ". O lançamento será em 14 de agosto, na Biblioteca do STF em Brasília.

