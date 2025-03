Brasil soma 109 mil novos sistemas solares e cresce 3%, mas capacidade instalada desacelera

O Brasil registrou um crescimento de 3% no número de instalações solares nos dois primeiros meses de 2025, totalizando 109 mil novos projetos e alcançando a marca de 3,3 milhões de sistemas fotovoltaicos em operação no país.

No entanto, a expansão da capacidade instalada desacelerou, com um acréscimo de apenas 1,2 MWp, volume 24% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. Os dados são do levantamento mensal da Solfácil, ecossistema de soluções solares, com base em informações da Aneel.

Alta nos preços é principal fator

O aumento nos preços dos equipamentos solares é apontado como um dos principais fatores para a desaceleração do crescimento na capacidade instalada. Com custos mais altos, muitos integradores têm encontrado dificuldades para viabilizar projetos de maior porte.

O perfil das instalações também mudou nos últimos anos

Os sistemas de pequeno porte, com capacidade entre 3 e 6 kWp, passaram de 35% em 2019 para 48% das novas instalações em 2025, consolidando-se como a principal faixa de potência no mercado. O segmento residencial continua liderando a adoção da tecnologia, respondendo por 84% dos projetos.

Hoje, mais de 5% das unidades consumidoras brasileiras já utilizam energia solar. A região Centro-Oeste apresenta a maior taxa de adesão, com 8,5% de penetração, enquanto o Nordeste registra o menor índice, de 4,4%.

Fabio Carrara, CEO e fundador da Solfácil, destaca que, apesar da pressão de custos, a energia solar segue como um investimento atrativo. "O ‘payback’ para o consumidor final pode ser inferior a três anos. Nenhum outro mercado no mundo oferece um retorno tão rápido", afirma o executivo.

SP, MT e MG lideram instalações solares

Nos últimos 12 meses, os estados de São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais foram os que mais expandiram a adoção da energia solar no País. Também se destacam Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Entre as capitais, Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Belém (PA) figuram como importantes pólos de instalações solares. A pesquisa faz parte do Infográfico Solfácil, levantamento mensal que acompanha as tendências do setor.

