Bússola & Cia: a primeira barra de ouro de operação que já gerou 2 mil empregos no Nordeste

Depois da listagem na NASDAQ, a Aura celebra novo marco e, desta vez, no nordeste brasileiro. A companhia anunciou a produção da primeira barra de ouro na unidade de Borborema, em Currais Novos, Rio Grande do Norte. Além de iniciar oficialmente as operações da mina, o feito reforça a capacidade da mineradora de entregar projetos dentro do prazo e orçamento. A unidade já gerou mais de dois mil empregos, número que consolida o compromisso da Aura com o desenvolvimento da região.

Apoio à criação de reserva natural no Brasil

A Seguros Unimed e a Fundação Biodiversitas anunciam o apoio à criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Arara-azul-de-lear, em Canudos (BA). Com 243 hectares de vegetação nativa protegida, o equivalente a 2.430 metros quadrados, a iniciativa marca um passo importante na preservação da arara-azul-de-lear, ave emblemática e ameaçada, e de mais de 190 espécies da avifauna brasileira. A iniciativa reflete o compromisso da seguradora com a proteção da vida em todas as suas dimensões e reafirma a importância de promover melhores condições para os povos e comunidades.

Ana Paula Padrão estrela campanha sobre vida financeira

A Blue3 Investimentos lança sua nova campanha estrelada por Ana Paula Padrão. Jornalista, empreendedora e investidora, Ana conecta sua trajetória à proposta da marca, “Sua jornada tem um plano. Seu plano tem a Blue3”, que reforça a importância de ter um plano estratégico para cada fase da vida financeira para conquistar e proteger o que foi construído. Com veiculação em TV e mídias digitais, a ação marca um novo posicionamento da Blue3: protagonismo, confiança e liberdade para quem quer cuidar do próprio patrimônio com inteligência e visão de longo prazo.

A única empresa brasileira de cosméticos a ser reconhecida em Clima pela CDP

A Natura recebeu nota A em Clima pelo CDP, sendo a única brasileira do setor de cosméticos a conquistar essa pontuação. Entre mais de 21 mil empresas avaliadas, apenas 2% tiveram essa nota. Também obteve nota A em Avaliação de Engajamento do Fornecedor. O reconhecimento reforça o compromisso da marca com descarbonização e regeneração. Destaques incluem a Aliança Regenerativa com fornecedores e a futura estação de biometano em Cajamar. A empresa busca ser 100% regenerativa até 2050.

Abertura de inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

A partir de 1º de agosto, estão abertas as inscrições para a edição 2025 da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), iniciativa realizada pela Aneel com apoio da Enel SP, que pretende alcançar cerca de 500 mil estudantes das redes pública e privada de ensino em todo o Brasil. Voltada para alunos do 8º e 9º ano, a competição tem como objetivo estimular a conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica, sustentabilidade e os impactos sociais e econômicos associados ao consumo de recursos naturais.

200 empregos diretos nas obras da Blue Zone para a COP30 em Belém

As obras da Blue Zone para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) estão a todo vapor no Parque da Cidade, em Belém. Gerando cerca de 200 empregos diretos e indiretos, o projeto é liderado pela DMDL e prevê a contratação de até 2 mil profissionais nas próximas etapas de construção do espaço, que vai receber chefes de estado e delegados de todo o mundo e será o epicentro das negociações climáticas da ONU. A estrutura provisória abrigará plenárias, salas de reunião e pavilhões e será a sede de um dos eventos mais importantes sobre o clima global em novembro de 2025.

Um novo e-book sobre Diversidade & Inclusão

Apesar de 12% da população brasileira se identificar como LGBTQIAPN+, apenas 3,2% das empresas no Brasil têm ações de inclusão. Para mudar esse cenário, a FESA Group lançou um e-book reunindo as experiências da companhia em ações de D&I, apresentando dados para que o RH lidere a construção de ambientes de trabalho mais inclusivos. Conforme Jaime de Almeida, diretor e sócio da companhia, “Os impactos e benefícios de uma cultura organizacional inclusiva e diversificada são explorados no e-book”. O e-book já está disponível neste link.

Programa Winning Women Brazil 2025

O Winning Women Brazil 2025, da EY, anuncia as 22 empresas escolhidas para seu programa de mentoria e aceleração de negócios liderados por mulheres. Entre as selecionadas, com faturamento mínimo de R$ 3 milhões ao ano e potencial de crescimento, as agências PiU Comunica e Startlab representam o mercado de comunicação, reforçando a importância de ampliar vozes diversas e fortalecer lideranças femininas no segmento. A lista completa está no site do programa, que já recebe inscrições para a turma de 2026.

Um novo curso de IA para CEOs

De 16 a 18 de outubro, o Instituto Itaqui promove o curso “Filosofia da TecnologIA”, voltado a CEOs e C-Levels, no Distrito Itaqui (SP). Com Mario Sergio Cortella entre os docentes, a formação propõe uma imersão ética, filosófica e sensorial sobre o impacto da IA na sociedade e nos negócios. Com mais de 30h de conteúdo, o programa une filosofia, neurociência e experiências práticas para formar líderes conscientes e responsáveis. As vagas são limitadas e incluem hospedagem em meio à Mata Atlântica.

E outro para mulheres

Com o objetivo de reduzir os impactos dos avanços da IA na força de trabalho feminina, a parceria entre 50 empresas e a Prosper Digital Skills, empresa especializada em desenvolvimento de habilidades digitais para transformação social, se unem para lançar o Potenc.IA, programa gratuito de letramento em Inteligência Artificial do básico ao avançado para 10 mil mulheres. A iniciativa prioriza a inclusão de mulheres negras, indígenas, LGBTQIAPN+, PcD e com mais de 50 anos. A seleção já começa com 1.600 mulheres na primeira turma do programa, com início previsto para outubro.

Plataforma de inteligência conversacional atinge 90 milhões de conversas mensais

A Blip, principal plataforma de inteligência conversacional que conecta marcas e consumidores em aplicativos sociais, como WhatsApp, Instagram, Messenger, RCS e Apple, atingiu 90 milhões de conversas por mês entre marcas e seus clientes. Segundo Lorenzo Casoria Pansarelli, Head de Vendas Globais da Blip, um dos motivos desse marco foi o caráter adaptativo da solução: “Alguns players oferecem IA genérica e isolada, sem conexão com a marca. Modelos como GPTs, sem treinamento e sem estratégia, agem como funcionários despreparados — podendo até recomendar concorrentes”, diz.

Lançada inteligência artificial para desenvolvimento mobile

A Eitri, companhia especializada em desenvolver apps de forma escalável e personalizada, acaba de lançar sua inteligência artificial voltada ao desenvolvimento mobile. Criada para funcionar com uma arquitetura de multiagentes especializados, a IA promete oferecer um quick start aos projetos, simplificando fluxos de trabalho e acelerando entregas. A ferramenta foi desenvolvida com foco em devs, squads e integradores que lidam com desafios de tempo, qualidade e escalabilidade. A novidade chega em um momento em que o uso da IA cresce rapidamente no país.

Mercado fitness brasileiro cresce com academias no topo de prédios

Com 15 milhões de alunos e R$ 17 bilhões movimentados por ano, o mercado fitness cresce no Brasil, e chega aos rooftops. A incorporadora Idea!Zarvos aposta nesse movimento há mais de 4 anos, com academias no topo de seus prédios. Esse novo formato integra bem-estar, conforto e exclusividade, oferecendo aos moradores uma experiência única: treinar com vista panorâmica, privacidade e equipamentos de alta tecnologia, transformando o rooftop em extensão da casa e do estilo de vida sofisticado.

De olho nas pesquisas

E-commerce cresce com cupons e cashback no Dia dos Pais

Com a aproximação do Dia dos Pais, cresce o uso de cupons e cashback no e-commerce. Segundo a Cuponomia, plataforma com mais de 20 milhões de usuários cadastrados, categorias como eletrônicos, moda e perfumaria costumam concentrar as principais buscas por ofertas na primeira quinzena de agosto. A empresa reúne cupons de desconto e cashback de mais de 2 mil lojas parceiras, e divulga frequentemente levantamentos com base nas buscas realizadas pelos consumidores no site.

Golpes por WhatsApp são os mais comuns no Brasil

Golpes por WhatsApp são os que mais atingem os brasileiros que já afirmaram terem sido vítimas de fraudes, segundo levantamento feito pela EXA, maior ecossistema de segurança digital do país. A pesquisa, realizada com 1.545 pessoas de todas as regiões do país, mostra que 44,1% dos entrevistados sofreram golpes em que criminosos se passaram por conhecidos no aplicativo de mensagens. Em segundo lugar, aparecem aqueles feitos por ligação, com 32,7% das menções. O estudo aponta ainda para o avanço das ameaças digitais e a percepção crescente de que a proteção online está diretamente ligada à segurança de dados e finanças.

Corrupção é o risco mais comum no setor de due diligence

Levantamento da Aliant analisou 300 mil relatórios de due diligence em 2024 e apontou a corrupção como o risco mais comum, presente em 34,1% dos casos. O estudo também revelou que 98,9% das análises envolveram entidades brasileiras e 41% das empresas já realizam reavaliações anuais de seus parceiros. Setores como Saneamento e Mineração lideram em risco crítico.

Gamers mostram interesse por carros elétricos

Levantamento da Gamers Club revela que 53% dos gamers têm interesse por carros elétricos, e 65% deles pretendem adquirir um nos próximos meses. Conforto (61%), segurança (60%) e tecnologia (44%) são os principais atrativos. Para esse público, os veículos oferecem uma experiência fluída e personalizada, alinhada ao que valorizam em seu universo, como ergonomia e recursos inteligentes, como sensores e sistemas de assistência ao motorista (ADAS).

Inadimplentes buscam acordos, mas enfrentam desafios

Um estudo da Evollo, empresa de speech analytics, mostra que 60% dos inadimplentes buscam acordos, mas esbarram em burocracia, propostas inflexíveis e falhas de comunicação. A pesquisa, baseada em milhares de interações reais, revela que abordagens mais empáticas e condições adequadas aumentam a taxa de sucesso para até 78%. A falta de escuta ativa e o desalinhamento com a realidade do consumidor dificultam a renegociação e agravam o cenário de inadimplência no Brasil.

Setor de logística registra aumento em fusões e aquisições

O setor de logística registrou 250 fusões e aquisições no 1º trimestre de 2025, segundo a R.L. Hulett. O número representa alta de 3,3% sobre o trimestre anterior. Apesar da queda anual de 5%, o setor mantém atratividade mesmo com incertezas macroeconômicas. No Brasil, estima-se que 10% das 399 transações no período foram em logística. A ZAXO vê aumento na busca por eficiência e aponta que mais de 20% de seu pipeline atual envolve o setor logístico.

Passaportes e documentos são vendidos na dark web

Estudo da NordVPN e Saily revela que passaportes escaneados são vendidos na dark web por valores entre US$ 10 e US$ 200, enquanto documentos verificados da União Europeia chegam a até US$ 5.000. Reservas em plataformas como Booking.com aparecem à venda a partir de US$ 250. Contas de milhas hackeadas, extratos bancários falsos e selos de visto também circulam por centenas de dólares. Os golpes envolvem malwares, vazamentos e uso de IA para criar páginas falsas.

72% dos interessados em estética são mulheres, mas custo dificulta acesso

Um levantamento da Behavior Insights & Brazil Panels com 931 entrevistados mostrou que, embora 72% do público interessado em estética seja feminino, 82,2% dessas mulheres nunca realizaram procedimentos. O principal motivo é o custo elevado, citado por 66,9%. A classe C concentra 67% das mulheres sem acesso, contra apenas 4% na classe A. A faixa etária mais engajada é de 45 a 54 anos (30,2%). Apesar do interesse, 78,5% nunca procuraram clínicas, citando ainda falta de interesse (23,9%), medo (14,9%) e preocupações com segurança (18,5%). Preços mais acessíveis (29,4%), informações sobre segurança (22,2%) e consultas gratuitas (19,4%) seriam os principais motivadores para atrair esse público.

O que filhos pretendem dar aos pais este ano?

Segundo levantamento inédito realizado pelo PiniOn, empresa de pesquisa de mercado especializada em dados competitivos e comportamentais, 48,9% dos entrevistados pretendem comprar presentes para o Dia dos Pais de 2025, com maior pretensão entre as mulheres (52,8%) e moradores da região Nordeste (55,6%). Os dados também apontam que o valor médio que os consumidores pretendem gastar está entre R$51 e R$100 (33,5%). Na hora da compra, o preço continua sendo o fator decisivo (35,8%), superando a preferência por loja física (33,9%) ou online (30,3%). O levantamento foi realizado no mês de julho de 2025, por meio do aplicativo mobile do PiniOn, com 1563 entrevistados em todas as regiões do Brasil, compondo uma amostra representativa da população brasileira.

Fidelização de clientes entra em nova era

A fidelização de clientes entrou em nova era. Deixou de focar apenas em pontos e recompensas para se tornar uma conexão emocional entre marcas e pessoas. Segundo a Loyalme, startup que nasceu dentro da Cuponeria para oferecer soluções de fidelização, clientes fidelizados têm 7x mais chances de comprar, e programas de fidelidade bem estruturados podem aumentar o faturamento em até 45%. Para Thiago Brandão, CEO e cofundador da startup, “a nova era da fidelização não é sobre fazer o cliente voltar, mas sobre fazê-lo escolher ficar”, por meio de experiências personalizadas, relevantes e que façam sentido para a vida do consumidor.

Os eventos que estão por vir

Em São Paulo, evento fala de inovação e IA

A Board Academy promove, em 5 de agosto, no CIEE em São Paulo, a 2ª edição do IAmplify 2025. O evento presencial reunirá especialistas como Walter Longo, Tony Ventura e Valter Wolf, com palestras sobre inovação, geopolítica e aplicação prática da IA nos negócios. A programação inclui networking e troca de experiências entre líderes de diversos setores, com o objetivo de tornar o uso da IA acessível e impactante, inclusive para PMEs.

Em Manaus, sustentabilidade é o tópico

Nesta quarta e quinta-feira, dias 30 e 31, Manaus (AM) sedia a segunda edição do Bioeconomy Amazon Summit (BAS 2025), evento que reúne empreendedores, investidores e lideranças públicas e privadas para debater o papel da região na agenda global de sustentabilidade. Entre os destaques está a Arena Empreendedora, organizada pela Jornada Amazônia, plataforma que desenvolve iniciativas voltadas ao fortalecimento do ecossistema de inovação da região. A Arena reunirá 150 negócios da bioeconomia, que apresentarão soluções, produtos e serviços inovadores com impacto positivo na floresta.

Anunciando 200 jovens que serão preparados para a Nova Economia

O Instituto Caldeira, hub de inovação e negócios localizado em Porto Alegre (RS), promove nesta quinta-feira (30) o evento que marca o anúncio dos 200 aprovados para a etapa presencial do Geração Caldeira 2025, programa gratuito que busca preparar jovens para carreiras na nova economia. A edição deste ano teve início em maio com uma fase online que recebeu 18 mil participantes de todo o país. A etapa presencial vai de agosto a dezembro e inclui formação técnica, certificações de empresas de tecnologia (AWS, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce e Nvidia) e bolsas de R$4 mil para cada participante.

Quem foi para onde?

Loja de móveis em nova fase e 3 novos executivos

A MadeiraMadeira anuncia a expansão da sua liderança com a chegada de três novos executivos: David Felix, que assume como Chief Services Finance Officer (CSFO) e será responsável pela estratégia e desenvolvimento de soluções em serviços financeiros, Diego Caxito, novo Diretor de Produto com foco na jornada de compra, e Ciro Novello, que passa a liderar a área de CRM como Head de Marketing CRM. A contratação dos novos executivos complementa o time da MadeiraMadeira que se prepara para sua próxima fase de crescimento com foco redobrado na experiência do consumidor.

Um novo diretor comercial em automação de marketing

A Dinamize, plataforma referência em automação de marketing e CRM, anunciou Daniel dos Reis como novo diretor comercial. Com 16 anos de trajetória na empresa, o executivo assume o cargo com a missão de expandir a atuação nacional e liderar o time de vendas com foco em aquisição e retenção. Com mais de 20 anos de experiência no setor, Daniel é reconhecido por sua atuação em prospecção, grandes contas e estratégias de crescimento, além de ser referência em CRM e automação com foco em resultados.

Apertos de mão do momento

Fintech e fornecedora de meios de pagamento juntas pelo crédito

A M3 Lending, fintech que conecta empreendedores a investidores, firmou parceria com a Essencial, empresa de meios de pagamento. O acordo tem potencial para R$ 75 milhões em adiantamentos via maquininhas, atendendo cerca de 4.600 clientes. A aliança amplia o acesso a crédito, unindo a solução de antecipação da Essencial à estrutura da M3. A startup projeta conceder R$ 50 milhões em 2025 e alcançar R$ 600 milhões até 2029. Ambas têm sede em Belo Horizonte e atuam em todo o país.

Edtech brasileira firma parceria com empresa americana

A edtech brasileira Hands-on firmou parceria com a americana Revamp para iniciar sua atuação na Índia, mercado que deve ultrapassar US$10 bilhões em educação corporativa até 2025. A empresa levará sua tecnologia de criação automatizada de cursos online com foco em projetos-piloto com grandes empresas indianas. A operação será remota no início, com apoio local e previsão de investimento de US$250 mil no primeiro ano.

