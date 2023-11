Brado conquista certificação que impulsiona a competitividade do algodão no mercado internacional

Entre 2022 e 2023, a Brado investiu na ampliação do seu armazém dedicado à pluma de algodão em Rondonópolis - MT. Foram instaladas três pontes rolantes para tirar fardos de algodão dos caminhões e implementadas boas práticas para a garantia de qualidade. Este mês, os resultados dos investimentos puderam ser observados com clareza, após a empresa adquirir certificação pelo programa Algodão Brasileiro Responsável para Terminais Retroportuários de Algodão, ABR-LOG.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea), e visa a certificação socioambiental, com ênfase adicional na qualidade das operações de estufagem de contêineres. A Brado obteve 100% de aprovação em todos os itens avaliados na auditoria, que foi feita pela Control Union no terminal de Rondonópolis.

Foram analisados itens relacionados ao trabalho, como proibição de trabalho infantil e análogo ao escravo, segurança e saúde ocupacional, liberdade de associação sindical, regularidade dos contratos de trabalho.

Segundo o presidente da Abrapa, Alexandre Schenkel, “Quando uma empresa como a Brado, o maior operador logístico multimodal do Brasil, adere ao ABR-LOG, prova-se o compromisso de toda a cadeia produtiva do algodão com a responsabilidade social, ambiental e de qualidade do nosso produto. Esta certificação representa um grande passo para o fortalecimento da imagem do algodão brasileiro, num momento em que a cotonicultura nacional se consolida como um player de grande relevância no cenário mundial. A empresa e todo o seu time estão de parabéns”

O programa ABR-LOG

Em setembro deste ano, em entrevista à Reuters, o presidente da Anea, Miguel Faus, previu um recorde de exportação de 2,5 milhões de toneladas no período entre julho de 2023 e junho de 2024. Em termos de preço e qualidade, ele afirmou que o algodão brasileiro cresce em competitividade devido a fatores chave como a rastreabilidade, que permite atender a critérios certificadores de sustentabilidade.

O ABR-LOG faz parte do escopo do programa Cotton Brazil, que visa a continuidade deste movimento, garantindo a promoção da fibra brasileira no mercado internacional. Ele é fruto da parceria entre a Abrapa, a Anea e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil); e completa o ciclo da certificação do algodão brasileiro, que agora conta com a garantia de boas práticas socioambientais desde a lavoura, passando pelas unidades de beneficiamento e chegando aos terminais retro portuários.

O protocolo do ABR-LOG está dividido em oito critérios:

Segurança;

Contrato de Trabalho;

Proibição de Trabalho Infantil;

Liberdade de Associação Sindical;

Proibição de Discriminação de Pessoas;

Proibição de Trabalho Análogo ao Escravo;

Saúde Ocupacional e Meio Ambiente do Trabalho;

Desempenho Ambiental e Boas Práticas de Estufagem.

Segundo Sheila Minski, gerente Executiva de Gente, ESG e Compliance da Brado, a certificação é muito importante para aumentar ainda mais o padrão de qualidade do algodão brasileiro e a percepção do mercado internacional sobre essa qualidade, tanto em termos de produto como de boas práticas socioambientais. "Para a Brado, é um reconhecimento do trabalho dedicado à pluma que desenvolvemos nos últimos anos em Mato Grosso e vem em um momento muito significativo em que estamos iniciando nova operação na Ferrovia Norte-Sul, com o algodão da Bahia e de Goiás", diz.

Melhoria contínua

Assim como o ABR, voltado para a certificação das fazendas que cultivam a commodity, e do ABR-UBA, que abrange as Unidades de Beneficiamento de Algodão ABR-LOG também segue o princípio da implementação progressiva.

No primeiro ano, o terminal precisa cumprir um mínimo de 80% do Protocolo de Certificação. A partir do segundo ano, se ele ainda for gerido pela mesma companhia, deverá ter um nível de conformidade de 82%. A partir de então, a cada nova safra, precisará incrementar o cumprimento em 2%, até atingir 90%, que terão de ser mantidos nos ciclos sucessivos.

Os certificados emitidos no período comercial 2023/2024 terão validade de junho de 2023 a maio de 2024, e deverão ser renovados anualmente caso o terminal deseje continuar a ser certificado pelo programa.

