Bússola & Cia: empresa de lenços umedecidos abre fábrica de 8 mil m² e mira crescer 50%

Em Blumenau (SC), a Viveo inaugurou a maior e mais moderna fábrica de lenços umedecidos da América Latina, uma planta de 8 mil metros quadrados que recebeu investimento de R$ 60 milhões. O objetivo é ampliar a capacidade produtiva em 50% e consolidar a liderança da empresa no setor. A nova fábrica centraliza operações e incorpora tecnologia de ponta, incluindo um sistema italiano de tratamento de água e automação com robôs para paletização. A Viveo já detém 50% do mercado nacional e planeja expandir para 400 mil pontos de venda no Brasil, com foco nas classes B e C.

Aporte de R$ 550 mi no setor de energia

A AXS Energia recebeu aporte de R$ 550 milhões da AZ Quest, por meio de fundos para investidores profissionais, no fim de junho. Com o novo valor, a empresa soma mais de R$ 1 bilhão em aportes nos últimos quatro anos. Segundo o CEO Rodolfo Pinto, a receita média cresceu 350% em dois anos e deve avançar 220% em 2025, com previsão de faturamento de R$ 120 milhões, ante R$ 45 milhões em 2024.

200 vagas para Jovem Aprendiz e Estágio

A Usiminas está com inscrições abertas para seus programas de Jovem Aprendiz e Estágio, com cerca de 200 vagas distribuídas entre Ipatinga, Cubatão, Taubaté, Belo Horizonte, Betim, Guarulhos, Santa Luzia, Vitória, Porto Alegre, Suape e Itatiaiuçu.

Há oportunidades para estudantes dos ensinos técnico e superior. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de julho através do site da Gupy: https://programasdeentradausiminas.gupy.io

Novo CEO na indústria de fertilizantes

Maicon Cossa é o novo CEO da EuroChem Brasil. Engenheiro agrônomo com mais de 20 anos de experiência, ele já liderava a transformação das áreas comercial e de distribuição da companhia no país. A chegada de Cossa ao comando reforça a estratégia de crescimento e ganho de eficiência no mercado brasileiro, que representa mais de 30% dos negócios globais da EuroChem. A empresa é uma das líderes globais em fertilizantes e vem ampliando sua capacidade instalada no Brasil, com destaque para o complexo de Serra do Salitre (MG).

16 anos com ação inédita com 100% de cashback

Em uma iniciativa inédita em seus 16 anos de trajetória, a MadeiraMadeira, principal plataforma online de móveis e decoração da América Latina, lança uma ação promocional com 100% de cashback em mais de 1.000 produtos. Pela primeira vez, a empresa adota esse formato de incentivo, permitindo que consumidores adquiram produtos selecionados e recebam de volta o valor integral da compra, em uma estratégia que se estende por tempo limitado.

Quase metade das empresas brasileiras não praticam gestão de risco

Pesquisa da Protiviti com o CIEC mostra que 47% das empresas brasileiras não possuem programa estruturado de gestão de riscos de terceiros. Entre as entrevistadas, 40% já sofreram perdas financeiras causadas por fornecedores. O levantamento também revela que apenas 13% têm alta maturidade em TPRM, enquanto 45% ainda pretendem implementar ações nos próximos 12 meses.

Premiação de saúde mental corporativa abre inscrições

A Vittude, referência no desenvolvimento e na gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas, abre as inscrições para a 3ª edição do Vittude Awards, premiação criada para homenagear e dar visibilidade a pessoas e empresas que estejam inovando em projetos de saúde mental corporativos.

O prêmio conta com 6 categorias, incluindo:

Melhor Gestor de HSE,

Melhor Gestor de RH,

Embaixador de Saúde Mental,

Melhor Projeto de Saúde Mental,

Empresa Revelação,

Empresa Referência.

A pré-inscrição para participar da premiação está aberta até 01 de agosto, e os interessados podem submeter os projetos pelo link.

Startup de cannabis medicinal lança serviço para marcas criarem seus próprios produtos

De olho no crescimento do mercado de private label, a White & Bloom Labs, empresa dedicada ao desenvolvimento técnico e industrial do mesmo grupo da Humora, startup americana que combina produtos à base de cannabis e fitoterápicos para bem-estar, acaba de lançar o serviço voltado a quem deseja criar suas próprias linhas. A novidade surge após a aquisição do laboratório californiano Nu Bloom Botanicals, que permite à startup operar diretamente nos Estados Unidos e expandir atuação no modelo B2B. Com a consolidação do private label, a expectativa é quintuplicar o faturamento da White & Bloom Labs já no primeiro ano de operação.

99% de excelência em agendamentos dentro do prazo

A Mondelez, líder em snacks, passou a contar com a solução Torre de Controle da nstech, líder em software para supply chain na América Latina e pioneira em open logistics. Em seis meses, a implementação trouxe resultados como aumento do índice de entregas no prazo de 80% para 90%, solicitações de agendamento realizadas dentro do prazo de 89% para 99%, redução de cargas paradas nos pontos de cross-docking dos transportadores, ampliação do tempo de solução de ocorrências de 63% para 90%, aumento de conquista de agenda com cliente em até 24h de 57% para 91% e redução no valor de notas fiscais omissas. Com foco na ampliação da eficiência operacional e na redução de custos, as conquistas foram possíveis devido à integração de todas as etapas do processo logístico — do planejamento à logística reserva — com tecnologia e inteligência de dados.

Nova NF inicia a fase de testes

A partir de 1º de julho de 2025, inicia-se a fase de testes da nova Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), parte da Reforma Tributária. Apesar de opcional, o período é estratégico para revisar processos e treinar equipes, visto que a adoção será obrigatória em janeiro de 2026. A NF-e agora incorpora CBS, IBS e Imposto Seletivo, substituindo tributos como PIS, COFINS, ICMS, ISS e parte do IPI. Ana Paula Maciel, diretora de conteúdo tributário da Vertex alerta que as empresas que se anteciparem nessa fase estarão mais preparadas para liderar a transição tributária.

Novo COO em IA

Serviços de dados e inteligência artificial estão entre os setores que mais crescem no Brasil, puxando investimentos e reestruturações. De olho nesse movimento, a Dataside nomeou Petrus Araújo como novo COO. Ex-Johnson & Johnson, o executivo assume com a missão de organizar operações e apoiar a expansão da empresa para EUA, Europa e América Latina. A contratação marca um novo ciclo na estratégia global da companhia.

ESG/D&I é foco de 95% das empresas

Práticas ESG/DE&I fazem parte da estratégia organizacional para 95% das empresas, aponta pesquisa inédita da BMI com 38 CHROs de grandes companhias nacionais e multinacionais, com ênfase para 37% na faixa de 2,5 mil a 10 mil colaboradores, de segmentos como indústria, saúde e serviços. A maioria conta com consultorias externas (63%) e com BRGs (Business Resource Groups) presentes em 71% das organizações. Apesar do avanço, 34% não têm metas ou cotas para minorias e 39% não oferecem programas de mentoring, o que instiga a reflexão sobre o impacto e a autenticidade das iniciativas implementadas.

Resultado de R$ 460 mi e Mercosul na mira da expansão

Após reestruturar sua área de exportação em 2024, a Pormade, uma das maiores indústrias de portas prontas do país, mira a expansão no Mercosul. A empresa abriu mercado no Paraguai e Uruguai, e já estuda a abertura de showroom próprio em território paraguaio. A movimentação marca o início do processo de internacionalização da companhia, que aposta na venda consultiva como diferencial e faturou R$ 460 milhões no ano passado.

Brasil recebe Gary Bolles

De 20 a 24 de agosto, o IT Forum retorna à Praia do Forte (BA) com o tema “A arte de imaginar futuros e inovar”. O evento reunirá 500 executivos de empresas como Banco do Brasil, Natura, Vivo e Microsoft para discutir os rumos da transformação digital. A agenda inclui nomes globais como Gary Bolles, Monika Bielskyte e Sougwen Chung. Em um cenário de otimismo para o setor, o encontro reforça o papel da tecnologia como motor de inovação e estratégia nos negócios.

Feira de energia solar no Brasil

Na 6ª posição do ranking global de geração de energia solar fotovoltaica, o Brasil foi escolhido para ganhar uma edição da maior feira de energia solar do mundo. Em 2026, a NürnbergMesse Brasil, uma das principais promotoras de eventos de negócios do país, em parceria com a Oakstream, que atua na comercialização e serviços de energia renovável, realizam a SNEC PV & ES LATAM, com foco nos principais players do setor na América Latina. A primeira edição do evento no Brasil, que tem como compromisso o avanço da transição global para a energia limpa, será entre 17 e 19 de março de 2026, no Distrito Anhembi, na capital paulista.

Um marketplace de plugins

Lerian e MB Labs anunciam uma parceria estratégica para alavancar o primeiro e maior marketplace de plugins para core banking da América Latina. A iniciativa oferecerá para o mercado uma solução completa e escalável, reunindo diversos módulos em um único ecossistema. A parceria levará à redução de custos operacionais, além de acelerar a implementação de serviços personalizados e proporcionar maior eficiência e flexibilidade aos clientes, posicionando-se como a opção mais abrangente do mercado.

IaaS com projeção de crescimento de 50%

A Zadara, fornecedora global de soluções de infraestrutura como serviço (IaaS), projeta um crescimento de mais de 50% em 2025 no Brasil, com estoques já nacionalizados para atender prontamente o mercado em franca expansão. O cenário otimista vem na esteira de um 2024 marcado por importantes avanços: a empresa dobrou a capacidade de infraestrutura no país, ampliou seu time com profissionais estratégicos e certificou mais de 400 pessoas, entre especialistas técnicos e equipes comerciais. Com esses resultados, a Zadara encerrou 2024 com um crescimento de 60% no mercado brasileiro.

80 vagas exclusivas para PCDs

A Desktop acaba de lançar a segunda edição do programa Conexão Inclusiva com o apoio da Koru, empresa especializada em educação corporativa, que será responsável pela formação em habilidades comportamentais dos participantes e pelo monitoramento de sua experiência ao longo do programa. Até o dia 30 de julho, os candidatos poderão se inscrever para concorrer a uma das 80 vagas com prioridade para atuação presencial na região de Campinas. Há ainda possibilidade de modelos de trabalho híbridos e remotos em algumas posições. As iniciativas de inclusão começam pelo processo seletivo, simples e acessível, que pode ser iniciado no site https://desktop.ves.jobs.

Coworking projeta R$ 11,5M

A Eureka Coworking, fundada por Daniel e Fanny Moral, projeta faturar R$ 11,5 milhões em 2025, crescimento de 15% em relação ao último ano. Com taxa de ocupação de 90%, a rede mantém unidades em São Paulo, Campinas e Lisboa, e atende empresas como CVC, Keyrus e Pacaembu. A expansão recente inclui dois novos espaços na Avenida Paulista, um deles com 800 m² e rooftop para eventos corporativos.

Fórum Brasileiro de Deep Techs no dia 29 de julho

A Wylinka, junto com a Caos Focado, realiza o Fórum Brasileiro de Deep Techs no dia 29 de julho em Manaus. O evento, que acontecerá 100% presencial, terá painéis voltados à bioeconomia, ao protagonismo da biodiversidade amazônica e à conexão entre ciência e mercado, levantando temas como desburocratização, financiamento e recursos, reunindo especialistas, empreendedores e agentes do ecossistema de inovação. O fórum tem como objetivo fortalecer a narrativa da inovação científica no Brasil e impulsionar uma nova economia, baseada em impacto e colaboração

Quiosque usa uma tonelada de plástico

A Fuplastic assina o método construtivo do novo quiosque da Kibon no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Feita com 1.000 blocos de plástico reciclado, que equivalem a cerca de 500 quilos de resíduos reaproveitados, a estrutura evitou a emissão de 450 kg de CO₂. O espaço é modular, reutilizável e valoriza o meio ambiente. A iniciativa une design, sustentabilidade e economia circular, e integra a estratégia da marca de ampliar presença em áreas de lazer com menor impacto ambiental.

