Brasileiro fatura R$ 250 milhões em plataforma on-line de cursos

Especialista em mudança comportamental e estratégias para atingir metas, Wendell Carvalho já faturou mais de R$ 250 milhões, somente na plataforma Hotmart, líder global em produtos digitais. Coach e CEO da Kairos Treinamentos, Carvalho começou o negócio há 14 anos com apenas R$ 1.400. Único creator nível Cosmos, o mais alto no programa de gamificação da Hotmart, que premeia e estimula os criadores de conteúdo, Wendell já treinou mais de 117 mil pessoas em todo o Brasil e atuou como mentor, coach e treinador em mais de 183 empresas, como Gerdau, BRF, Petrobras, Vivo e Sebrae.

Um dos profissionais de treinamento mais bem-sucedidos da América Latina, o trabalho de Wendell tem como base os Princípios da Vida Épica, estratégias cujo foco são a abundância, o equilíbrio e prosperidade na carreira, nas finanças, nos relacionamentos e na saúde. Através dessas ferramentas, o especialista comportamental atua junto à pessoas e empresas, ajudando-as a se tornarem mais produtivas, aumentarem sua inteligência emocional e destravarem sua vida financeira, além de ensinar rotinas de alta performance.

“A motivação para o meu trabalho veio de uma inquietação pessoal que tem a ver com as minhas origens. Eu percebi um padrão de mentalidade de acomodação em ambientes precários que me deixava bastante incomodado. A partir das minhas experiências pessoais, descobri que a minha motivação era ter uma profissão na qual eu pudesse servir as pessoas em diversas partes do mundo, justamente para mostrar a elas que não está tudo bem viver de forma precária e é possível sim, independente de qualquer limitação, mudar de vida”, diz Wendell.

Contabilizando mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, onde costuma publicar palestras e casos de superação de pessoas comuns, Wendell tem uma linguagem fácil e acessível a todos, o que torna possível que qualquer interessado coloque em prática seus ensinamentos. Aluno de Anthony Robbins e T. Harv Eker, escritores e palestrantes motivacionais conhecidos mundialmente, Wendell desenvolveu a capacidade de descobrir rapidamente a raiz do problema de seus alunos e colocá-los no estado correto para conseguirem seus objetivos.

