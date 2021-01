Bússola & Cia: Previdência de servidores pode financiar investimento no país

Previdência complementar de servidores poderá financiar infraestrutura no Brasil

Em cerca de dez anos, os funcionários públicos de estados e municípios podem gerar uma poupança estimada em cerca de 6,5 bilhões de reais anuais em contribuição previdenciária complementar. E, a partir de 2022, essa quantia já pode começar na casa de 1,5 bilhão de reais. A obrigatoriedade da instituição de Regimes de Previdência Complementar para entes federados que tenham Regimes Gerais de Previdência Social começa a vigorar em 13 de novembro deste ano. Esse volume de recursos terá de ser aplicado em projetos no país, abrindo perspectiva de financiamento para projetos estruturantes de logo prazo, como em infraestrutura.

Variantes

Os servidores podem aderir ou não ao novo modelo. A Secretaria de Previdência do Ministério da Economia observa que, além dos 40 anos, poucos devem deixar o Regime Geral, mas, abaixo dessa faixa etária, haverá busca por complementação acima do teto do INSS. Esse mercado já movimenta entes, como o PreviBahia, que mudou o nome para PreviNordeste tentar atender os estados da região. E o PreviES, que mira os municípios capixabas. Esse mercado futuro pode atingir mais de 600.000 pessoas, que terão uma aposentadoria melhor, e beneficiarão os cofres públicos, cujos gastos serão menores com seus sistemas previdenciários.

Expansão acelerada

Terceiro maior escritório de assessores de investimentos da XP, a BlueTrade fecha o ano em expansão e comemora o marco de 8 bilhões de reais em ativos sob custódia. Entre os fatores que possibilitaram à empresa atingir esse total, está a incorporação com a LHx e suas operações em Goiânia e Brasília, e também o início das operações no Rio de Janeiro, o que agregou mais 1 bilhão de reais em ativos. A expectativa da BlueTrade é manter o ritmo acelerado em 2021 e chegar aos 16 bilhões de reais sob custódia.

Energia planejada

Ferramenta digital gratuita lançada pela Engie vai ajudar empresas a reduzir o consumo elétrico, além de planejar a transição energética. Batizada de Energy Planner, a plataforma pode ser usada por estabelecimentos como shopping centers, supermercados, hotéis, hospitais, comércios, entre outros na identificação de oportunidades para economizar na conta de luz.

Menos CO 2

O simulador faz ainda um diagnóstico energético automático, indicando o valor gasto com os diferentes grupos de consumo. Estima também o volume de emissões de CO 2 da empresa e a performance comparativa com outros estabelecimentos de mesmo porte. O simulador está disponível no site energyplanner.engie.com.br.

Contrastes na conta

A maior obra de infraestrutura urbana na América Latina, a Linha 4 do metrô do Rio, volta ao foco com a votação pelo Tribunal de Contas de seu relatório. Em evidência, a construção da Estação Gávea, hoje paralisada. O TCE aponta 2 bilhões de reais de sobrepreço; estudo do consultor Aldo Dórea Mattos, 120 milhões de reais. Ele atesta a seriedade do TCE, mas diz que o cálculo erra ao não incluir encargos trabalhistas obrigatórios e ao cometer excessos em valores, que culminaram em sobrepreço equivalente a um terço da obra.

Segurança

A empresa de segurança privada Gocil acaba de instalar uma Central de Monitoramento Integrada na Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O investimento contempla circuito fechado de TV em dez campi: Caxias do Sul (sede), Bento Gonçalves, Campus 8, Canela, Farroupilha, Guaporé, Nova Prata, IMC, São Sebastião do Cai e Vacaria. “A Gocil é conhecida por fornecer soluções sob medida para seus clientes. Com as aulas suspensas, criamos o sistema de monitoramento para a Universidade de Caxias do Sul, que auxiliará no controle de aglomeração, no retorno das atividades”, explica o CEO da Gocil, Bruno Jouan.

Parceria

O Grupo Buritipar, que detém participação em algumas das maiores empresas dos setores de mineração, logística, agronegócio e metalurgia, entre elas a Buritirama Mineração, contratou a FSB Comunicação, a maior agência de Relações Públicas do Brasil. A FSB cuidará do fortalecimento da imagem de seus negócios nas principais regiões de atuação do país.

C6 parking

O C6 Bank vai ampliar o pagamento automático não apenas em praças de pedágios mas também em estacionamentos de shoppings, aeroportos e centros comerciais. Parceria firmada recentemente com a Veloe viabilizou a ampliação do serviço. O C6 Bank oferecerá gratuitamente adesivo para colar no veículo, sem taxa de adesão nem mensalidades. O cliente só paga o valor do pedágio ou do estacionamento.

Fica na fila…

Uma pesquisa do C6 Bank/ IBOPEdtm mostrou que apenas 11% dos brasileiros usam esse tipo de tag para passar nas praças de pedágio, 12% não contratam o serviço porque consideram muito caro e 4% porque acham difícil. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas das classes A, B e C com acesso à internet, em todas as regiões do país.

Tecnologia no ensino

O aplicativo gratuito EduEdu, desenvolvido pelo Instituto ABCD para reforço escolar e alfabetização, inicia 2021 com mais de 330.000 alunos cadastrados, superando em mais de 5 vezes a meta inicial, quando foi lançado no final de 2019. Com mais de 2 milhões de reais investidos, o app ajuda crianças que estão entre o 1º e o 3º ano do ensino fundamental, e também atende os anos finais da Educação Infantil, crianças de 4 e 5 anos.

Bolsas de formação

A Fundação Estudar acaba de abrir as inscrições para o programa de bolsas de estudo de graduação e pós-graduação mais disputado do Brasil: o Líderes Estudar. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas através do site da organização. Criado em 1991 pelos empresários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, trio conhecido como 3G, a iniciativa já ajudou a formar mais de 700 brasileiras e brasileiros de destaque, em diferentes áreas de atuação.

Líderes formados

Entre os líderes da Fundação Estudar, figuram o deputado federal Felipe Rigoni, a advogada premiada Ana Paula Martinez e Hugo Barra, vice-presidente do departamento de realidade virtual do Facebook. Assim como outras edições do Programa Líderes, a Fundação Estudar irá oferecer bolsas de graduação completa no Brasil, intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma, graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior.

Inspira saúde

A Inspira Rede de Educadores reforçou práticas para garantir a segurança de professores, colaboradores e alunos em 2021: salas de aula estão equipadas para transmissão de conteúdo ao vivo, educadores e colaboradores passam por treinamentos e capacitações contínuos, e todas as instituições integradas à rede estão reestruturadas, seguindo protocolo da D’Or Soluções.

