Bússola & Cia: setor de logística passa a priorizar gestão de risco

Com o avanço do roubo de cargas no Brasil, empresas de logística intensificam investimentos em gestão de risco para definir rotas mais seguras. O DL4 Group, transportadora com sede em Curitiba e atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná — estados com maior prejuízo nesse tipo de crime — adotou monitoramento tecnológico, análise de dados e inteligência humana para reduzir ocorrências.

A estratégia combina rastreamento em tempo real, definição de horários menos críticos, limite de tempo para descarga e uso de motoristas locais, o que levou o índice de roubo a apenas 0,03% nas áreas mais sensíveis.

Usiminas em Cubatão amplia operações portuárias com fertilizantes

A Usiminas realizou, em novembro, a primeira operação de descarga de fertilizantes de sua história no Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (SP), ampliando sua estratégia de diversificação de receitas com logística.

Em parceria com a Yara, foram movimentadas 11,8 mil toneladas do fertilizante YaraBela, provenientes da Noruega, com destino ao Polo Industrial de Cubatão e à unidade de Alfenas (MG).

Além do caráter estratégico, a operação também destaca a capacidade do terminal em receber diferentes tipos de carga, alinhada a estudos para novas oportunidades logísticas e maior integração com empresas vizinhas.

Para apresentar o Novo CNA ao mercado, rede lança campanha “Monstros CNA”

O CNA inicia 2026 com uma evolução estratégica de marca que amplia sua atuação para além do ensino de idiomas.

Com a campanha nacional “Monstros CNA”, criada pela Tech & Soul e guiada pelo slogan “Você monstrão nas linguagens do mundo. Novo CNA vem com tudo!”, a rede consolida seu posicionamento como um hub de educação complementar.

A marca passa a incorporar cursos voltados às novas linguagens digitais que influenciam comportamentos e abrem oportunidades no mercado de trabalho.

Além de inglês e espanhol, o CNA passa a oferecer formações em programação, robótica, inteligência artificial e influencer. A comunicação conta com presença em rádio, televisão, plataformas de streaming, redes sociais e mídia exterior nas principais capitais do país.

Grupo Pereira leva Arena Comper a Bombinhas na alta temporada

Até o dia 25 de janeiro, o Grupo Pereira realiza a Arena Comper em Bombinhas (SC), ativação de verão que reúne esporte, cultura, lazer e gastronomia. A iniciativa reforça a expansão do Comper em Santa Catarina, com seis novas unidades inauguradas em 2025.

Integrada à cidade e à temporada, a Arena terá programação esportiva, atrações infantis, shows - incluindo pré-Carnaval - além de uma variada operação gastronômica.

Alta nos presentes de casamento

Os presentes de casamento tiveram aumento no valor médio em 2025, segundo levantamento do Casar.com em parceria com a Assessoria VIP. O ticket médio chegou a R$ 418,93, alta de 6,6% em relação a 2024 (R$ 392,97). O valor varia conforme proximidade com o casal e fatores culturais e regionais.

Entre as categorias mais escolhidas, lideram itens para cozinha (30,59%), seguidos por eletrônicos (16,52%) e por lua de mel e experiências (15,28%).

Rafael Furlanetti estreia programa de entrevistas na TV

O executivo Rafael Furlanetti vai se tornar o novo apresentador de um programa semanal de entrevistas na CNN Brasil e no CNN Money.

Sócio-diretor institucional da XP e presidente da Ancord, o executivo estreia à frente da atração em fevereiro de 2026, conciliando o projeto com suas atuais funções.

O programa será multiplataforma e trará conversas qualificadas com grandes empresários e líderes do mercado financeiro e corporativo, abordando temas de impacto, análise dos movimentos do mercado e trajetórias inspiradoras de liderança e tomada de decisão.

Loggi anuncia Viviane Sales como nova CEO

A Loggi, empresa brasileira referência em entregas no país e que está transformando a logística por meio da tecnologia, anuncia o início de um novo ciclo este ano com a transição interna de liderança, em que Viviane Sales, até então vice-presidente de Clientes e Receitas, assume como a nova CEO a partir de janeiro de 2026.

A executiva sucede Thibaud Lecuyer e vem para dar continuidade à estratégia da empresa com foco no desenvolvimento do mercado de PMEs e na inovação de soluções logísticas para aprimoramento e consolidação de uma operação nacional cada vez mais eficiente.

Tech for Humans investe R$ 50 milhões em tecnologia proprietária

A Tech for Humans, consultoria especializada em transformar tecnologia em soluções práticas por meio de Jornadas Digitais e Agentes de IA, inicia um novo ciclo de crescimento com foco na consolidação de sua atuação em inteligência artificial.

Com R$ 50 milhões investidos no desenvolvimento da T4Ai, sua plataforma proprietária de IA as a Service (IAaaS), a empresa se destaca por aliar consultoria estratégica e tecnologia de ponta na automação inteligente de processos críticos em grandes organizações.

Como parte dessa nova fase, a consultoria reforça sua estrutura institucional e reposiciona sua marca para refletir sua evolução no mercado.

Varejo e Indústria receberam R$ 50 milhões em boletos de CNPJs não reconhecidos

O segundo capítulo do Panorama do Contas a Pagar 2026, estudo inédito da Qive, revela que, apenas em 2025, os setores de Varejo e Indústria receberam R$ 50 milhões em boletos cuja origem não consta na base da Receita Federal.

Apesar de não indicarem necessariamente fraude, os valores apontam para um problema crescente: inconsistências de compliance que dificultam a prestação de contas e pressionam os times financeiros.

A concentração desse tipo de ocorrência não é acidental; quanto maior o volume de compras, integrações e pagamentos, maior a chance de dados desatualizados, documentos divergentes e falhas que escapam de controles tradicionais.

O levantamento verificou mais 3 milhões de boletos processados, totalizando R$ 68,6 bilhões em valores apontados, com 175 mil emissores nas transações.

Ballagro e Symbiomics se unem para impulsionar inovação no agro

A Ballagro e a Symbiomics anunciaram uma parceria estratégica voltada à criação de novos produtos inovadores para controle biológico no agronegócio - um mercado estimado em US$ 14 bilhões, sendo que os produtos de controle biológico representavam cerca de 60% desse valor, segundo a DurhamTrimmer.

O acordo prevê o intercâmbio dos portfólios de microrganismos das duas empresas, acelerando a descoberta de novas tecnologias e reduzindo em até cinco vezes o prazo de desenvolvimento de novos produtos – que geralmente é de 10 a 15 anos.

As empresas se destacam no agronegócio brasileiro: enquanto a Ballagro é líder no mercado de controle biológico de nematoides, com um faturamento anual que gira em torno de R$ 200 mi, a Symbiomics soma parcerias relevantes para desenvolvimento de novas soluções em biológicos, sendo a primeira startup brasileira a receber investimento da Corteva Catalyst.

Quedas de energia provocam alta na procura por geradores

A procura por geradores disparou cerca de 200% em dezembro, aponta a Sotreq. De acordo com a maior representante Caterpillar no Brasil, o crescimento reflete a busca por prevenção diante do aumento da intensidade e recorrência das chuvas no país.

As chuvas já causaram prejuízos de R$ 2,1 bilhões no fim de 2025, apenas para o setor produtivo de SP (dado da Fecomércio ).

A demanda por locação também dobrou na primeira quinzena, impulsionada pela necessidade de garantir a continuidade operacional de atividades críticas, que demandam mais segurança para os consumidores contra novos apagões.