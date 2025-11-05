Bússola & Cia: estudo revela que cabeleireiros movimentam mais de R$ 130 bi por ano

Por trás de cada transformação feita no salão, há um profissional que impulsiona autoestima, sonhos e economia. Essa é a mensagem central da pesquisa “Na Raiz do PRO”, realizada pela L’Oréal Produtos Profissionais em parceria com a Provokers, que traça pela primeira vez um raio X completo da categoria no país.

O estudo revela que o setor movimenta mais de R$ 130 bilhões por ano e é um dos mais inclusivos do Brasil: 62% são mulheres, 52% pessoas pretas ou pardas e 15% LGBTQIAP+.

Mesmo com desafios de reconhecimento e desigualdades salariais, 87% dos cabeleireiros afirmam querer seguir na profissão, movidos pela paixão de transformar vidas.

A pesquisa reforça também a urgência de ampliar a formação e a regulamentação da carreira — 74% defendem cursos obrigatórios.

Com base nos resultados, a L’Oréal Produtos Profissionais anunciou novos compromissos em educação, diversidade e valorização da profissão, consolidando o cabeleireiro como uma força criativa, econômica e social essencial para o Brasil.

Enel São Paulo reforça Plano Verão 2025 para melhorar atendimento

A Enel Distribuição São Paulo reforçou seu Plano Verão 2025 para enfrentar eventos climáticos e melhorar o serviço prestado aos clientes em sua área de concessão.

A companhia segue executando seu plano operacional, reforçando equipes e investimentos para acelerar os tempos de resposta e reduzir o impacto à população causado por chuvas intensas e ventos fortes na área de concessão em São Paulo.

A empresa está realizando um investimento recorde de R$ 10,4 bilhões para o período de 2025 a 2027, principalmente, em tecnologia e digitalização da rede, para ampliar religamentos remotos, além de expandir e fortalecer a rede para torná-la mais resiliente.

Expedição até a COP30

A Fundação Dom Cabral (FDC) participa da expedição fluvial e cultural Banzeiro da Esperança, que levará as vozes da Amazônia até a COP30.

A bordo do barco cultural, a FDC promoverá uma ação do programa "O Líder da Floresta", voltado à formação de lideranças amazônicas e ao fortalecimento da sociobioeconomia.

Idealizada pela Fundação Amazônia Sustentável e pela Virada Sustentável, a expedição saiu de Manaus em 4/11, com paradas em Parintins e Santarém, e chegada prevista a Belém em 8/11.

Sétimo maior varejista do Brasil lança nova assistente virtual

O Grupo Pereira, sétimo maior varejista do país, lançou Pérola, sua nova assistente virtual.

Inspirada em uma colaboradora real, Pérola será o novo rosto e voz da marca nos canais digitais, refletindo o jeito humano, acessível e próximo do Grupo.

Versátil e empática, ela participará de campanhas e datas especiais, levando mensagens e novidades, e estreia anunciando a nova jornada flexível de trabalho para quem quiser fazer parte da companhia.

Topsort anuncia aquisição da britânica Phuzion Media e avança no mercado europeu

A Topsort anunciou a aquisição da britânica Phuzion Media, primeira operação global da empresa, em um passo estratégico para consolidar sua presença no Reino Unido, um dos mercados de retail media mais avançados do mundo.

Especializada em tecnologias de reconhecimento de imagem que tornam a mídia offline mensurável, a Phuzion tem clientes como Tesco, Boots UK e M&S. A CEO da Topsort, Regina Ye, afirma que o movimento reforça a ambição da Topsort de ser a parceira global ideal de retail media, unindo inovação, mensurabilidade e simplicidade.

A expansão será liderada por Stefano Biondi, novo General Manager UK.

Firehouse Subs consolida presença em todas as regiões de São Paulo

A Firehouse Subs segue sua expansão em São Paulo e inaugurou sua sexta unidade no Shopping Bourbon, na zona oeste.

Após cinco meses de operação no Brasil, a rede americana reforça sua proposta de unir conveniência e sabor em uma experiência gastronômica premium, com atendimento 100% automatizado.

Segundo Moacir Bastos, CDO da marca no país, a chegada ao bairro de Perdizes é um passo estratégico que combina o ritmo dinâmico da zona oeste com a essência da Firehouse Subs.

Criada por dois bombeiros na Flórida, a rede também se destaca pelo engajamento social, apoiando ações da Defesa Civil de São Paulo, em parceria com o Movimento União BR.

Intercâmbio “Caminhos da Ciência” levou jovens aprendizes à Universidade de Oxford

Doze jovens aprendizes do programa Aprendiz do Futuro participaram de uma imersão científica na Universidade de Oxford, no Reino Unido.

A agenda integra o programa de intercâmbio “Caminhos da Ciência”, promovido pela Demà Aprendiz em parceria com o Governo de Goiás, e incluiu encontros com pesquisadores brasileiros e visitas a museus de ciência e história.

A experiência busca inspirar jovens a seguir trajetórias acadêmicas e profissionais na ciência, mostrando que o talento brasileiro pode dialogar com os maiores centros de conhecimento do mundo.

Hospital Pasteur renova parque tecnológico

O Hospital Pasteur, no Méier, está renovando seu parque tecnológico com a aquisição de equipamentos médicos de última geração. A iniciativa faz parte do plano de modernização da Rede Total Care, que prevê mais de R$ 15 milhões em melhorias estruturais nas unidades.

Entre as ações, estão projetos elétricos, revitalização de fachadas, compra de equipamentos médicos e aperfeiçoamento dos sistemas de segurança contra incêndio.

O conjunto de investimentos reforça a estratégia de qualificação da infraestrutura assistencial e o compromisso em garantir tecnologia e segurança no cuidado aos pacientes

MRV tem evento premiado

A MRV venceu o Prêmio Aberje Regional Minas Gerais e Centro-Oeste 2025, na categoria Evento, com o projeto Casa da Massa — Nada como sentir-se em casa.

A ação levou a Arena MRV para Buenos Aires em virtude da final da Libertadores de 2024, transformando um bar em um espaço de encontro e pertencimento para mais de 35 mil torcedores do Atlético-MG.

A iniciativa reforçou o propósito da marca de construir sonhos que transformam o mundo e de criar conexões genuínas entre marca e pessoas, unindo emoção, orgulho e identidade atleticana.

Maquinona iFood Pago atinge R$ 1 Bilhão em transações

A Maquinona iFood Pago, solução de pagamentos e CRM para salões de restaurantes, acaba de alcançar um marco histórico: a marca de R$ 1 bilhão em TPV (Total de Valor Processado) acumulado.

O feito, alcançado em cerca de um ano de operação, consolida a Maquinona como uma ferramenta essencial para o crescimento e fidelização de clientes no setor de alimentação.

A solução, que já está presente em mais de 1.900 restaurantes na capital paulista, gera um incremento médio de 12% no faturamento e uma taxa de revisita 2,5 vezes maior para os usuários que participam das campanhas.

Pesquisa aponta tendências e oportunidades logísticas para a Black Friday

Como tendência para a Black Friday de 2025, as regiões Sudeste e Sul são apontadas como os principais pólos logísticos esse ano, tanto na origem quanto no destino dos pacotes no país.

O levantamento Mapa da Logística, realizado pela Loggi, ainda prevê aumento expressivo na movimentação de mercadorias nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, refletindo a expansão geográfica do consumo online no Brasil.

Entre as categorias com maior potencial de crescimento para a data estão cosméticos e perfumaria; seguido de vestuário e moda; calçados, eletrônicos e informática; artigos esportivos e alimentos.

Pesquisa revela que 56,8% dos brasileiros já realizaram compras motivadas por lembranças do passado

O PiniOn, empresa de pesquisa de mercado especializada em dados competitivos e comportamentais, identificou que a nostalgia tem se tornado uma poderosa alavanca de consumo no Brasil.

De acordo com o levantamento, 56,8% dos brasileiros já compraram produtos ou serviços motivados por lembranças do passado, e 44,4% afirmam que esse sentimento está muito presente em suas vidas.

Músicas antigas e trilhas sonoras lideram entre os principais gatilhos nostálgicos (34,3%), seguidas por programas de TV e filmes clássicos (40,4%).

Além disso, 8 em cada 10 brasileiros (80,3%) já adquiriram algo que desejavam na infância ou adolescência, mostrando como memórias afetivas influenciam diretamente o consumo.