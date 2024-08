Bússola & Cia: com faturamento de R$ 10 milhões, Sagrado Boulangerie aposta em expansão nacional

Sagrado Boulangerie aposta em expansão nacional

A rede de franquias de padarias artesanais Sagrado Boulangerie inicia planos para expansão nacional da marca.

Os projetos incluem abertura de novas unidades em Minas Gerais, Mato Grosso e no interior do Rio de Janeiro.

A rede, que nasceu em Alphaville, cresceu em São Paulo e já tem presença no Rio de Janeiro.

Com um faturamento anual de R$ 10 milhões, registrou crescimento de 30% no primeiro semestre de 2024.

As opções de investimento inicial são a partir de R$ 225 mil na unidade de franquia.

A Sagrado Boulangerie quer se destacar como uma oportunidade de negócio rentável e inovadora no segmento de padarias artesanais para ampliar sua fatia no mercado nacional.

BlackRock adquire ações da AZZAS 2154

Nem mesmo a segunda-feira "sangrenta" que abalou os mercados internacionais foi capaz de tirar a força de uma das maiores fusões de negócios no Brasil. Menos de uma semana após a chegada na B3, a AZZAS 2154, gigante da moda que nasce da união de Arezzo&Co e Grupo SOMA, atraiu a atenção de grandes investidores internacionais.

A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, anunciou a aquisição de ações ordinárias da nova Companhia.

Em 1° de agosto suas participações passaram a ser 12.450.925 ações ordinárias, ou 6.029% do total de ações emitidas pela companhia.

O objetivo das participações societárias mencionadas é estritamente de investimento, não tendo a BlackRock qualquer intenção de alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da empresa.

Empresa 1 apresenta soluções para o transporte público

A Empresa 1 lança novas tecnologias para o transporte público durante o LAT.BUS Transpúblico 2024, maior evento do setor, que acontece entre hoje e 8 de agosto em São Paulo.

Entre as soluções apresentadas estão o Validador Embarcado Sigom Pass SPX800, o Cartão Virtual, Sigom Analytics, SI.ONE e Validação da tarifa através do reconhecimento facial.

Somente em 2023, a Empresa 1 cresceu 14% em termos de cidades atendidas e teve 26% de crescimento orgânico.

O crescimento da TruckPag

A TruckPag cresceu 59% no primeiro semestre de 2024. A empresa também expandiu seu portfólio de clientes em 62% no último ano, incluindo nomes como Via Group e ARMAC. Liderada por Kassio Seefeld e 100% bootstrap, a empresa realiza mais de 100 mil transações de abastecimento por mês.

Simulador de seguros automotivos

A Agger criou o Tô Segurado, que simula cotações de seguros automotivos em poucos minutos e oferece processo de contratação simples e sem burocracias com corretor de seguros. A solução foca em consumidores que buscam agilidade na compra.

Grupo Duo&Co, de tecnologia e e-commerce, planeja expansão

O Grupo Duo&Co fechou a aquisição majoritária da Box Martech, agência paranaense especializada em estratégias e tecnologias para e-commerces.

A negociação ficou em torno de R$ 1 milhão, a ideia é que o conglomerado fortaleça ainda mais a sua atuação no meio digital, projetando alcançar um faturamento na casa dos R$ 50 milhões até o final de 2024.

Norte para Inovação

O bairro do Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, receberá o primeiro hub de inovação, tecnologia e cultura da região: a Casa Une. O local é um ativo da Une.cx, empresa de tecnologia especializada em soluções de relacionamento com o cliente, incluindo CRM omnichannel, mensageria e BI com IA.

Originada como uma spin-off da Unite, um ecossistema latino-americano de ponta que há 24 anos atua no mercado de atendimento ao consumidor, a Une.cx impulsiona inovação e foca na excelência no atendimento ao cliente.

Eventim entra no segmento dos teatros

A Eventim entra no mercado de ingressos para teatros paulistanos e cariocas. A empresa acaba de anunciar a exclusividade na comercialização de espetáculos no Teatro das Artes, em São Paulo (SP).

No seu portfólio, a Eventim já comercializa ingressos para casas como o J. Safra, também em solo paulistano, e o Casa Grande, no Rio de Janeiro (RJ).

O que os consumidores vão comprar para o Dia dos Pais?

Quase metade dos consumidores pretendem investir mais de R$ 100 no presente do Dia dos Pais, segundo pesquisa de Intenção de Compras realizada pela Alqia, administrador de shopping centers.

O levantamento realizado junto aos clientes dos 12 empreendimentos do Grupo registra que cerca de 37% do público irá presentear os país.

E vestuário lidera a preferência para o presente, com 53% das intenções de compra, seguido por acessórios, com 17%, itens de construção e reforma, com 5,6%, e bebidas, com 5%, enquanto 3% devem comprar itens gastronômicos.

E online? O que vai se destacar no Dia dos Pais?

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) prevê um faturamento online de R$ 6,56 bilhões para o Dia dos Pais neste ano, celebrado no próximo dia 11 de agosto.

O valor representa um crescimento de 5% em relação a 2023, quando foram registrados R$ 6,25 bilhões. O ticket médio também deve subir, passando de R$ 453 no ano anterior para R$ 469 em 2024.

ROIT fatura com calculadora de lucros à base de IA

Nos seis primeiros meses de 2024, a ROIT faturou R$ 28,6 milhões, graças à Calculadora da Reforma Tributária.

A ferramenta utiliza IA para analisar e comparar cenários tributários antes e depois da reforma, ajudando empresas a entenderem os impactos das mudanças.

O CEO da ROIT, Lucas Ribeiro, destaca que a ferramenta tem sido crucial para decisões estratégicas das empresas clientes, antecipando-se aos efeitos da reforma tributária.

Novo grupo no setor da saúde

A 7 Import Medical Group Ltda., formada por quatro empresas consolidadas do setor de saúde, surge com investimento previsto de R$ 20 milhões.

Sediada em São Paulo, a empresa contará com a capilaridade de atendimento como um de seus principais pontos fortes, abrangendo todo o território nacional.

É formada pelas Medicalway, Mhédica Service, Prime Medical e Safe Suporte à Vida.

Evento para startups entre os dias 14 e 16

Parceria entre Instituto Caldeira, Sebrae/RS, Tecnopuc e ACATE (Associação Catarinense de Tecnologia) vai levar 15 startups gaúchas para participar do Startup Summit, um dos principais eventos do Brasil dedicados ao setor.

A convenção será realizada em Florianópolis (SC), entre os dias 14 e 16 de agosto.

As startups selecionadas são Aidron, Air Robotics, Epigenica Biosciences, Eva Saúde, Faladoc, GovTools, LimbX, Olá Doutor, PureAI, Sagui.AI, TideSat Global, Trashin, Vent Digital, Volters, e Yumu.

Evento da Abstartups no dia 21

A Associação Brasileira de Startups (Abstartups) realiza, no dia 21 de agosto, o InvestDay, evento direcionado para companhias associadas e fundos de investimentos parceiros. As inscrições podem ser feitas neste link.

No Congresso

CEO da Vittude, Tatiana Pimenta participará da audiência pública no dia 27 de agosto na Câmara dos Deputados, onde discutirá a regulamentação da Lei 14.831/24, de autoria das Deputadas Federais Jack Rocha (PT/ES) e Maria Arraes (Solidariedade/PE) e que cria a certificação de empresa promotora da saúde mental.

Patrocínio

A EQI Investimentos investiu cerca de R$ 2 milhões em 2023 em diversas modalidades esportivas, entre elas, Tênis, Padel e Automobilismo. Para 2024, projeta aumento para R$ 3 milhões. Entre os nomes que a plataforma patrocina, figura o tenista brasileiro Thiago Monteiro, que participou dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Novas caras das empresas brasileiras

Guilherme Favaro, novo CEO da Loja do Mecânico (Loja do Mecânico/Divulgação)

Guilherme Favaro é o novo CEO da Loja do Mecânico

Líder omnicanal de máquinas e ferramentas da América Latina, a Loja do Mecânico aponta Guilherme Favaro como seu novo CEO.

Há um ano ocupando a liderança financeira da empresa, o executivo assume a posição com o objetivo de continuar o plano estratégico de crescimento da Companhia, que passa pela expansão de novos canais de venda e de novos clientes, e que reforça uma história de mais de 30 anos como varejista digital especializada.

Favaro traz uma sólida experiência multidisciplinar para a posição, com passagens em bancos de investimento nas áreas de fusões e aquisições e mercado de capitais. Ocupou ainda posições de liderança na Tok&Stok, varejista referência em móveis e decoração no Brasil, na BCredi (Creditas), um dos líderes em soluções de crédito com garantia em imóveis, além de experiências internacionais na RHI Magnesita, líder global da indústria de refratários. É formado em Engenharia Financeira pela École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Nos primeiros sete meses do ano, a Loja do Mecânico cresceu +16% em vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior e 25% ao ano, nos últimos 5 anos. Para 2024, espera alcançar R$1,6 bilhão de vendas.

Wellbe recebe Jose Gutierrez

A healthtech Wellbe contratou Jose Gutierrez para o cargo de COO (Chief Operation Officer).

O profissional já atuou em empresas como ACE Startups e Tera e será responsável pela execução das estratégias operacionais dentro da startup, com foco em performance e expansão dos resultados.

Blaze Information Security

A Blaze Information Security anunciou Karen Bolton como nova integrante do conselho, dentro da estratégia em rumo à expansão global.

Karen era CEO da LRQA Nettitude, onde liderou equipes com mais de 400 profissionais.

Instituto de Formação em Tecnologia e Liderança

O Instituto de Formação em Tecnologia e Liderança trouxe Guilherme Junqueira para o conselho da empresa.

O fundador da Gama Academy assume a cadeira de board member para apoiar no direcionamento estratégico e escala dos produtos da empresa.

99Pay

A 99Pay tem a chegada de Marina Beer, profissional com 17 anos de carreira, como a nova diretora de marketing da fintech.

A contratação da executiva acontece no quando a empresa iniciou sua campanha de reposicionamento de mercado e pretende atingir a marca de mais de 20 milhões de usuários até o final do ano.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube