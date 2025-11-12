Bússola & Cia: iniciativa de combustível sustentável projeta capturar 60 milhões de toneladas de CO2

A Acelen Renováveis se consolida na COP30 como uma das protagonistas da transição energética no País. A empresa apresenta o maior projeto mundial de combustível sustentável (SAF) baseado na macaúba, com US$ 3 bilhões em investimentos iniciais.

O projeto une regeneração ambiental, com cultivo em 180 mil hectares de pastagens degradadas, e impacto social, com potencial para gerar 85 mil empregos. A iniciativa pode capturar 60 milhões de toneladas de CO2. A empresa detalha o projeto em diversos painéis.

Um financiamento verde de € 300 mi para modernizar a rede elétrica da Bahia

A rede de distribuição de energia elétrica do estado da Bahia será modernizada com o apoio de um empréstimo de 300 milhões de EUR concedido pela EIB Global – a direção do Grupo Banco Europeu de Investimento dedicada ao desenvolvimento – à Neoenergia Coelba, distribuidora que serve mais de 6 milhões de clientes em 415 municípios baianos.

A empresa utilizará o empréstimo concedido pela EIB Global para executar projetos que permitirão que mais pessoas, especialmente em comunidades de baixa renda, tenham acesso à energia limpa na Bahia, quinto maior estado do país, com população próxima de 15 milhões de habitantes.

Autora Fernanda Oliveira lança “Através do Reflexo”, seu 24º livro de poemas

A autora carioca Fernanda Oliveira acaba de lançar seu 24° livro de poemas pela editora Imprimatur, intitulado “Através do Reflexo”.

A obra nos convida a percorrer o que é pequeno e, justamente por isso, essencial:

A calma de estar ao lado de quem se ama sem precisar dizer nada;

O alívio de uma confirmação que chega tarde ou o gesto que, por mais simples que seja, muda o rumo de um dia.

“Ainda bem que a vida é cada hora de um jeito”, reflete a poeta.

Vale integra iniciativa global de economia circular que será anunciada na COP30

A Vale está entre as empresas integrantes de uma iniciativa global para padronizar a mensuração e gestão da circularidade nos negócios, que será anunciada hoje, durante a COP30, em Belém. Intitulada Global Circularity Protocol for Business, a iniciativa é liderada pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) e busca impulsionar a economia circular global.

Desenvolvida em parceria com mais de 150 especialistas de mais de 80 organizações, o GCP tem o objetivo de ajudar empresas de todos os portes a mensurar, gerenciar e comunicar seu desempenho e impactos em sustentabilidade circular ao longo de suas cadeias de valor. Segundo o WBCSD, a circularidade pode desbloquear US$ 4,5 trilhões em crescimento econômico, reduzir emissões de carbono e criar 6 milhões de novos empregos por meio de atividades como reciclagem, reparo, aluguel e remanufatura.

A Vale desenvolve desde 2024 o Programa de Mineração Circular, que reúne mais de 100 iniciativas voltadas à reintrodução de resíduos no ciclo produtivo e à transformação desses materiais em insumos para novos produtos, como areia e blocos para a construção civil. Em 2024, a empresa produziu 12,7 milhões de toneladas de minério de ferro a partir de circularidade. A expectativa da companhia é que 10% de toda a produção seja proveniente de circularidade em 2030.

Azzas 2154 abre mais de 1.300 vagas temporárias para o fim de ano em todas as suas unidades de negócio

O Azzas 2154, maior grupo de moda da América Latina, acaba de abrir mais de 1.300 vagas temporárias para o fim de ano em lojas de todas as suas unidades de negócio — Fashion & Lifestyle, Basic e Shoes & Bags — que reúnem marcas como FARM, Maria Filó, Reserva, Hering, Arezzo, Schutz e Anacapri.

As oportunidades incluem caixas, auxiliares, vendedores e estoquistas, em diversas cidades do país. Podem se candidatar pessoas a partir de 18 anos, com ensino médio completo. Há possibilidade de efetivação. As inscrições podem ser feitas pelos links: Vestuário Feminino, Vestuário Masculino, Calçados e Acessórios e Vestuário Básico.

Grupo DMDL é potência global em megaprojetos

Responsável pela construção da Blue Zone e do Hotel Vila COP, em Belém, o Grupo DMDL projeta encerrar o ano de 2025 com faturamento superior a R$1 bi.

A empresa, que tem 25 anos de mercado e expertise em desenvolver soluções complexas, seguras e de alto desempenho, para mega eventos globais, segue focada em crescer de forma sustentável.

Ela mira projetos que agregam ao portfólio, como a inauguração do hotel Mandú, e uma usina fotovoltaica, com a capacidade de fornecimento de energia de 100 MW, ambas no Piauí.

Gerdau e Grande Prêmio de São Paulo inauguram novas estruturas em aço 100% reciclável no Autódromo de Interlagos

A Gerdau e o Grande Prêmio de São Paulo inauguraram novas estruturas em aço 100% reciclável no Autódromo de Interlagos, incluindo a nova plataforma de bandeirada, suportes para os repetidores do sinal de largada e o pórtico do grid.

A parceria, em seu terceiro ano, amplia a presença do aço Gerdau no ponto mais icônico da prova e reforça o compromisso da empresa com a sustentabilidade, a inovação e o legado para a cidade de São Paulo.

Grupo Mulheres do Brasil leva propostas de justiça climática de gênero à COP30

O Grupo Mulheres do Brasil leva à COP30 propostas que conectam justiça climática e equidade de gênero.

No COP das Mulheres, que acontece dia 14 de novembro, em Belém, lideranças femininas de todo o país debaterão formas de fortalecer a presença das mulheres nas decisões sobre políticas ambientais.

O encontro contará com a participação de Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo, além de autoridades e executivas de peso, como Fabiana Perroni, Diretora de Parcerias.

A iniciativa é um desdobramento da Carta das Mulheres para a COP30, elaborada de forma colaborativa com figuras políticas e sociais.

O documento reúne sete eixos de ação que reforçam o protagonismo das mulheres na transição ecológica justa e inclusiva.

Cirurgião do A.C.Camargo Cancer Center é nomeado Secretário-Geral da Sociedade Mundial de Cirurgia Oncológica

A cidade do Rio de Janeiro sediou, entre os dias 5 e 8 de novembro, o XVII Congresso Brasileiro de Cirurgia Oncológica, ocasião na qual foi fundada a World Society of Surgical Oncology, organização dedicada a promover a excelência na cirurgia oncológica por meio da colaboração científica, da capacitação médica e do intercâmbio global de conhecimento.

No encontro, o Dr. Felipe Coimbra, líder do Centro de Referência em Tumores do Aparelho Digestivo Alto do A.C.Camargo, um dos fundadores desta sociedade global, foi nomeado como Primeiro Secretário-Geral da Sociedade.

A posição marca o protagonismo brasileiro na especialidade e permite sua participação na criação de programas que viabilizem a expansão do acesso a tratamentos cirúrgicos de qualidade para pacientes com câncer.

NeuralMed lança solução que fecha o ciclo entre dados e ação no cuidado em saúde

A NeuralMed, empresa brasileira de inteligência artificial para saúde, lançou a Mensageria, solução que conecta dados clínicos a ações diretas entre pacientes e profissionais, automatiza a continuidade do cuidado e reduz falhas operacionais.

A novidade deve impactar milhões de pacientes, alcançar 50 instituições até 2026 e responder por 20% do crescimento de receita da empresa.

Grupo Pereira inaugura duas novas Centrais de Vagas

O Grupo Pereira, sétimo maior varejista do Brasil, acaba de inaugurar suas Centrais de Vagas em Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS).

As novas unidades físicas vão concentrar as oportunidades de trabalho das operações locais das redes Fort Atacadista e Supermercados Comper, facilitando o acesso dos candidatos às vagas e tornando o processo de recrutamento e seleção mais ágil e eficiente.

As Centrais de Vagas funcionarão como pontos fixos de atendimento, oferecendo recebimento de currículos, realização de entrevistas e testes, além de informações sobre todas as oportunidades disponíveis nas bandeiras do grupo.

HOYA Vision Care investe R$ 15 MI e reforça portfólio com a chegada da lente PENTAX Single Vision

Com um investimento de R$ 15 milhões voltado para logística e marketing, a HOYA Vision Care, multinacional japonesa líder global em soluções ópticas, anuncia a chegada oficial da marca PENTAX ao Brasil. A iniciativa faz parte da estratégia da companhia de ampliar sua presença no país, democratizar o acesso à tecnologia japonesa em saúde visual e fortalecer o setor óptico com produtos que unem alta performance, design e preço acessível.

Com mais de 100 anos de tradição e presença em mais de 30 países, a PENTAX chega ao Brasil com o propósito de oferecer uma nova categoria de lentes oftálmicas que combinam qualidade e custo-benefício, ampliando as oportunidades de diversificação e competitividade para o varejo óptico.

Funcional investe R$12 milhões para reforçar seu ecossistema integrado de saúde

Com mais de 25 anos de história no segmento de saúde, a Funcional Health Tech agora passa a se chamar Funcional.

A nova identidade visual reflete sua evolução como empresa mais conectada, tecnológica e próxima das pessoas, reafirmando sua vocação de integrar dados, inovação e cuidado em saúde.

O rebranding está inserido em um plano maior de transformação, que envolveu a reestruturação da gestão da companhia e investimentos consistentes em tecnologia.

Somente no segundo semestre, foram destinados R$12 milhões para reforçar a performance das aplicações, incorporar inovações demandadas pelo novo cenário de saúde no Brasil e ampliar ainda mais a segurança das operações.

A novidade também contempla a expansão da plataforma de Benefício Farmácia, modalidade em que a Funcional é líder de mercado, além de um revamp nos Programas de Benefício Medicamento, que passarão a atender mais de 3 milhões de beneficiários.

Elgin antecipa tendências da Black Friday com alta de 30% na linha smart

A Elgin vem observando um avanço consistente na busca por produtos inteligentes, antecipando uma Black Friday mais tecnológica e orientada por conveniência.

Entre janeiro e outubro de 2025, a demanda por dispositivos smart da marca cresceu 30% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionada por consumidores que buscam automação, eficiência energética e controle remoto por voz ou aplicativo.

A expectativa da empresa é de um aumento adicional de 28% nas vendas da linha smart em novembro, com destaque para iluminação conectada, automação residencial e segurança inteligente.

O movimento reflete uma mudança de comportamento do consumidor e acompanha a expansão do setor de casas inteligentes no Brasil, que já movimenta US$ 2,68 bilhões e deve alcançar US$ 6,68 bilhões até 2033, segundo o IMARC Group.

nstech anuncia sua 37ª aquisição: Runtec é a nova solução do grupo

A nstech, maior empresa de software para supply chain da América Latina e uma das 5 maiores SaaS do Brasil, anuncia sua 37ª aquisição: a Runtec, referência em monitoramento logístico, torre de controle e agendamento para o varejo.

O movimento marca os 5 anos de operação da companhia, que superou R$ 100 milhões em faturamento mensal em setembro.

A aquisição acontece em meio ao lançamento e expansão da TNS (Transportation Network System), rede de logística integrada lançada pela nstech para conectar todos os elos da cadeia em uma única plataforma colaborativa com mais de 130 soluções, que já integra 75 mil clientes.

Golpes com deepfake ameaçam biometria

Golpes com uso de deepfake e biometria fraudada podem gerar prejuízo de até R$ 4,5 bilhões no Brasil até 2025, segundo a Deloitte.

De acordo com a Apura Cyber Intelligence, cibercriminosos utilizam IA para falsificar rostos, vozes e impressões digitais, burlando provas de vida e sistemas de autenticação.

A empresa alerta que a proteção depende da adoção de camadas adicionais de segurança, como biometria comportamental, sensores de profundidade e detecção de deepfakes em tempo real.

Clínica economiza R$ 600 mil

Uma clínica de endoscopia reduziu R$ 600 mil em despesas e aumentou em R$ 1,8 milhão o lucro anual após revisar o planejamento tributário com a Mitfokus, fintech especializada em contabilidade para médicos.

A empresa identificou que a clínica tributava consultas e exames da mesma forma, pagando mais impostos do que o necessário.

A correção elevou a receita em R$ 2,4 milhões. “Planejamento tributário é essencial para evitar ralos financeiros”, diz a CEO Julia Lázaro. Saiba mais em mitfokus.com.br.

Black Friday impulsiona leilões de produtos devolvidos

Com a proximidade da Black Friday, a SOLD Leilões, do Grupo Superbid Exchange, espera crescer em tendência que tem aumentado por causa das devoluções no e-commerce.

Entre 2022 e 2025, os leilões de logística reversa realizados pela empresa subiram 66%, impulsionados por itens devolvidos como eletrônicos, móveis e roupas. Segundo a ABComm, 30% das compras online são devolvidas.

ZAMP anuncia Gabriel Guimarães como Presidente da marca Burger King no Brasil.

A ZAMP, máster franqueada das marcas Burger King, Popeyes, Subway e Starbucks no Brasil, anuncia Gabriel Guimarães, atual CFO da Cia e Presidente interino de Burger King, como o Presidente definitivo da marca.

A nomeação de Gabriel é acompanhada pela chegada de Ricardo Camiz como Presidente da Subway, reforçando a estrutura de gestão que consolida a ZAMP como uma plataforma de marcas sólida, preparada para capturar valor em diferentes segmentos do mercado de alimentação fora do lar.

A Road anuncia Sabrina Loiola como sua nova CEO

Com uma trajetória sólida no mercado de marketing e publicidade, Sabrina chega para consolidar o posicionamento da empresa e impulsionar um novo ciclo de crescimento e inovação.

Com passagens por grandes agências como EURO RSCG, One Digital, TV1 e Z515, atendeu marcas de destaque como Intel, Bradesco, SECOM, Gol Linhas Aéreas, SulAmérica, Carrefour, Banco Daycoval e Marfrig.