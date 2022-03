BossaBox cresce 160% em 2021 com incentivo de diversidade no mercado de TI

O mercado de tecnologia tem seguido as transformações do mercado de trabalho e englobado cada vez mais diversidade. A BossaBox, empresa que opera por squad-as-a-service, acompanha as mudanças do setor, já que o grande destaque do ano para a startup foi o foco na diversidade na sua base, com aumento de mulheres em 137,01%.

Com isso, a empresa conecta squads remotos de alta performance a startups e empresas que estão precisando aumentar sua capacidade em Produto e Tecnologia. A partir dessa demanda viu seu faturamento crescer 96% em 2021, assim como o percentual de novos clientes, que teve aumento de 67%.

De janeiro a maio de 2021 o Banco Nacional de Empregos (BNE) identificou 12.716 candidaturas femininas para vagas de tecnologia, contra 10.375 no mesmo período do ano passado. Outros dados, dessa vez divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apontam que a participação feminina no mercado de tecnologia cresceu 60% nos últimos cincos anos, passando de 27,9 mil mulheres para 44,5 mil em 2020, o que reforça as oportunidades que elas podem encontrar no setor.

Além de buscar dar mais oportunidades para o público feminino, a startup acredita que 2021 foi um ano de investir esforços em gerar maior valor para sua comunidade de prolancers (profissionais freelancers de Tecnologia e Produto), através de conteúdos, eventos, mentorias e diversas outras ações que complementam a experiência na plataforma da BossaBox.

“Em comparação a 2020, tivemos um aumento significativo na quantidade de pessoas de Produto e Tecnologia que atuam ou demonstraram interesse em atuar em múltiplos projetos como freelancers profissionais na plataforma da BossaBox”, afirma Suzana de Miranda, Head de Marketing.

Para 2022, as projeções são de acelerar ainda mais a capacidade de construção de inovações tecnológicas para resolver dores do mercado e sociedade. A empresa também projeta mais investimentos no Digital, em Produtos e transformações relevantes da forma que vivemos, consumimos e trabalhamos.

“Nossa missão é possibilitar que as pessoas que estão por de trás das inovações encontrem oportunidades de trabalho que sejam enriquecedoras e que permitam trabalhar como preferirem para se desenvolverem”, declara André Abreu, CEO da BossaBox.

Para ele, o objetivo da startup é que as empresas modernizem a sua visão sobre seu RH e vejam a sua força de trabalho para além de uma exclusiva e limitante visão da relação Empregador-Empregado. Assim como, busca que as empresas comecem a alavancar outras fontes de apoio para ajudarem a construir as suas inovações e produtos.

Como empresa, o plano é triplicar o faturamento e dobrar o número de colaboradores no time. Para alcançar mais talentos para este ano, a BossaBox já começa o ano com vagas abertas, entre as áreas de Operações, Vendas e Marketing. Os interessados podem ter mais informações e se candidatar diretamente na página de carreiras da startup, disponível no link.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

SXSW 2022: Úteroverso e a transformação através da luta das mulheres

Carreira e maternidade: como me tornei uma líder melhor depois do João

Mulher 50+: como liderar um time mais jovem, onde tudo é mais high tech