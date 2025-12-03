Bússola & Cia: projeto combate o assédio ao propor treinamentos na metodologia global '5Ds'

Metodologia global dos 5Ds será levada a equipamentos da Secretaria da Mulher, no Rio (Sergio Mendoza Hochmann/Getty Images)
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 07h00.
L’Oréal Paris e SPM-Rio promovem uma ação especial do programa Stand Up durante os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres da ONU Mulheres.
A ação leva aos equipamentos da Secretaria da Mulher, no Rio, treinamentos com a metodologia global dos 5Ds (Distrair, Delegar, Documentar, Direcionar e Dialogar), que orienta como agir de forma segura diante do assédio, inclusive no ambiente digital.
As sessões, realizadas em parceria com a ONG Cruzando Histórias, fortalecem a proteção às cariocas e reafirmam o compromisso da marca com educação, segurança e empoderamento feminino.
No bicentenário de nascimento de Dom Pedro II, surge, pela LVM Editora, uma obra que devolve ao imperador o que tantas vezes se diluiu em interpretações: sua voz autêntica.
Organizado por João de Orleans e Bragança – trineto do imperador – e pela autora e pesquisadora Chiara Ciodarot, Dom Pedro II por Dom Pedro II apresenta ao leitor um acervo raro e precioso composto por cadernetas, diários, cartas, anotações e discursos. Documentos que registram o pensamento do imperador de forma direta, sem filtros e sem mediações.
O lançamento, com presença de convidados e seus organizadores, será realizado em duas cidades:
A Lubrizol, líder global em especialidades químicas, inaugurou ontem, no Condomínio Parque da Cidade, um novo escritório em São Paulo, marcando mais um passo no fortalecimento de sua presença na América Latina e no compromisso com a inovação contínua. O novo espaço reflete a estratégia da companhia de aumentar a colaboração entre suas equipes locais e globais, impulsionando o desenvolvimento de soluções que geram valor para clientes de diferentes setores.
“A América Latina desempenha um papel crucial em nossa estratégia global, devido ao potencial de crescimento, à diversidade de talentos e à riqueza étnica e biodiversidade da região”, disse Bernardo Medeiros, vice-presidente da Lubrizol América Latina. “A inauguração do nosso novo escritório em São Paulo reafirma nossa dedicação a este importante mercado. Continuamos concentrando nossos esforços em colaborar de maneira ágil e inovadora com nossos clientes e parceiros.”
Além da expansão do laboratório de aplicações voltado ao segmento Beauty & Home, a Lubrizol também prepara a inauguração de um novo laboratório de pesquisas em março de 2026.
A Motiva está promovendo 15 ações solidárias durante a Semana Internacional do Voluntariado.
A programação acontece de 25 de novembro a 6 de dezembro, beneficiando mais de 3 mil pessoas que vivem nas regiões atendidas pelas rodovias, aeroportos, trens, metrôs e VLT administrados pela companhia.
Entre as atividades previstas estão oficinas educacionais, ações ambientais, atividades recreativas e iniciativas de promoção à saúde.
Aproximadamente 380 colaboradores da Motiva dedicarão 57 horas de trabalho voluntário ao longo da semana, levando apoio e atenção a diversas instituições parceiras.
A Multiplan acumulou novos reconhecimentos no setor imobiliário e de varejo em 2025. O BarraShopping foi eleito o melhor shopping do país em experiência do cliente pelo Experience Awards. A empresa também venceu duas categorias do GRI Awards — Shopping Center do Ano, com a expansão do DiamondMall, e Ação Social do Ano, com o SOS Rio Grande do Sul. No Ademi-RJ, foi premiada pelo sistema de entrada expressa, que digitaliza o acesso aos estacionamentos dos shoppings
A Expresso Guanabara foi eleita na terça-feira (25) a melhor empresa na categoria "Transporte Rodoviário de Passageiros" no Prêmio Maiores do Transporte e Melhores do Transporte, outorgado pela revista Transporte Moderno em parceria com a revista Technibus.
A cerimônia aconteceu no Hotel Unique, em São Paulo, e reuniu empresas e autoridades do setor. Esta é a quarta vez que a companhia conquista o título, reafirmando sua liderança nacional em qualidade de serviços, segurança, modernização da frota e atendimento.A Guanabara atende mais de dois mil destinos nas cinco regiões do país.
A Danone é líder global em certificação B Corp™ em escala com a conquista do selo em mais de 200 filiais em mais de 60 países.
A conquista é o ápice da jornada iniciada em 2015 e destaca o pacto de longo prazo da Danone em promover sucesso empresarial enquanto impulsiona impacto social e ambiental positivo.
A certificação como empresa B Corp é concedida a empresas que atendem aos padrões B Lab de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade e comprovam o impacto positivo para colaboradores, comunidade, meio ambiente e clientes, além de informar programas e iniciativas de ação coletiva da rede.
A LALIGA concluiu a licitação dos direitos audiovisuais domésticos (2027/28 a 2031/32), garantindo uma receita total de 6,135 bilhões de euros, um aumento de 9% em relação ao ciclo anterior.
O valor residencial foi de 5,25 bilhões de euros (+6%). Telefónica e DAZN foram as vencedoras, transmitindo cinco jogos por rodada cada, por cinco temporadas, consolidando-se como parceiras estratégicas.
O crescimento é impulsionado pelo aumento de 40% nos direitos da LALIGA HYPERMOTION (segunda divisão) e 30% no segmento HORECA (Hotéis, Restaurantes e Cafés).
O acordo de cinco anos, pautado em investimento tecnológico e estratégia antecipada, garante estabilidade e reforça a liderança da LALIGA no mercado de mídia global.
O BAT AgriTech Centre, em Mafra (SC), completa um ano consolidando-se como referência global em pesquisa do tabaco e sustentabilidade.
A unidade acaba de receber a certificação LEED graças ao uso de vegetação nativa, redução de 78% do consumo de água, economia de 18% de energia e reciclagem de 93% dos resíduos da obra.
Em operação, atingiu 100% de reciclagem, reutilizou 680 m³ de água e tratou 2.000 m³ de água e esgoto.
Com investimento de R$ 60 milhões, o centro ocupa 189 hectares, reúne laboratórios e casas de vegetação e produz sementes para mais de 11 países.
No período, registrou 16 novas cultivares, outras seis estão em processo de aprovação e 7,5 milhões de sementes foram enviadas a nove países, reforçando sua liderança em inovação genética.
O Inter alcançou o 11º trimestre consecutivo de crescimento do lucro líquido, consolidando-se como uma instituição financeira consistente.
A companhia registrou a maior expansão de base de clientes do mercado no 3º trimestre de 2025, adicionando mais de 1 milhão de novos correntistas, uma alta de 5% trimestral.
O desempenho superou o 2º colocado, que avançou apenas 1,4% (cerca de 400 mil novos clientes), segundo dados do Banco Central.
O crescimento reflete o investimento do Inter em ferramentas de hiperpersonalização apoiadas por inteligência artificial, que ampliam o cross-selling e fortalecem o relacionamento.
Nos últimos 12 meses, o Inter adicionou 4,4 milhões de novos clientes, atingindo um recorde. Proporcionalmente, o Inter se consolida como a instituição financeira que mais cresce em 2025.
A Panobianco, maior franqueadora de academias do Brasil, acaba de trazer como sócio-investidor e conselheiro estratégico Chris Rondeau, ex-CEO da Planet Fitness e responsável por transformar a rede na maior dos EUA.
Sua entrada marca o início de um novo ciclo de profissionalização e expansão acelerada da companhia, com transição para S.A., criação de conselhos, auditoria Big Four até 2026 e a estruturação do primeiro FIDC do setor fitness no Brasil, em parceria com a XP, para financiar retrofit, modernização e novas aberturas.
Com 243 academias ao fim de 2024 e previsão de 160 inaugurações em 2025 — mais que o dobro do ano anterior — a Panobianco mira 600 unidades até 2026, consolidando o modelo de fitness acessível em cidades pequenas e médias.
Rondeau identifica na empresa a plataforma preparada para replicar no Brasil e na América Latina a tese de crescimento eficiente do low-cost fitness que liderou nos EUA.
Criada por jovens empreendedores formados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a Solomon, plataforma brasileira que transforma dados em inteligência para o e-commerce, acaba de receber um aporte de R$8 milhões, liderado pela Citrino Ventures.
O investimento chega após um período de crescimento acelerado, a empresa multiplicou seu tamanho em cinco vezes em 2025, considerando as projeções até o fim do ano, e reforça o plano de expansão da companhia, que pretende chegar a 500 clientes até 2026.
A Syngenta realizou, entre 24 e 28 de novembro, a Acessa Week, ação inspirada na Black Friday com descontos de até 70% e frete grátis no programa Acessa Agro.
A campanha marca um ano de modernização, com o lançamento da SynCoin e a nova plataforma do programa de fidelidade.
Criada pela agência MM12, a estratégia traz linguagem moderna, uso de IA e participação dos Primos Agro para reforçar que “no Acessa Agro, o produtor é gigante”. Após o período principal, a Cyber Monday, em 1º de dezembro, encerra as ofertas especiais.
O Instituto Equatorial, mantido pelo Grupo Equatorial, conquistou o Prêmio Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), na categoria ESG.
A cerimônia de entrega da premiação aconteceu no dia 26/11, no Centro de Convenções do Multicenter Sebrae, em São Luís (MA).
A premiação reconheceu o case “Diálogos Equatorial: integrando inteligência social no fortalecimento de laços sociais” como uma das principais iniciativas brasileiras voltadas para o desenvolvimento sustentável.
Em sua primeira edição, o Edital Diálogos Equatorial investiu R$ 3 milhões e impulsionou comunidades com apoio a projetos sociais nos sete estados de atuação do Grupo Equatorial.
A Yuca, gestora especializada em imóveis residenciais para locação, anuncia novo passo estratégico com a entrada no mercado de incorporação imobiliária.
Em coinvestimento com incorporadoras, a companhia vai desenvolver empreendimentos desenhados desde a origem até a operação para investidores.
Com o primeiro lançamento previsto para 2026, o foco inicial da companhia é trabalhar com VGV (valor geral de vendas) em torno de R$100 milhões na cidade de São Paulo (SP), priorizando bairros de maior demanda da plataforma, como Pinheiros, Higienópolis, Paraíso e Jardins.
A InvestPlay, empresa de inteligência de dados aplicada ao setor financeiro, estima crescer em 12 vezes nos próximos 3 anos e projeta dobrar sua receita até o fim de 2025 - após registrar um faturamento superior a 200% no primeiro semestre.
A deeptech também tem a expectativa de expandir suas soluções para a América Latina e do Norte, e também Europa, consolidando sua posição como referência em inovação para inteligência de dados a nível global.
Para potencializar o resultado, a startup lança a Allyra, um agente de inteligência artificial conversacional desenvolvido para instituições financeiras no Brasil, que deverá representar até 70% do faturamento da companhia no próximo ano.
A Atomic Apps lançou o Atomic AgentAI, agente de inteligência artificial que atua com autonomia, entendendo contexto e executando tarefas sem fluxos programados ou uso obrigatório de CRM.
O movimento ocorre em meio ao crescimento do setor: o mercado global de agentes de IA deve chegar a US$ 52,6 bilhões em 2030, segundo a Markets & Markets. A empresa, agora Meta Tech Provider, está presente em mais de 50 países e tem 2 mil clientes ativos.
A multinacional FM Logistic, um dos principais operadores de logística e supply chain do mundo, está investindo R$ 10 milhões em um centro de distribuição em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre.
Com uma área total de 12,5 mil m2, a estrutura tem como foco operações de bens de consumo, eletroeletrônicos e e-commerce, contribuindo para o desenvolvimento econômico local e atendendo à crescente demanda por soluções logísticas eficientes.
A inflação da alimentação fora do domicílio acelerou em outubro, com alta de 0,46%, acima do IPCA geral, e completou 47 meses consecutivos de aumento, pressionando custos de bares e restaurantes.
A maioria dos estados registrou avanço, com destaque para Pará, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, enquanto itens como vinho, cafezinho e lanches puxaram o índice, apesar das quedas do sorvete e da cerveja.
No ano, o setor acumula alta de 5,8%, acima dos 3,7% da inflação nacional, com o cafezinho liderando as variações.
Paralelamente, as vendas do segmento cresceram. Em setembro, a receita real dos serviços de alimentação avançou 2% frente ao ano anterior, contribuindo para o crescimento geral dos serviços no país.