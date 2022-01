Brasil Paralelo abre mais de 50 vagas em diversas áreas

Há um ano, em janeiro do ano passado, a Brasil Paralelo contava com 44 colaboradores. Em dezembro, registrou a marca de 177 pessoas na equipe — isto é, mais que quadruplicou o número de funcionários em 12 meses.

Em 2022, a empresa espera que o ritmo de crescimento não seja diferente. No primeiro mês, já são mais de 50 vagas abertas, em diversas áreas, tais como marketing, produção, tecnologia, recursos humanos e relacionamento com o cliente, em vários níveis de experiência.

As informações sobre as vagas abertas podem ser conferidas no link. Na página, também é possível consultar os princípios institucionais da Brasil Paralelo, passando pela visão, missão e valores da companhia.

A busca pelo aumento da equipe deve-se, entre outros fatores, ao crescimento da base de assinantes. Atualmente, a mediateca já conta com mais de 270 mil assinantes espalhados por todo o Brasil.

