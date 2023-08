Bússola & Cia: líder em concursos investe R$ 100 mi em curso superior

Por Márcio de Freitas

A edtech Gran quer repetir o sucesso de seus cursos preparatórios para concursos públicos no mercado de ensino superior. Com o lançamento da Gran Faculdade, neste ano, a unidade alcançou 50 mil alunos, número quatro vezes maior que a captação média das mantenedoras de grande porte. O Gran seguirá investindo na vertical, 100% digital, com previsão de aporte de R$ 150 milhões nos próximos dois anos. A empresa brasiliense, responsável pela preparação de 30% dos aprovados em concursos no país, tem 10 anos de atuação e contabilizou R$ 320 milhões de faturamento no ano passado. O Gran deu o primeiro passo para a criação da sua faculdade em junho de 2022, com a compra da UniBagozzi, em Curitiba.

Aporte

A finshare Cumbuca acaba de captar R$15 milhões em uma rodada de investimento seed, viabilizando a aceleração do desenvolvimento de soluções que facilitem a divisão de contas entre casais, amigos ou colegas de trabalho. O aporte foi liderado pela Lightspeed Venture Partners, além da Supera Capital, fundo de venture capital focado em startups early stage afiliado a Globo Ventures e Luciano Huck. A Cumbuca também obteve autorização do Banco Central para operar como Instituição de Pagamento (IP) na modalidade Iniciador de Transação de Pagamento (ITP). Com a licença, a startup se torna a única ITP brasileira puramente B2C - que oferece os seus serviços diretamente para os consumidores, e não para outras companhias.

Imóveis no site

O Banco do Brasil está oferecendo 1,6 mil imóveis para venda em agosto no site Seu Imóvel BB. Há ofertas de propriedades rurais, casas e apartamentos residenciais localizados em todas as regiões brasileiras, com preços de R$ 21.415 a R$ 18 milhões. “Neste mês, ampliamos o leque de ofertas. Estamos vendendo diversos imóveis em grandes centros e de vários estados do país. Com isso, queremos atender a demandas de diferentes públicos, levando mais oportunidades tanto para quem quer comprar a casa própria quanto para quem deseja investir”, explica Vinícius Resende, gerente executivo de suprimentos, infraestrutura e patrimônio do BB.

Contabilizando parceiros

A Contabilizei inaugurou nesta semana sala temática na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP). Esta iniciativa faz parte de uma das primeiras ações previstas pela Contabilizei para ingressar no Clube dos Parceiros da FGV EAESP. O objetivo é potencializar ainda mais o empreendedorismo brasileiro a partir do apoio e do suporte a milhares de profissionais que sonham em abrir o próprio negócio ou mesmo precisam de um CNPJ para seguirem no exercício da carreira.

Banco Veloz

O Banco do Brasil e a Veloe lançaram a Tag BB. A solução é válida para pagamentos automáticos de pedágios em 100% das rodovias do Brasil e dos principais estacionamentos de rua, shoppings, valets, aeroportos, centros comerciais e inúmeras outras aplicações e serviços veiculares.

Inovador

O banco BV foi certificado como uma das 76 empresas mais inovadoras do Brasil e recebeu o selo Innovative Workplaces, iniciativa da MIT Technology Brasil. Mais de mil participantes foram avaliadas pelo instituto. A análise de inovação considerou quatro perspectivas: gestão, produtos/serviços, marketing e processos. O BV vem concentrando suas iniciativas de inovação e parcerias digitais no ecossistema BVx. “A certificação reconhece o movimento de transformação da cultura do banco rumo à inovação, validando o banco como uma instituição aberta e descentralizada”, afirma Ricardo Sanfelice, diretor executivo de Clientes, Produtos e Inovação do banco BV.

Gás sólido

A Unidade de Tratamentos e Gestão de Resíduos Sólidos do Grupo Multilixo anunciou investimento de R$ 40 milhões na implementação da primeira usina 100% “offgrid” do País - com foco na captação e valorização do biogás como combustível renovável. A usina de biometano UTGR Jambeiro foi instalada na faixa leste do estado de São Paulo e atende diversos municípios da região, desde o recebimento, tratamento e disposição final de resíduos domiciliares e industriais. A expectativa do Grupo é crescer 20% a produção de biometano em 2024, e atender a demanda crescente do mercado

Oferta árabe

O Falafull está com oferta pública no Kria, plataforma de investimentos em startups, para levantar R$ 1,8 milhão com investimentos a partir de R$ 2.500,00. Até agora, mais de 40% da meta foi alcançada, com a participação de 75 investidores. A rede quer encerrar 2023 com cinco lojas e para 2024, pretende totalizar dez, com uma cozinha central sofisticada que garante CMV de 30%. Para Camila Nasser, cofundadora e CEO do Kria, esse número está em linha com as empresas de maior sucesso do setor.

Novos planos

A Kamino lançou três novos planos para os clientes, incluindo uma versão gratuita e um cartão de crédito corporativo. O objetivo da fintech é impulsionar o crescimento de pequenas e médias empresas em todo o Brasil. Os novos produtos ajudam a resolver duas antigas dores de mercado: a dificuldade de acesso ao crédito para PMEs e a burocracia para fazer a gestão financeira de forma integrada, ágil e eficiente. Com a novidade, a startup, que em 2023 já aumentou em 64% sua base de clientes, espera fechar com 150% a mais em 2023. Já o percentual projetado para o crescimento do valor transacionado na plataforma é de 250%.

Sinal de alerta

A TotalEnergies, em parceria com a ONG Junior Achievement, realiza, pelo segundo ano consecutivo no Brasil, o Programa Global de Educação em Segurança Viária para uma Nova Geração, conhecido como VIA. Entre agosto e outubro, mais de 4 mil alunos da rede pública de sete cidades brasileiras (São Paulo, Guarulhos, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói e Vitória) participarão de ações educativas. Criado em 2019, o programa já passou por 25 países conscientizando os jovens sobre comportamentos relacionados a riscos de acidentes em vias e estradas. Em todo o mundo, mais de 100 mil alunos já participaram da iniciativa.

Novas ideias

O Bradesco, em parceria com a Aoop, implementou a solução de transformação digital da ServiceNow no Programa Ei!, projeto de ideias que reconhece as melhores sugestões de inovação há 9 anos, e conseguiu dar voz a mais de 86 mil funcionários, que se tornaram porta-vozes de novas ideias.

Preço medicinal

Levantamento da Precifica mostra que o IPM-COM (Índice de Preços de Medicamentos no e-Commerce) apresentou queda de 2,35% em julho, na comparação com junho de 2023. O estudo incluiu uma nova categoria, antialérgicos e broncodilatadores. Ao todo foram monitorados 10 medicamentos pertencentes a diferentes grupos e comercializados em seis redes farmacêuticas, com atuação por e-commerce. Medicamentos hormonais apresentaram a maior queda nos preços, chegando a (-26,69%), seguido por discreta baixa nos valores dos antigripais e antitussígenos (- 0,47%) e dos hipotensores e hipocolesterolêmicos (- 0,43%). Os antissépticos nasais tiveram um aumento recorde de 68,19%, por conta do clima seco de inverno, com poucas chuvas, na maior parte do país. Anti-histamínicos, relaxantes musculares e antialérgicos e broncodilatadores tiveram aumento de 10,78%, 7,80% e 3,38%, respectivamente.

Reconhecimento

A Manhattan Associates foi reconhecida Parceira do ano em soluções tecnológicas do Google Cloud na categoria Varejo & CPG. O prêmio reconhece a Manhattan pela inovação, excelência no atendimento ao cliente e melhor uso do Google Cloud. O Manhattan Active®️ Suite para soluções de cadeia de suprimentos é executado no Google Cloud para oferecer às principais marcas do mundo maior escalabilidade, segurança e resiliência.

Diversidade

O Instituto C&A abre nesta semana inscrições para o C&A de Portas Abertas, projeto para capacitar e fomentar o acesso ao mercado de varejo de moda para grupos de afirmação de direitos, como mulheres, negros, indígenas, pessoas LGBTQIAPN+, entre outros, com idades a partir de 16 anos. Os participantes terão acesso a um curso de Atendente de Varejo de Moda com duração de 20 horas. O conteúdo do curso engloba departamentos da moda, informações sobre produtos, rotinas da loja, visual merchandising e atendimento.

Estresse Z

A Vittude fez pesquisa proprietária intitulada Um olhar aprofundado sobre a saúde mental nas organizações brasileiras, mostrando que entre as gerações presentes hoje no mercado de trabalho, a Gen Z (nascidos entre 1998 e 2010) é a mais ansiosa, estressada e deprimida quando comparada aos Baby Boomers (1943 e 1962) e as gerações X (1963 e 1982) e Y (nascidos entre 1983 e 1997). O estudo coletou respostas de mais de 24.000 pessoas que integram a base de clientes da Vittude e levantou um panorama de como o estresse, a ansiedade e a depressão têm impactado a classe trabalhadora no Brasil.

Talentos

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Reação Offshore – Academia de Talentos, um projeto gratuito para capacitação de profissionais do setor de óleo e gás, fruto de uma parceria entre a ONG Todos na Luta, o Instituto Reação e a Firjan SENAI. As inscrições para concorrer a uma vaga podem ser feitas pelo www.reacaooffshore.com.br, até o dia 06/09. O projeto conta com o patrocínio da PRIO. Os candidatos devem ter mais de 18 anos e Curso Técnico de Nível Médio completo em Mecânica, Automação Industrial, Instrumentação, Química, Petroquímica, Eletrotécnica ou Eletrônica.

Solar

A Ourolux Solar estará na Intersolar South America – maior evento do setor da América Latina – que foca os ramos de fotovoltaicos, produção FV e tecnologias termossolares. A feira acontece entre os dias 29 e 31 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo. Mais de 50 mil visitantes deve visitar local durante os três dias de evento.

Em recuperação

Com coordenação da Quist Investimentos e Bissolatti Advogados, a beautytech JustForYou, que trabalha com cosméticos personalizados para cabelos, teve o processo de recuperação judicial deferido. As dívidas da companhia somam em torno de R$ 26 milhões. A startup está focada fortemente na atração de um novo investidor e já negocia com fundos de Venture Capital.

Assinatura sustentável

A Clicksign evitou o uso de 267 milhões de folhas de papel que seriam impressas para a assinatura de contratos físicos. Os dados levam em consideração mais de 42 milhões de assinaturas eletrônicas realizadas pela sua plataforma, desde a sua fundação em 2010. Segundo a Chief Business Officer da Clicksign, Raquel Trindade, a assinatura eletrônica tem uma função significativa ao eliminar a necessidade de papéis, de forma que minimiza o desperdício e contribui para a preservação ambiental. 63,5% das companhias que utilizam o serviço deixaram de usar papéis para esse tipo de documento.

