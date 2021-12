Brasil é o primeiro fora da Europa a catar latas de alumínio para reciclar

Por Bússola

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas) lançou a versão brasileira do programa Every Can Counts em São Paulo (SP) nos dias 4 e 5 de dezembro. Até hoje, o programa Every Can Counts esteve presente em 19 países europeus, e, com a recente entrada do braço brasileiro, torna-se uma campanha verdadeiramente global.

Batizado no Brasil como “Cada Lata Conta”, o programa desenvolveu um conjunto de ações de educação ambiental e mudança de comportamento no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, a partir do case de reciclagem das latinhas de alumínio para bebidas. Estruturas metálicas e painéis foram instalados no parque e diversos promotores circularam junto ao público, estimado em 20 mil pessoas, para explicar os benefícios e a importância da reciclagem das latas. Todas as latas coletadas durante o evento foram levadas para a Coopercaps, uma das principais cooperativas de reciclagem de São Paulo.

Quem visitou o parque pôde conhecer as últimas novidades do programa. O programa agora tem um site e canais de redes sociais em língua portuguesa e aborda a importância da economia circular para o futuro sustentável do nosso planeta. As pessoas também puderam observar painéis de arte produzidos com cerca de 30 mil latas de alumínio reciclado grafitadas por Ricardo Kaur, além de muitas outras atrações.

Segundo o Presidente Executivo da Abralatas, Cátilo Cândido, o evento foi o primeiro de muitos outros eventos que virão para o Brasil. Essas campanhas com foco no consumidor são inéditas no país. “Na verdade, o programa Cada Lata Conta/Every Can Counts valoriza as ações individuais, principalmente junto à nova geração de consumidores. O Brasil já tem um dos maiores índices de reciclagem do mundo: sempre acima de 95%, com o compromisso de manter esse nível de reciclagem. Queremos mostrar aos brasileiros um exemplo real de economia circular de forma alegre, leve e divertida”, diz Cândido.

O programa Every Can Counts é uma iniciativa que inspira as pessoas a reciclar suas latas de bebidas onde quer que as consomem e lembra como podem economizar energia e recursos, simplesmente reciclando suas latas de bebidas de alumínio e contribuindo para uma economia circular real. Assim como na Europa, o programa Cada Lata Conta promove a conscientização sobre os benefícios sustentáveis do uso do alumínio como embalagem de bebidas, pois, segundo estudo recente da Accenture, 50% das pessoas ignoram que o alumínio é um material permanente que pode ser reciclado um número infinito de vezes sem perder suas propriedades físicas.

“O lançamento do Programa Every Can Counts no Brasil é uma continuação natural do nosso compromisso e visão na Europa: Nós nos empenhamos para atingir 100% de reciclagem de latas de bebidas e conscientizar todos os consumidores do mundo sobre a importância de manter as latas de bebidas no ciclo de reciclagem, onde quer que as consumam,” afirma David Van Heuverswyn, diretor do programa na Europa.

