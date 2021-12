Brasileiro está entre os mais otimistas do mundo sobre meio ambiente

Apesar de estar no foco sobre as discussões climáticas, após registrar, em 2021, aumento de 21,97% nos índices de desmatamento da Amazônia, o Brasil está entre os países mais otimistas sobre o futuro do planeta.

Uma pesquisa global realizada pela Pearson, multinacional de educação, aponta que 64% dos brasileiros acredita que ainda é possível reverter os impactos das mudanças climáticas. O estudo entrevistou cinco mil pessoas em cinco países (Brasil, China, Estados Unidos, México e Reino Unido).

Na perspectiva global, 61% dos entrevistados disse estar buscando aprender sobre as questões climáticas. Entre os brasileiros esse número sobe para 71% dos respondentes. A China tem a menor proporção de interessados pelo tema, com 48%.

Falando de suas experiências pessoais, 84% dos entrevistados em todo o mundo dizem que, depois de aprender mais sobre as mudanças climáticas, agiram em suas próprias vidas para reduzir seu impacto. “As preocupações com a mudança climática e o meio ambiente crescem à medida que mais informação é compartilhada, e observamos que a sociedade percebe essa tendência. Mais da metade dos entrevistados em todo o mundo acredita que as crianças devem começar a aprender sobre as mudanças climáticas na escola primária”, diz Juliano Costa, vice-presidente de Produtos Educacionais da Pearson Latam.

