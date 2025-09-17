Bússola & Cia: mulheres preferem autonomia financeira, enquanto homens preferem fama, diz pesquisa

Enquanto as mulheres sonham com mais autonomia financeira, os homens desejam fama e sucesso no mercado de trabalho. É o que aponta nova pesquisa da Timelens, empresa de tecnologia e inteligência de dados, em parceria com a ONG Think Olga.

Segundo o levantamento, realizado pelas redes sociais, mulheres demonstram 114% mais afinidade com temas relacionados à carreira sólida e estabilidade, e os homens apresentam 90%. A análise foi realizada a partir de menções em redes sociais com recorte de gênero no período de 2021 a 2025.

Entre as usuárias do sexo feminino, a faixa etária de 25 a 34 anos demonstrou maior engajamento por pautas relacionadas à vida financeira e ao trabalho.

Já o sexo masculino apresentou maior preferência por assuntos como fama e sucesso na faixa de 18 a 24 anos, a mesma que, entre as mulheres, apontou o menor índice de interesse por esses mesmos temas.

Com Bolt Energy e Mercado Livre de Energia, We Coffe reduz conta de luz em 27%

Há mais de seis meses, a rede de cafeterias registra economia e maior previsibilidade de custos, fundamentais para uma operação cuja produção depende 97% de eletricidade. Segundo o CFO Saulo Teixeira Gonçalves, a parceria equilibra finanças e sustentabilidade, ao garantir acesso a energia renovável. No mercado livre, empresas negociam preços e condições diretamente. Para Gustavo Ayala, CEO do Grupo Bolt, o case mostra como o varejo pode unir eficiência, redução de despesas e impacto ambiental positivo.

Parceria ofereceu passagens gratuitas para chegar no The Town

Uma parceria inédita entre Sprite e Autopass durante o festival The Town transformou o deslocamento do público em experiência de marca: nas estações Pinheiros, Morumbi e Tatuapé, foram distribuídas latas do refrigerante com QR Codes que liberaram viagens gratuitas no metrô e nos trens da Grande São Paulo.

Ao todo, 22 mil passagens digitais foram custeadas pela ação. A iniciativa mostra como marcas e operadoras de transporte podem unir forças para inovar em mobilidade urbana e ativação de público.

“Essa parceria com a Sprite reforça o potencial do nosso sistema de bilhetagem em criar novas oportunidades de engajamento de marca, tornando o transporte um canal estratégico para conectar empresas e consumidores”, diz Bruno Berezin, CEO da Autopass.

Grupo Pereira lança instituto para promover segurança alimentar

O Grupo Pereira, sétimo maior varejista do país, anuncia o lançamento do Instituto Hiltrudes Pereira, iniciativa que marca um novo capítulo na história da companhia ao consolidar e expandir suas ações sociais.

A iniciativa nasce com o propósito de promover transformação por meio da educação e da segurança alimentar, fortalecendo a autonomia de pessoas em situação de vulnerabilidade. Inspirado no legado de uma das fundadoras, o Instituto atuará nos sete estados onde o grupo está presente: SC, MT, MS, DF, GO, SP e RS.

Ações de reflorestamento da Norte Energia integram publicação da Aliança pela Restauração na Amazônia

Às vésperas da COP 30, o trabalho da Norte Energia no reflorestamento do Médio Xingu ganhou reconhecimento da Aliança pela Restauração na Amazônia, coordenada pelo WRI Brasil, Ipam e IIS. A empresa integra a publicação “Atores da Restauração na Amazônia – desafios e oportunidades da governança da Restauração de Paisagens e Florestas (RPF) na Amazônia”, que reúne os principais agentes envolvidos na recuperação de áreas degradadas e na promoção da sustentabilidade na região.

Utilizando mão de obra local e gerando renda, a empresa restabeleceu nos arredores da Usina Hidrelétrica Belo Monte 2,4 mil hectares de floresta amazônica, o que representa 3 mil campos de futebol. Até o momento, a Norte Energia já plantou 2,2 milhões de mudas de árvores nativas e a meta é plantar 5,5 milhões, recuperando 7,6 mil hectares até 2045.

Carrefour comemora 50 anos no Brasil com a maior promoção da sua história

Estrelada por Marcos Mion, a ação distribui mais de 50 mil prêmios instantâneos, sorteios semanais de R$ 5 mil e um grande prêmio final: 50 anos em compras grátis. A campanha, válida até 30/10 em lojas, postos, drogarias e e-commerce, garante chances extras a clientes do Cartão Carrefour e do Meu Carrefour. Com criação da Publicis Brasil, a comunicação traz Mion em versão “futurista”, reforçando de forma bem-humorada a ideia de que participar é simples e pode render experiências únicas.

Atualização em seguros reforça proteção patrimonial de dirigentes

Acompanhando a tendência de mercado executivo, a Seguros Unimed atualizou o Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores e Diretores (D&O), que agora inclui coberturas de custos com investigações, fiança, caução judicial, demissões voluntárias e proteção de executivos aposentados.

O produto também passou a contemplar termos de compromisso ou conduta, responsabilidades tributárias e custos de extradição e deportação. O prazo de pagamento em bloqueios de bens foi reduzido de 20 para 15 dias.

Com essas melhorias, o seguro D&O da Seguros Unimed se consolida como uma solução robusta e competitiva, oferecendo mais segurança para as empresas e tranquilidade para seus executivos.

Subway oferta sanduíches de 30cm pelo preço de 15cm

O Subway retoma uma das ofertas mais clássicas da rede, que acontece somente em 17 de setembro: o “Sub Day”. A ação garante ao consumidor um sanduíche footlong de 30cm pelo preço de 15cm, em qualquer sabor do cardápio, reforçando o apelo de oportunidade única e movimentando restaurantes em todo o país.

O “Sub Day” foi criado para oferecer ao público uma experiência acessível, saborosa e democrática, reunindo todos os sabores do cardápio em uma única ação. A iniciativa conta com presença em OOH, mídia digital e redes sociais. A Jota é a agência responsável pela produção de conteúdo social, e a Streetwise pelos desdobramentos de trade, reforçando a sinergia entre os parceiros para a máxima visibilidade da ação.

Rituaali Clínica & Spa inaugura AIKA, espaço de rejuvenescimento natural

O Rituaali, em Penedo (RJ), lança o AIKA, ambiente dedicado à beleza integrada e ao bem-estar. Inspirado na palavra finlandesa para “tempo”, o espaço oferece protocolos faciais e corporais, massagens terapêuticas, microagulhamento e a exclusiva Cápsula de Flutuação, que promove relaxamento profundo e equilíbrio físico e emocional. Combinando ciência, estética e cuidado integral, o AIKA nasce como refúgio para quem busca rejuvenescimento verdadeiro: corpo saudável, mente em paz e espírito equilibrado.

Ações judiciais contra empresas caem 60,98%, aponta levantamento

Segundo o Projuris, principal plataforma de Inteligência Legal do Brasil, houve queda de 60,98% em ações de clientes no país em relação ao ano anterior. O levantamento, baseado na análise de mais de 4 milhões de processos entre 2022 e agosto de 2025 com o Projuris Jurimetria, mostra ainda que 32% das sentenças foram parcialmente procedentes, 27,4% improcedentes, 21,8% procedentes e 14% extintas sem resolução.

Mercado de data centers dispara

De acordo com o relatório Research and Markets, o tamanho estimado do mercado global de data centers em 2025 é de aproximadamente US$ 418,2 bilhões, com previsão de crescimento para US$ 691,6 bilhões até 2030, apresentando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 10,6% no período 2025‑2030. A EVEO, referência em private cloud do país, é destaque, visando um faturamento de R$ 500 milhões até 2029.

M&A no agro em alta

O setor agropecuário brasileiro registrou em 2024 o melhor desempenho em cinco anos em operações de fusões e aquisições: 12 transações, alta de 140% frente a 2023, segundo a KPMG. Entre os destaques, a compra de 50% da Mantiqueira Brasil pela JBS por R$ 1,9 bilhão. O estudo da Zaxo Group mostra que a instabilidade econômica pode reduzir valores de aquisição, mas também abrir oportunidades estratégicas. Globalmente, o M&A no agro movimentou US$ 76 bilhões em 2024. Pela primeira vez, o Agtech entrou no “top 10” de investimentos em tecnologia na América Latina.

TrueChange promove webinar gratuito sobre governança e IA em TI

A TrueChange, especialista em low-code, realiza em 24 de setembro o webinar gratuito “Do Reativo ao Estratégico: Elevando a Maturidade do seu ITSM/ESM na Era da IA e da Governança”. O evento mostrará como as empresas podem evoluir seus processos de TI, com foco em governança e no uso estratégico da inteligência artificial. Os inscritos terão acesso a um diagnóstico gratuito de maturidade em ITSM, baseado no framework COBIT 2019. O webinar é voltado a profissionais de TI e líderes de transformação digital.

Disal Consórcio bate R$ 2,92 bilhões em créditos vendidos e entra no setor imobiliário

Com mais de três décadas no mercado de consórcios de veículos leves, a Disal expandiu sua atuação para o segmento de consórcio de imóveis. O movimento ocorre em um momento de forte desempenho da companhia: no primeiro semestre de 2025, a Disal alcançou R$ 2,92 bilhões em créditos vendidos em consórcios de veículos — um crescimento de 61% em relação ao mesmo período de 2024 e um total de 11,44 bilhões de créditos administrados. No total, foram comercializadas mais de 32 mil cotas e contratadas 11 mil apólices de seguro.

Motz fecha o primeiro semestre com R$ 887 milhões de receita líquida

Seguindo a previsão de alta do mercado rodoviário no Brasil, a Motz, transportadora digital que conecta cargas e destinos facilitando a jornada da cadeia logística, registrou receita líquida de mais de R$ 887 milhões nos primeiros seis meses de 2025. O bom momento da empresa passa também pela quantidade de motoristas cadastrados na plataforma, que chegou a 103 mil profissionais. Além disso, a Motz apostou forte no agronegócio, mais do que dobrando a atuação no ramo, o que resultou, também, em um crescimento nas viagens realizadas, atingindo 366 mil apenas neste semestre, e nas toneladas transportadas, com cerca de 10 milhões.