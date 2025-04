Bússola & Cia: Pamplona fatura R$ 2,4 bi no mercado de carne suína

A Pamplona Alimentos obteve faturamento de R$ 2,4 bilhões segundo relatório financeiro de 2024, avanço de 8,26% em relação ao ano anterior. O EBITDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) da empresa atingiu R$ 186,6 milhões, crescimento de 352,3% em relação ao ano anterior.

O resultado se deu, em especial, pela queda no preço das commodities e pelo aprimoramento das granjas integradas de suínos, que possibilitaram redução nos custos de produção. Já a geração de caixa operacional atingiu R$ 120 milhões, um aumento significativo de aproximadamente 93% em relação ao resultado do ano anterior. Empresa catarinense especialista em carne suína, a Pamplona tem 77 anos de atuação no mercado.

Voz

A Minds Digital acaba de alcançar seu equilíbrio operacional, registrando crescimento de 60% em 2024 - após a chegada de novos parceiros como Genesys, Grupo Nuveto, Coddera, Connect e AZ Telecom. A empresa recebeu novo aporte de R$ 1,5 milhão da BR Angels e bateu recorde no uso de biometria de voz, ampliando em 205% sua base de voiceprint, a impressão vocal única de cada indivíduo. A Minds mira crescimento superior a 35% para 2025 e projeta prevenir cerca de R$ 1,5 bilhão em golpes nos próximos três anos.

Resultado

O My Mabu, empreendimento de multipropriedade do Grupo Mabu, alcançou R$ 182 milhões em vendas e mais de 15 mil famílias atendidas em 2024. A temporada entre dezembro e março de 2025 foi ainda mais expressiva com R$ 92 milhões em vendas, crescimento de 67% em relação ao mesmo período do ano anterior. Só em janeiro, a empresa ultrapassou em 46% a meta inicial, chegando a R$ 38 milhões.

Parceria

A Typcal firmou uma parceria com a Allbiom, empresa nacional especializada em produção de biorreatores, para expandir a primeira fábrica de fermentação de micélio para alimentos no mercado latino-americano. Com a inauguração prevista para o terceiro trimestre de 2025, a nova unidade da Typcal projeta faturamento de aproximadamente R$ 5 milhões.

Energisa

A partir de abril, o Grupo Energisa estende o projeto de Sandbox Tarifário às distribuidoras da Paraíba e Tocantins. A iniciativa tem o objetivo de modernizar o setor elétrico brasileiro com a realização de experimentações relacionadas à aplicação de novas tarifas ou de novas formas de faturar o consumo de energia. Na Energisa, ela recebeu o nome de "Conta Inteligente".

Resíduos

O Grupo Multilixo anunciou a aquisição de 130 novos caminhões Euro 6 da Volkswagen, que começarão a operar em 2025, contribuindo significativamente para a redução das emissões e a melhoria da eficiência na coleta urbana. A empresa dá um passo importante em seu projeto de descarbonização, com a meta de migrar 20% de sua frota para caminhões movidos a biometano nos próximos cinco anos, com um aporte de R$ 200 milhões. O biometano utilizado será gerado pela UTGR Jambeiro, unidade do grupo que abriga a primeira usina autossustentável de biometano do Brasil.

União

A seguradora Pier acaba de lançar parceria com a Seguralta, rede de franquias de corretoras de seguros do Brasil, para ofertar seu produto de seguro automóvel por intermédio de mais de 1800 franqueados. Após um período positivo de testes. São mais de 56 anos de experiência da Seguralta, atendendo mais de 270 mil clientes em todo o Brasil.

Chegadas

Pioneira e líder no desenvolvimento de tecnologias para programas de suporte a pacientes no Brasil, a Funcional Health Tech anuncia a chegada de dois importantes reforços: Amanda Coelho como nova Diretora de Negócios Corporativos e Fabiana Nunes como nova diretora administrativa e financeira (CFO).

Fiscal

O país vive uma "inércia de crise fiscal" sem precedentes, é o que avalia Paulo Paiva, professor e membro da Iniciativa Imagine Brasil, da Fundação Dom Cabral. A sustentabilidade das contas públicas e a urgência por reformas estruturais foram temas centrais do seminário promovido pelo Imagine Brasil. Especialistas e parlamentares debateram caminhos para enfrentar a crise fiscal, incluindo a revisão de gastos obrigatórios e o controle da dívida pública. O objetivo é construir uma agenda gradual, viável do ponto de vista político, que envolva a sociedade e as lideranças na busca por um orçamento mais eficiente e equilibrado. O tema é abordado no livro "Do plano de metas às metas do plano: rumo ao futuro", de autoria de Paulo Paiva e Humberto Falcão Martins, integrantes do Imagine Brasil.

Elétrico

A Eletrocar Show 2025 será o primeiro evento de eletromobilidade do Brasil com foco exclusivo em negócios, marcando um novo capítulo para o setor ao criar um ambiente estratégico voltado à geração de oportunidades comerciais. Realizada de 23 a 26 de junho, no Distrito Anhembi, em São Paulo, a feira será 100% B2B e reunirá os principais players da mobilidade elétrica — como fabricantes, distribuidores, investidores e tomadores de decisão — para fomentar relações comerciais e impulsionar parcerias em um mercado em plena expansão.

Tech

O Movimento Tech anuncia a MegaEdu como sua nova parceira. A união fortalece ainda mais o compromisso com a ampliação do acesso e da inclusão digital, pilares fundamentais do projeto. Em pouco tempo, a ONG passou a apoiar mais de 170 secretarias de educação em todo Brasil, levando conectividade para mais de 13 mil escolas e impactando diretamente mais de 5 milhões de estudantes por meio do acesso à internet e à tecnologia.

Cartilha

Durante o mês de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a partir de 15 de abril, a Multiplan, em parceria com a HD Sunflower, distribui em todos os seus shoppings a cartilha "Tornando o Invisível Visível", criada pelo Instituto Mauricio de Sousa. Com a participação dos personagens da Turma da Mônica, o conteúdo tem um tom leve e informativo, e orienta sobre uma comunicação respeitosa e como apoiar pessoas que possuem condições ocultas.

Cosméticos

A in-cosmetics Latin America, feira da RX Global dedicada a matérias-primas para a indústria de beleza e cuidados pessoais, anuncia uma nova atração para a edição de 2025, nos dias 23 e 24 de setembro: a Contract Manufacturing Zone, área focada em empresas terceiristas. O objetivo do espaço é conectar pequenas e médias marcas, visitantes do evento, a fornecedores terceiristas de soluções e serviços para a linha de produção.

Reconhecimento

O laticínio Mococa, com 106 anos de história, conquistou o primeiro lugar no mercado de misturas lácteas no Brasil. Segundo dados da Scanntech 2024, que acabaram de sair, a marca conta com 40% de participação na categoria de Mistura Láctea Condensada e 70% em Mistura de Creme de Leite. Com um portfólio que conta com 23 produtos, a fabricante exporta para mais de 15 países.

Têxtil

O Brasil Fashion Designers (BFD) abriu as inscrições para sua edição nacional, que acontece dentro do Febratex Summit 2025. Pela primeira vez, a competição será exclusiva para profissionais formados em design, moda e áreas correlatas, reunindo talentos de todo o Brasil sob o tema “Terra – Planeta Água”. O grande vencedor será premiado com uma imersão no Fashion Express, em Milão e Florença.

Dataside

A Dataside anunciou a nomeação de Douglas Romão como seu novo Chief Technology Officer (CTO). Com trajetória de mais de 18 anos no setor de tecnologia, especialmente no ecossistema Microsoft, Douglas acumula ampla experiência em desenvolvimento de soluções, arquitetura, consultoria e criação de produtos escaláveis.

CEO

A TopSaúde Hub anuncia Anderson Farias como seu novo CEO. Com uma trajetória consolidada na empresa, ele assume a liderança com o desafio de ampliar a presença da TopSaúde no mercado, especialmente entre as administradoras e operadoras de planos de saúde médico e odontológico de menor porte.

Aposta

Pesquisa da idwall sobre o comportamento de apostadores no Brasil aponta que a falta de segurança lidera os motivos de troca de plataforma, com 50,7% dos usuários, seguida por dificuldades no saque (50,6%) e histórico de golpes ou práticas desleais (44,5%). Na escolha da plataforma, os critérios mais valorizados são facilidade de uso (39,5%), facilidade de aporte e resgate (39,2%) e reputação (38,8%). Além disso, 36,4% destacam a importância da sensação de segurança nas transações.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube