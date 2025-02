Bússola & Cia: parceria da Turbi com Conta Simples viabiliza captação de R$ 1 bilhão

A Turbi recebeu aporte de R$ 322 milhões e conseguiu reduzir o tempo de prestação de contas de 2 horas para apenas 5 minutos semanais com as soluções da Conta Simples. A parceria, iniciada no último ano, também viabilizou a implementação do Pague Depois, solução de crédito BNPL (Buy Now, Pay Later), que aumentou em 2.800% o limite da Turbi. Com o recurso, a startup adquiriu sua maior frota própria de veículos até o momento, sem comprometer o fluxo de caixa. Atualmente, com mais de 7 mil veículos em circulação, a plataforma prevê captar mais de R$ 1 bilhão para a aquisição de novos veículos.

Plano saudável

O Plano Brasil Saúde completou quatro anos de operação com mais de 40 mil vidas seguradas. A healthtech atua em cinco estados, com planos ambiciosos de expansão para o interior de São Paulo ainda em 2025. O crescimento da operadora tem sido impulsionado, principalmente, pelos contratos empresariais, que representaram um aumento de mais de 33% no número de segurados em dezembro de 2024. Em 2025, o Plano Brasil Saúde pretende consolidar sua presença no Nordeste e iniciar suas operações no Sudeste, com foco no interior de São Paulo. A expectativa é ultrapassar R$ 7 milhões em faturamento mensal e dobrar o número de vidas seguradas, atingindo a marca de 80 mil.

Investimentos da Vivo em startups crescem 30%

A Vivo encerrou 2024 com R$ 130 milhões em negócios realizados com startups, alta de 30% em relação ao ano anterior. O valor reflete os resultados das iniciativas da Wayra Brasil e do Vivo Ventures – fundos de Corporate Venture Capital da empresa – com foco em identificar soluções que otimizem processos internos e contribuam para a expansão do modelo de negócios da companhia.

Venda quente

A onda de calor tem impulsionado o aumento da demanda por itens de climatização e lazer no mercado. Levantamento do Cuponomia, plataforma que reúne cupons de desconto e cashback no e-commerce, aponta que a procura online por climatizadores de ar aumentou 220% nos últimos 30 dias, sendo o item com maior alta. A busca por piscinas infláveis também registrou um crescimento expressivo de 130%, seguida pelo aumento na procura por piscinas tradicionais, que subiu 110%. Entre os produtos voltados para a climatização de ambientes, os ventiladores tiveram um aumento de 88% nas buscas, enquanto os aparelhos de ar-condicionado cresceram 81% no mesmo período.

Expansão da RS Serviços

A RS Serviços projeta triplicar sua força de trabalho nos próximos cinco anos, atingindo 30 mil colaboradores e mantendo uma expansão anual de dois dígitos. A empresa conta com cerca de 10 mil profissionais, tendo registrado crescimento acumulado de 289% nos últimos cinco anos. “Nosso crescimento é sustentado pela qualidade no atendimento e pelo respeito aos nossos profissionais. Investimos em educação e na valorização de cada colaborador, o que se reflete em serviços diferenciados aos clientes”, afirma Renato Alves, fundador e CEO da RS Serviços.

Nova liderança no Órbi Conecta

O Órbi Conecta inicia o ano com Christiano Xavier assumindo o cargo de CEO, com o desafio de impulsionar negócios e gerar impacto social. Empreendedor e investidor, Christiano tem experiência no mercado de inovação jurídica e já liderou mais de 400 projetos nessa área.

Apostas e regulamentação

A Transfeera está auxiliando os operadores de apostas a cumprirem as regulamentações brasileiras, em vigor desde o início deste ano. A fintech é uma Instituição de Pagamento regulada e participante direta do arranjo Pix. Dessa forma, oferece segurança e agilidade aos operadores ao lidar com grandes volumes de transações. Além disso, a plataforma web disponibiliza um ambiente seguro e diversas ferramentas para que o operador gerencie e monitore as operações, como saldo, extratos, relatórios e MEDs.

Capacitação de lideranças

A Koru lançou nova capacitação de lideranças: a “ALEAD: Imersão Além da Liderança”. O curso terá duração de três dias e foi idealizado para líderes experientes desenvolverem suas aptidões a partir de conteúdos exclusivos, workshops e discussões com mentores e professores de renome. O encontro presencial será na Casa Cósmica, em São Paulo. As inscrições podem ser feitas até 18 de fevereiro.

Moda náutica em alta

Os pontoons, embarcações sofisticadas para lazer aquático, estão ganhando espaço no Brasil, refletindo o boom nos EUA, onde representam mais de 25% das vendas de lanchas novas. A Fluvimar, pioneira na fabricação nacional, registrou crescimento de 65% em 2024 e prevê expansão da produção em 2025.

Generali comemora 100 anos no Brasil

A Generali comemora 100 anos de atuação no Brasil em 2025 e, para marcar essa data, iluminará o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na cor vermelha, representando a identidade visual da marca. A celebração acontece no dia 20 de fevereiro.

Recorde nas exportações de quartzito

O Brasil atingiu U$ 599,6 milhões em exportações de quartzito no ano passado. O valor recorde representa crescimento de 31,8% e 47,4% de todas as exportações de pedras naturais a partir do Brasil. Os dados são da Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) e integram outros estudos a serem debatidos durante a Marmomac Brazil, entre 18 e 20 de fevereiro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

ABRIN 2025: maior feira de brinquedos da América Latina

A Francal abre o calendário de eventos em 2025 com a 41ª edição da ABRIN, a Feira Internacional de Brinquedos, o principal evento de brinquedos da América Latina. A feira acontece de 9 a 12 de março, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Konjac Massa MF fatura mais de R$ 10 milhões

A Konjac Massa MF, criada em 2016, oferece massas e arroz feitos a partir da fibra solúvel de glucomanan e alcançou um marco impressionante em 2024: faturou mais de R$ 10 milhões apenas no canal digital.

Startup Day 2025

A 11ª edição do Startup Day acontece no dia 22 de março de 2025, das 9h às 19h, com atividades presenciais em diversas localidades do país. O movimento, idealizado pelo Sebrae Startups, conta com uma programação que reúne palestrantes de referência em empreendedorismo e inovação.

Tegra Incorporadora investe R$ 1 bilhão no Rio de Janeiro

A Tegra Incorporadora lançou recentemente no Rio de Janeiro empreendimentos que somam um VGV de mais de R$ 1 bilhão. De olho no mercado de alto e altíssimo padrão, segue investindo em terrenos icônicos, como o frente-mar na Barra da Tijuca, que faz parte do landbank de R$ 2,1 bilhões da incorporadora na capital carioca.

Para fortalecer sua marca no segmento de luxo, a empresa desenvolveu um calendário de ações de marketing que será iniciado com o Rio Open 2025, principal torneio de tênis do País.

Splash Bebidas Urbanas aposta em delivery

A Splash Bebidas Urbanas, franquia de cafeterias que tem Sabrina Sato como sócia, lançou em janeiro de 2025 um novo modelo de negócio: uma microfranquia voltada para delivery. No primeiro mês, a empresa atingiu 36% da meta prevista para o ano, que prevê a abertura de 25 unidades do modelo ao longo de 2025.

Sucessão familiar

A Auddas está com inscrições abertas para uma mentoria gratuita e presencial voltada para empresas que se preparam para sucessão familiar. O programa selecionará apenas oito participantes, no dia 20 de fevereiro.

Mudanças na Droom Investimentos

Com mais de R$ 26 bilhões em ativos judiciais e direitos creditórios sob gestão, a Droom Investimentos escolheu Fernanda Loureiro, que atuou como Diretora de DHO por dois anos na empresa, para o cargo de CEO.

Novos sócios na FutureBrand São Paulo

A FutureBrand São Paulo anuncia a entrada de dois novos sócios: Rodrigo Marques e Thomás Debeus.

Parceria na saúde digital

Emerson Gasparetto, ex-CEO de Hospitais e Oncologia da Dasa, une-se à Nilo para acelerar inovação na saúde digital.

