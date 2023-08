Bússola & Cia: Foodservice registra crescimento de 11%

Por Márcio de Freitas

O serviço de refeições fora do lar registrou crescimento de 11% em junho no país, em comparação ao mesmo período do ano passado. O ticket médio do setor subiu 38%, segundo dados dos associados do Instituto Foodservice Brasil (IFB). O aumento acumulado chegou a 12,5% em 12 meses. Em lojas de rua e centros comerciais, o aumento foi de 11% no último mês. O número de transações teve variação positiva de 5% em junho, mesmo porcentual acumulado no ano. A quantidade de lojas no setor de alimentação fora do lar se manteve estável em relação a maio de 2022, com pequeno aumento de 0,4%, atingindo um total de 6.867 unidades no país. O delivery representa 21 do total das vendas.

Ventos bons

Pan American Energy (PAE) recebe seus primeiros componentes das 94 turbinas eólicas de 4,5MW de potência fabricados pela Vestas. A chegada dos equipamentos inicia a execução do seu primeiro complexo eólico no Brasil, previsto para operar em 2024. Localizado no estado da Bahia, o Complexo Novo Horizonte da Pan American Energy tem uma superfície de 2.700 hectares e contará com uma capacidade instalada de 423 MW. A energia gerada será suficiente para abastecer cerca de 1 milhão de residências brasileiras. Os componentes, produzidos na fábrica da Vestas no Ceará, Brasil, são transportados por mais de 1.800 quilômetros até chegar ao complexo.

Eletrônico forte

As vendas no comércio eletrônico podem alcançar a marca de R$ 80,4 bilhões no segundo semestre deste ano. Um aumento de 2% em relação ao mesmo período de 2022. Os dados são da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). A queda dos juros, da inflação, entre outros indicadores econômicos pode contribuir ainda para aumentar as vendas no período. “Isso confirmaria a expectativa de atingir os R$ 185,7 bilhões até o final de 2023. Mas o resultado ainda vai depender da boa performance nas vendas com a Black Friday e o Natal”, explica Mauricio Salvador, presidente da associação.

Dia dos Pais

O movimento em lojas físicas teve alta de 17% na semana do Dia dos Pais, em relação à semana do domingo anterior. Shoppings contaram alta de 5% no período. Entre os tipos de lojistas, os localizados dentro dos próprios shoppings contaram com alta de 18% frente a 6% dos situados em ruas. Os números não foram suficientes para superar o desempenho do ano passado, que registrou fluxo de 26% e 14%, respectivamente. Os dados são da pesquisa IPV (Índice de Performance do Varejo) em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). O faturamento nominal e quantidade de emissão de boletos (vendas), apresentou crescimento de 36% e 33%.

Relatório ESG

A Iguatemi SA apresentou seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, mostrando a evolução de ações de sua agenda ESG. O Relatório mostra um salto de governança e mudança da gestão interna da Iguatemi. Para o futuro, o planejamento contempla três eixos de atuação: gestão ambiental e crescimento sustentável; pessoas diversas, felizes e prósperas e cadeia de valor ética, justa e sustentável.

Energia em transformação

O BMA Advogados promoveu nesta quarta (24), em parceria com a RegE Consultoria, o evento “Energia em Transformação - Transição Energética e os Impactos Setoriais”, no Hotel Prodigy, no Rio de Janeiro. A discussão abordou as transformações que a transição energética traz ao setor energético brasileiro.

Multi cartão

A Funcional Health Tech acaba de lançar um novo cartão multi benefícios, o Funcional Multi. A empresa prevê um investimento de R$35 milhões de reais nos próximos 3 anos para a solução e espera atingir um total de R$ 5 bilhões por ano em transações com o lançamento. O Multi centraliza até 10 tipos de programas corporativos em um único cartão com bandeira Mastercard e é aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos no país.

Acordo Exclusivo

A Chevron assinou contrato com a ICONIC para ser a distribuidora de óleos básicos premium no Brasil a partir de 1º de setembro de 2023. A ICONIC é uma joint venture de propriedade da Chevron e da Ipiranga. A nova estrutura de negócios contará com uma estrutura dedicada à comercialização de óleos básicos, com rede de distribuição e equipe de suporte técnico exclusivos, e gerenciada independentemente dos negócios de lubrificantes.

Caminhão

A plataforma de comércio de caminhões QueroTruck registrou mais de 10 mil acessos nos primeiros meses de atuação no Brasil. Com um investimento inicial de R$ 5 milhões na primeira etapa de estruturação do projeto, a QueroTruck conecta todo o ecossistema logístico em um ambiente unificado. A solução apresenta crescimento médio mensal em torno de 67% em cadastros e 33,5% em anúncios, com 3.000 anúncios já ativos.

Gerdau Transforma

Estão abertas as inscrições para a edição do Gerdau Transforma 2023, programa de capacitação e mentoria ao empreendedorismo da Gerdau em parceria com a Agência Besouro de Fomento Social, em Cotia - SP. As aulas gratuitas ocorrem entre os dias 11 e 15 de setembro. Elas são voltadas para a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho por meio do empreendedorismo.

Novidade

A Natural One estreou nas gôndolas de seus pontos de vendas de São Paulo e Rio de Janeiro bebidas vegetais à base de aveia, popularmente conhecidas como leites vegetais. Os consumidores poderão provar os quatro sabores do portfólio da nova categoria em grandes redes varejistas dos dois estados. A expectativa é que a novidade chegue aos demais estados até o final do ano, em mais de 10 mil pontos de vendas.

Preparação

A Dinamize promove evento online e 100% gratuito, no dia 25/08, às 10h, para auxiliar e-commerces a impulsionarem as vendas na Black Friday. O evento, no formato de live, ajudará varejistas online a se prepararem corretamente, com estratégias certeiras para reduzir drasticamente o abandono de carrinhos na época mais esperada do ano.

Energia verde

Energia renovável e descontos de até 20% na conta de luz. Estes são os objetivos do programa Heineken Energia Verde, parceria com Grupo Ultragaz, Raízen Power e M.O.E (My Own Energy). A iniciativa reforça o uso de fontes limpas de energia do Grupo HEINEKEN. Desde o seu lançamento, o Programa já gerou 22 mil contratos, que são abastecidos por cerca de 140 mil placas solares e geraram uma economia de R$ 1,3 milhão para os seus clientes.

Internet segura

Aplicativo que permite o gerenciamento do uso da internet para crianças e adolescentes, o CodeWall foi criado por Heitor Hákime, CEO da CodeBit. “Tenho um filho de 10 anos que me inspirou a criar a solução. É difícil ter visibilidade ou pleno controle do uso da internet nas residências, então o objetivo do CodeWall é oferecer uma solução que possibilite aos pais uma visão de possíveis ações a serem tomadas, como delimitar o acesso em horários de alimentação ou atividades físicas, e com isso, fazer a gestão mais inteligente do uso em domicílios”, diz.

Aeris Energy

A Aeris Energy anuncia a chegada de José Azevedo como novo CFO (Chief Financial Officer). Azevedo tem carreira profissional de quase 20 anos gerenciando operações financeiras globais a partir de posições em conselhos administrativos e comitês de gestão.

Marca

A fintech XLZvacaba de chegar à marca de R$1 bi em antecipações de recebíveis. Mais de R$20 bilhões/ano já passaram pela plataforma em notas fiscais e suas respectivas informações sobre pagamentos, descontos, abatimentos e acordos comerciais.

Flow

O ParkShopping (Multiplan) de Brasília passa a ter o primeiro shopping da América Latina com entrada 100% livre de cancelas de estacionamento. O serviço inédito, chamado “Acesso Multi”, é realizado através de câmeras, que possibilitam a leitura automática das placas dos veículos, sem que o cliente precise retirar tickets ou ter uma tag contratada.

Crescer

A Euro Colchões investiu cerca de R$ 20 milhões na abertura de novas lojas próprias da marca e também na inauguração de sua fábrica, na cidade de Jundiaí (SP). Com o plano de expansão, a empresa tem expectativa de crescimento de 60% até 2025.

Vacina

A Clinicarx constatou que as farmácias tiveram crescimento de 189% em imunizantes aplicados nos primeiros seis meses do ano, em comparação com 2022. Segundo levantamento em mais de quatro mil unidades, muitas pessoas buscam vacinas em drogarias que não são disponibilizadas em postos de saúde para seus grupos. A vacina contra o HPV está entre as 10 mais procuradas nas drogarias, mas o imunizante contra a Influenza (Gripe) continua sendo o campeão de aplicações.

Nova direção

Fernando Pereira é o novo diretor da Auddas. Ele atuou por 17 anos no Private Equity do Pátria e sua última posição foi Operating Partner nas verticais de saúde e de tecnologia, além de ter atuado como executivo e conselheiro nas investidas como Alliar, Opty, Alphaville.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

IMC cresce pelo nono trimestre consecutivo e vendas totais chegam a R$ 822,9 milhões

Jean Carlo Klaumann: “Enquanto ninguém comprou, ninguém vendeu”

LaLiga investe quase € 2 bilhões no desenvolvimento de clubes