Burger King lança desafio picante no TikTok. E você, será que aguenta?

Em uma parceria inédita, o Burger King se une ao TikTok Brasil para apresentar duas novidades ao público, os sanduíches Furioso Chipotle e o Furioso Jalapeño. A recém-lançada campanha busca oferecer uma experiência completa aos consumidores: desde a etapa sensorial, com uma cenografia temática nas lojas do BK e o momento de degustação dos molhos superpicantes, até a imersão no universo online, com o #FuriosoChallenge, desafio exclusivo no TikTok, em que o público pode postar as melhores reações aos novos níveis de picância dos molhos BK.

A ação contou com a curadoria e cocriação da plataforma digital e é o primeiro lançamento do Burger King que fica disponível apenas para usuários do TikTok durante duas semanas.

A campanha iniciou na última quinta-feira, 16, com tiktokers falando dos lançamentos, que tinham vendas exclusivas para quem fosse até o balcão, drive ou totem das unidades do BK e apresentasse o código secreto. Na sequência, a rede anunciou o lançamento das duas novas versões do Furioso com molhos ainda mais picantes.

Com isso, a família Furioso fica, agora, com três níveis de ardência: o primeiro é o próprio molho Furioso, que já vem dentro do sanduíche, levemente apimentado, o segundo é o Jalapeño, e o terceiro é o Chipotle.

Além disso, em desdobramento idealizado pela David, o BK disponibilizou um filtro para a galera se desafiar no #FuriosoChallenge: um desafio para testar o quão resistente o público pode ser em relação aos níveis de picância de cada um dos molhos. Grandes criadores da plataforma, como Pklippe, Isaias, Esdras e Jéssica Bonfioli, participaram da construção da campanha e fazem parte do comercial.

Algumas das principais unidades do BK Brasil vão contar com uma ambientação exclusiva da campanha, com cenografia temática e fotografável. O plano de mídia também contempla veiculação na televisão e redes sociais da marca, após o período de exclusividade com o TikTok. O vídeo da campanha carrega o característico bom humor do BK reproduzindo as reações mais engraçadas dos creators na plataforma digital.

“A ação tem tudo a ver com a marca. TikTok e BK se unem para divertir a galera e oferecer duas novidades especiais para os consumidores que já amam o nosso clássico Whopper Furioso. Estamos sempre atentos e conectados às tendências do mercado e aos desejos do nosso consumidor, sempre de um jeito inédito e ultra autêntico. Esperamos oferecer muita picância, humor e diversão para os BK Lovers” diz Juliana Cury, diretora de marcas do Burger King no Brasil.

“É muito empolgante para nós quando uma marca abraça o espírito do TikTok e está aberta a inovar para se conectar com o público de uma maneira criativa e divertida. Junto com o BK, pudemos trabalhar para transformar o #FuriosoChallenge em uma oportunidade única de interação entre eles e a nossa comunidade, algo que é só é possível dentro do TikTok”, declara Kim Farrell, diretora de marketing do TikTok para a América Latina.

