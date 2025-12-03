Bússola & Cia: projeto combate o assédio ao propor treinamentos na metodologia global '5Ds'

L’Oréal Paris e SPM-Rio promovem uma ação especial do programa Stand Up durante os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres da ONU Mulheres.

A ação leva aos equipamentos da Secretaria da Mulher, no Rio, treinamentos com a metodologia global dos 5Ds (Distrair, Delegar, Documentar, Direcionar e Dialogar), que orienta como agir de forma segura diante do assédio, inclusive no ambiente digital.

As sessões, realizadas em parceria com a ONG Cruzando Histórias, fortalecem a proteção às cariocas e reafirmam o compromisso da marca com educação, segurança e empoderamento feminino.

Livro “Dom Pedro II por Dom Pedro II” traz citações inéditas do último imperador brasileiro

No bicentenário de nascimento de Dom Pedro II, surge, pela LVM Editora, uma obra que devolve ao imperador o que tantas vezes se diluiu em interpretações: sua voz autêntica.

Organizado por João de Orleans e Bragança – trineto do imperador – e pela autora e pesquisadora Chiara Ciodarot, Dom Pedro II por Dom Pedro II apresenta ao leitor um acervo raro e precioso composto por cadernetas, diários, cartas, anotações e discursos. Documentos que registram o pensamento do imperador de forma direta, sem filtros e sem mediações.

O lançamento, com presença de convidados e seus organizadores, será realizado em duas cidades:

Livraria Travessa – Ipanema (RJ)

Data: 02/12/2025 (terça-feira)

Horário: 19h

Endereço: Rua Visconde de Pirajá, 572 – Ipanema, Rio de Janeiro – RJ

Livraria Travessa – Shopping Iguatemi (SP)

Data: 05/12/2025 (sexta-feira)

Horário: 19h

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232, Piso 3 – Jardim Paulistano, São Paulo – SP

Lubrizol, Líder Global Em Especialidades Químicas, inaugura Novo Escritório em São Paulo

A Lubrizol, líder global em especialidades químicas, inaugurou ontem, no Condomínio Parque da Cidade, um novo escritório em São Paulo, marcando mais um passo no fortalecimento de sua presença na América Latina e no compromisso com a inovação contínua. O novo espaço reflete a estratégia da companhia de aumentar a colaboração entre suas equipes locais e globais, impulsionando o desenvolvimento de soluções que geram valor para clientes de diferentes setores.

“A América Latina desempenha um papel crucial em nossa estratégia global, devido ao potencial de crescimento, à diversidade de talentos e à riqueza étnica e biodiversidade da região”, disse Bernardo Medeiros, vice-presidente da Lubrizol América Latina. “A inauguração do nosso novo escritório em São Paulo reafirma nossa dedicação a este importante mercado. Continuamos concentrando nossos esforços em colaborar de maneira ágil e inovadora com nossos clientes e parceiros.”

Além da expansão do laboratório de aplicações voltado ao segmento Beauty & Home, a Lubrizol também prepara a inauguração de um novo laboratório de pesquisas em março de 2026.

Motiva mobiliza colaboradores em 15 ações solidárias na Semana Internacional do Voluntariado, beneficiando mais de 3 mil pessoas

A Motiva está promovendo 15 ações solidárias durante a Semana Internacional do Voluntariado.

A programação acontece de 25 de novembro a 6 de dezembro, beneficiando mais de 3 mil pessoas que vivem nas regiões atendidas pelas rodovias, aeroportos, trens, metrôs e VLT administrados pela companhia.

Entre as atividades previstas estão oficinas educacionais, ações ambientais, atividades recreativas e iniciativas de promoção à saúde.

Aproximadamente 380 colaboradores da Motiva dedicarão 57 horas de trabalho voluntário ao longo da semana, levando apoio e atenção a diversas instituições parceiras.

Multiplan soma prêmios em 2025

A Multiplan acumulou novos reconhecimentos no setor imobiliário e de varejo em 2025. O BarraShopping foi eleito o melhor shopping do país em experiência do cliente pelo Experience Awards. A empresa também venceu duas categorias do GRI Awards — Shopping Center do Ano, com a expansão do DiamondMall, e Ação Social do Ano, com o SOS Rio Grande do Sul. No Ademi-RJ, foi premiada pelo sistema de entrada expressa, que digitaliza o acesso aos estacionamentos dos shoppings

Expresso Guanabara recebe, pela quarta vez, prêmio na categoria "Transporte Rodoviário de Passageiros"

A Expresso Guanabara foi eleita na terça-feira (25) a melhor empresa na categoria "Transporte Rodoviário de Passageiros" no Prêmio Maiores do Transporte e Melhores do Transporte, outorgado pela revista Transporte Moderno em parceria com a revista Technibus.

A cerimônia aconteceu no Hotel Unique, em São Paulo, e reuniu empresas e autoridades do setor. Esta é a quarta vez que a companhia conquista o título, reafirmando sua liderança nacional em qualidade de serviços, segurança, modernização da frota e atendimento.A Guanabara atende mais de dois mil destinos nas cinco regiões do país.

Danone conquista inédita certificação B Corp global

A Danone é líder global em certificação B Corp™ em escala com a conquista do selo em mais de 200 filiais em mais de 60 países.

A conquista é o ápice da jornada iniciada em 2015 e destaca o pacto de longo prazo da Danone em promover sucesso empresarial enquanto impulsiona impacto social e ambiental positivo.

A certificação como empresa B Corp é concedida a empresas que atendem aos padrões B Lab de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade e comprovam o impacto positivo para colaboradores, comunidade, meio ambiente e clientes, além de informar programas e iniciativas de ação coletiva da rede.

LALIGA conclui licitação de direitos audiovisuais

A LALIGA concluiu a licitação dos direitos audiovisuais domésticos (2027/28 a 2031/32), garantindo uma receita total de 6,135 bilhões de euros, um aumento de 9% em relação ao ciclo anterior.

O valor residencial foi de 5,25 bilhões de euros (+6%). Telefónica e DAZN foram as vencedoras, transmitindo cinco jogos por rodada cada, por cinco temporadas, consolidando-se como parceiras estratégicas.

O crescimento é impulsionado pelo aumento de 40% nos direitos da LALIGA HYPERMOTION (segunda divisão) e 30% no segmento HORECA (Hotéis, Restaurantes e Cafés).

O acordo de cinco anos, pautado em investimento tecnológico e estratégia antecipada, garante estabilidade e reforça a liderança da LALIGA no mercado de mídia global.

BAT AgriTech Centre celebra um ano de operação e consolida liderança em inovação sustentável na cultura do tabaco

O BAT AgriTech Centre, em Mafra (SC), completa um ano consolidando-se como referência global em pesquisa do tabaco e sustentabilidade.

A unidade acaba de receber a certificação LEED graças ao uso de vegetação nativa, redução de 78% do consumo de água, economia de 18% de energia e reciclagem de 93% dos resíduos da obra.

Em operação, atingiu 100% de reciclagem, reutilizou 680 m³ de água e tratou 2.000 m³ de água e esgoto.

Com investimento de R$ 60 milhões, o centro ocupa 189 hectares, reúne laboratórios e casas de vegetação e produz sementes para mais de 11 países.

No período, registrou 16 novas cultivares, outras seis estão em processo de aprovação e 7,5 milhões de sementes foram enviadas a nove países, reforçando sua liderança em inovação genética.

Inter bate recorde de expansão e lucro

O Inter alcançou o 11º trimestre consecutivo de crescimento do lucro líquido, consolidando-se como uma instituição financeira consistente.

A companhia registrou a maior expansão de base de clientes do mercado no 3º trimestre de 2025, adicionando mais de 1 milhão de novos correntistas, uma alta de 5% trimestral.

O desempenho superou o 2º colocado, que avançou apenas 1,4% (cerca de 400 mil novos clientes), segundo dados do Banco Central.

O crescimento reflete o investimento do Inter em ferramentas de hiperpersonalização apoiadas por inteligência artificial, que ampliam o cross-selling e fortalecem o relacionamento.

Nos últimos 12 meses, o Inter adicionou 4,4 milhões de novos clientes, atingindo um recorde. Proporcionalmente, o Inter se consolida como a instituição financeira que mais cresce em 2025.

Panobianco recebe novo sócio-investidor ex-CEO da Planet Fitness

A Panobianco, maior franqueadora de academias do Brasil, acaba de trazer como sócio-investidor e conselheiro estratégico Chris Rondeau, ex-CEO da Planet Fitness e responsável por transformar a rede na maior dos EUA.

Sua entrada marca o início de um novo ciclo de profissionalização e expansão acelerada da companhia, com transição para S.A., criação de conselhos, auditoria Big Four até 2026 e a estruturação do primeiro FIDC do setor fitness no Brasil, em parceria com a XP, para financiar retrofit, modernização e novas aberturas.

Com 243 academias ao fim de 2024 e previsão de 160 inaugurações em 2025 — mais que o dobro do ano anterior — a Panobianco mira 600 unidades até 2026, consolidando o modelo de fitness acessível em cidades pequenas e médias.

Rondeau identifica na empresa a plataforma preparada para replicar no Brasil e na América Latina a tese de crescimento eficiente do low-cost fitness que liderou nos EUA.

Solomon recebe aporte de R$ 8 milhões

Criada por jovens empreendedores formados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a Solomon, plataforma brasileira que transforma dados em inteligência para o e-commerce, acaba de receber um aporte de R$8 milhões, liderado pela Citrino Ventures.

O investimento chega após um período de crescimento acelerado, a empresa multiplicou seu tamanho em cinco vezes em 2025, considerando as projeções até o fim do ano, e reforça o plano de expansão da companhia, que pretende chegar a 500 clientes até 2026.

Hoje, o portfólio já conta com clientes como Sofá na Caixa, Hurley e SunKids.

A empresa já havia captado um montante de R$ 2,5 milhões com investidores-anjo de peso do ecossistema de inovação.

Syngenta realizou campanha de sucesso na Black Friday

A Syngenta realizou, entre 24 e 28 de novembro, a Acessa Week, ação inspirada na Black Friday com descontos de até 70% e frete grátis no programa Acessa Agro.

A campanha marca um ano de modernização, com o lançamento da SynCoin e a nova plataforma do programa de fidelidade.

Criada pela agência MM12, a estratégia traz linguagem moderna, uso de IA e participação dos Primos Agro para reforçar que “no Acessa Agro, o produtor é gigante”. Após o período principal, a Cyber Monday, em 1º de dezembro, encerra as ofertas especiais.

Instituto Equatorial conquista 1º lugar na categoria ESG no Prêmio Ser Humano

O Instituto Equatorial, mantido pelo Grupo Equatorial, conquistou o Prêmio Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), na categoria ESG.

A cerimônia de entrega da premiação aconteceu no dia 26/11, no Centro de Convenções do Multicenter Sebrae, em São Luís (MA).

A premiação reconheceu o case “Diálogos Equatorial: integrando inteligência social no fortalecimento de laços sociais” como uma das principais iniciativas brasileiras voltadas para o desenvolvimento sustentável.

Em sua primeira edição, o Edital Diálogos Equatorial investiu R$ 3 milhões e impulsionou comunidades com apoio a projetos sociais nos sete estados de atuação do Grupo Equatorial.

Yuca entra no mercado de incorporação com foco em locação

A Yuca, gestora especializada em imóveis residenciais para locação, anuncia novo passo estratégico com a entrada no mercado de incorporação imobiliária.

Em coinvestimento com incorporadoras, a companhia vai desenvolver empreendimentos desenhados desde a origem até a operação para investidores.

Com o primeiro lançamento previsto para 2026, o foco inicial da companhia é trabalhar com VGV (valor geral de vendas) em torno de R$100 milhões na cidade de São Paulo (SP), priorizando bairros de maior demanda da plataforma, como Pinheiros, Higienópolis, Paraíso e Jardins.

InvestPlay estima dobrar sua receita até o final do ano

A InvestPlay, empresa de inteligência de dados aplicada ao setor financeiro, estima crescer em 12 vezes nos próximos 3 anos e projeta dobrar sua receita até o fim de 2025 - após registrar um faturamento superior a 200% no primeiro semestre.

A deeptech também tem a expectativa de expandir suas soluções para a América Latina e do Norte, e também Europa, consolidando sua posição como referência em inovação para inteligência de dados a nível global.

Para potencializar o resultado, a startup lança a Allyra, um agente de inteligência artificial conversacional desenvolvido para instituições financeiras no Brasil, que deverá representar até 70% do faturamento da companhia no próximo ano.

Brasil avança em agentes de IA

A Atomic Apps lançou o Atomic AgentAI, agente de inteligência artificial que atua com autonomia, entendendo contexto e executando tarefas sem fluxos programados ou uso obrigatório de CRM.

O movimento ocorre em meio ao crescimento do setor: o mercado global de agentes de IA deve chegar a US$ 52,6 bilhões em 2030, segundo a Markets & Markets. A empresa, agora Meta Tech Provider, está presente em mais de 50 países e tem 2 mil clientes ativos.

Investimento atrai R$ 10 milhões para logística no RS

A multinacional FM Logistic, um dos principais operadores de logística e supply chain do mundo, está investindo R$ 10 milhões em um centro de distribuição em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Com uma área total de 12,5 mil m2, a estrutura tem como foco operações de bens de consumo, eletroeletrônicos e e-commerce, contribuindo para o desenvolvimento econômico local e atendendo à crescente demanda por soluções logísticas eficientes.

Inflação de bares e restaurantes sobe 0,46% em outubro e fica acima do IPCA

A inflação da alimentação fora do domicílio acelerou em outubro, com alta de 0,46%, acima do IPCA geral, e completou 47 meses consecutivos de aumento, pressionando custos de bares e restaurantes.

A maioria dos estados registrou avanço, com destaque para Pará, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, enquanto itens como vinho, cafezinho e lanches puxaram o índice, apesar das quedas do sorvete e da cerveja.

No ano, o setor acumula alta de 5,8%, acima dos 3,7% da inflação nacional, com o cafezinho liderando as variações.

Paralelamente, as vendas do segmento cresceram. Em setembro, a receita real dos serviços de alimentação avançou 2% frente ao ano anterior, contribuindo para o crescimento geral dos serviços no país.