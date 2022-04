Brasileiros lançam aplicativo para aluguel de barcos

Por Márcio de Freitas*

Um barquinho vai, a tardinha cai… Estar hospedado em frente ao mar e ter a possibilidade de alugar uma embarcação com marinheiro e outras facilidades. Aos donos do barco, a possibilidade de monetização do investimento. Foi a união dessas ideias que gerou o Fleetss, primeiro aplicativo brasileiro de abrangência nacional para aluguel de barcos, dos sócios Isabella Salomão e Rodrigo Albuquerque. Com formato todo automatizado, o Fleetss funciona como um “Airbnb” que permite alugar um barco com antecedência de até um ano com pagamento facilitado pelo de cartão de crédito. O Fleetss está em fase de captação de barcos e tem a expectativa de contar com mil embarcações até o próximo verão — 2022/2023 — em todo o país. “Com o aluguel o proprietário de embarcação vai reduzir bastante o custo fixo de manter um barco e ainda trazer uma renda extra para quem utiliza pouco”, conta Isabella Salomão, CEO do Fleetss.

Aporte

A Spotlar recebeu um investimento pré-seed de R$ 2,2 milhões — sendo R$ 1 milhão da gestora de fundos TM3 Capital, do seu terceiro fundo, e o restante de investidores anjos-estratégicos. Fundada em 2021 pelos empreendedores Ivan Alberti, Luiz Paulo Magalhães, Marcos Nuernberg e Renan Lecheta, a Spotlar nasceu com o propósito de reinventar a indústria de interiores e transformar novos imóveis que hoje são entregues pelas incorporadoras completamente vazios em ambientes mobiliados e decorados, verdadeiramente prontos para morar.

Gestão inteligente

Com uma solução para a transparência da gestão, agilizar escalas de trabalho e a reserva de lugares em escritórios, o Escala faturou R$ 5 milhões em 2021. Inicialmente focada na área hospitalar, a HRTech nasceu no Laboratório de Inovação do Hospital Albert Einstein. Ampliou a atuação para diversos setores, como a Stone e o Cinemark. “Chegamos em 2022 com uma nova personalidade para a nossa marca, que expressa bem nosso objetivo de entregar uma gestão inteligente de trabalho às empresas”, aponta Vinicius Lima, CEO do Escala.

Investimento social

O Instituto BRF (IBRF) comemora dez anos de história em 2022, contabilizando mais de meio milhão de pessoas impactadas e com a promoção de duas mil ações em 70 cidades pelo país, que mobilizaram 32 mil horas de trabalho voluntário. Recentemente, o IBRF lançou sua nova frente de trabalho em educação, que já soma R$ 9,5 milhões em investimentos. Até 2030, serão R$ 400 milhões em projetos sociais.

Distribuição líquida

A Coca-Cola Femsa Brasil, em parceria com o sistema Coca-Cola, assinou contrato de distribuição de produtos do Campari Group. Este acordo faz parte da estratégia de longo prazo dos fabricantes do Sistema Coca-Cola para diversificar cada vez mais seu portfólio para clientes e consumidores brasileiros.

Bem maior

O Santander e o Movimento Bem Maior realizam o evento Legado, no Teatro Santander, em São Paulo, no próximo dia 25. O evento reunirá nomes relevantes de diferentes segmentos: o presidente da Cufa, Preto Zezé; o médico Drauzio Varella; o apresentador Luciano Huck; o fundador da Cyrela e do Movimento Bem Maior, Elie Horn; e o presidente do Conselho de Administração do Santander Brasil, Sergio Rial, entre outros.

Criptoativos

O Portal ‘O Especialista’ do Banco Safra oferece mais um curso gratuito de educação financeira, desta vez voltado para quem quer saber mais sobre o mercado de ativos digitais. O curso ‘Conheça mais sobre criptoativos’ é o terceiro da série especial destinada às pessoas que querem montar uma carteira de investimentos sólida. Inteiramente grátis, os cursos do portal ‘O Especialista’ podem ser assistidos no horário desejado pelos interessados. Os conteúdos foram produzidos por analistas do Banco Safra.

Moradia descomplicada

De olho no mercado de moradia temporária para profissionais e universitários, a Parkside, em parceria com a Tecverde, desenvolveu um modelo que junta praticidade e agilidade desde a construção até o próprio dia a dia do empreendimento: um coliving todo construído no processo fabril e em wood frame. O primeiro modelo, lançado em Florianópolis, sob o nome de Parkside Sapiens, conta com 35 estúdios e levou apenas um mês para ficar de pé (dez dias de produção dos 251 painéis e outros 21 dias para montagem do prédio de dois andares no canteiro de obras).

Novo nome

A unidade de negócios Consumer Healthcare na Sanofi (Novanoite, Novalgina, Dorflex, Allegra e Dermacyd), anunciou a chegada de Silvio Jorge Silva como o novo Diretor Comercial da unidade. Ele chega à equipe com mais de 25 anos de experiência no mercado, após passar por grandes empresas como Pfizer e Johnson & Johnson Healthcare.

EDF Renewables

Jessica Von Moegen assume a diretora financeira da EDF Renewables do Brasil. Com essa movimentação, mais da metade da diretoria da companhia – que tem a equidade de gênero como uma de suas prioridades – passa a ser composta por mulheres. Na EDF Renewables do Brasil desde 2020, a executiva trabalhou também na matriz, em Paris, onde cuidou da implementação das regras de contabilização do Grupo EDF em cada filial.

Conexão saborosa

A Alelo é a nova investidora da Eats for You, startup que conecta donas e donos de casa que amam cozinhar com pessoas que querem consumir uma alimentação caseira e saudável, com preço acessível e de forma prática. A parceria consolida o posicionamento da Alelo com forte atuação em soluções e produtos que beneficiam a vida dos trabalhadores, além de potencializar o empreendedorismo e o impacto positivo social

Neutralizando carbono

Prestes a celebrar 38 anos, o grupo Sabin comemora novo marco do seu pilar ambiental: o Certificado de Neutralização das Emissões de Gases de Efeito Estufa. Um total de 1,91 tonelada de gases de efeito estufa foram neutralizados a partir das atividades desenvolvidas pela empresa e compõe o conjunto de objetivos corporativos ESG.

Mantendo o time

Julian Tonioli e Eduardo Baccetti, sócios da Auddas, falarão no próximo dia 26 de abril, às 19 horas, no webinar “Partnership: passo a passo para retenção de talentos a longo prazo”, pelo canal da Auddas no YouTube. Para participar é preciso se inscrever pelo link.

Reconhecimento

A União Química receberá no dia 28 o certificado de Empresa Verde da cidade de São Paulo, como um reconhecimento da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente ao programa Raízes da União, que atua na recuperação da biodiversidade, com o plantio de cem mil mudas de árvores nativas na Serra da Cantareira, em São Paulo.

Webinar com prêmio

A Iteris, multinacional brasileira de serviços de TI, promoverá o webinar gratuito CAPTalk no dia 27 de abril de 2022, às 10 horas, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados na gestão de acessos e como pode ser simples garantir a segurança da informação por meio do CAP Access Management, em conformidade com as regras da LGPD, de forma rápida e eficiente. As inscrições são limitadas e os participantes terão a chance de ganhar um Galaxy Watch Active 3.

