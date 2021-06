Botmaker integra Instagram e Messenger a plataforma de automação

Por Bússola

A startup brasileira Botmaker, uma plataforma conversacional, criou uma funcionalidade que permite que empresas possam integrar, por meio de API, suas mensagens do Instagram e do Messenger às plataformas de automação, gerando um único ambiente que unifica todos os canais de contato com os clientes.

A empresa foi mencionada pela gigante da tecnologia Facebook na última conferência anual F8 para desenvolvedores como parceiro tecnológico do sucesso na América Latina. Como exemplo de boa aplicação, o VP de Business Messaging no Facebook, Emile Litvak, falou do Boti, o bot do WhatsApp da Cidade de Buenos Aires usado para o atendimento à população. O case FORDi, do assistente virtual da Ford, que unifica o Instagram e Facebook Messenger no contato com o consumidor, também foi reconhecido como bom exemplo de automação de bots.

A novidade do Facebook com a Botmaker permite às empresas automatizar as mensagens básicas do Instagram para contas empresariais, e responder de forma rápida e adequada ao grande número de conversões que têm por dia na aplicação. “Essa funcionalidade foi muito esperada pelos clientes da Botmaker, já que o Instagram é a janela virtual de muitos empreendedores, e o volume de consultas que eles fazem por meio desse canal é difícil de cobrir sem automação”, afirma Julio Zaguini, CEO da Botmaker no Brasil.

“Estamos contentes que a Botmaker esteja lançando API do Messenger para Instagram. A tecnologia agora permitirá que todas as empresas se conectem com os clientes em seu canal de mensagens preferido, integrando ferramentas e dados existentes para impulsionar os resultados de negócios”, afirma Konstantinos Papamiltiadis, VP de Platform Partnerships do Messenger.

A plataforma criada pela Botmaker permite que as empresas gerenciem de forma centralizada todos os seus canais de comunicação, seja de forma 100% automatizada, com operação 100% humana ou de forma híbrida.

Segundo Zaguini, a inteligência artificial e o aprendizado de máquina aceleram uma tendência que não tem volta: a capacidade de interpretar e aprender quanto maior o volume de interações entre bots e pessoas.

Com a integração da API de mensagens do Instagram, a Botmaker passa a oferecer um pacote de soluções de automação para vendas e atendimento ao cliente que inclui mais de 20 canais de comunicação. “Ao participar dessa solução API, a Botmaker reforça seu posicionamento de empresa capacitada a utilizar a automação em plataformas multicanais, incluindo redes sociais, com time-to-market para atender às demandas de negócio com agilidade e qualidade”, diz Zaguini.

