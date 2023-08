Bússola & Cia: Linker aposta em pequenos para crescer

Por Márcio de Freitas

O banco Linker registrou um volume de R$ 2 bilhões em transações, crescimento de receita de 300%. Com foco exclusivo para MEIs, pequenas e médias empresas, a fintech estima conceder crédito para mais de 1.000 pequenas e médias empresas ainda em 2023. “Entre os processos mais burocráticos e demorados para empreendedores nos bancos tradicionais está a concessão de crédito. Apostamos muito na transparência e na facilidade dessa concessão para nossos clientes. A linha de crédito funciona como um empréstimo clean, 100% digital, sem entrada, sem garantia e com pagamento parcelado via boleto bancário”, explica David Mourão, CEO e cofundador do Linker.

Juntos

Com mais de 37 mil produtos disponíveis em seu catálogo, a Loja Virtual da Juntos Somos Mais (joint venture da Votorantim Cimentos, Tigre e Gerdau) completou quatro anos de atuação em julho. Maior marketplace B2B do setor da construção civil, planeja alcançar a marca de R$ 10 bilhões transacionados na plataforma. A empresa conta com a participação de mais de 40 marcas líderes em seus segmentos, ultrapassou o número de 100 mil lojas cadastradas no programa de fidelidade “Juntos Somos +” e conta com 1,2 milhões de membros entre lojistas, vendedores e profissionais de obras dentro de todo seu ecossistema.

Cloud

A RTM criou nova diretoria para expandir serviços de Cloud e vai investir R$ 7 milhões na unidade este ano. A nova diretoria é liderada por André Nazário, CEO da BYNE, startup integrada à RTM que já desenvolve produtos de comunicação crítica. “Nosso objetivo é oferecer um conjunto de soluções, que seriam muito caras, difíceis e trabalhosas de serem implementadas por uma instituição financeira para ter acesso”, afirma Nazário.

Censo bom

Depois de investir quase R$ 5 milhões desde 2019 no projeto, a ExxonMobil comemora o Dia Nacional do mico-leão-dourado, 2 de agosto, com resultado expressivo: Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD) anunciou que recenseamento da população teve crescimento importante de 2.500 indivíduos para o atual número de 4.800 vivendo na natureza. Neste ano, o montante é de R$1,1 milhão e será destinado a continuar a preservar o animal em seu habitat.

Carona na Tag

O Mêntore Bank e a Veloe fecharam parceria para que clientes do banco digital tenham desconto na aquisição da tag de pagamentos veiculares. Com a iniciativa, a Veloe fortalece a sua atuação no Nordeste. A parceria alcança a base completa de clientes do Mêntore, com cerca de 100 mil clientes em todo o país.

Gestão

De acordo com um levantamento do IBGE, quase 50% das empresas encerram as atividades com menos de 3 anos por má gestão financeira. A fintech Kamino desenvolveu uma plataforma completa de gestão de despesas corporativas com pagamentos integrados para auxiliar as empresas a reduzirem a carga de trabalho em tarefas rotineiras em até 200 horas por mês, equivalente a 25 dias úteis. "Só assim os executivos terão um olhar mais apurado e mais liberdade na gestão do gasto da companhia”, garante o CEO da Kamino, Gonzalo Parejo.

Inteligência segura

A plataforma de consórcios Ololu trouxe para o mercado uma solução tecnológica que auxilia os vendedores de seguros nos cálculos de valores personalizados para cada cliente. Em vez de tabelas padronizadas, a empresa utiliza a IA para gerar propostas adequadas às necessidades de cada integrante do consórcio, garantindo maior sustentabilidade e assertividade para os profissionais do segmento. A empresa planeja um crescimento de 300% até 2025.

Oportunidade

A Forum Hub abriu oportunidades para advogados associados em todo o Brasil, projetando encerrar o ano com mil profissionais associados à plataforma. A startup oferece modelos flexíveis de trabalho, com liberdade para que eles possam definir quantas horas serão disponibilizadas para o atendimento das demandas, em sua maioria relacionadas a Direito Trabalhista, Família e Consumidor. Os ganhos podem chegar a R$ 5 mil mensais, dependendo da disponibilidade e carga horária

Fonte solar

A Evolua Energia integrou seus serviços aos sistemas de venda da RV Digital, marketplace de produtos digitais e financeiros com mais de 130 mil pontos de vendas no Brasil. A rede passa a oferecer energia de fonte renovável e mais econômica, sem exigir instalação de placas solares.

Vitamina

Levantamento da InterPlayers aponta que vendas de vitaminas para imunidade cresceram 37% nos últimos 12 meses no Brasil. São Paulo impulsionou o aumento, com um salto de 53%. O estado corresponde a 37% % do mercado nacional. De acordo com Ilo Aragão de Souza, gerente de Inteligência Comercial da empresa, essa busca por suplementos é reflexo de fatores mercadológicos e pela crescente procura por bem-estar e qualidade de vida da população, que acaba de enfrentar uma pandemia global.

Logística

O grupo CRM, responsável pelas marcas Kopenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Kop Koffee, adotou a plataforma logística da Eu Entrego. A decisão permitiu crescimento de 30% nas vendas do pelo e- commerce neste ano em relação a 2022. Em 2023, as empresas reunidas estimam fechar mais de 70 mil entregas em todo o território nacional, 50% delas pela Eu Entrego.

Mulher no comando

A Concentrix registra mais de 60% dos colaboradores da empresa mulheres. Cerca de 56% ocupam cargos de direção. Em 2022, a organização registrou um faturamento de mais de US$ 6,2 bilhões e, nos últimos 2 anos, cresceu aproximadamente 10% ao ano – a expectativa é de que essa taxa se mantenha nos anos seguintes.

Palestra

Cofundador do Waze e do Moovit, Uri Levine e Pascal Finette, ex-executivo do Google e Faculty Chair na Singularity University, são um dos keynote speakers do evento Scanntech (IN) Motion - evento sobre eficiência de dados. Acontece em 08 de agosto, de 8h até às 20, no PRO MAGNO Centro de Eventos.

Casas em Tatuí

O primeiro lançamento de condomínio de casas da BRZ Empreendimentos acontece em Tatuí (SP), com potencial de gerar R$ 21 milhões em vendas. O Portal Vila de Palermo vai reunir 80 unidades. Até o final do ano, a expectativa da empresa é chegar aos R$ 913 milhões de receita. O empreendimento, que tem previsão de entrega para 2025, com mais de 22 mil metros quadrados.

Meta de crescimento

A Ourolux, que atua no mercado de iluminação supermercadista brasileiro, contratou de Fabio Mancini como novo CFO. Com mais de 20 anos de carreira nas áreas de finanças, planejamento, contabilidade, pricing e gestão de negócios em empresas multinacionais e bancárias, o executivo chega mirando crescimento de 12% na receita ainda neste ano.

Futuro

A palestra “Inteligência Artificial: o poder transformador que impulsiona os negócios do futuro”, que será ministrada por Lucas Bernardes, especialista em Tecnologia, no Conexão WK, evento que acontecerá nos dias 23 e 24 de agosto, em Blumenau-SC.

