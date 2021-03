Bússola & Cia: Desafio extra na privatização da Eletrobras

O dedo na tomada...

Além das dificuldades políticas para aprovar a privatização da Eletrobras no Congresso, o governo enfrenta forte resistência ao modelo de empresa que surgirá após a venda, se houver a desestatização. Depois do presidente Jair Bolsonaro trocar o comando da Petrobras pelos aumentos de preços dos combustíveis, o alerta vermelho acendeu no setor elétrico e na economia. Se a proposta atual, que foi apresentada ao Congresso, for levada a cabo, o regime de exploração das usinas de energia deixa de operar por cotas e passa para o de preços livres. O custo maior ao consumidor será inevitável. É notícia que o governo não quer agora, nem os parlamentares demonstram qualquer inclinação a aceitar.

... e o choque

O problema é que, se o modelo atual não for alterado, os investidores perdem o apetite para comprar o controle acionário de uma empresa que manterá modelo pouco rentável de subsídio às tarifas. Prejuízo não é privatizável.

Corrida suprema

Corte que cada vez mais toma decisões que impactam a economia, o Supremo Tribunal Federal já tem candidatos correndo pela vaga do ministro Marco Aurélio de Mello, que se aposenta em junho. Augusto Aras e André Mendonça são dois nomes efetivamente considerados pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga. Correm por fora os ministros do STJ Humberto Martins, Luis Felipe Salomão e João Otávio de Noronha.

Maduro e ligado

Levantamento para o Banco PAN mostra que apenas 16% dos brasileiros das classes C, D e E já ouviram falar sobre Open Banking. Quando explicado pelo entrevistador, o sistema foi considerado de fácil entendimento e visto como positivo pela maioria dos pesquisados. Pessoas com 55 a 64 anos sãos aquelas que mais ouviram falar sobre Open Banking (22%), e a faixa etária em que o termo é menos conhecido está entre aqueles de 30 a 39 anos (12%).

Cartão novo

A Elo lança nesta quarta o Elo Diners Club, cartão mais premium do portfólio. O cartão está disponível em duas cores (preta ou off-white), e conta com benefícios aprimorados, como acesso gratuito e ilimitado a salas VIP pelo mundo, pontuação turbinada de 3.3 pontos por dólar, seguro viagem com cobertura de até US$ 100 mil e até 6 benefícios personalizáveis pela plataforma Elo Flex.

Digital finance

A Fundação Dom Cabral desenvolve, com a escola de negócios chinesa CKGSB Américas, o programa de estudos Global Digital Finance, que será lançado no dia 26 de abril. O foco, claro, são as finanças globais, com turmas multiculturais se relacionando frente aos desafios do desenvolvimento e da integração propiciados pelos meios digitais.

União pelo Amazonas

O UniãoBR, movimento de voluntários de todo o Brasil, juntou-se com uma série de empresas - entre elas, XP Inc., Península, Instituto Galo da Manhã, Instituto Arapyaú, Natura CNBB e RD (Raia Drogasil) - para arrecadar insumos para o estado do Amazonas. Mais de R$ 2 milhões foram arrecadados, conseguindo assim fazer a doação de mais de 500 cilindros de oxigênio, 8 mini usinas de oxigênio e mais 3 usinas de oxigênio.

Vaga ocupada

André Turquetto é o novo diretor-geral da Veloe. Turquetto pretende consolidar a Veloe entre as principais marcas de mobilidade do país, sendo responsável pela operação de todo o negócio de pagamento automático de estacionamento e pedágios no Brasil.

Nova missão

Alelo, bandeira especializada em benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas, anuncia seu novo diretor de estratégia digital, marketing e negócios: Marcio Alencar. O executivo assume com a missão de iniciar a integração das áreas de estratégia digital, negócios e marketing.

Webjogo

A pandemia acelerou a demanda por apostas on-line. Hoje são mais de 2,8 mil sites ativos com diversas ofertas, incluindo bingo e loterias. A empresa sueca Betsson viu sua receita global proveniente de apostas em cassinos aumentar 40% em 2020. Os dispositivos móveis representam 72% da receita total.

Negociação internacional

Entre os dias 22 e 26 de março, o Museu do Ipiranga (USP) oferece vagas no Curso de Capacitação em Negociações Internacionais, em ambiente digital. Inscrições até o dia 16 de março. A coordenação é de Amâncio Jorge de Oliveira, professor titular do Instituto de Relações Internacionais (IRI–USP) e coordenador científico do Centro de Estudos das Negociações Internacionais (Caeni-IRI).

