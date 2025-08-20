Bússola & Cia: PMEs faturaram R$ 2,1 bi no Dia dos Pais 2025

As PMEs movimentaram R$ 2,1 bilhões no digital no Dia dos Pais de 2025, alta de 8,8% ante o ano passado, segundo o ecossistema de soluções Olist. Foram registrados 9,96 milhões de pedidos, com ticket médio de R$ 213, alta de 2,4%. O mobile se manteve como principal canal, enquanto os marketplaces ganharam força e responderam por 83,5% das vendas. São Paulo concentrou 65% do faturamento, à frente de Minas Gerais (8,97%), Paraná (8,06%) e Rio de Janeiro (4,95%). No pagamento, o cartão de crédito liderou (38%), mas o Pix avançou para 23%, seguido por dinheiro (19%), débito (7%) e boleto (6%).

Desempenho da Brado no 1º semestre de 2025

A Brado registrou no 1º semestre alta nas movimentações de defensivos agrícolas (+50%), bens de consumo (+20%) e pluma de algodão (+21%). Os defensivos somaram mais de 1,2 mil contêineres, sem registros de furtos, impulsionados pela safra brasileira, prevista pelo IBGE para crescer 13,9% no ano. O algodão movimentou 7,8 mil contêineres, com forte concentração no semestre, e os bens de consumo superaram 2,4 mil contêineres, com pontualidade de 98,9% nas coletas e entregas. Segundo a empresa, a multimodalidade garante segurança, eficiência, competitividade e menor emissão de carbono.

Ação inédita contra o assédio em estádios

A L’Oréal Paris realizou, em parceria com o Botafogo, uma ação inédita no futebol brasileiro: mais de 18 mil torcedores participaram ao vivo do treinamento Stand Up contra o assédio, durante a partida contra o Palmeiras no último domingo (17).

A iniciativa levou para as arquibancadas estratégias práticas e seguras para agir em situações de assédio, em um espaço muitas vezes hostil para mulheres. Com vídeos, bandeirões e conteúdos educativos, a ação reforçou que o estádio deve ser um lugar seguro e acolhedor, ampliando o alcance do programa global da marca, que já treinou mais de 3 milhões de pessoas em 45 países.

Com energia limpa da (re)energisa, Grupo Protege reduz custos e emissões

O Grupo Protege fechou parceria com a (re)energisa para reduzir custos com energia e avançar em suas metas de sustentabilidade. A iniciativa surgiu a partir do inventário de carbono da empresa, que apontou o consumo de energia elétrica como uma das principais fontes de emissões. Com a adesão à energia solar compartilhada, a companhia já registra economia média de 25% na conta de luz e menor impacto ambiental.

Segundo a (re)energisa, braço de soluções energéticas do Grupo Energisa, a modalidade pode gerar até 30% de economia, dependendo do perfil de consumo. A energia limpa é utilizada principalmente em bases operacionais e escritórios da Protege, reduzindo emissões em setores críticos. A expectativa do mercado é de que, até 2029, todos os consumidores possam escolher livremente de quem comprar energia.

Estudo da Meta sobre inteligência artificial e estratégia empresarial

A Meta, em parceria com a Fundação Dom Cabral, convida CEOs e líderes empresariais a contribuírem com a nova edição do Estudo sobre Inteligência Artificial Aplicada à Estratégia. Com o objetivo de entender como a Inteligência Artificial está sendo implementada nas empresas brasileiras e, principalmente, se está gerando valor real para os negócios, os interessados podem participar através de formulário disponível no link até o dia 29/08.

A geração Z e as mudanças no mercado de trabalho

A Geração Z, nascida entre 1995 e 2012, já representa 25% da força de trabalho global e tem transformado programas de estágio. Com alta rotatividade, 40% dos jovens até 29 anos trocaram de emprego no último ano, eles buscam ambientes diversos e que priorizem saúde mental. Atenta a isso, a BAT Brasil adaptou o NextGenBAT, oferecendo benefícios competitivos, rotação entre áreas, mentorias, idiomas e iniciativas de bem-estar, como o Live Well. A diversidade também é central: em RJ e SP, a maioria dos estagiários são pretos ou pardos. As vagas são abertas ao longo do ano, em várias cidades. Interessados podem se inscrever pelo site ou nas redes LinkedIn (BAT) e Instagram (@bat_brasil_oficial).

Ação ambiental da Elgin para pilhas e baterias

A Elgin alcançou 10 mil pontos de coleta para pilhas e baterias no Brasil, em parceria com a Green Eletron. O objetivo é ampliar em 5% ao ano o volume recolhido, com rastreabilidade e segurança ambiental. A empresa já opera com 93% de energia limpa em suas fábricas e quer chegar a 100% até 2026. A iniciativa integra a estratégia de economia circular, que inclui campanhas educativas, aumento da reciclabilidade e incentivo ao consumo consciente.

Seguros e mais integrados

A Seguros Unimed anunciou o lançamento do produto Saúde e Vidas Protegidas, uma apólice que unifica as coberturas de Saúde, Vida e Odontologia em uma única contratação. Inicialmente restrito aos profissionais da própria cooperativa, o seguro passa a ser oferecido a todos os médicos e profissionais de saúde do mercado. A gestão é simplificada para pessoas físicas e empresas, com atendimento exclusivo, fatura unificada e serviços adicionais, além de descontos em medicamentos e assistência funeral. O objetivo é entregar um produto sob medida para cada realidade, com soluções abrangentes de proteção. Reconhecimento A DAE Jundiaí concorre pela primeira vez ao Prêmio Aberje, maior premiação da comunicação corporativa no Brasil. A companhia de água e saneamento identificou o desafio de ampliar a compreensão pública sobre a DAE, consolidando sua imagem como patrimônio coletivo da cidade e seu impacto positivo no futuro. O resultado foi crescimento de menções positivas nas redes sociais, que teve seu alcance triplicado e a melhor identificação com a comunidade.

Crescimento do uso de vegetais congelados no foodservice

O uso de vegetais congelados no foodservice cresceu 14% em 2024, impulsionado por praticidade, padronização e economia. Produtos da Grano Alimentos, congelados em até 2h após a colheita, preservam até 80% dos nutrientes e reduzem desperdício no setor. A Liv Up, por exemplo, diminuiu perdas em até 15% com o uso de brócolis congelados e espera cortar 1-2% dos custos de FLVs. Além de reduzir vencimento e mão de obra, os congelados garantem rendimento total, mais rentabilidade e qualidade na cozinha profissional, como padronização de cortes e facilitação de pesagem.

Instituto brasileiro de empreendedorismo e suporte às PMEs

O Instituto Brasileiro de Empreendedorismo (Ibrem), criado em 2024 pela Board Academy, é uma iniciativa voltada a fortalecer pequenas e médias empresas no Brasil. Com foco em negócios que faturam entre R$ 1 milhão e R$ 20 milhões, mas também atendendo empresas maiores e startups, o Ibrem oferece um ecossistema que une conhecimento estratégico, conexões de alto nível e suporte prático. Sua atuação é baseada em capital intelectual, financeiro e social, ajudando empresários a superar desafios, ampliar sua consciência de gestão e conquistar crescimento sustentável.

Expansão internacional e projeções da LIVE!

Referência em moda fitness e lifestyle no segmento premium, a LIVE! projeta encerrar 2025 com quase 380 lojas em operação no Brasil e no exterior, incluindo lojas próprias, franquias e studios. Com sede em Jaraguá do Sul (SC), foi fundada em 2002 e já soma mais de 350 unidades. Com investimento inicial a partir de R$ 750 mil e faturamento médio mensal de R$ 250 mil, o formato atrai empreendedores que se conectam com o propósito da marca. A empresa avança em novos mercados internacionais, como o Oriente Médio, com a recente inauguração de uma loja em Dubai.

Projeções de crescimento do Grupo Leonora

O Grupo Leonora, referência nacional em papelaria, brinquedos e eletrônicos, segue em ritmo acelerado e projeta crescimento de 15% no faturamento até o fim do ano, impulsionado pelo desempenho positivo do primeiro semestre e pela expectativa de mais de 150 lançamentos entre suas quatro marcas de consumo: Leo&Leo, LeoArte, Letron e Leonora.

Com mais de 40 anos de atuação no mercado, a companhia se consolida como uma das principais fornecedoras B2B do país, oferecendo um portfólio completo e soluções estratégicas para o mercado.

Huggies lança linha especial para cabelos crespos

Huggies lança a linha Huggies Kids Super Crespinhos, criada para crianças com cabelos crespos (3B a 4C). Com shampoo, condicionador e creme de pentear, os produtos contam com um mix de óleos naturais que hidratam, definem e controlam o frizz desde a infância. Hipoalergênicos e livres de lágrimas, parabenos, corantes ou silicones, a linha chega com embalagens que estampam Pantera Negra e Shuri, da Marvel, reforçando o compromisso da marca com representatividade e cuidado infantil.

Aquisição estratégica em tecnologia digital

A Auddas atuou como assessora financeira da ADSPLAY na aquisição da Pixel Roads, empresa de tecnologia em mídia digital que passa a operar sob a marca Pixel e integrar o portfólio da ADSPLAY. Avaliada em cerca de R$ 15 milhões, a transação marca um reposicionamento estratégico ao permitir que a companhia ofereça dois modelos de contratação: o consultivo, com atendimento personalizado via ADSPLAY, e o autônomo, por meio da plataforma Pixel. A expectativa é que esse movimento impulsione o crescimento em até 35% até o final de 2025.

Campanha de conscientização sobre incontinência urinária

O objetivo é desmistificar a incontinência urinária, um tabu que afeta 80% das mulheres, e incentivá-las a viver com mais liberdade e confiança em todas as fases da vida. A ação conta com um time de influenciadoras que compartilham histórias e dicas sobre amadurecimento e autoestima, criando um ambiente de acolhimento. Nas redes sociais, Claudia Raia protagoniza um vídeo intitulado como “O melhor sim que já disse”.