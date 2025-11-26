Bússola & Cia: para expandir PDVs, empresa de tecnologia une-se à 3ª maior varejista do país

A partir de novembro, os produtos da Huawei estarão presentes nas lojas físicas do Magalu. Em um primeiro momento, os relógios inteligentes e produtos de áudio serão o foco da entrada da marca de tecnologia na rede varejista.

Entre os pontos físicos em que a Huawei terá destaque, está a Galeria Magalu, loja conceito que será inaugurada na Avenida Paulista.

Em outubro, a Huawei lançou no Brasil os relógios da linha Watch GT 6 e os smartphones Pura, que agora terão espaço de destaque nos pontos de venda, site e app do Magalu.

A parceria faz parte da estratégia de expansão de pontos de venda da Huawei no Brasil. A marca voltou ao mercado nacional com seus smartphones neste ano e expandiu sua operação em itens como smartwatches.

“A presença física é chave na estratégia de proximidade com o consumidor da Huawei. Além da parceria com o Magalu, inauguramos, no Shopping Cidade São Paulo, nossa primeira pop-up store, em agosto”, diz Diego Marcel, gerente de relações públicas da Huawei.

Prudential do Brasil vai premiar os jovens empreendedores com aporte financeiro e mentoria

No próximo dia 26, a Prudential do Brasil realizará, no Museu do Amanhã, a cerimônia de premiação dos Jovens Visionários 2025. Desde 2015, o projeto reconhece iniciativas de empreendedorismo social lideradas por jovens brasileiros de 18 a 29 anos.

Pela primeira vez, o prêmio priorizou projetos que promovem a Educação Financeira como ferramenta de transformação social. Este ano, foram selecionados oito finalistas.

Os dois vencedores, além de receberem aporte financeiro, terão acesso a uma mentoria especializada, ampliando as chances de impacto positivo de seus projetos.

Intelipost prevê mais de 56 milhões de cotações de frete na Black Friday 2025

A Intelipost, líder em inteligência logística, prevê superar 56 milhões de cotações de frete na Black Friday 2025, após registrar 43,6 milhões em 2024.

A empresa, que atende mais de 750 clientes, deve chegar a mais de 38 mil cotações por minuto no pico.

Para garantir estabilidade, ampliará em 8 horas o suporte durante toda a semana. Segundo o CEO Ross Saario, preparar a operação com antecedência é essencial diante da estimativa de mais de R$ 13 bilhões movimentados.

As tendências da publicidade digital no varejo no Commerce Media Days Brasil

A Topsort participa do Commerce Media Days Brasil 2025 apresentando soluções de Retail Media baseadas em IA e modelos de leilão que aceleram a monetização de marketplaces.

No evento, em 3 de dezembro, no Novotel do Morumbi, em São Paulo, especialistas discutirão tendências da publicidade digital, como integração entre influenciadores, social e e-commerce e novas tecnologias que conectam marcas e consumidores.

Diego Moura, Strategic Director da Topsort, estará no painel “Tendências a seguir em commerce media”, destacando o avanço do alcance offsite e a importância da eficiência e transparência.

Para ele, o encontro impulsiona o futuro do varejo digital no país, unindo dados, tecnologia e resultados.

Inaugurada no Shopping Eldorado a nova loja da Firehouse Subs

A Firehouse Subs inaugura sua sétima unidade no Brasil no Shopping Eldorado, ampliando sua presença em regiões de grande fluxo e acompanhando o crescimento do food service no país.

Segundo Moacir Bastos, CDO da rede, a expansão faz parte de um plano estruturado para consolidar a marca como referência em subs premium.

A abertura antecede a Black Friday e reforça também a operação de delivery, hoje um dos principais motores de performance.

Criada por ex-bombeiros na Flórida, a Firehouse Subs mantém no Brasil a campanha “Centavos que salvam vidas”, em parceria com a Defesa Civil e o Movimento União BR, apoiando ações de prevenção e resposta a desastres.

Pod&Dev, podcast da Hotmart, é eleito Melhor Podcast de Tecnologia pelo segundo ano consecutivo

O Pod&Dev, podcast de tecnologia da Hotmart, conquistou pelo segundo ano consecutivo o prêmio MPB (Melhor Podcast do Brasil) na categoria Tecnologia e Telecomunicações.

Produzido pela Hot Hackers, comunidade interna de tecnologia da empresa, o programa se destaca por abordar, com profundidade e bom humor, temas centrais do universo DEV, como cultura DevOps, inteligência artificial, desenvolvimento de carreira na área tech e tendências da comunidade tecnológica.

A conquista evidencia a relevância do Pod&Dev como um espaço de troca e aprofundamento técnico dentro da comunidade de tecnologia.

Usiminas lança página focada de transparência ambiental. Inscrições para aprendizes chegam a prazo final

A Usiminas lançou uma nova página que reúne suas principais iniciativas ambientais, permitindo que a comunidade acompanhe com transparência o cuidado com o meio ambiente e com as áreas próximas às operações. O espaço traz informações atualizadas sobre ações de proteção ambiental, além de vídeos, matérias e dados sobre investimentos. Também destaca o uso de inteligência artificial no monitoramento de emissões, qualidade do ar e particulados (pó preto), além de detalhar o cinturão verde e projetos ambientais em andamento.

Inscrições para o Programa de Entrada 2026 da Usiminas encerram neste domingo. São 270 vagas de aprendizes para jovens de 18 a 22 anos nas áreas de Processos Siderúrgicos, Ponte Rolante, Mecânico Diesel, Mecânico de Bombas, Manutenção Elétrica, Eletromecânica, Operação de Corte e Soldagem, em unidades de Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco. Para estágio técnico e superior, podem se inscrever alunos de Engenharias, Tecnologias, Ciências Sociais e Humanas, e cursos técnicos como Metalurgia, Mecânica, Elétrica, Química, Logística, Informática e Administração, com vagas em MG, SP e ES.

Solar Coca-Cola inaugura dois centros de distribuição

A Solar Coca-Cola avança no Centro-Oeste com a inauguração, na última sexta (21), de dois centros de distribuição em Sinop e Lucas do Rio Verde.

O aporte de R$ 47 milhões triplica a capacidade logística na região e inicia um ciclo de R$ 500 milhões em investimentos no Mato Grosso até 2030, incluindo a duplicação da fábrica de Várzea Grande.

O crescimento físico dialoga com a meta ESG: via Recicla Solar, a companhia fomenta a economia circular para garantir a neutralidade de resíduos plásticos em todo o estado até 2026.

Avenues São Paulo realiza festival gratuito de inovação e criatividade

A Avenues São Paulo realiza no sábado, 29 de novembro, o One Event, um festival de inovação, criatividade e aprendizado.

Esta é a primeira vez que a escola abre suas portas neste formato, convidando o público geral para conhecer os projetos desenvolvidos pelos alunos.

O evento é gratuito, mas é necessário realizar inscrição prévia pelo site oficial para garantir o acesso.

A escola estará aberta das 9h30 às 14h, oferecendo um dia inteiro de exposições interativas, atividades e palestras; todas as palestras contarão com interpretação simultânea.

Além das palestras, os visitantes poderão explorar as exposições de projetos dos alunos. Os trabalhos são organizados em "núcleos" inspirados nos Avenues World Elements, currículo exclusivo da escola, que inclui temas como Empatia, Engenharia, Criatividade, Análise de Dados e Sustentabilidade.

FDC Signature estreia campanha Best November

Até 1º de dezembro, o FDC Signature, streaming de educação executiva da Fundação Dom Cabral, realiza a campanha Best November em seu plano de assinatura, oferecendo descontos de até 30% em cursos online.

A iniciativa contempla três tipos de planos:

Expert, voltado a iniciantes e focado em fundamentos técnicos e autoconhecimento,

Leader, direcionado a líderes e que aborda temas de gestão, estratégias e oportunidades de troca com outros profissionais,

Board, desenvolvido para executivos sêniores, com ênfase em visão estratégica e decisões de longo prazo.

Os cursos abrangem conteúdos em Liderança & Pessoas, Gestão Estratégica dos Negócios, Marketing & Vendas, Finanças, Governança & Compliance, Inovação & Transformação Digital e Operações.

Prevena inaugura sede administrativa em Campinas e mira fortalecer base de clientes

A Prevena, empresa do grupo Viveo especializada na distribuição de soluções para medicina diagnóstica, inaugurou neste mês de novembro um novo escritório em Campinas (SP). Com o movimento, a empresa fortalece sua presença no interior paulista, aproximando-se de clientes, parceiros e colaboradores da região.



A escolha por Campinas está alinhada ao plano de expansão da companhia, que busca maior integração entre as áreas administrativa e comercial. Além disso, a proximidade de importantes universidades e polos de inovação na cidade também foi determinante.

“Queremos nos conectar aos pequenos e médios laboratórios, mostrando que conhecemos suas realidades. Esse é o papel do distribuidor”, afirma Thiago Liska, Diretor Executivo da Prevena.

São Paulo é palco de trilhas inéditas e nomes que inspiram o futuro do empreendedorismo

Faltam dois dias para o início do CASE, conferência realizada pela ABStartups (Associação Brasileira de Startups), que, em sua 12ª edição, reafirma sua posição como um dos principais pontos de encontro do ecossistema de inovação no país.

Reconhecido como um dos principais pontos de encontro do setor na América Latina, o evento deste ano traz uma programação ampliada e trilhas inéditas que abordam desde tendências de IA até práticas de gestão e estratégias de crescimento em ambientes competitivos.

São Paulo inaugura primeiro centro permanente de adoção do Brasil

A partir do dia 29 de novembro, a Vila Madalena ganha um novo espaço voltado à valorização da adoção responsável de animais.

O Instituto Ampara Animal, em parceria com a ONG Encontrei Um Amigo, inaugura a CasAdote, modelo inspirado em centros internacionais e que busca promover encontros entre pessoas e animais resgatados, ampliando o impacto social das duas instituições na causa da proteção animal.

O centro funciona de terça a domingo, das 10h às 19h, com atividades de convivência, educação e adoção. A CasAdote tem patrocínio da Pedigree, Fórmula Animal, Petlove e Carrefour.

Startup triplica operações

A Erathos, startup curitibana de ingestão de dados fundada em 2020 por Gelson Bagetti e Luca Piermartiri, triplicou suas operações após migrar do modelo de consultoria para SaaS.

A empresa conecta sistemas a grandes data warehouses, como BigQuery e Databricks, sendo a única brasileira validada como parceira técnica na área de engenharia de dados.

O crescimento acelerado atraiu investimentos: primeiro do Funses, em 2023, e agora de um aporte liderado pela Bossa Invest. A solução atende companhias que buscam centralizar e analisar dados em escala.

Falha em PI ameaça venda de luxo

Uma boutique de luxo quase perdeu uma venda milionária devido à anulação de seu registro de marca, seu maior ativo. A falha foi descoberta durante a due diligence, antes da assinatura do contrato de venda.

O caso revelou a importância do monitoramento constante de marcas. A anulação, solicitada por uma empresa concorrente, foi revertida graças ao trabalho jurídico especializado do escritório Sinnema Barbosa, que recuperou o registro a tempo.

O episódio destaca as falhas no acompanhamento de propriedade intelectual, especialmente em negócios de alto valor.

ROIT mira R$ 100 mi em 2026

A ROIT projeta faturar R$ 100 milhões em 2026, alta superior a 40% sobre os R$ 70 milhões previstos para 2025. A empresa também obteve a certificação ISO 27.001 e renovou, pelo quarto ano seguido, o selo GPTW.

Líder em soluções ligadas à reforma tributária, a ROIT desenvolveu ferramentas como as calculadoras da Reforma do Consumo e da Renda e sistemas de automação como Split Payment, Apuração Assistida e Tax Discovery, voltados para a transição que começa em 2026.

ColmeIA recebe aporte de R$ 18 mi

A ColmeIA, referência em automação e soluções conversacionais, captou R$ 18 milhões em rodada follow-on com a Crescera Capital, totalizando R$ 43 milhões desde 2024. Desde o primeiro aporte, a empresa triplicou a receita, dobrou a equipe e conquistou grandes clientes nacionais.

Com valor de mercado próximo de R$ 500 milhões, a companhia projeta dobrar de tamanho até 2026 e inaugurar nova sede em São Paulo. A ColmeIA oferece soluções de IA que transformam interações digitais em resultados para os negócios.

Color Joy ultrapassa 480 mil vendas com foco em crianças atípicas

A coleção Color Joy, do Grupo Leonora, alcançou a marca de mais de 480 mil produtos vendidos desde o seu lançamento e já está presente em mais de 5.900 pontos de venda em todo o Brasil.

A coleção foi desenvolvida com base em uma pesquisa conduzida pela Play Pesquisa, em parceria com o grupo, que revelou que 53% das famílias brasileiras buscam produtos adaptados e acessíveis para crianças com transtornos do neurodesenvolvimento.

O estudo reforçou a importância de ampliar o acesso a materiais escolares que considerem diferentes perfis de aprendizagem e necessidades sensoriais.

Inscrições abertas do Fraud Prevention Awards

A segunda edição do Fraud Prevention Awards já está com as inscrições abertas. Criado pela idwall, empresa referência em identidade digital e soluções de prevenção a fraude, o prêmio tem como objetivo reconhecer os profissionais e equipes que mais se destacaram no segmento de Prevenção à Fraude e Risco ao longo de 2025.

As indicações são abertas ao público e podem ser feitas por meio de um formulário online, disponível neste link. O anúncio dos vencedores acontecerá no início de 2026. Na primeira edição realizada, empresas como Bradesco Saúde, PicPay, SulAmérica, Unicred, Mercado Livre e Natura foram premiadas.