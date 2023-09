Bússola & Cia: BBM logística bate receita de 380 mi

Por Márcio de Freitas

A BBM Logística encerrou o segundo trimestre de 2023 (2T23) com R$ 380,4 milhões em receita líquida. Entre os destaques do resultado de abril a junho estão a evolução do desempenho operacional, com o Ebitda de R$ 39,4 milhões, sendo 35,5% superior ao mesmo período do ano passado e financeiro, com melhoria na geração de caixa, que atingiu R$ 71,7 milhões, quase o triplo dos R$ 25,3 milhões do 2T22. O segundo trimestre de 2023 se apresenta desafiador para a BBM, com as perspectivas de evolução do cenário macroeconômico. A companhia segue trabalhando o crescimento das operações e melhoria de performance.

Tributos

A reforma tributária em discussão no Congresso, que cria o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), poderá reduzir em até 15% nos custos finais das passagens terrestres aos passageiros interestaduais. Hoje, os encargos tributários impactam em cerca de 20% as tarifas, segundo Paulo Porto, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI. Ele destaca que a atual carga tributária do setor é uma das mais elevadas do país.

Ações nos EUA

As ações ordinárias da Aura Minerals passaram a ser elegíveis para negociação eletrônica nos Estados Unidos, por meio da Depository Trust Company (DTC). A elegibilidade pretende simplificar o processo de negociação e aumentar a liquidez das ações da Aura no mercado americano.

Captando

A Osten Moove projeta captar R$ 50 milhões em dois anos, em rodada de investimentos com a Riverdata, que oferece 10% de participação societária em troca de R$ 750 mil em investimentos através da modalidade equity. O investidor pode garantir sua participação com valores a partir de R$ 5 mil. A Riverdata é uma startup focada em soluções de Business Intelligence (BI) automatizadas em uma plataforma de crowdsourcing de dados aplicáveis em setores como saúde e educação.

Ventos favoráveis

A Ocean Winds (Engie e EDP Renováveis) assinou um memorando de entendimento com Governo do Rio Grande do Norte e a Prumo Logística, controladora do Porto do Açu, para a execução de estudos para projetos futuros de energia eólica offshore. Bautista Rodriguez, CEO da Ocean Winds, ressaltou, no Brazil Wind Power, o potencial mapeado pela empresa no país – de 15 GW para possível implantação no Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e em fase inicial de licenciamento ambiental. O executivo enfatizou ainda as vantagens competitivas do país e a necessidade da definição, o mais rápido possível, de marco regulatório estável, que está em debate no Congresso.

Suplementos

Levantamento da Orient Mix aponta que o público consumidor de suplementos alimentares tem idade entre 35 e 44 anos (33,1%), seguido de clientes com 45 a 54 anos (26,8%), 25 a 34 (20,1%), 55 a 64 (11,2%) e 18 a 14 com 5% do total de vendas. Desses, 81,3% são mulheres e 18,6% homens. As categorias mais vendidas on-line são: aminoácidos e proteínas (33%), vitaminas (22%), minerais (19%), ômegas e ácidos graxos (14%) e colágenos (8%). Os consumidores da marca gastam em média R$ 150 por compra no site.

Ferramenta jurídica

A Aurum investiu cerca de R$ 2 milhões em melhorias e aprimoramentos de produtos neste ano e pretende crescer mais 30% até 2024. O anúncio feito no Aurum Summit 2023, evento que reuniu 350 advogados, com o objetivo de debater o futuro da advocacia e as principais tendências do setor. A empresa foi a primeira do mercado de advocacia a desenvolver softwares de gestão que disponibilizam insumos para que pequenos escritórios e advogados autônomos tomem decisões estratégicas de forma fácil e intuitiva.

Pix

Dados atualizados do Banco Central, apontam que mais de 350 milhões foram transacionados via Pix por meio da Iniciação de Transação de Pagamento (ITP) em 2023. O BC tem autorizado instituições financeiras a oferecerem o serviço, dentre elas o Iniciador, fintech recém autorizada. "A iniciação é o novo padrão de pagamento para o Pix, mas hoje ela só acontece dentro de grandes bancos. O Iniciador viabiliza que qualquer empresa, seja ela regulada pelo BCB ou não, ofereça essa nova modalidade de pagamento e melhore a experiência do seu cliente, que é o maior beneficiado”, destaca Marcelo Martins, CEO do Iniciador e diretor executivo da Associação Brasileira de Fintechs.

Sem fronteiras

Com o Programa “Nuestras cosechas”, a Bayer em parceria com a Associação para o Empreendedorismo e Inovação do Equador (AEI) e a rede de supermercados TIA, está capacitando pequenos agricultores de tomates no país vizinho. A inovação brasileira neste projeto fica por conta da automação do acompanhamento da operação de campo, com o uso do software CLICQ PariPassu - ferramenta essencial para garantir os resultados nesta primeira etapa do programa, que incluem um aumento de produtividade de 30%e redução de custos de 12%.

Novo rosto

A Ticto acaba de realizar uma parceria com Thiago Finch, adicionando o empresário ao quadro de societários da companhia. Como um expoente nas redes sociais, Finch traz o talento de conectar-se com o público de maneira autêntica. Como outras personalidades de grandes empresas, Thiago, agora, é o rosto da Ticto.

De acordo com Renatto Moreira, CMO da plataforma de vendas online para negócios digitais, o compromisso firmado vai além da oferta financeira. “Já éramos nomes consolidados nesse segmento, e acreditamos que Thiago, sendo um dos maiores deste mercado, irá alcançar a proeminência que almejamos”, revela.

O aporte de Finch será alocado na otimização das operações. “Esse movimento irá proporcionar oportunidades de emprego, além de ser responsável pela vinda de novos talentos”, finaliza.

Report

A AEVO, em parceria com o SENAI-SP e Timenow, lançaram o Report Indústria 5.0: desafios, tecnologias e Inovação Aberta para revelar como o ecossistema industrial brasileiro encara a conexão entre pessoas e tecnologia no trabalho. Feito de março a junho de 2023 com 68 Indtechs, empresas de tecnologia que oferecem soluções para transformar operações produtivas tradicionais, a pesquisa revelou que: 65% das Indtechs acreditam que as tecnologias nas indústrias precisam estar a serviço das pessoas, para que elas possam desempenhar papel central na produção, com mais eficiência.

50,5% acreditam que toda startup deve buscar promoção da sustentabilidade por meio do produto, logo na ideação. Já quanto às tecnologias, 68% das indtechs consultadas diz tem Inteligência Artificial como uma das características do produto, seguido por 56% que tem aplicado IoT.

Leilão

A Resale disponibiliza para compra 2443 propriedades com descontos de até 77%. São casas, apartamentos, lotes e salas comerciais com valores entre R$ 13 mil a R$ 159 milhões. As oportunidades podem ser conferidas 100% online por meio do portal da Resale. Os ativos também podem ser adquiridos pelas imobiliárias e corretores parceiros, por leilões ou mesmo por venda direta pelo site. "Na plataforma, conseguimos reunir diversos perfis com várias possibilidades de uso destes ativos, seja para quem quer morar, empreender ou como investimento”, afirma o presidente da Resale, Marcelo Prata.

IA

A IARIS criou o EasyInspection, solução de inspeção veicular inteligente. Destinada principalmente para departamentos de trânsito, montadoras, seguradoras e locadoras de veículos, a solução conta com uma plataforma antifraude para auditoria em inspeção veicular que utiliza visão computacional e metadados de imagens e vídeos."Com os avanços das tecnologias no mercado, estamos em um momento de consolidar a auditoria automática com inteligência artificial junto aos principais nichos do mercado de auditoria veicular”, aponta Fábio Falcão, CEO da IARIS.

Conselho

A Hilab anuncia a chegada de mais um nome para seu conselho consultivo: Mauro Figueiredo, ex-presidente do Fleury, da OdontoPrev e da DaVita Serviços Médicos. O executivo reforça o time atuante na healthtech e traz consigo a missão de endossar a qualidade e eficácia dos serviços, além de disseminar os benefícios da inovação e democratização de acesso à saúde.

Esmalte

A rede de franquia Turquesa Esmalteria e Salão de Beleza fechou o primeiro semestre de 2023 com faturamento de mais de R$ 14 milhões. Fundada em 2012, na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, a marca que é uma das pioneiras no conceito de esmalteria. Tem como sócios o casal de atores Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso, Presente em todo território nacional e com uma unidade na Bolívia, a expectativa para 2023 é otimista, com projeção de encerrar o ano com mais de 80 unidades em operação.

Oportunidade

Estudar no Insper, sonho de muitos. No próximo dia 17, alunos, professores, familiares e colaboradores da instituição estarão unidos e à sua espera para o 3° Treinão do Insper. Objetivo: arrecadar fundos para o programa de bolsas da instituição, uma das mais respeitadas do País em Administração e Negócios e sem fins lucrativos.

Criado em 2004, o programa beneficiou até o momento 745 estudantes com bolsas parciais ou integrais. Até o final de 2021, foram 447 bolsistas contemplados.

Novo nome

Para expandir sua presença na Alemanha, Áustria e Suíça, a brasileira Blaze Information Security, uma das principais empresas globais especializadas em cibersegurança, anuncia o novo diretor regional de vendas na Europa, Uli Keller. O executivo entra com a missão de reforçar o relacionamento da marca com grandes clientes locais.

