Bússola & Cia: Empresa lança o primeiro frete neutro de energia solar

Sintonizada com os ventos puros da descarbonização soprados pela COP27, a Edmond está lançando pela AppSolar o primeiro frete carbono zero do segmento de energia solar distribuída. A iniciativa, realizada em parceria com o Amigo do Clima, programa de compensação de carbono da WayCarbon, vai permitir o mapeamento e a compensação de potenciais emissões de gases de efeito estufa (GEE) referentes ao envio dos sistemas solares para seus clientes. A Edmond é um ecossistema tecnológico voltado para a transição energética. A compensação será realizada a partir da aquisição de créditos de carbono provenientes de projetos com benefícios e certificados REDD (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal).

Seguros

Os números do mercado de seguro de pessoas no terceiro trimestre de 2022 apontam que, mesmo sob efeitos da pandemia, a população brasileira segue preocupada em se garantir contra imprevistos. Relatório Fenaprevi, mostra que foram arrecadados em prêmios R$ 15,3 bilhões no período, valor 14% maior do que no mesmo trimestre de 2021. De janeiro a setembro, o montante foi de R$ 42,6 bilhões. O resultado acumulado em 2022 é puxado principalmente pelos prêmios dos seguros de Vida Individual, contra Doenças Graves, Viagem e Funeral que tiveram alta, respectivamente, de 24,7%, 20,1%, 215,8% e 14,4%.

Assinatura smart

A assinatura de smartphones vai se consolidando como alternativa em tempos de dinheiro curto. Jovens abaixo de 30 anos procuram o serviço na Leapfone. A faixa etária entre 21 anos e 25 anos é a mais interessada, com 25% do total, seguida por pessoas de 26 a 30 anos, com 22%. Jovens de 18 a 20 anos correspondem a 9%. Outros 26% estão na faixa dos 31 aos 40 anos (16% até 35 anos e 10% entre 36 e 40 anos). Já entre 41 e 45 anos têm o percentual de 6%. As demais faixas etárias, somadas, contam com 11%.

Safra de ideias

O Banco Safra promove, entre os dias 6 e 8 de dezembro, o Safra Trends 2023. O evento será online, gratuito e aberto ao público. Reunirá especialistas do Safra, no Brasil e Exterior, e do mercado financeiro, para falar sobre os cenários e tendências para 2023. Entre os nomes confirmados estão, Joaquim Levy, diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Safra; Luis Stuhlberger, diretor da Verde Asset; Paulo Hartung, ex-senador e governador do Espírito Santo e presidente da Indústria Brasileira de Árvores; Louise Barsi, sócia-fundadora da AGF; e Christopher Garman, cientista político da Eurasia Group.

Loja

A primeira loja física da Forever Liss, marca de beleza nativa digital há mais de 8 anos no mercado, acaba de ser inaugurada ao público dentro de um dos maiores centros comerciais do país, o Shopping Center Norte, localizado na zona norte de São Paulo. Em formato quiosque, a loja terá quase 50 metros quadrados e 68 itens à venda, dentre eles, as linhas icônicas da marca Desmaia Cabelo e Banho de Verniz, além dos recentes lançamentos como a linha Mar&Rios, uma collab com a atriz e cantora Mariana Rios; a linha Maracujá e Melaleuca 100% vegana e a collab Enigma by Fefe de cuidados com a pele diária.

Hexa educação

A Quero Educação realiza uma edição extraordinária do Vestibular Premiado, o maior vestibular privado do país, inspirado na Copa da FIFA, chamado “Quero Hexa”. Para campanha, a edtech traz como garoto propaganda o ícone do futebol brasileiro Cafu, bicampeão mundial pela seleção brasileiro. Nesta edição, os inscritos concorrem a diversas bolsas de 100% nos primeiros 6 meses de faculdade, e se o Brasil ganhar a Copa, haverá mais um prêmio, bolsas de 100% durante todo o curso para os primeiros colocados.

Entregando e crescendo

A Eu Entrego, logtech que conecta varejistas com a maior rede de entregadores autônomos do País, registrou um aumento de 40% no número de entregas durante a Black Friday 2022, em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa registrou o maior crescimento na cidade de Manaus, com aumento de 55%. Seguido de Recife, com ampliação de 48% nas entregas, e Salvador, com 33% nas operações na Black Friday. Os maiores volumes absolutos estão em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Consultor

O escritório empresarial /asbz trouxe para o seu time de consultores o professor Ricardo Escolá. Administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA em Banking junto à New York University, Escolá é docente do Infi Febraban e possui larga experiência na área bancária, tendo atuado em diversas funções gerenciais e diretivas relacionadas às áreas de negócios, câmbio e tesouraria, além de ter ampla atuação junto ao Banco Central e associações do setor.

Robô no joelho

A Zimmer Biomet investiu cerca de R$ 60 milhões no ROSA Knee System no Brasil, robô que ajudou a alcançar a marca de mil procedimentos em cirurgias ortopédicas de joelho no país. Hoje, o robô está presente em 18 hospitais do país, distribuídos em 10 cidades e 8 estados. A previsão da empresa é investir mais cerca de R$ 40 milhões no Brasil nos próximos dois anos.

Aoop nas nuvens

O investimento global com a transformação digital deve crescer 17,6% em relação a 2021. E a Aoop Cloud Solutions caminha junto nessa onda. Ao ajudar a implementar a digitalização de processos e projetos de maneira intuitiva e personalizada em mais de 150 grandes players do mercado, como Bradesco, Saúde Petrobras, Elopar, Ambev, a corporação prevê uma expansão acima de 70% em 2022 comparado ao ano passado. O número é superior ao crescimento de 45% atingido no ano passado em relação a 2020.

Gol de placa

O Rei do Pitaco acertou a aposta e, no seu terceiro ano de operação, caiu no gosto popular. Só nesta edição do Campeonato Brasileiro, as ligas tiveram milhões de mais de 7 milhões de escalações e a distribuição de mais de R$ 46 milhões em prêmios. “Estamos muito felizes com o crescimento do Rei do Pitaco e com os números que alcançamos neste campeonato. A lista das melhores médias de pontos reforça como a plataforma é um entretenimento emocionante. Agora, com a Copa do Mundo, a nossa operação será ainda mais completa com diversas ligas exclusivas”, destaca Mateus Dantas, CEO e cofundador do Rei do Pitaco.

Evento

A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e a Brain Inteligência e Estratégia realizaram, 30 de novembro, o webinar “Mercado Imobiliário: Comportamento do Consumidor e as Tendências para 2023”. O objetivo do encontro é reunir alguns dos principais nomes da incorporação imobiliária brasileira e discutir o comportamento do mercado imobiliário, a intenção de compra dos consumidores e o panorama do setor para o próximoano. Participam do webinar o presidente da ABRAINC, Luiz França; o CEO da Brain Inteligência Estratégica, Fábio Tadeu Araújo; o diretor de assuntos econômicos da ABRAINC, Renato Lomonaco; o CEO do Grupo Patrimar, Alex Veiga; a CEO da BRZ Empreendimentos, Eduarda Tolentino; o diretor-executivo da Longitude, Guilherme Bonini; o presidente do Grupo A. Yoshii, Leonardo M. Yoshii; e a CEO da Mitre Vendas, Sophia Marthins.

Nome novo

A joint venture entre as empresas Tmov, e a Lenarge acaba de anunciar Asley Ribeiro como CEO. Em paralelo, o executivo também exercerá o cargo de diretor comercial na Lenarge. Com mais de 18 anos de experiência, Asley construiu sua sólida carreira ocupando cargos de liderança em empresas do segmento logístico, atuando nas áreas de finanças, comercial, marketing, desenvolvimento de negócios, supply chain e operações multimodais.

Juntos

A FMC se uniu à Mark Up com o objetivo de apoiar o crescimento da agricultura por meio da proteção sustentável de cultivos. Por isso, as marcas iniciaram um trabalho para envolver todos os elos da cadeia agrícola do Brasil, o que deu origem ao programa de incentivo e relacionamento do agronegócio brasileiro “Juntos”.

Hopi Hari

De 1 de dezembro a 15 de janeiro, o Natal Mágiko do Hopi Hari traz de volta o Papai Noel versão rock’n’roll, que já fez sucesso no ano passado. O parque preparou uma programação que promete deixar agradar os visitantes de todas as idades. No Theatro de Kaminda, que fica em Kaminda Mundi, uma das regiões do 'País Mais Divertido do Mundo’, o espetáculo "Papai Noel Super Star" conta uma animada e acolhedora história de Natal. As apresentações são gratuitas e o espaço fechado que fica no parque tem capacidade para 740 espectadores a cada apresentação.

Seguro animal

A Genial Investimentos acaba de lançar um produto para dar mais segurança a quem tem bichinhos de estimação. Em parceria com a Ezze Seguros, chega ao mercado o Genial Assistência Pets, alternativa que promete ser mais barata que os tradicionais seguros saúde e que cobre desde consultas emergenciais e vacinas até castração, hospedagem e envio de ração para cães e gatos.

