Bússola & Cia: Famílias mantém intenção de consumo em alta

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) cresceu 2% em julho, alcançando a segunda alta consecutiva. Atingiu 68,4 pontos - o maior nível desde abril. O resultado ficou 3,5% acima do registrado no mesmo período de 2020 – a primeira taxa anual positiva desde março do ano passado, quando os efeitos da pandemia foram mais severos. Segundo a CNC, a maior confiança das famílias na estabilidade da tendência positiva do mercado de trabalho, assim como a disponibilização do auxílio emergencial e uma maior parcela da população já vacinada favoreceram as condições de consumo. A pesquisa completa será divulgada nesta quarta.

Cigarro ilegal

Novo levantamento do Ibope/Ipec mostra que em 2020, primeiro ano de pandemia mundial, o mercado ilegal de cigarros caiu em São Paulo. Ainda assim, o produto do crime é o mais consumido, com 51% de participação. Desse montante, 41% tem origem no contrabando, principalmente do Paraguai, e 10% foram produzidos no Brasil por fabricantes classificadas como devedores contumazes, que não pagam impostos. Já em 2019, o crime organizado respondia por 54% de todas as vendas do produto. Apesar da queda, as organizações criminosas movimentaram cerca de R$ 3,4 bilhões com o produto no estado. Somente em ICMS, a perda de arrecadação chegou a R$ 1,3 bilhão em São Paulo.

Redução pontual

A pesquisa, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), captou o impacto da pandemia. Com a alta da moeda norte-americana, o preço do maço ilegal passou de R$ 3,46, em 2019, para R$ 4,41, em 2020 – aproximando o cigarro ilícito do produto legal – que, no Brasil, tem o preço mínimo definido por lei no valor de R$ 5. Essa redução na diferença de preços provocou, pela primeira vez em seis anos, uma migração do consumidor para o produto formal, produzido nacionalmente. Além da alta do dólar, o recuo incomum na economia ilegal também é resultado de restrições implementadas para contenção da pandemia, como o fechamento parcial de fronteiras e dos comércios formais e informais, além do fechamento temporário de fábricas de cigarros no Paraguai e o trabalho das forças de segurança nas fronteiras.

Combate

Para Edson Vismona, presidente do ETCO, os resultados do levantamento em 2020 mostram que é possível para o Brasil combater a ilegalidade no setor de cigarros, substituindo o ilícito pelo produto legal. “A pandemia alterou fatores econômicos que impactaram diretamente o preço do produto do crime organizado. Isso mostra que se mexermos nas variáveis econômicas de modo a atacar de frente o produto ilegal, o mercado legal nacional tem toda a capacidade de assumir essa parcela, gerando emprego e arrecadação, sem resultar em aumento de consumo”, aponta.

Negocia no Zap

O WhatsApp é o canal que mais cresce em utilização pelos clientes que desejam negociar suas dívidas com o Digio, bantech de serviços financeiros. O aplicativo de mensagens representa em média um quarto do volume de acordos feitos nos cartões cancelados por falta de pagamento. São mais de 8 milhões de mensagens trocadas registrando 80% de satisfação no processo. Em valor negociado, o crescimento também é expressivo. Em 2021, o canal chega a 27% contra 10% um ano antes. A modalidade foi lançada em dezembro de 2019.

Saúde? Posto Ipiranga

A Ipiranga acaba de registrar a marca de dois milhões de refeições servidas a caminhoneiros, por meio do resgate do programa de fidelidade Km de Vantagens Caminhoneiro. Contabiliza, ainda, mais de 23 mil atendimentos no programa Saúde na Estrada, que oferece vacinação gratuita, kits de higiene, além de atendimento médico e check-up de rotina. A expectativa da empresa é ter, até o final de 2021, 55 mil profissionais que trabalham nas estradas atendidos pelo programa.

Vestibular Social

A Universidade Iguaçu/RJ abre as inscrições para o seu Vestibular Social, para jovens e adultos de baixa renda que desejam ingressar no Ensino Superior. Serão mais de 500 bolsas de estudo com 100% de desconto durante toda a Graduação. No campus de Nova Iguaçu, serão oferecidas 420 vagas, sendo 80 para o curso de Biologia, 80 para Pedagogia, 80 para Logística, 100 para Recursos Humanos e 80 para Estética. Já no campus de Itaperuna, serão 90 vagas ofertadas para o curso de Engenharia de Produção. Os interessados em fazer a inscrição devem comparecer presencialmente nos respectivos campi até 30 de julho.

Top of Mind

Pesquisa de mercado do Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC), realizada com 1.096 pessoas nas cidades do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, mostrou que a Unimed-Rio é a operadora de saúde que vem primeiro à cabeça dos entrevistados. Com 45% das citações, a cooperativa ficou bem à frente da segunda colocada, que registrou 21% das respostas. 47% dos participantes que pensaram na Unimed-Rio como primeira opção afirmaram ainda que isto se deve a uma experiência prévia com um bom atendimento ou serviço. O levantamento foi realizado entre janeiro e fevereiro de 2021 e tem margem de erro de 2,9%.

Nova sócia

A advogada e especialista em Direito Trabalhista Cynthia Fernandes Guidotti acaba de ser promovida a sócia do Dias Carneiro Advogados. Com ampla experiência em ações envolvendo diversos setores, desde aviação até telecomunicações, Guidotti presta assessoria consultiva e referente ao contencioso trabalhista a empresas nacionais e internacionais.

Prêmio

O Grupo Ser Educacional é um dos vencedores do Blackboard Catalyst Award, pelo terceiro ano. A premiação se deu na categoria “Community Engagement”, que reconhece as instituições que estão melhorando o desempenho dos alunos, promovendo uma conexão entre a universidade, professores, alunos e comunidade. O projeto inscrito na premiação foi o Mães Produtivas, que concede bolsas de estudos para mães de crianças com doenças raras e microcefalia.

PIX no supermercado

Agora os sites http://www.paodeacucar.com e www.clubeextra.com.br (ou apps) terão mais uma opção de pagamento: o Pix está disponível nas plataformas das redes. Os clientes dessa modalidade de pagamento, em compras a partir de R$ 99 que forem pagas com Pix até o fim deste mês, terão o frete grátis.

Afinação tributária

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e outras entidades setoriais estão apoiando o relatório da Reforma Tributária apresentado na última semana pelo Deputado Celso Sabino (PSDB-PA). O setor defende que a proposta seja votada logo após o recesso dos parlamentares.

Acordo

A Align Technology, Inc fechou acordo com o Banco Bradesco para facilitar o acesso dos titulares de cartões do banco a ortodontistas treinados pela Invisalign para avaliação e cuidados por meio do tratamento. Cerca de 90 milhões de brasileiros terão acesso ao programa, que inclui condições diferenciadas para o tratamento Invisalign e um site exclusivo para localizar ortodontistas participantes.

Podcast sustentável

A CTG Brasil lança o podcast Mais que Energia - Especial Sustentabilidade, com objetivo de discutir caminhos possíveis para alcançar o desenvolvimento sustentável a partir das estratégias ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança. Em cinco episódios, a série trará pautas baseadas no Relatório Anual de Sustentabilidade 2020 da empresa.

