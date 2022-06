Bússola & Cia: Indústria de alimentos cresce apesar da inflação

Apesar da crise internacional e dos altos custos de produção, a indústria brasileira de alimentos registrou números positivos no primeiro quadrimestre do ano. Pesquisa conjuntural da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA) apontou crescimento de 4,4% nas vendas reais (descontada a inflação) e de 1,8% na produção física em relação ao mesmo período do ano anterior. O faturamento (exportações e vendas para o mercado interno), chegou a R$ 261,3 bilhões, o que representa um incremento de 16,0% em relação ao primeiro quadrimestre de 2021. Nos últimos 12 meses, encerrados em abril, as vendas reais acumularam alta de 3,7% e a produção física de 0,7%. O número de pessoas ocupadas no setor de janeiro a abril: alta de 1,4% em relação ao mesmo período de 2021, o que corresponde a um incremento de 30 mil postos de trabalho. No total, a indústria de alimentos e bebidas emprega mais de 1,7 milhão de pessoas de forma direta.

Há vagas Na contramão dos unicórnios, os chamados scale-ups recrutam atualmente mais de 100 candidatos para expansão das atividades, para profissionais de tecnologia, administração, comunicação, entre outros setores. Scale-ups procuram avançar de maneira escalável e sustentam o crescimento por meio do aumento de receitas e controle de custos. Essas startups estão mantendo seus colaboradores e recrutando novos profissionais visando um cenário de expansão em suas operações até o fim de 2022. São nomes como: AG7, Agrotools, Diel Energia, La Decora, Ramper etc.

Alliar O Grupo vai investir em oportunidades de aceleração de crescimento, transformação digital, gestão com foco em toda a jornada do cliente e diversificação dos serviços. Para isso, Carlos Cunha ficará à frente da vice-presidência de Operações e Eduardo Cervone se soma à diretoria executiva do cartão Aliança. As mudanças são o começo de uma série de iniciativas que marcam a chegada de Nelson Tanure ao controle da empresa.

Natural A Natural One cresceu 30% na receita operacional líquida no primeiro trimestre de 2022, atingindo a marca de R$ 90 milhões no período. Mesmo com o cenário desafiador do mercado, impactado por fatores externos como preço do combustível e de commodities, a companhia registrou evolução na operação no Brasil. Outro destaque foi o crescimento de 22%, de janeiro a abril, em quantidade de pontos de venda que trabalham com a marca.

Compromisso Focada em cinco grandes missões — bioprodutos, energias renováveis, gás natural, saneamento e saúde — o setor da indústria química apresenta, no próximo dia 23, perspectivas e ações para fortalecer a retomada da economia no Brasil. A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), em parceria com a Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo federal (SAE), está à frente da agenda que pretende reunir mais de 60 pessoas em Brasília, entre autoridades do governo federal, integrantes do setor público e privado.

Campanha Com a autorização da Agência Nacional de Saúde (ANS) para reajuste nos planos suplementares, a Golden Cross iniciou nova ação de comunicação focada em digital e mídia exterior. A campanha apresenta o casal Guga e Cris, que após o susto com o reajuste do seu plano de saúde anterior, compara os preços e aprova a opção da Golden.

Feira A Hannover Messe, feira de negócios dedicada ao desenvolvimento da indústria, aconteceu em Hannover (Alemanha) tratando de temas como: descarbonização, indústria 4.0, segurança de TA/TI, IA, aprendizado de máquina e logística 4.0. Juntamente com a Cisco, a Nexa apresentou diversas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. As redes móveis, tais como Wi-Fi 6 e 5G, foram abordadas esse ano com um foco grande em mobilidade para os trabalhadores do chão de fábrica.

Mentoria O BMA Advogados implementou seu primeiro Programa de Mentoria, iniciativa do BMA Mulher voltada exclusivamente para o desenvolvimento profissional de suas colaboradoras. O projeto tem como propósito fortalecer as competências profissionais e socioemocionais de suas advogadas. O Programa atenderá trinta advogadas, com workshops de preparação dos mentores e mentoradas e o acompanhamento da consultoria externa durante todo o processo para diagnósticos e análise dos resultados.

Open lab Alelo lançou o Open Lab, programa de inovação aberta que busca promover uma conexão da empresa com startups em estágio de tração e escala que possuam a capacidade de operar um teste rápido da sua solução dentro do ambiente de negócio da Alelo. As inscrições seguem abertas até o dia 24 de junho. O objetivo do Open Lab é descobrir parcerias que tenham sinergia com a empresa e seus desafios internos, encontrando soluções inovadoras nas suas atividades operacionais e corporativas.

Identidade O time da Trillio criou a série de cursos Vozes Plurais, sobre Gênero, Sexualidade e (Re)Existência e tem como objetivo contribuir com a aprendizagem sobre conceitos como Sexo Biológico, Identidade de Gênero, Orientação Sexual, Expressão de Gênero. O curso está disponível gratuitamente no link.

ILUSTRAR COM FOTO DE BIOMETRIA DE VOZ

Biometria A Minds Digital, IDtech especializada em biometria de voz para identificação e prevenção à fraude em transações financeiras e operações, da venda ao atendimento, anuncia a conclusão da rodada Seed de R$ 1,5 milhão, liderada pelo BR Angels. Os recursos serão utilizados para fomentar as áreas de produto, comercial e marketing da empresa, com o objetivo de fortalecer a autoridade da IDtech em biometria de voz, a evolução dos produtos, o desenvolvimento de novas tecnologias e a força comercial.

Qred A fintech 123Qred adotará o nome Qred, empresa sueca da qual é investida e possui modelo de negócio similar. Em abril, Romulo Pereira assumiu a posição de CEO. Com larga experiência no mercado financeiro e no segmento de fintechs, o executivo tem, entre seus desafios, colocar a empresa na esteira de crescimento e oferecer mais soluções de crédito aos clientes. A Qred encerrou o ano de 2021 com 700 clientes e totalizou R$ 16 milhões em empréstimos concedidos.

Liderança feminina Formada em administração pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Gabriela Iglesias é a nova Regional Sales Manager da Slang no Brasil. Natural de Recife e com passagens por empresas como Michael Page, Ambev e Kimberly-Clark, a pernambucana reforça o time de liderança feminina da plataforma, referência em aprendizagem do inglês profissional e técnico para empresas. Hoje, a startup já conta com mais de 53% de mulheres

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

3 dicas para não deixar o cartão de crédito estourar o orçamento familiar

Elo e Abastece-Aí lançam cartão 100% digital para pagamentos via QR code

Startups: queda em valuations é onda, mas não tsunami, dizem especialistas