Bússola & Cia: Médios não. Investidores preferem clubes grandes

O modelo clube-empresa está mexendo com o mercado do futebol, fora das quatro linhas. Clubes e fundos de investimentos internacionais tateiam o território brasileiro. A A&M Sportainment, área de esporte e entretenimento da consultoria Alvarez & Marsal, percebeu o crescimento do interesse após aprovação da nova Lei.

Seria o match perfeito se não fosse por um detalhe: os times abertos à nova legislação são os médios, que gastam até R$ 150 milhões por ano com o departamento de futebol. E os fundos preferem investir nos grandes, que ainda não demonstram intenção de deixar o tradicional modelo de associação.

Como regra geral, os clubes médios têm feito um trabalho mais focado e bem ajustado de administração do departamento de futebol, em conjunto com instituições que não têm um ambiente tão político como os dos clubes grandes. São times que souberam transformar o jogo em negócio. Concentraram os esforços em uma boa administração, focada no futebol.

Com salários em dia e sem grandes problemas trabalhistas, o foco passa a ser apenas nos campeonatos. Ao analisar os clubes que subiram para a série A em 2020, nenhum gastou mais de R$ 40 milhões em folha.

Por outro lado, o Cruzeiro gastou cerca de R$ 70 milhões, o Vasco quase R$ 90 milhões e, mesmo assim, não conseguiram o acesso para este ano. A exceção que confirma a regra é o Grêmio. Um clube grande, bem administrado, mas que caiu para série B pelo imponderável do futebol.

Teste rápido

O laboratório CDB (grupo Alliar) deixará exclusivamente uma de suas unidades em São Paulo para realização de testes de covid-19. A loja Ana Rosa, localizada na Vila Mariana, será um “centro” de diagnóstico para a doença e terá atendimento para clientes interessados em teste rápido antígeno ou RT-PCR para detecção do novo coronavírus.

Crescendo

O grupo Orthopride alcançou 300 lojas abertas em todo o Brasil. A soma inclui as marcas Orthopride, de ortodontia; Bodylaser, de depilação a laser e Face2Face, de harmonização facial. E registrou crescimento de 30% no faturamento.

“Somos uma empresa carioca que está expandindo nossos negócios a nível nacional. Estamos orgulhosos de chegar a 300 lojas, gerando empregos, movimentando a economia, mesmo em períodos tão adversos”, diz Richard Magrath, COO do grupo Orthopride.

Fibra conectada

A provedora Sumicity lançou o plano Giga Conexão, com velocidade de 1 Gbps. O novo produto, com tecnologia 100% fibra óptica, está disponível em mais de 70 municípios dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Conectando mais de 1,5 milhão de pessoas em cerca de 400 mil residências, a empresa tem presença na Grande Vitória (ES), Resende, Campos de Goytacazes, Teresópolis, Rio das Ostras (RJ) e Além Paraíba (MG). Agora, investe no Litoral Norte do estado de São Paulo.

Virtual

Em três dias, o Pronto Atendimento Virtual da Unimed-Rio realizou cerca de mil atendimentos. O NPS (Net Promoter Score) acumulado, indicador que mede a satisfação de clientes com o canal, está em 92. A plataforma foi lançada na neste mês, com consultas virtuais nas especialidades de clínica médica e pediatria, 24 horas, sete dias na semana.

Prêmio

Pelo terceiro ano consecutivo, a Seguros Unimed recebeu nota máxima no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar. Este índice compõe o Programa de Qualificação de Operadoras, definido pela ANS.

Parceria

Terrenos recém adquiridos por incorporadoras/construtoras geralmente ficam fechados por tapumes até a construção de empreendimentos. Sem utilização. Agora, parceria da incorporadora imobiliária Vitacon com a Centauro buscará que esses espaços na cidade de São Paulo sejam transformados em áreas provisórias dedicadas às práticas esportivas. E buscará oferecer esses locais gratuitamente ao público na Primeira Arena Vitacon Centauro.

Plus

A partir deste mês, a Ashua Curve & Plus Size torna-se uma das novas integrantes da loja Trama Lab do shopping Villalobos, na zona oeste da capital paulista. A novidade acompanha a estratégia da marca da Lojas Renner S.A, que trabalha com manequins 46 ao 54, de expandir sua operação para além das lojas físicas, dos corners — espaços dentro de lojas da Renner — e de sua presença no e-commerce.

Vagas

A EasyJur, de tecnologias e inovação jurídica, registrou crescimento de 150% em 2021. E o salto também foi no número de funcionários, com mais 30 pessoas em relação ao ano anterior. A EasyJur iniciou sua história em 2016 apenas com a atuação de Vinicius Marques, fundador e CEO da startup, e, posteriormente, passou a contar com outros desenvolvedores na equipe. Chegou a 28 pessoas e, agora, conta com 58 profissionais em seu time. Mas tem ainda 25 vagas abertas.

Fundo novo

A plataforma integrada de investimentos alternativos Jive Investments lançou seu primeiro fundo aberto, o Jive BossaNova High Yield FIC FIM. O movimento marca o início da expansão da gestora para um público mais amplo de investidores, focando em produtos diferenciados e com novos distribuidores parceiros.

Cruz Vermelha

Nas últimas semanas, a Cruz Vermelha de São Paulo arrecadou 9,5 toneladas de produtos de primeira necessidade para as famílias atingidas pelas enchentes na Bahia. São roupas, colchões, produtos de higiene e limpeza, água e alimentos.

Cursos gratuitos

A Omie.Academy oferece mais de 600 horas de cursos e treinamentos nas áreas de gestão, negócios, marketing, contabilidade, administração, finanças, comunicação e vendas. Todos os cursos são totalmente online e gratuitos, e os alunos recebem certificado após o término das aulas, que podem ser feitas de acordo com o ritmo de cada um. Veja alguns:

Comunicação e Oratória; Gestão Financeira; Programação Neurolinguística; Como montar uma loja virtual; Tendências e Inovação na Contabilidade.

R$ 60 milhões em expansão

A Magnum Tires, empresa de importação e distribuição de pneus e câmaras de ar, estreou no mercado de capitais com sua primeira emissão de debêntures pública. Sob coordenação e estruturação do BTG Pactual, a emissão é caracterizada por ser em concordância com a instrução CVM 476. Com valor total de R$ 60 milhões captados, a companhia se prepara para implantar a expansão da sua rede de distribuição e ampliação da grade de produtos com investimento em novos equipamentos de fabricação de pneus para o mercado nacional.

