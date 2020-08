Brasil se firma como campo experimental no combate à covid-19

Diversidade populacional e o avanço da Covid-19 transformaram o Brasil em um imenso laboratório para testes com vacinas, tratamentos especiais e novos remédios. Cientistas e empresas observam no país potencial para acelerar descobertas que sejam eficazes e seguras. Novas estruturas expandem a capacidade do país de testar contra a Covid-19.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 131 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

–

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje artigos sobre os novos hábitos de consumo do consumidor, e também sobre a influência do atual cenário político nacional nas eleições municipais. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Economia

Poder e Política

‘Algumas autoridades destruíram o emprego’, diz Bolsonaro

52% acham que Bolsonaro

‘A vontade é encher tua boca com porrada

Governo completa 600 dias

Ernesto Araújo

CNJ

‘Conciliador’ e sobrevida à Lava Jato: o que esperar de Fux

Supersalários

Aras

Saúde e Ciência

Sustentável

Amazônia – Queimadas

Mata Atlântica – Onde o mico-leão-dourado ‘ressurgiu’

Internacional

Corporativo

Varejo e Consumo

O futuro do delivery , na visão do iFood

, na visão do As comidas mais pedidas delivery no mundo durante o isolamento social

no mundo durante o isolamento social Cozinha virtual

Venda de vinhos nacionais

Bem estar (em casa)

Entretendo as crianças – Celebridades compartilham boas ideias

– compartilham boas ideias ‘Cara lavada’ – Como a quarentena afetou os cuidados pessoais

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.