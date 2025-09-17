Bússola & Cia: mulheres preferem autonomia financeira, enquanto homens preferem fama, diz pesquisa

Mulheres na faixa etária de 25 a 34 anos têm maior engajamento com vida financeira e trabalho (damircudic/Getty Images)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 10h00.
Última atualização em 17 de setembro de 2025 às 10h02.
Enquanto as mulheres sonham com mais autonomia financeira, os homens desejam fama e sucesso no mercado de trabalho. É o que aponta nova pesquisa da Timelens, empresa de tecnologia e inteligência de dados, em parceria com a ONG Think Olga.
Segundo o levantamento, realizado pelas redes sociais, mulheres demonstram 114% mais afinidade com temas relacionados à carreira sólida e estabilidade, e os homens apresentam 90%. A análise foi realizada a partir de menções em redes sociais com recorte de gênero no período de 2021 a 2025.
Entre as usuárias do sexo feminino, a faixa etária de 25 a 34 anos demonstrou maior engajamento por pautas relacionadas à vida financeira e ao trabalho.
Já o sexo masculino apresentou maior preferência por assuntos como fama e sucesso na faixa de 18 a 24 anos, a mesma que, entre as mulheres, apontou o menor índice de interesse por esses mesmos temas.
Há mais de seis meses, a rede de cafeterias registra economia e maior previsibilidade de custos, fundamentais para uma operação cuja produção depende 97% de eletricidade. Segundo o CFO Saulo Teixeira Gonçalves, a parceria equilibra finanças e sustentabilidade, ao garantir acesso a energia renovável. No mercado livre, empresas negociam preços e condições diretamente. Para Gustavo Ayala, CEO do Grupo Bolt, o case mostra como o varejo pode unir eficiência, redução de despesas e impacto ambiental positivo.
Uma parceria inédita entre Sprite e Autopass durante o festival The Town transformou o deslocamento do público em experiência de marca: nas estações Pinheiros, Morumbi e Tatuapé, foram distribuídas latas do refrigerante com QR Codes que liberaram viagens gratuitas no metrô e nos trens da Grande São Paulo.
Ao todo, 22 mil passagens digitais foram custeadas pela ação. A iniciativa mostra como marcas e operadoras de transporte podem unir forças para inovar em mobilidade urbana e ativação de público.
“Essa parceria com a Sprite reforça o potencial do nosso sistema de bilhetagem em criar novas oportunidades de engajamento de marca, tornando o transporte um canal estratégico para conectar empresas e consumidores”, diz Bruno Berezin, CEO da Autopass.
O Grupo Pereira, sétimo maior varejista do país, anuncia o lançamento do Instituto Hiltrudes Pereira, iniciativa que marca um novo capítulo na história da companhia ao consolidar e expandir suas ações sociais.
A iniciativa nasce com o propósito de promover transformação por meio da educação e da segurança alimentar, fortalecendo a autonomia de pessoas em situação de vulnerabilidade. Inspirado no legado de uma das fundadoras, o Instituto atuará nos sete estados onde o grupo está presente: SC, MT, MS, DF, GO, SP e RS.
Às vésperas da COP 30, o trabalho da Norte Energia no reflorestamento do Médio Xingu ganhou reconhecimento da Aliança pela Restauração na Amazônia, coordenada pelo WRI Brasil, Ipam e IIS. A empresa integra a publicação “Atores da Restauração na Amazônia – desafios e oportunidades da governança da Restauração de Paisagens e Florestas (RPF) na Amazônia”, que reúne os principais agentes envolvidos na recuperação de áreas degradadas e na promoção da sustentabilidade na região.
Utilizando mão de obra local e gerando renda, a empresa restabeleceu nos arredores da Usina Hidrelétrica Belo Monte 2,4 mil hectares de floresta amazônica, o que representa 3 mil campos de futebol. Até o momento, a Norte Energia já plantou 2,2 milhões de mudas de árvores nativas e a meta é plantar 5,5 milhões, recuperando 7,6 mil hectares até 2045.
Estrelada por Marcos Mion, a ação distribui mais de 50 mil prêmios instantâneos, sorteios semanais de R$ 5 mil e um grande prêmio final: 50 anos em compras grátis. A campanha, válida até 30/10 em lojas, postos, drogarias e e-commerce, garante chances extras a clientes do Cartão Carrefour e do Meu Carrefour. Com criação da Publicis Brasil, a comunicação traz Mion em versão “futurista”, reforçando de forma bem-humorada a ideia de que participar é simples e pode render experiências únicas.
Acompanhando a tendência de mercado executivo, a Seguros Unimed atualizou o Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores e Diretores (D&O), que agora inclui coberturas de custos com investigações, fiança, caução judicial, demissões voluntárias e proteção de executivos aposentados.
O produto também passou a contemplar termos de compromisso ou conduta, responsabilidades tributárias e custos de extradição e deportação. O prazo de pagamento em bloqueios de bens foi reduzido de 20 para 15 dias.
Com essas melhorias, o seguro D&O da Seguros Unimed se consolida como uma solução robusta e competitiva, oferecendo mais segurança para as empresas e tranquilidade para seus executivos.
O Subway retoma uma das ofertas mais clássicas da rede, que acontece somente em 17 de setembro: o “Sub Day”. A ação garante ao consumidor um sanduíche footlong de 30cm pelo preço de 15cm, em qualquer sabor do cardápio, reforçando o apelo de oportunidade única e movimentando restaurantes em todo o país.
O “Sub Day” foi criado para oferecer ao público uma experiência acessível, saborosa e democrática, reunindo todos os sabores do cardápio em uma única ação. A iniciativa conta com presença em OOH, mídia digital e redes sociais. A Jota é a agência responsável pela produção de conteúdo social, e a Streetwise pelos desdobramentos de trade, reforçando a sinergia entre os parceiros para a máxima visibilidade da ação.
O Rituaali, em Penedo (RJ), lança o AIKA, ambiente dedicado à beleza integrada e ao bem-estar. Inspirado na palavra finlandesa para “tempo”, o espaço oferece protocolos faciais e corporais, massagens terapêuticas, microagulhamento e a exclusiva Cápsula de Flutuação, que promove relaxamento profundo e equilíbrio físico e emocional. Combinando ciência, estética e cuidado integral, o AIKA nasce como refúgio para quem busca rejuvenescimento verdadeiro: corpo saudável, mente em paz e espírito equilibrado.
Segundo o Projuris, principal plataforma de Inteligência Legal do Brasil, houve queda de 60,98% em ações de clientes no país em relação ao ano anterior. O levantamento, baseado na análise de mais de 4 milhões de processos entre 2022 e agosto de 2025 com o Projuris Jurimetria, mostra ainda que 32% das sentenças foram parcialmente procedentes, 27,4% improcedentes, 21,8% procedentes e 14% extintas sem resolução.
De acordo com o relatório Research and Markets, o tamanho estimado do mercado global de data centers em 2025 é de aproximadamente US$ 418,2 bilhões, com previsão de crescimento para US$ 691,6 bilhões até 2030, apresentando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 10,6% no período 2025‑2030. A EVEO, referência em private cloud do país, é destaque, visando um faturamento de R$ 500 milhões até 2029.
O setor agropecuário brasileiro registrou em 2024 o melhor desempenho em cinco anos em operações de fusões e aquisições: 12 transações, alta de 140% frente a 2023, segundo a KPMG. Entre os destaques, a compra de 50% da Mantiqueira Brasil pela JBS por R$ 1,9 bilhão. O estudo da Zaxo Group mostra que a instabilidade econômica pode reduzir valores de aquisição, mas também abrir oportunidades estratégicas. Globalmente, o M&A no agro movimentou US$ 76 bilhões em 2024. Pela primeira vez, o Agtech entrou no “top 10” de investimentos em tecnologia na América Latina.
A TrueChange, especialista em low-code, realiza em 24 de setembro o webinar gratuito “Do Reativo ao Estratégico: Elevando a Maturidade do seu ITSM/ESM na Era da IA e da Governança”. O evento mostrará como as empresas podem evoluir seus processos de TI, com foco em governança e no uso estratégico da inteligência artificial. Os inscritos terão acesso a um diagnóstico gratuito de maturidade em ITSM, baseado no framework COBIT 2019. O webinar é voltado a profissionais de TI e líderes de transformação digital.
Com mais de três décadas no mercado de consórcios de veículos leves, a Disal expandiu sua atuação para o segmento de consórcio de imóveis. O movimento ocorre em um momento de forte desempenho da companhia: no primeiro semestre de 2025, a Disal alcançou R$ 2,92 bilhões em créditos vendidos em consórcios de veículos — um crescimento de 61% em relação ao mesmo período de 2024 e um total de 11,44 bilhões de créditos administrados. No total, foram comercializadas mais de 32 mil cotas e contratadas 11 mil apólices de seguro.
Seguindo a previsão de alta do mercado rodoviário no Brasil, a Motz, transportadora digital que conecta cargas e destinos facilitando a jornada da cadeia logística, registrou receita líquida de mais de R$ 887 milhões nos primeiros seis meses de 2025. O bom momento da empresa passa também pela quantidade de motoristas cadastrados na plataforma, que chegou a 103 mil profissionais. Além disso, a Motz apostou forte no agronegócio, mais do que dobrando a atuação no ramo, o que resultou, também, em um crescimento nas viagens realizadas, atingindo 366 mil apenas neste semestre, e nas toneladas transportadas, com cerca de 10 milhões.