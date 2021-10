Boulevard Maricá: expansão do varejo trouxe marcas inéditas à cidade

Primeiro empreendimento comercial inaugurado no estado do Rio de Janeiro em 2021 e o primeiro do gênero na cidade, o Boulevard Maricá abriu as portas em maio e já registra bons resultados nos quatro primeiros meses de funcionamento, com um mix de lojas diversificado e a geração de empregos na região. Cerca de 90% do mix é formado por lojas exclusivas.

Com cinco mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), o Boulevard Maricá é resultado de um investimento de R$ 40 milhões, de um grupo de investidores com longa experiência no setor imobiliário e locação comercial. A administração é da Soul Malls, empresa carioca com 13 ativos sob sua gestão. O empreendimento já gerou 300 empregos diretos.

“Desde o início sabíamos do desafio de inaugurar um empreendimento em um período de incerteza. Quando batemos o martelo final na data (início de maio), a vacinação estava apenas começando. Além disso, o varejo ainda estava retraído para pensar em expansão. Mas nunca duvidamos que o potencial da cidade e a localização do Boulevard Maricá seriam os atrativos”, afirma Bernardo Aragão, diretor da Soul Malls.

Inaugurado em maio último, o shopping trouxe operações até então inéditas na cidade, como a Renner, Pernambucanas, SmartFit, Game Point, Chili Beans, Drogaria Tamoio e Bodylaser. Em breve, será a vez da Toulon, Cosechas, Mina de Prata e a petshop Pés e Patas estrearem na região. As lojas Cor & Unha e DuKids abrirão também em breve. Além disso, uma área de 700 metros quadrados no segundo andar está destinada às operações de serviço.

Com investimento de R$ 5,9 milhões, a loja da Renner inaugurada no empreendimento conta com facilidades para aprimorar a experiência de compra do consumidor. Entre elas, estão os pontos de pagamento extras distribuídos pela loja para oferecer mais conveniência e agilidade e o serviço de Venda Móvel, que possibilita finalizar a compra em qualquer setor com o auxílio de um colaborador munido de um dispositivo móvel.

Extensão da rua, mas com o conforto do ar-condicionado, estacionamento e segurança, o Boulevard Maricá tem como diferencial, a localização: situado no centro de Maricá, ele já faz parte da rotina dos moradores Até o Natal, serão mais dez lojas inauguradas.

“Queremos, cada vez mais, que Boulevard Maricá faça parte do dia a dia dos moradores da cidade e que seja a porta de entrada para as marcas em Maricá, como já vem acontecendo. O Boulevard tem tudo para virar o novo point de Maricá e cidades vizinhas”, declara Caroline Gomes, gerente geral.

