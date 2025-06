Bússola & Cia: fintech cearense alcança 16 milhões de clientes e entra para o mercado de seguros

A meutudo, fintech cearense que soma 16 milhões de clientes e R$ 11 bilhões em crédito originado, entrou no mercado de seguros em parceria com a Icatu. O produto tem planos a partir de R$ 6,23, sorteios mensais de R$ 10 mil e cobre morte natural ou acidental, invalidez por acidente, internação hospitalar e assistência funeral. A oferta vem após a aquisição da Parati Financeira..

Novo sócio

O BMA Advogados anuncia a chegada de Rodrigo Taraia como novo sócio da área de Direito Tributário. Com mais de 15 anos de experiência e forte atuação no contencioso tributário, tanto judicial quanto administrativo, Rodrigo possui mestrado em Controladoria e Finanças Empresariais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e é especialista em Direito Tributário pela FGV.

A chegada dele integra o movimento do escritório de fortalecer a visão estratégica e de negócios da área, visando a entrega de soluções inovadoras para seus clientes. A área de Direito Tributário do BMA Advogados conta com 11 sócios que oferecem assessoria completa em consultoria e contencioso para empresas de todos os portes, abrangendo todos os aspectos tributários.

Bares e restaurantes

A Stone realizou dia no 29 de maio, no seu escritório em São Paulo, mais uma edição do ‘Insights by Stone’, desta vez com foco no setor de bares e restaurantes. O evento reuniu parceiros e empreendedores que compartilharam os principais aprendizados da NRA Show 2025.

Com a presença de Renata Cruz, fundadora do Foodness, e Fellipe Zanuto, fundador do Pizza da Mooca, o evento trouxe uma curadoria das tendências mais relevantes para o setor, com destaque para ferramentas de IA na gestão dos negócios.

O debate também contou com Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, que reforçou o papel do marketing no setor. De acordo com os números mais recentes do Índice Abrasel-Stone, relançado no evento, as vendas no setor de bares e restaurantes caíram 1,6% em abril frente a março, e 1,7% em relação a abril de 2024.

Movimentações na logística

A Motz, transportadora digital que conecta cargas e destinos facilitando a jornada da cadeia logística, segue acelerando. A companhia registrou uma escalada de 30% na receita líquida, com R$ 1.5 bilhão no último ano. Desse total, 24% é representado por novos negócios. A empresa também chegou ao marco de 90 mil motoristas cadastrados na plataforma, além de mais de 20 milhões de toneladas transportadas em 2024. Ainda para 2025, o foco é continuar investindo forte em tecnologia e IA, otimizando os serviços de ponta a ponta e crescendo acima de dois dígitos.

Prêmio de rentabilidade

Na semana encerrada em 30 de maio, as ações da Fictor Alimentos (FICT3) registraram um prêmio de rentabilidade de 4,86% sobre o Ibovespa, seu melhor desempenho relativo desde março e o sexto mais expressivo desde o fim de 2024, refletindo força e consistência.

O movimento foi acompanhado por um aumento de 48,9% na liquidez, com volume médio diário de R$ 137 mil, sinalizando o retorno gradual do interesse do mercado, inclusive com compras recentes de JP Morgan e UBS.

Mentorias em construtoras

Nesta semana, acontece o Construsummit 2025, nos dias 4 e 5 de junho, em Florianópolis (SC), com foco em networking e mentorias para executivos.

Com expectativa de receber mais de 2.300 pessoas, o foco da edição está nas mentorias como diferencial para qualificar a troca de experiências.

Entre os palestrantes confirmados estão nomes, como:

Aldo Mattos, engenheiro civil especialista em gestão de obras,

José Carlos Martins, presidente do Conselho Consultivo da CBIC ,

Valter Patriani, sócio-fundador da Construtora Patriani ,

Bruno Patriani, CEO da Construtora Patriani ,

Rony Meisler, fundador da Reserva ,

Sandro Gamba, presidente da ABECIP ,

Magno Maciel, especialista em IA e cofundador e CTO da Serafin,

Stephane Domeneghini, diretora executiva da Talls Solutions , responsável por projetos de arranha-céus do Grupo FG .

Inteligência Artificial e educação

O Poliedro Sistema de Ensino, referência em soluções educacionais, anuncia o lançamento do Cosmos, um hub de Inteligência Artificial criado para apoiar educadores no aprimoramento da prática pedagógica.

Disponível para usuários a partir do dia 10 de junho, o Cosmos integra o ecossistema do P+, oferecendo aos professores uma ferramenta inteligente para planejar aulas, personalizar o ensino, avaliar o desempenho dos alunos e analisar dados de maneira ágil, prática e segura.

Para apoiar a familiarização com a tecnologia, o Poliedro também irá disponibilizar gratuitamente um e-book sobre o uso da IA por educadores e promover um fórum aberto para debate e troca de experiências sobre o tema.

Parceria para transformação digital

A SoftExpert, multinacional especializada em soluções de software para conformidade, governança e excelência na gestão empresarial, e a SEIDOR, integradora global de soluções SAP, anunciam parceria com o objetivo de impulsionar a transformação digital para clientes SAP em todo o mundo, com início estratégico de ofertas na América Latina.

A aliança tem como meta atender mil clientes conjuntos e movimentar negócios na ordem de milhões de dólares nos próximos três anos, combinando a solução da SoftExpert com a expertise da SEIDOR, potencializadas pela infraestrutura de nuvem da AWS.

Sustentabilidade na estrutura viária

Durante o evento Rodovias do Futuro 2025, promovido pela ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias), as empresas Fuplastic, Dura-Line e Bidim Wavin apresentarão novidades voltadas à sustentabilidade e modernização da infraestrutura rodoviária no Brasil.

O evento acontecerá no dia 4 de junho, no WTC Events Center - Golden Hall, em São Paulo.

Com o tema central “Fazendo a revolução tecnológica”, o encontro reunirá líderes do setor, especialistas, reguladores e fornecedores para debater os avanços em engenharia digital, conectividade e sustentabilidade nas concessões rodoviárias.

Antecipando salários para triplicar operação

A Biz, empresa de infraestrutura financeira com mais de duas décadas de atuação no mercado, acaba de lançar uma funcionalidade de antecipação salarial como parte da estratégia para triplicar seu volume de transações até o fim de 2025.

A solução permite que colaboradores antecipem até 30% do salário para uso no cartão, sem juros ou tarifas, com desconto direto em folha — e integra-se ao portfólio da empresa voltado à digitalização de benefícios e gestão de pessoas.

Com 12 milhões de cartões emitidos e mais de R$ 23 bilhões processados anualmente, a Biz fornece infraestrutura white label para empresas que desejam operar suas próprias soluções financeiras.

