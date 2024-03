Bússola & Cia: inovação garante aumento de 20% no faturamento da NTT Data

A multinacional de tecnologia NTT Data divulgou crescimento de 20,7% na receita da filial brasileira em 2023, comparando com 2022.

O aumento das vendas está relacionado à consolidação da multinacional no mercado como uma provedora não só de soluções inovadoras, como de serviços próprios completos para potencializar as tecnologias com as quais atua.

Comparando o mesmo período, a companhia vendeu 74% a mais , em média, para os clientes da base.

Investimento

Com investimento de R$ 8,2 milhões, a concessionária Águas de Holambra (Aegea) entrega em setembro deste ano obra que aumentará em 35% a produção de água da “Cidade das Flores”, no interior paulista, passando dos atuais 90 litros/segundo para 120 litros/segundo.

A ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Tulipas recebeu investimento per capita de R$ 542,36, quase sete vezes a média nacional e mais de quatro vezes a estadual, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

A obra é fundamental para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas, além de viabilizar o desenvolvimento turístico e econômico no município, que recebe 300 mil pessoas anualmente na Expoflora, maior festival de flores do Brasil.

A controladora Aegea tem operações de peso em 505 cidades dos 14 estados brasileiros, atendendo mais de 31 milhões de pessoas.

Novo foco

O grupo MB Labs projeta faturar este ano R$ 80 milhões, tendo como foco a fintechzação do agronegócio.

Este valor é 50% maior que o registrado no ano passado.

A empresa, que já atua em retail, fintech, edtech e startups, passará a acompanhar clientes do setor agro que querem potencializar novas linhas de receita por meio da adoção de tecnologias financeiras.

Inflação baixa

Pesquisa do Instituto de Pesquisa do Distrito Federal (IPE-DF) mostrou que a capital brasileira teve uma das menores inflações do País em fevereiro.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,75%, enquanto a média nacional chegou a 0,83%.

De acordo com o IPE-DF, contribuíram para este índice o setor de educação, cuja inflação foi menor que a média dos 10 anos anteriores.

Cruzeiros

Cidade sede da Conferência das Partes (COP) 30 em 2025, Belém recebeu essa semana o maior navio de cruzeiro da temporada deste tipo de embarcação, o MSC Poesia, da MSC Cruzeiros, que pela primeira vez aporta em uma cidade do Norte do Brasil.

A embarcação levou mais de dois mil turistas a bordo e foi recepcionada pela vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, coordenadora do Comitê da COP 30. O projeto é tornar o Pará parte da rota internacional do turismo de cruzeiros/

Ranking

O Grupo Carrefour Brasil subiu 46 posições no ranking do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa, divulgado este mês.

Ficou entre as 50 empresas de melhor reputação corporativa do Brasil (41º lugar).

O avanço foi o maior registrado em todo o ranking, comparando 2022 com 2023. Na categoria Varejo, o Carrefour ocupa agora a 2ª posição, atrás apenas de Magalu, sendo o varejista alimentar mais bem posicionado.

Fidúcia

A Futuro Capital adotou o modelo fiduciário para atrair um outro nicho de investidores em, no primeiro ano de seu funcionamento, conquistou carteira de R$ 1,7 bilhão.

Ainda no primeiro semestre de 2024, a empresa prevê dobrar a carteira de ativos sob custódia e atingir a marca de R$ 3 bilhões acumulados em carteira neste mesmo período.

A Futuro Capital foi 1º lugar no Ranking S20 2023 da XP Investimentos e atualmente é a primeira colocada no ranking da XP de vendas de previdência privada.

Aquisição

A 4intelligence adquiriu as áreas de macroeconomia e inteligência de mercado da LCA, maior consultoria econômica brasileira, com 30 anos de expertise.

A aquisição, programada para ser concluída nos próximos três meses, assegura a união de forças para criar o principal player de análise macro, de dados econômicos e inteligência de mercados da América Latina, integrando a IA ao conhecimento humano.

Em dois anos, a aquisição deve aumentar a receita da 4intelligence para R$ 100 milhões.

Energia

O Grupo Energisa veicula nova campanha publicitária centrada no conceito "Viva a sua potência". A comunicação destaca o poder que a empresa tem em impulsionar vidas e potencializar o desenvolvimento econômico e social.

As bicampeãs olímpicas brasileiras da Vela, Martine Grael e Kahena Kunze, patrocinadas pela Energisa, são as protagonistas da campanha, que valoriza o esporte feminino e a sustentabilidade.

Retomada

A Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), anunciou resultado de vendas 1,65% maior em 2023 do que 2022, consolidando um ano de retomada de crescimento do segmento.

No total, foram comercializadas 32,3 bilhões de latas no país em 2023 e o setor segue confiante de que a tendência de crescimento se manterá em 2024.

Sob medida

O portal Apê Perfeito, da Tegra Incorporadora, ampliou suas funcionalidades. A partir deste mês, quem acessa a plataforma de “match imobiliário” passa a ter acesso a novos empreendimentos em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Niterói.

Os clientes ganharam uma trilha especial que apura os desejos e percepções de qualidade de vida nas moradias, e os investidores ganharam um caminho particular para suas necessidades, com base nos diferenciais de liquidez e valor.

Mudança

A Funcional Health Tech anuncia Bruno Della Monica, atual CFO da empresa, como novo executivo da área de Negócios Corporativos da companhia, unidade responsável pelo Funcional Multi, cartão multibenefícios lançado no ano passado pela empresa.

O objetivo da movimentação é fortalecer a operação, aprimorar a qualidade dos serviços e entregas, além de impulsionar a evolução de produtos ofertados pela healthtech para o mercado corporativo.

Missão

A EVEO contratou como CRO José Henrique Bermejo. Ele tem como missão a unificação das áreas de vendas, marketing, qualidade e crescimento dos resultados da empresa.

A empresa, que já mantém crescimento expressivo de 40% ano a ano, mira alcançar os R$ 100 milhões até 2025.

Calor na venda

Com a onda de calor em todo o Brasil, a Oggi Sorvetes anunciou recorde de vendas de picolés. A marca obteve um crescimento de 150% nas vendas dos picolés com a temperatura passando dos 40 graus em certas cidades brasileiras.

Voz

Depois de crescer 122% na prevenção de perdas financeiras e 77% em fraudes evitadas se comparado 2022 com 2023, a Minds Digital quer fortalecer o ecossistema de segurança digital em 2024 por meio dos canais dos parceiros. A startup estima previnir R$1.5 bilhão em golpes nos próximos três anos.

Resultado

A Defensoria Pública da União (DPU), em 2023, aumentou o número total de atendimentos, alcançou mais conciliações extrajudiciais, promoveu mais tutelas coletivas e abriu mais procedimentos extrajudiciais, comparando com 2022.

A DPU fechou 2023 com 1,68 milhão de atendimentos ante 1,585 milhão de 2022.

Os defensores públicos federais obtiveram 25,8 mil conciliações extrajudiciais (quando se resolvem os casos sem a necessidade de se recorrer à Justiça) em 2023 e 25,3 mil no ano anterior.

Perse

A Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta) anunciou o apoio à terceira mobilização pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), marcada para ocorrer nos dias 25, 26 e 27 de março no Senado Federal.

O movimento é contra a proposta do Governo Federal, que estabelece corte de 30 para sete atividades da lista de CNAEs (Classificação Nacional das Atividades Econômicas) autorizadas a ter acesso ao PERSE. Além disso, impõe um teto de R$ 10 bilhões em 2024, com planos de extinguir o programa até 2027.

Arena do Galo

A NEXA Tecnologia realizará um evento sobre cibersegurança e tendências tecnológicas nesta quarta-feira.

O evento será apresentado na Arena MRV, estádio do Clube Atlético Mineiro, localizado na Rua Walfrido Mendes, 400, Portaria C, Bairro Califórnia.

Troféu

A Fundação Dom Cabral criou o Troféu Ozires Silva, que será entregue a líderes que contribuem para o desenvolvimento do país nos campos da educação, inovação, empreendedorismo e inclusão social.

Dentro da FDC, Ozires contribuiu para a criação e consolidação do Centro de Tecnologia Empresarial (CTE), com o objetivo de facilitar uma liderança voltada para as mais recentes técnicas de gestão, entre outros projetos.

A primeira edição do Troféu celebra o próprio Ozires Silva, responsável pelo sucesso da Embraer no plano internacional.

